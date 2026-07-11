Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Британские «учителя» Гитлера | Константин Залесский

9 0
Переслано от: Книжный День

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Записаться на конференцию Америка — проектное государство: https://delib.ru/meetings/1838

Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx

Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-geroy-tridevyatogo-tsarstva-kniga-vtoraya-4304648415/?oos_search=false&prev_collection=319431929
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

Гитлер "учился" у британских идеологов? Константин Залесский разбирает англосаксонский расизм, отношение Гитлера к Британской империи и планы Германии на Востоке. В выпуске — Хьюстон Стюарт Чемберлен, "Генеральный план Ост", Украина, Крым, Новороссия, Россия как объект колонизации, Муссолини, Эфиопия, Миттельевропа и вопрос о том, как проект кайзеровских времен повлиял на Гитлера.

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 "британские корни" нацизма
02:51 Англосаксонский расизм и что именно Гитлер заимствовал у Британии
07:34 Хьюстон Чемберлен: расовая иерархия, чистота крови
12:20 Политика и расизм: англичане и немцы на вершине шкалы Гитлера
16:39 Идеология и прагматика: самоубеждение Гитлера
21:11 Гитлер о британском колониальном управлении
27:34 Отказ от заморских колоний: германские корни нацизма и "жизненное пространство" на Востоке
35:04 Генеральный план Ост: проекты поселений, документы и расчёты по сокращению численности населения СССР
44:41 Планы кайзеровской Германии в Первой мировой войне и идеи раскола России
48:03 Отличия итальянского фашизма: Муссолини, Балканы и "Средиземноморская империя"
55:30 Проект "Миттельевропа" контроль над Востоком
01:02:02 Немецкая пропаганда двух мировых войн

#КонстантинЗалесский #БританскиеУчителяГитлера #Гитлер #нацизм #фашизм #БританскаяИмперия #англосаксонскийрасизм #Саркисианц #ХьюстонЧемберлен #ГенеральныйПланОст #Миттельевропа #ПерваяМировая #ВтораяМировая #Муссолини #историяГермании #история #КнижныйДень

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В беседе проводится различие между «корнями» нацизма и «примером для заимствования»: британский расизм, по мысли автора, не был прямым источником германского нацизма, но стал для Гитлера важным образцом. - Главным объектом заимствования называется англосаксонский расизм: колониальная практика Британии, иерархия народов, идея «бремени белого человека», отношение к колонизированным как к низшим. - Подчеркивается, что британское общество не было фашистским в полном смысле: в нем, по мнению Залесского, отсутствовали ключевые признаки фашизма — революционность, культ нового человека, жесткий этатизм, парамилитарная организация общества. - Среди идейных фигур, повлиявших на нацистов, выделяется Хьюстон Стюарт Чемберлен: его расовые построения, иерархия внутри «белой расы», идея деградации через смешение, возвышение немцев как «чистой расы». - Отмечается, что расовые теории вообще были тесно связаны с политической конъюнктурой: и у британцев, и у нацистов «шкала рас» подгонялась под союзников и врагов текущего момента. - Гитлер описан как человек, способный искренне верить в собственные противоречия: он не был системным теоретиком, но умел убедительно говорить и адаптировать идеологию к политической выгоде. - Особое внимание уделено британскому правлению в Индии как модели, которой Гитлер восхищался: любой англичанин в колонии автоматически выше любого индийца; аналогичную модель нацисты, по словам историка, хотели перенести на оккупированный Восток. - При этом Гитлер якобы не стремился построить Германию по образцу Британской империи в колониальном смысле: он предпочитал не заморские колонии, а континентальное расширение и заселение Восточной Европы немцами. - В беседе говорится о нацистских документах и планах, связанных с колонизацией и демографическим переделом Востока: упоминаются генеральный план «Ост», разработки ведомств СС, идеи выселения, голода, заселения немецкими колонистами. - Делается вывод о преемственности между целями Германии в Первой мировой и политикой нацистов: проекты расчленения России, создания зависимых государств, контроля над Украиной и Восточной Европой существовали еще до Гитлера. - Отдельно проводится параллель между германской концепцией Mitteleuropa и позднейшими наднациональными европейскими проектами, хотя оценка здесь явно полемическая.

