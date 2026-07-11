Глумятся!
Глумятся!
Очередное торжество традиционных ценностей в День семьи, любви и верности произошло в Москве – устроили торжественную свадьбу двух роботов с максимальной торжественностью и максимальным освещением в федеральных СМИ.
Те, кто это организовал, да еще в такой праздник, как и те, кто санкционировал раскрутку сюжета в СМИ, не понимали что делают?
Прекрасно все понимали.
Более тридцати лет государственной идеологией России была идеология либерального глобализма. Приверженность ее ценностям открывала дорогу для карьеры и преуспевания, путь в элиту. Отрицание – волчий билет и крест на карьере.
Сфера культуры и информации оказалась заполнена и переполнена на всех этажах приверженцами либерально-глобалистских ценностей.
И вдруг высшая власть провозгласила приоритет традиционных ценностей и даже ввела уголовную ответственность за некоторые, только некоторые, наиболее одиозные, проявления либерально-глобалистской идеологии.
Кто-то такого удара не выдержал и сбежал на Запад.
Но большинство осталось.
Они теперь все поборники традиционных ценностей и большие патриоты.
Только с огромной, колоссального размера, фигой в кармане.
Хотите традиционных ценностей?
Их есть у меня.
Получите свадьбу роботов и радуйтесь, что не устроили бракосочетание в православном храме.
Не стоит сомневаться – если сойдет с рук, а это им обязательно сойдет с рук, то через какое-то время устроят и шоу с крещением роботов в храме с последующим их венчанием.
,..,PPPrrriveTT…..
…Т.Н.”свадьбу” РОБОТОВ устроили…Н-ДА…
…а КТО-же “ЭТОМУ” всему – ТАМ был “ТАМОДА”…
…В дом НОРМАЛЬНОй Жизни России – СТУЧИТСЯ БЕДА…..
…разномастный “ТРОЯНСКИЙ-конь” — ПРОНИКАЕТ туда…
…ЛОМАЕТСЯ ИЗНУТРИ – ТАМошняя Социальная среда…
->>> Беда,со ВСЕХ сторон – Беда,Беда,Беда!!!!!
! Как Спасти Народ…?
! а Нужно:ЭТУ НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” Менять!
! НУЖНО Власть в России – Русским Возвращать!!!
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…ВСЕМ “окормлённым-И-посвящённым” – НЕ верещать…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 11-7-26