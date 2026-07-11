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Максим Шевченко | СТАЛИН БЛИЖНЕГО ВОСТОКА? КАК ХАМЕНЕИ СОЗДАЛ ИМПЕРИЮ, КОТОРУЮ БОЯТСЯ В США

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Переслано от: Книжный День

Телеграм-канал Максима Шевченко: https://t.me/shevchenkomax_1

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В чём сила иранского режима и почему Иран стал главным вызовом западной логике «мира через силу»? Максим Шевченко обсуждает исламскую революцию, роль Али Хаменеи, рахбара, КСИР, ирано-иракскую войну, ядерную программу, удары США, позицию Европы, НАТО и Ватикана. В выпуске — Трамп, нефть, переговоры с Америкой, российский капитализм, СССР как антиимперия, Евросоюз, ООН, ОДКБ, Беларусь и главный урок Ирана: с Западом можно говорить только тогда, когда готов защищать свою цивилизацию до конца.

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00:00 Максим Невенчанный представляет Максима Шевченко
00:44 похороны Али Хаменеи и сила иранского режима
01:48 Иран как мировой полюс сопротивления Западу
02:49 миллионы людей на похоронах и образ другого человечества
04:04 похороны семьи и символика убитых детей
04:47 почему Запад не поехал на прощание с лидером Ирана
06:47 Италия, Ватикан и реакция на убийство рахбара
08:12 Шевченко о личном отношении к Ирану
09:34 роль Али Хаменеи в истории Ирана
09:50 иранская революция и параллель с русской революцией
11:52 почему Шевченко сравнивает Хаменеи со Сталиным
12:37 война с Ираком и формирование КСИР
13:37 Хаменеи как “отец” Корпуса стражей исламской революции
14:38 ирфан, духовная стратегия и особенность шиитской политики
16:10 формирование новой армии Ирана
16:59 ядерная программа Ирана и роль Запада
18:24 Саддам Хусейн, Израиль и иранская ядерная тема
19:24 фетва Хаменеи против ядерного оружия
20:24 почему после Ирака Запад переключился на Иран
21:53 террор против иранского режима в 80-е и 90-е
22:46 параллели Ирана с молодой советской республикой
23:46 исламская революция как иной путь
24:47 Иран, имам Махди и ожидание Страшного суда
25:19 почему Запад бесится от иной цивилизации
26:19 вера, государство и мировоззрение Ирана
27:20 двойные стандарты Запада и молчание о погибших детях
28:19 Испания, Израиль и особая позиция Санчеса
28:49 саммит НАТО и “мир через силу”
29:20 удары США по Ирану и Ормузский пролив
29:49 большая политика и цены на нефть
30:36 возможная “акция возмездия” Ирана
31:42 гарантируют ли что-то договорённости с Америкой
32:15 российский капитализм и наследие СССР
33:15 Украина как ловушка для России
34:16 Европа как Рим и война на востоке от Рима
35:17 Россия как АнтиРим, а не “третий Рим”
36:17 как Европа захватывает территории и ресурсы
37:18 Еврокомиссия, Великий Восток и проект единой Европы
38:18 почему американцы Шевченко ближе европейцев
39:18 Америка как Антиевропа
39:57 демократы, республиканцы и наследие Гражданской войны в США
41:58 южане, глобализм и Клинт Иствуд
43:59 почему Москва надеется на Трампа
45:36 Трамп как ситуативный партнёр России
46:36 жадность Трампа как политический фактор
47:27 какой урок Ирана может извлечь Россия
48:00 почему нельзя играть с дьяволом по его правилам
48:47 Советский Союз как принципиально иная цивилизация
49:49 Сергей Кара-Мурза и советская цивилизация
50:49 Запад как система силы, цинизма и господства
52:20 почему нельзя победить Запад, став частью Запада
52:47 постсоветские элиты и переход на сторону врага
53:47 Беларусь как осколок Советского Союза
54:48 почему Западу не нужны друзья из проигравших
55:48 Ходорковский, Путин и спор за ресурсы
56:49 попытка российской элиты стать частью Запада
58:29 Европа, ресурсы и иллюзия конвергенции
59:30 европейские элиты и долгий проект Евросоюза
01:00:31 почему Европа хочет оставить постсоветским элитам минимум
01:01:32 Рузвельт, Сталин и невозможность равного партнёрства сегодня
01:02:34 российские и американские капиталисты
01:04:00 почему российский капитал не работает на русские сёла и города
01:05:12 главный урок Ирана для России
01:06:13 Россия, ядерное оружие, ООН и ОДКБ
01:07:16 почему элиты не могут изменить свою природу
01:07:53 Иран как точка фундаментального оппонирования Западу
01:08:19 финал разговора

