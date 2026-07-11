Главная » Невероятное в мире, Политика

Глумятся!

6 1
Переслано от: ZА ПРАVДУ

Глумятся!

Очередное торжество традиционных ценностей в День семьи, любви и верности произошло в Москве – устроили торжественную свадьбу двух роботов с максимальной торжественностью и максимальным освещением в федеральных СМИ.

Те, кто это организовал, да еще в такой праздник, как и те, кто санкционировал раскрутку сюжета в СМИ, не понимали что делают?

Прекрасно все понимали.

Более тридцати лет государственной идеологией России была идеология либерального глобализма. Приверженность ее ценностям открывала дорогу для карьеры и преуспевания, путь в элиту. Отрицание – волчий билет и крест на карьере.

Сфера культуры и информации оказалась заполнена и переполнена на всех этажах приверженцами либерально-глобалистских ценностей.

И вдруг высшая власть провозгласила приоритет традиционных ценностей и даже ввела уголовную ответственность за некоторые, только некоторые, наиболее одиозные, проявления либерально-глобалистской идеологии.

Кто-то такого удара не выдержал и сбежал на Запад.

Но большинство осталось.

Они теперь все поборники традиционных ценностей и большие патриоты.

Только с огромной, колоссального размера, фигой в кармане.

Хотите традиционных ценностей?

Их есть у меня.

Получите свадьбу роботов и радуйтесь, что не устроили бракосочетание в православном храме.

Не стоит сомневаться – если сойдет с рук, а это им обязательно сойдет с рук, то через какое-то время устроят и шоу с крещением роботов в храме с последующим их венчанием.

Игорь Шишкин

Подписаться

Мы в Дзен / ВК / Ок/ Мах

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор текста воспринимает «свадьбу двух роботов» в День семьи, любви и верности как символическое издевательство над провозглашёнными традиционными ценностями. - Его главный тезис: в культурной и медийной среде сохранилось множество людей с прежними либерально-глобалистскими установками, которые формально адаптировались к новой официальной риторике, но внутренне её не приняли. - По мысли автора, такие люди имитируют лояльность, но на деле саботируют новую ценностную повестку через гротеск, подмену и иронию. - Событие интерпретируется не как случайная медийная нелепость, а как осознанная идеологическая провокация. - Автор считает, что подобные акции останутся безнаказанными, а значит будут повторяться и радикализоваться.

Анализ

В этом тексте много не столько фактов, сколько политико-культурной интерпретации. И это важно разделять. Факт здесь один: состоялось некое публичное событие — торжественная «свадьба» роботов, получившая заметное освещение. Всё остальное — уже слой смыслов, который на это событие накладывает автор. И вот здесь возникает интересный момент: сам по себе робот в современном обществе — это символ технологии, прогресса, игры с будущим, иногда даже безобидного пиара. Но если поместить этот образ в ритуальный контекст — свадьбы, да ещё и в День семьи, любви и верности, — он начинает работать как культурный раздражитель. Потому что свадьба в традиционном понимании — это не просто церемония. Это антропологический акт: союз мужчины и женщины, продолжение рода, ответственность, община, сакральный или по крайней мере глубоко человеческий смысл. А робот — это, напротив, машина, симуляция, функция, алгоритм. Получается почти постмодернистская сцена: форма сохранена, содержание подменено. Снаружи — торжество семейного ритуала, внутри — технический спектакль. И именно это, вероятно, вызывает у автора такую резкую реакцию. Не робот как таковой его задевает, а ощущение насмешки через подмену символов. Если смотреть глубже, то здесь конфликт не только политический, но и философский. Мы живём в эпоху, когда культура всё чаще заменяет реальность её изображением. Не семья, а контент про семью. Не любовь, а медийный символ любви. Не верность, а брендированная церемония. В этом смысле «свадьба роботов» выглядит как почти идеальная метафора нашего времени: алгоритмы воспроизводят человеческий ритуал, а люди аплодируют симуляции. Можно даже провести аналогию с нейросетями. Нейросеть способна очень убедительно имитировать речь, стиль, изображение, но она не проживает опыт так, как человек. Так и здесь: ритуал можно воспроизвести внешне, но нельзя автоматически перенести в него человеческую глубину. Когда общество начинает слишком легко принимать имитацию за содержание, оно постепенно теряет чувствительность к подлинному. Это уже не вопрос только политики — это вопрос деградации символического мышления. При этом важно не впасть в другую крайность и не объявить любую технологическую акцию заговором. Автор текста строит довольно цельную, но всё же гипотетическую картину: будто за этим событием стоит сознательный саботаж людей с «фигой в кармане». Это возможно, но не доказано. С тем же успехом это мог быть просто циничный PR, бюрократическая глупость, стремление к вирусному сюжету, привычка медиа смешивать всё со всем ради охвата. Иногда система производит абсурд не потому, что кто-то гениально интригует, а потому что люди утратили чувство меры и символической уместности. И тут, пожалуй, самое существенное. Автор говорит о противостоянии либерально-глобалистских и традиционных ценностей. Но реальная проблема, возможно, ещё глубже: значительная часть публичной среды вообще давно живёт не ценностями, а конъюнктурой. Сегодня выгодно одно — будут служить одному. Завтра другое — будут служить другому. И либерализм, и традиционализм в руках карьериста легко превращаются в костюмы для сцены. Это старая историческая история: идеологии меняются, а механизм приспособленчества остаётся. В этом смысле текст Шишкина интересен не только как политическое обвинение, но и как симптом недоверия к элитам и институтам. Он исходит из предположения, что официальная риторика и реальные убеждения управленческого и культурного класса радикально расходятся. А когда общество начинает массово верить в такую двойную бухгалтерию смыслов, это уже признак кризиса подлинности. Есть и религиозный нерв текста. Упоминание гипотетического «крещения роботов» или «венчания роботов в храме» — это нарочитое доведение до абсурда. Такой приём нужен, чтобы показать: если не остановить профанацию символов на ранней стадии, она будет расширяться. Это похоже на аргумент о «размывании границ сакрального». И здесь у автора есть точка: сакральное действительно исчезает не всегда через прямое уничтожение, чаще — через иронизацию, игру, шоу-формат. Когда всё становится поводом для медийного спектакля, у человека притупляется чувство различия между святым, важным, смешным и пустым. Но всё же стоит сохранить трезвость. Не каждое нелепое событие — это сознательная диверсия. Иногда это просто симптом культурной усталости, когда организаторы уже не чувствуют, что некоторые вещи нельзя превращать в аттракцион. Это не всегда злой умысел; иногда это хуже — внутренняя пустота.

