Глумятся!

Очередное торжество традиционных ценностей в День семьи, любви и верности произошло в Москве – устроили торжественную свадьбу двух роботов с максимальной торжественностью и максимальным освещением в федеральных СМИ.

Те, кто это организовал, да еще в такой праздник, как и те, кто санкционировал раскрутку сюжета в СМИ, не понимали что делают?

Прекрасно все понимали.

Более тридцати лет государственной идеологией России была идеология либерального глобализма. Приверженность ее ценностям открывала дорогу для карьеры и преуспевания, путь в элиту. Отрицание – волчий билет и крест на карьере.

Сфера культуры и информации оказалась заполнена и переполнена на всех этажах приверженцами либерально-глобалистских ценностей.

И вдруг высшая власть провозгласила приоритет традиционных ценностей и даже ввела уголовную ответственность за некоторые, только некоторые, наиболее одиозные, проявления либерально-глобалистской идеологии.

Кто-то такого удара не выдержал и сбежал на Запад.

Но большинство осталось.

Они теперь все поборники традиционных ценностей и большие патриоты.

Только с огромной, колоссального размера, фигой в кармане.

Хотите традиционных ценностей?

Их есть у меня.

Получите свадьбу роботов и радуйтесь, что не устроили бракосочетание в православном храме.

Не стоит сомневаться – если сойдет с рук, а это им обязательно сойдет с рук, то через какое-то время устроят и шоу с крещением роботов в храме с последующим их венчанием.

Игорь Шишкин

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