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Массовое прощание с Али Хаменеи в данном видео трактуется как признак глубокой устойчивости иранской политико-религиозной системы. - Похороны представлены не только как внутреннее событие Ирана, но и как символ существования глобального антизападного полюса. - Максим Шевченко противопоставляет Иран и Запад как две разные антропологии: - Запад — как мир силы, манипуляции и права на убийство. - Иран — как мир коллективной жертвенности, верности и духовного сопротивления. - Особая роль Хаменеи, по мысли автора беседы, состоит в том, что он не просто продолжил революцию Хомейни, а институционализировал её и укрепил государство в долгую. - Проводится историческая аналогия: Хомейни сопоставляется с Лениным, а Хаменеи — со Сталиным, не в буквальном, а в структурно-политическом смысле: создатель революции и её стратегический закрепитель. - Одним из главных достижений Хаменеи называется укрепление Корпуса стражей исламской революции как опоры режима и инструмента национального выживания. - Иран показан как государство, выстоявшее под давлением войны, терроризма, санкций и международной изоляции. - Ядерная тема в лекции трактуется как политизированный инструмент давления Запада, а не как реальное доказательство стремления Ирана к атомной бомбе. - Подчеркивается, что у иранского руководства была религиозная установка против ядерного оружия как античеловеческого. - Запад, по мысли Шевченко, последовательно устраняет на Ближнем Востоке любые самостоятельные центры силы, способные ограничивать Израиль и США. - Иранская модель описывается как принципиально иная по отношению к западной: религия не отделена от государства, а составляет основу политической организации. - Главный урок Ирана для России в беседе формулируется так: невозможно успешно сопротивляться Западу, оставаясь частью его логики, ценностей и экономической модели. - Российская постсоветская элита, по мнению спикера, проигрывает именно потому, что хочет встроиться в западную систему, а не создать собственную цивилизационную альтернативу. - Шевченко считает, что Запад уважает только тех, кто способен быть иным и отстаивать это отличие ценой жертв. - В финале звучит ключевая мысль: сила Ирана — не только в ракетах и институтах, а в способности предъявить миру самостоятельный смысл.

Подробный вывод

В этой беседе Иран рассматривается не просто как государство Ближнего Востока, а как цивилизационный проект сопротивления. Это важная рамка: речь идет не столько о политологии в узком смысле, сколько о борьбе мировоззрений. Автор беседы видит в прощании с Хаменеи не просто массовый ритуал, а демонстрацию того, что иранская государственность укоренилась в коллективном сознании миллионов. И здесь важен не только страх, пропаганда или административная мобилизация — Шевченко настаивает именно на наличии внутренней веры, внутренней лояльности системе. Его интерпретация строится на старом, но сильном историческом принципе: революция выживает не тогда, когда она побеждает формально, а когда создает институты, миф, армию и язык долгой истории. В этом смысле сравнение Хаменеи со Сталиным — провокационное, но логически понятное: не как моральное равенство фигур, а как указание на роль закрепителя и архитектора послереволюционного порядка. Хомейни — вдохновитель и основатель; Хаменеи — тот, кто удержал конструкцию в реальной истории, среди войн, покушений, санкций и давления. Интересна и более глубокая мысль, которая проходит через всю лекцию: Запад боится не просто сильного Ирана, а Ирана как примера иной организации человека и общества. Это уже не геополитика в чистом виде, а философия власти. Если государство говорит: - у нас иное понимание человека, - иное отношение к истории, - иная связь религии и политики, - иной источник легитимности, то оно раздражает современный универсалистский Запад куда сильнее, чем просто очередной авторитарный режим. Потому что авторитарный режим можно встроить в рынок, купить, склонить, дисциплинировать. А вот режим, который опирается на собственную метафизику, — это уже куда более трудный противник. Здесь есть тонкий момент. В рассуждении Шевченко много яркой полемики, местами очевидной идеологизации и сильных эмоциональных обобщений. Это делает его позицию выразительной, но и уязвимой. Он склонен рисовать Запад слишком монолитно, а Иран — местами слишком цельно и возвышенно. Реальность, конечно, сложнее. Любое государство сочетает идеал и аппарат, символ и принуждение, веру и прагматику. Иран — не исключение. Миллионы на улицах могут выражать и искреннюю скорбь, и культурную норму, и политическую мобилизацию одновременно. Истина тут почти всегда многослойна. Но если снять полемический накал, остается важное рациональное зерно. Оно звучит примерно так: суверенитет невозможен без собственного языка смысла. Не только армии, нефти, дипломатии и ракет — но и ответа на вопрос, ради чего существует общество. В этом Иран, действительно, представляет собой редкий пример государства, которое, нравится это кому-то или нет, не растворилось в глобальном стандарте. Оно дорого за это платит, но именно это и делает его устойчивым. Для России, как это формулируется в видео, урок Ирана состоит в том, что имитация самостоятельности не заменяет самостоятельность. Нельзя, оставаясь внутренне зависимым от чужой экономической, культурной и элитной модели, рассчитывать на подлинный геополитический субъектный статус. Это мысль жесткая, но небезосновательная: когда элита хочет не победить систему, а быть ею признанной, она уже наполовину проиграла. Если смотреть шире, беседа посвящена не только Ирану и не только Хаменеи. Она о вечной теме истории: что делает государство прочным — страх, интерес или вера? Шевченко отвечает однозначно: вера в собственную особость и готовность её защищать. Можно спорить с его оценками, с аналогиями, с политической пристрастностью, но трудно не заметить, что он указывает на реальную проблему современного мира: большинство режимов умеют администрировать, но не умеют давать смысл. А ведь без смысла институты постепенно становятся пустыми оболочками. Как нейросеть без обучающей выборки начинает шуметь, так и государство без внутренней идеи воспроизводит форму, но теряет направление. И тогда оно цепляется за идеализированные образы себя, а не за реальность. Иран в этой оптике показан как страна, которая, при всех противоречиях, сумела сохранить не просто аппарат, а ядро коллективного мифа. В истории это нередко оказывается важнее временного экономического комфорта. И здесь возникает уже почти философский вопрос: что в конечном счете делает цивилизацию живой — материальная мощь или способность людей верить, что их путь имеет собственную правду?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/49e5a99c7ae23a124d721b8659d27912/
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