Подробный вывод

В этом видео проводится важная, хотя и местами очень острая мысль: нацизм не был «британским проектом» в прямом смысле, но британская имперская практика дала ему язык, образы и частично легитимацию. Это существенное различие. Часто в публицистике соблазн велик: найти одного «виновника», упростить сложную историю до формулы «все придумали в Лондоне». Но историческая реальность почти всегда упрямее и сложнее. Здесь как раз пытаются удержать нюанс: корни — германские, примеры — в том числе британские. Это, на мой взгляд, одна из самых сильных линий беседы. История редко развивается как прямая линия копирования. Чаще она работает как культурный обмен темных идей: одна страна нормализует расовую иерархию, другая радикализует ее; одна создает колониальную практику господства, другая переносит ее в центр Европы. В этом смысле нацизм можно рассматривать как внутриевропейскую колонизацию Европы, где методы, ранее обращенные к «далеким» народам, были применены к соседним территориям.

Что особенно важно в логике беседы

1. Расизм как мост между колониализмом и нацизмом

Залесский подчеркивает, что именно расизм, а не весь британский политический строй целиком, был значимым ориентиром для Гитлера. Это выглядит исторически правдоподобно как минимум на уровне общей логики: если в Британской империи уже существовала практика деления людей на «естественных хозяев» и «естественно подчиненных», то нацистам не нужно было изобретать сам принцип — им нужно было лишь перенастроить его под свои цели. Здесь возникает неприятная, но важная истина: цивилизаторская риторика часто оказывается нравственной маской насилия. Когда империя говорит, что несет порядок, культуру и развитие, она нередко одновременно утверждает свое право решать, кто полноценный человек, а кто лишь материал истории. Нацизм довел эту логику до крайней, чудовищной последовательности.

2. Почему Британия — не фашизм

В беседе правильно отмечено, что при всем расизме британской имперской системы ее нельзя механически отождествлять с фашизмом. Это важный интеллектуальный санитарный минимум. Иначе все превращается в лозунг, а не в анализ. Фашизм — это не просто национальное высокомерие и не просто колониализм. Это еще: - культ мобилизации, - политическая религия, - идея тотального государства или национального организма, - стремление создать «нового человека», - романтизация насилия как очищения, - революционное преустройство общества. У Британии были имперское высокомерие, жестокость и расовая иерархия, но не было именно той формы тотальной революционной мобилизации, которая стала ядром нацизма. Это различие принципиально. Иначе мы теряем способность различать степени и формы зла, а это уже опасно не только для науки, но и для нравственного суждения.

3. Чемберлен и псевдонаучная упаковка ненависти

Интересно, что в беседе отдельно выделяется Чемберлен. Это напоминает о старом механизме: идеология особенно опасна, когда переодевается в науку. Псевдонаучность расовых теорий давала многим ощущение объективности. Человеку легче принять жестокость, если она названа «законом природы». Здесь есть почти универсальный сюжет истории: сначала возникает предрассудок, потом он получает интеллектуальную упаковку, затем административную форму, а в конце — лагеря, депортации, голод, массовое убийство. Именно поэтому так важно различать науку и идеологию, даже если идеология говорит языком статистики, биологии или геополитики.

4. Гитлер как человек, верящий в собственную конструкцию

Интересна и психологическая характеристика Гитлера: не просто манипулятор, а человек, который мог сам себя убеждать. Это многое объясняет. Самые опасные вожди — не всегда циники. Иногда страшнее тот, кто искренне заражен собственной иллюзией. В этом есть глубокий человеческий парадокс: искренность сама по себе не является признаком истины. Человек может быть абсолютно искренним — и абсолютно гибельным. Это касается не только истории. Люди нередко влюбляются не в реальность, а в силу убежденности. В политике, в религии, в отношениях. Но убежденность — это только энергия. Вопрос в том, чему она служит.

5. Индия как модель Востока

Одна из центральных идей беседы — сравнение британского управления Индией и нацистских планов на Востоке. Это сильная параллель. Она показывает, как колониальный опыт вне Европы стал репетицией для колониального проекта внутри Европы. Если коротко: Британия показала, что огромными территориями можно править через иерархию, дистанцию, презрение и административную рациональность. Гитлер захотел применить подобный принцип к СССР и Восточной Европе, но уже в еще более радикальной, биологизированной и демографически перестроечной форме. То есть Британия для него была не идеалом во всем, а доказательством практической осуществимости господства меньшинства над большинством.

6. Почему Гитлер предпочитал не заморские колонии, а Lebensraum

Здесь беседа делает важный акцент: Гитлер не хотел просто повторить Британскую империю. Он хотел сделать нечто иное — не управлять издалека, а заселить и переделать пространство. Это различие между эксплуатацией колонии и проектом пересоздания континентального жизненного пространства. Философски говоря, колониализм Британии был более торгово-административным, а нацизм — более онтологическим: он хотел не только властвовать, но и переписать саму карту человеческой ценности, кто будет жить, где жить и имеет ли вообще право жить. И в этом нацизм страшнее обычного империализма: он не просто подчиняет, он стремится заменить.

7. Преемственность с германскими планами Первой мировой

Очень существенный мотив — связь между германскими целями в Первой мировой и нацистской политикой. Это разрушает миф, будто Гитлер возник из пустоты. Нет, он вырос из уже существовавших: - германских геополитических амбиций, - восточных проектов, - представлений о России как пространстве расчленения, - идеи зависимых государств между Германией и Россией. История редко рождает монстров на пустом месте. Обычно она долго выращивает их в виде нормализованных фантазий элит. То, что вчера было «радикальным меморандумом», завтра становится государственным проектом.

Что стоит воспринимать осторожно

Беседа насыщена сильными тезисами, но часть из них звучит публицистически и требует аккуратной проверки по источникам. Особенно это касается: - предельно обобщающих суждений о британцах как «уничтожителях наций»; - резких этноисторических характеристик; - прямых мостов между ранними германскими концепциями и современными европейскими институтами; - отдельных оценок о «настоящих целях» Евросоюза. Это не значит, что мысли полностью несостоятельны. Это значит лишь, что между историческим анализом и идеологической экстраполяцией должна быть дистанция. Иначе исследование превращается в зеркало наших текущих тревог. Историк, как хирург, должен быть точен. Даже когда говорит о вещах чудовищных. Потому что нет ничего проще, чем из реального зла сделать миф — а миф уже плохо учит.

Итог

Главный вывод этой лекции можно сформулировать так:
Германский нацизм имел собственные, прежде всего немецкие корни, но британский колониальный и расовый опыт послужил для него важным примером того, как можно идеологически и practically оправдывать господство «высшей расы» над «низшими».
То есть не «Британия создала Гитлера», а скорее: - Британия показала модель имперского расового доминирования, - немецкие идеологи переработали эти подходы в своей интеллектуальной среде, - Гитлер радикализовал их и применил в европейском пространстве в форме нацистской экспансии. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Британии и Гитлеру. Она о более тревожной вещи: как цивилизованные общества учатся оправдывать неравенство, унижение и насилие через язык миссии, науки и исторической необходимости. Именно в этом месте история становится не архивом, а зеркалом. Потому что всякий раз, когда кто-то начинает говорить, что одни люди «естественно выше», а другие существуют как сырье для чужого проекта, — это уже не просто политика. Это начало морального распада. И здесь, возможно, самый важный практический урок: опаснее всего не откровенное зло, а зло, которое приходит в одежде порядка, прогресса, науки и цивилизации. А где, по-вашему, проходит граница между реальным историческим анализом влияний и соблазном объяснить сложное прошлое через слишком удобную схему «внешнего учителя»?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/75703b318ae1d08f9ccda6d8382a36bb/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Суть нацистского режима»: как Гитлер планировал создать «расу господ»
Английские учителя Гитлера
Кредит на войну Гитлер взял у Америки [Власть паразитов]
Кредит на Мировую войну Гитлер взял у Америки
Кредит на мировую войну или деньги для Гитлера
Как «невинная жертва» Гитлера вместе с ним рвала Чехословакию
Как «невинная жертва» Гитлера вместе с ним рвала Чехословакию
«Фатальная ошибка Канариса»: как абвер проиграл тайную войну советским спецслужбам

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru