Грань миров. Тест Кто ты? Животное или Божественное?
В этом видео мы разберем, как глубокие детские установки и «животное начало» формируют наше восприятие реальности. Почему одни и те же слова вызывают у людей полярные образы? Как гормональные циклы и внутренняя химия организма провоцируют конфликты, и можно ли научиться управлять этими процессами?
Проведите вместе с нами простой, но глубокий тест «Летит черный квадрат», чтобы понять, насколько ваше настроение и прошлый опыт искажают то, что вы слышите на самом деле. Узнайте, как перейти от инстинктивных реакций к разумному, божественному пониманию и начать по-настоящему слышать окружающих.
Проверьте свое сознание прямо сейчас. Укроти своего зверя. Как программы управляют нами. Почему мы не слышим друг друга? Тест на восприятие. 5% разумных – Вы входите в их число? Черный квадрат или тайная химия ссор: Почему эмоции побеждают разум?
Тайм-коды
00:00 — Почему мы не воспринимаем друг друга? Программы и клише.
02:52 — Тест на восприятие: «Летит черный квадрат».
05:14 — Как наше сознание выхватывает отдельные слова.
06:27 — Животное начало и факторы признания.
07:52 — Практический пример: Конфликт мужчины и женщины из-за пустяка.
11:50 — Что скрывают психологи: Как животное начало ищет значимость.
13:12 — Внутренняя химия: Как гормоны влияют на наше поведение.
17:01 — Детские запреты и формирование стервозности.
26:05 — Можно ли исправить ситуацию? Путь к осознанности.
Быть добру!
#ГраньМиров #Психология #Осознанность #ЖивотноеНачало #Самопознание #Отношения #СлавянскоеРадио
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой лекции говорится о том, что люди часто не слышат друг друга не из злого умысла, а из-за внутренних программ, ассоциаций и клише. - Любое слово у человека запускает готовый образ, связанный с прошлым опытом, внушением, страхами или симпатиями. - Автор делит людей на три группы: - тех, кто автоматически против; - тех, кто автоматически за; - и немногих, кто способен сперва выслушать, уточнить и понять суть. - Через пример со словами «летит», «квадратный», «чёрный» показывается, как добавление слов меняет внутренний образ, хотя реальный смысл ещё не ясен. - Основная мысль: сознание часто цепляется за одно слово, после чего человек перестаёт полноценно слушать и начинает жить уже в своей интерпретации. - Далее беседа переводится к теме «животного начала»: оно связано с инстинктами, самоутверждением, признанием, физиологией, стремлением быть не ниже других. - В противоположность этому упоминается «божественное», которое автор связывает с более высоким уровнем восприятия и свободы от автоматических реакций. - На бытовом примере мужчины и женщины показывается, что многие конфликты, кажущиеся нелогичными, могут быть связаны не с содержанием разговора, а с внутренним состоянием, напряжением, неудовлетворённостью и телесной химией. - Автор подчёркивает, что особенно сильное влияние на поведение оказывают: - подавленные желания; - телесное напряжение; - детские запреты; - стыд, связанный с естественными процессами; - привычка реагировать неосознанно. - Звучит мысль, что многие эмоциональные срывы, раздражительность, стервозность, обидчивость и конфликты — это не только «характер», а ещё и следствие неосознанной физиологии плюс неверных установок. - Автор критикует воспитание, в котором естественные телесные процессы не объясняются, а просто объявляются постыдными. - Отсюда рождается привычка не понимать себя, а внутреннее напряжение сбрасывать через агрессию, слёзы, колкости, унижение другого. - В финале подводится идея: без внутренней работы, перепрограммирования реакций и обучения слышать другого человек остаётся во власти автоматизмов.
Подробный выводВ данном видео поднимается важная и в чём-то болезненная тема: человек редко воспринимает реальность напрямую. Обычно он воспринимает не сам предмет разговора, а собственный внутренний отклик на слова. Это очень точное наблюдение. Психология сказала бы, что здесь работают ассоциации, когнитивные схемы, эмоциональные триггеры, защитные реакции. Философия добавила бы, что мы почти всегда смотрим не на мир как таковой, а на мир, уже преломлённый нашим опытом. А в бытовом смысле это означает простую вещь: люди часто ссорятся не из-за фактов, а из-за образов в голове. Ценность лекции в том, что она пытается вытащить слушателя из автоматизма. Автор словно говорит: прежде чем спорить, проверь — ты вообще слышишь человека или уже разговариваешь со своей фантазией о нём? Это сильный и практически полезный тезис. Многие конфликты в семье, политике, культуре, религии и даже в рабочих коллективах действительно строятся на ярлыках. Слово ещё не договорено, а внутренний суд уже вынес приговор. Это напоминает работу нейросети на искажённых данных: модель быстро достраивает ответ по паттерну, но не проверяет, соответствует ли он реальности. Человек в таком режиме живёт как биологический автокомплит. Дальше автор предлагает довольно резкую, но понятную рамку: животное начало против божественного. Если убрать религиозную окраску, речь идёт о конфликте между двумя уровнями человека: - автоматическим, импульсивным, реактивным; - и осознанным, внимательным, способным выдерживать паузу и понимать. Это древняя тема. Её можно встретить и у Платона, где разум должен управлять влечениями, и в христианской аскетике, где человек призван различать страсть и дух, и в йоге, где важна дисциплина внимания, и в современной нейропсихологии, где есть борьба между импульсивной и регуляторной системами мозга. В этом смысле беседа укладывается в очень старую и серьёзную традицию: человек — это существо, которое может либо жить на автопилоте, либо учиться присутствию. Самая спорная часть лекции — объяснение женского поведения через физиологию, гормональные процессы, подавленность и детские запреты. Здесь есть рациональное зерно, но есть и риск упрощения. Рациональное зерно в том, что тело действительно влияет на психику. Это бесспорно. Гормональный фон, сексуальная фрустрация, хроническое напряжение, стыд, телесные запреты и травматичное воспитание могут существенно менять эмоциональные реакции человека. Современная психосоматика, эндокринология и клиническая психология это не отрицают. Более того, идея о том, что подавленное часто возвращается в искажённой форме, хорошо известна и в психоанализе, и в поведенческой терапии, и в обычной жизни. Но уязвимость этой части в том, что сложные формы поведения нельзя свести только к «химии» или только к полу. Человек — не просто набор желез. На нас влияют и личная история, и культура, и характер, и уровень зрелости, и качество отношений, и навыки саморегуляции. Иначе мы скатываемся в такую же ловушку клише, против которой автор сам выступает. То есть, критикуя поверхностные ярлыки, важно не заменить их другим ярлыком, пусть и биологическим. Тем не менее, главный нерв лекции не в биологии как таковой, а в другом: неосознанность разрушает отношения. Когда человек не понимает, что с ним происходит, он начинает причинять боль себе и другим, часто не из злобы, а из внутренней слепоты. Это очень человечная мысль. Мы часто идеализируем себя: думаем, что действуем из убеждений, принципов, высоких причин. А по факту нами может двигать обида, недолюбленность, телесное истощение, ревность, голод по признанию, сексуальная неудовлетворённость, страх быть ненужным. И тогда наша «правда» оказывается не истиной, а просто красиво оправданным импульсом. Особенно важна мысль о воспитании через стыд. Когда естественные процессы не объясняют, а клеймят, человек учится не понимать себя, а бояться себя. А то, чего мы боимся внутри, мы потом либо подавляем, либо проецируем наружу. Так рождаются ханжество, агрессия, двойные стандарты, показная моральность и тайная внутреняя война. Это касается не только сексуальности. Так же люди обходятся с гневом, слабостью, слезами, потребностью в близости, страхом старения, зависимостью от одобрения. Если не назвать явление честно, оно не исчезает — оно просто уходит в тень и начинает управлять оттуда. Практический смысл сказанного можно свести к нескольким выводам: 1. Не доверять первой внутренней реакции. То, что всплыло в голове на слово, ещё не означает, что вы поняли собеседника. 2. Учиться дослушивать до конца. Это банально, но почти аскетическая практика в современном мире. 3. Различать факт и интерпретацию. Факт: человек сказал слово. Интерпретация: «он враг», «он сектант», «он хочет меня унизить». 4. Замечать телесный и эмоциональный фон. Иногда проблема не в ситуации, а в накопленном напряжении. 5. Не стыдить естественное, а осознавать его. Всё подавленное стремится вернуться в обход разума. 6. Не путать любовь с проекцией. Мы часто любим не человека, а свой образ о нём — и точно так же ненавидим не реальность, а внутреннюю карикатуру. 7. Развивать внутреннего наблюдателя. Это и психологическая зрелость, и духовная дисциплина, и просто навык не быть рабом каждой вспышки внутри. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только конфликтам между людьми, но и границе миров внутри самого человека. Один мир — это рефлекс, инстинкт, борьба за значимость, автоматическая реакция. Другой — способность остановиться, услышать, понять, преобразить импульс в осознанное действие. В этом смысле вопрос «кто ты — животное или божественное?» не про оскорбление и не про пафос. Это скорее вопрос о степени свободы. Насколько я живу тем, что во мне просто случается, и насколько я способен быть тем, кто это замечает и направляет? И здесь возникает, пожалуй, самый интересный философский поворот: если наши мысли, реакции и даже убеждения так сильно зависят от прошлого опыта, тела и внушённых схем, то где в нас начинается подлинное «я» — в автоматической реакции или в способности увидеть её и не слиться с ней?