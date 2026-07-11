Пифагорийцы считали, что весь мир это число, начиная с музыки. Платон видел математику как костяк мира форм. Галилей эту идею перенёс в космос. Квантовая механика показала, что поведение частиц микромира описывается волновыми функциями. А они объекты математики. Математика предсказала бозон Хигса за 50 лет до его открытия.

Американский физик Макс Тегмарк выдвинул гипотезу, что математические структуры существуют как физическая реальность. Наша физическая вселенная полностью эквивалентна математической структуре. Атомы, поля, пространство, время - всё это проявления абстрактной симметрии.

Как оказалось, математика рулит не сама по себе, как абстрактная дисциплина, правит симметрия, взаимосвязь виртуальных отношений. Никто не говорит, что цифры, числа, биты это частицы физического мира, но эти же предметы, как элементы волновой функции являются описательной частью материального мира. Сами по себе они появились из абстрактного отображения физики. Законы Кеплера возникли из описания движения планет, волновые законы из движения маятника и колебаний физической среды. Другое дело, что эта физическая среда по разным причинам появляется и исчезает в мире, а законы её функций и состава имеют вечное основание. Космические симметрии, были и будут всегда, независимо от того как появился физический мир, один раз или было много таких проявлений.

Классическое определение симметрии, как состояние форм или отношения числовых последовательностей неполно в плане космогонии. Т.е. в космосе нет ничего абсолютно независимого от чего-то ещё в этом космосе, и то, что связывает любые два элемента космоса, будь то материальные частицы, поля или функции является космической симметрией. А мировой закон связи это не теория относительности, а теория симметричных систем. И было бы забавно, если бы главный закон мироздания назывался теорией относительности.

Доводом гипотезы математического происхождения вселенной являются возможности клеточных автоматов, взаимосвязанных ячеек кибернетической системы. Эти простые элементы способны при функционале имитировать волновые функции элементарных частиц. Нам важно понять то, что образы функций, любые элементы математики или кадастровый паспорт нашей квартиры существуют в мире симметрий всегда, как возможность, а материализация её через виртуальный, бюрократический мир, это дело обстоятельств.

Математические ряды, даже само понятие числа несёт в себе концепты мироздания - инертность и движение. Числовой ряд имеет инертность сам по себе как накопление количества своих изменений и вектор события, т.е. свойства мира реального. Когда виртуальные логические ячейки начинают взаимодействовать, имитируя пространство, появляется волновая функция, которая при своей полноте может содержать энергию, характеристику изменения. Имитация пространства становится решающим фактором тогда, когда мы принимаем определение Шарышева – «пространство это свойство события». Если событие, существующее как закон изменения и взаимосвязи, имитирует пространство, то пространство появляется со всеми своими виртуальными и физическими атрибутами. Например, расширение вселенной.Т.е. если бы пространство было физическим абсолютом, то оно бы не могло расширятся само в себе, везде, значит пространство свойство событий, например, большого взрыва или волновой функции, которые тоже действуют везде, а не где-то. В действии везде обеспечена бесконечность вселенной, а само это действие определено виртуальной природой.

Важно разделить понятия математики как образной науки и симметрии, как основного принципа космогонии. Гипотеза Тегмарка основана на логическом утверждении, что если существует реальность независимая от наблюдателя, то она не может быть образно представлена. «Вне человеческих понятий остаётся математика» - говорит Тегмарк. Однако математика уже образ и точнее можно сказать так, что существуют соотношения виртуальных элементов, в конечном итоге симметрии, которые человек формализовать не может. Познанию нет предела.

Утверждения ГМВ актуальны в том случае, если мы изначально признаём, что математика, как образ симметрий космоса и сами симметрии существуют независимо от мира материи со всеми его постулатами и атрибутами.

Второе утверждение Тегмарка говорит, что наша вселенная полностью эквивалентна некой математической структуре, и атрибуты вселенной это проявление абстрактных математических отношений. Тегмарк и тут прямо не утверждает, что симметрии и их отношения существуют и без физической вселенной, а это вопрос ключевой.

Основным индикатором материи признана энергия, а её математическим обеспечением закон сохранения энергии. Поэтому главным аргументом материалистов против гипотезы математической вселенной ГМВ (или возможности виртуальной вселенной ВВВ) является вопрос, а где взять энергию, чтоб из информации сделать атомы.

В понятиях математики основные симметрии и законы имеют статическую форму, изменения происходят внутри симметрий. Переходы, переходные процессы между симметриями будут содержать энергию как инерцию возможности. В материальном мире мы энергию чаще рассчитываем в аналоговом режиме при возможности ей непрерывного изменения, энергия индикатор количества. Но энергия в макро и в микромире присутствует и как индикатор качества. В квантовой механике, как принципиальная возможность нахождения частицы в указанном месте, в макромире как возможность нахождение космического тела в любой точке его орбиты. Появляется понимание, что не только частное положение частицы, тела актуально, но и сама траектория, волна частицы, орбита тела, и или гравитационное событие являются событием, определяющим свойства и энергию системы. В этой симметрии существует не только энергия энергетического уровня, но энергия структурного положения, энергия принципиальной разницы между да и нет, отсутствием или присутствием. И как оказалось даже фиксация положения частицы (Демон Максвелла) требует энергии. То состояние, которое мы в квантовой механике называем влиянием наблюдателя, определено созданием дополнительной симметрии для наблюдения. И действие этой симметрии, математическое по сути, имеет и энергетические последствия. Выбор между - да и нет, имеет инерцию выбора и потому возможную энергию события. В этом интересном месте находится тонкая грань виртуальных и материальных миров.

Одним из фундаменталистов ВВВ стал Стивен Вольфрам. Он показал, что даже из элементарных правил компьютерной игры могут возникать сложные, почти живые структуры. Клеточные автоматы, которые исследовал Вольфрам это композиция правил и возможностей программы. Т.е. КА это созданная искусственно, игра из симметрий компьютерной программы и возможностей их взаимодействия в игре. Тегмак считает, что реальность это математическая структура, а Вольфрам исследует её возможные механизмы.

Другим уже естественным доказательством гипотезы виртуальной вселенной являются образы квантовой механики. Она описывает частицы как квантовые поля, а их взаимодействие через калибровочные симметрии. Математический аппарат КТП это теория групп Ли, т.е. математика в конечном итоге формализует КТП. У гипотезы математической вселенной существует много причин для её актуальности.