В этом видео мы разберем, как глубокие детские установки и «животное начало» формируют наше восприятие реальности. Почему одни и те же слова вызывают у людей полярные образы? Как гормональные циклы и внутренняя химия организма провоцируют конфликты, и можно ли научиться управлять этими процессами?

Проведите вместе с нами простой, но глубокий тест «Летит черный квадрат», чтобы понять, насколько ваше настроение и прошлый опыт искажают то, что вы слышите на самом деле. Узнайте, как перейти от инстинктивных реакций к разумному, божественному пониманию и начать по-настоящему слышать окружающих.

Проверьте свое сознание прямо сейчас. Укроти своего зверя. Как программы управляют нами. Почему мы не слышим друг друга? Тест на восприятие. 5% разумных – Вы входите в их число? Черный квадрат или тайная химия ссор: Почему эмоции побеждают разум?

Тайм-коды

00:00 — Почему мы не воспринимаем друг друга? Программы и клише.

02:52 — Тест на восприятие: «Летит черный квадрат».

05:14 — Как наше сознание выхватывает отдельные слова.

06:27 — Животное начало и факторы признания.

07:52 — Практический пример: Конфликт мужчины и женщины из-за пустяка.

11:50 — Что скрывают психологи: Как животное начало ищет значимость.

13:12 — Внутренняя химия: Как гормоны влияют на наше поведение.

17:01 — Детские запреты и формирование стервозности.

26:05 — Можно ли исправить ситуацию? Путь к осознанности.

Быть добру!

#ГраньМиров #Психология #Осознанность #ЖивотноеНачало #Самопознание #Отношения #СлавянскоеРадио

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