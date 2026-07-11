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В чём сила иранского режима и почему Иран стал главным вызовом западной логике «мира через силу»? Максим Шевченко обсуждает исламскую революцию, роль Али Хаменеи, рахбара, КСИР, ирано-иракскую войну, ядерную программу, удары США, позицию Европы, НАТО и Ватикана. В выпуске — Трамп, нефть, переговоры с Америкой, российский капитализм, СССР как антиимперия, Евросоюз, ООН, ОДКБ, Беларусь и главный урок Ирана: с Западом можно говорить только тогда, когда готов защищать свою цивилизацию до конца.

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00:00 Максим Невенчанный представляет Максима Шевченко

00:44 похороны Али Хаменеи и сила иранского режима

01:48 Иран как мировой полюс сопротивления Западу

02:49 миллионы людей на похоронах и образ другого человечества

04:04 похороны семьи и символика убитых детей

04:47 почему Запад не поехал на прощание с лидером Ирана

06:47 Италия, Ватикан и реакция на убийство рахбара

08:12 Шевченко о личном отношении к Ирану

09:34 роль Али Хаменеи в истории Ирана

09:50 иранская революция и параллель с русской революцией

11:52 почему Шевченко сравнивает Хаменеи со Сталиным

12:37 война с Ираком и формирование КСИР

13:37 Хаменеи как “отец” Корпуса стражей исламской революции

14:38 ирфан, духовная стратегия и особенность шиитской политики

16:10 формирование новой армии Ирана

16:59 ядерная программа Ирана и роль Запада

18:24 Саддам Хусейн, Израиль и иранская ядерная тема

19:24 фетва Хаменеи против ядерного оружия

20:24 почему после Ирака Запад переключился на Иран

21:53 террор против иранского режима в 80-е и 90-е

22:46 параллели Ирана с молодой советской республикой

23:46 исламская революция как иной путь

24:47 Иран, имам Махди и ожидание Страшного суда

25:19 почему Запад бесится от иной цивилизации

26:19 вера, государство и мировоззрение Ирана

27:20 двойные стандарты Запада и молчание о погибших детях

28:19 Испания, Израиль и особая позиция Санчеса

28:49 саммит НАТО и “мир через силу”

29:20 удары США по Ирану и Ормузский пролив

29:49 большая политика и цены на нефть

30:36 возможная “акция возмездия” Ирана

31:42 гарантируют ли что-то договорённости с Америкой

32:15 российский капитализм и наследие СССР

33:15 Украина как ловушка для России

34:16 Европа как Рим и война на востоке от Рима

35:17 Россия как АнтиРим, а не “третий Рим”

36:17 как Европа захватывает территории и ресурсы

37:18 Еврокомиссия, Великий Восток и проект единой Европы

38:18 почему американцы Шевченко ближе европейцев

39:18 Америка как Антиевропа

39:57 демократы, республиканцы и наследие Гражданской войны в США

41:58 южане, глобализм и Клинт Иствуд

43:59 почему Москва надеется на Трампа

45:36 Трамп как ситуативный партнёр России

46:36 жадность Трампа как политический фактор

47:27 какой урок Ирана может извлечь Россия

48:00 почему нельзя играть с дьяволом по его правилам

48:47 Советский Союз как принципиально иная цивилизация

49:49 Сергей Кара-Мурза и советская цивилизация

50:49 Запад как система силы, цинизма и господства

52:20 почему нельзя победить Запад, став частью Запада

52:47 постсоветские элиты и переход на сторону врага

53:47 Беларусь как осколок Советского Союза

54:48 почему Западу не нужны друзья из проигравших

55:48 Ходорковский, Путин и спор за ресурсы

56:49 попытка российской элиты стать частью Запада

58:29 Европа, ресурсы и иллюзия конвергенции

59:30 европейские элиты и долгий проект Евросоюза

01:00:31 почему Европа хочет оставить постсоветским элитам минимум

01:01:32 Рузвельт, Сталин и невозможность равного партнёрства сегодня

01:02:34 российские и американские капиталисты

01:04:00 почему российский капитал не работает на русские сёла и города

01:05:12 главный урок Ирана для России

01:06:13 Россия, ядерное оружие, ООН и ОДКБ

01:07:16 почему элиты не могут изменить свою природу

01:07:53 Иран как точка фундаментального оппонирования Западу

01:08:19 финал разговора

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