Подробный вывод

Текст эмоционален, резок и в чём-то убедителен именно как диагноз культурной фальши. Его сила — в указании на важную проблему: нельзя бесконечно говорить о традиционных ценностях и одновременно превращать их в декоративный фон для технологического шоу и медийной экзотики. Если семья, любовь и верность действительно считаются ценностями, то с ними нужно работать бережно, а не использовать их как площадку для эпатажа, хайпа или символической подмены. Однако слабое место текста — его уверенность в намерениях организаторов. Автор интерпретирует событие как почти доказанный акт идеологического глумления, хотя это может быть и следствием банального цинизма, безвкусия или отсутствия культурной чуткости. Но, если честно, для общества последствия иногда одинаковы: и злонамеренная профанация, и глупая профанация одинаково разрушают доверие к символам. В более широком смысле перед нами не спор о роботах. Роботы здесь — лишь знак. Реальный вопрос звучит так: способно ли современное общество отличать живое от имитации, ценность от декорации, ритуал от шоу? Потому что проблема начинается не тогда, когда машина участвует в празднике, а тогда, когда человек уже не чувствует разницы между человеческим смыслом и его технологической копией. Это похоже на ситуацию в личной жизни: люди часто любят не реального человека, а свой образ о нём. Так и общество может начать чтить не реальные ценности, а их удобные, стерильные, медийные заменители. Снаружи всё красиво, а внутри пусто. Если говорить совсем практично, то традиционные ценности защищаются не запретами и не возмущёнными колонками сами по себе, а качеством живой среды: крепкими семьями, уважением к материнству и отцовству, достойной культурой, ясным воспитанием, честной медийной политикой, где уместность важнее вирусности. Иначе ценности останутся только вывеской, а под вывеской будет идти всё тот же рынок симулякров. В этом тексте чувствуется боль от несоответствия между словом и делом. И в этом его человеческая правда. Но, возможно, ещё важнее не только разоблачать насмешку, а понять, почему сама система производства смыслов стала так легко путать подлинное с эффектным. Ведь где исчезает внутренняя мера, там даже самые правильные лозунги быстро превращаются в театр. И, наверное, самый трудный вопрос здесь такой: что сегодня мы действительно защищаем — живую реальность ценностей или только привычные символы, которые уже сами перестали наполнять реальной жизнью?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/zapravduzp/36884
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
18 причин для смеха
Пост-разум
Книга о занятии земли - Часть первая
Как брали Дебальцево. Точка зрения участника процесса
Сводки от Ополчения Новороссии на 25 марта 2015
Новости Украины и Новороссии 06 апреля 2019
2 мая 2014 года это первый день открытой войны против русских, против России.
2 мая 2014 года это первый день открытой войны против русских, против России.
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2428 2100
    Valeriy Bondarik только что

      ,..,PPPrrriveTT…..

      …Т.Н.”свадьбу” РОБОТОВ устроили…Н-ДА…
      …а КТО-же “ЭТОМУ” всему – ТАМ был “ТАМОДА”…
      …В дом НОРМАЛЬНОй Жизни России – СТУЧИТСЯ БЕДА…..
      …разномастный “ТРОЯНСКИЙ-конь” — ПРОНИКАЕТ туда…
      …ЛОМАЕТСЯ ИЗНУТРИ – ТАМошняя Социальная среда…
      ->>> Беда,со ВСЕХ сторон – Беда,Беда,Беда!!!!!

      ! Как Спасти Народ…?
      ! а Нужно:ЭТУ НЫНЕшнюю “власть=МАСТЬ” Менять!
      ! НУЖНО Власть в России – Русским Возвращать!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …ВСЕМ “окормлённым-И-посвящённым” – НЕ верещать…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 11-7-26

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru