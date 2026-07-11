Британские «учителя» Гитлера | Константин Залесский
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Гитлер "учился" у британских идеологов? Константин Залесский разбирает англосаксонский расизм, отношение Гитлера к Британской империи и планы Германии на Востоке. В выпуске — Хьюстон Стюарт Чемберлен, "Генеральный план Ост", Украина, Крым, Новороссия, Россия как объект колонизации, Муссолини, Эфиопия, Миттельевропа и вопрос о том, как проект кайзеровских времен повлиял на Гитлера.
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00:00 "британские корни" нацизма
02:51 Англосаксонский расизм и что именно Гитлер заимствовал у Британии
07:34 Хьюстон Чемберлен: расовая иерархия, чистота крови
12:20 Политика и расизм: англичане и немцы на вершине шкалы Гитлера
16:39 Идеология и прагматика: самоубеждение Гитлера
21:11 Гитлер о британском колониальном управлении
27:34 Отказ от заморских колоний: германские корни нацизма и "жизненное пространство" на Востоке
35:04 Генеральный план Ост: проекты поселений, документы и расчёты по сокращению численности населения СССР
44:41 Планы кайзеровской Германии в Первой мировой войне и идеи раскола России
48:03 Отличия итальянского фашизма: Муссолини, Балканы и "Средиземноморская империя"
55:30 Проект "Миттельевропа" контроль над Востоком
01:02:02 Немецкая пропаганда двух мировых войн
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе проводится различие между «корнями» нацизма и «примером для заимствования»: британский расизм, по мысли автора, не был прямым источником германского нацизма, но стал для Гитлера важным образцом. - Главным объектом заимствования называется англосаксонский расизм: колониальная практика Британии, иерархия народов, идея «бремени белого человека», отношение к колонизированным как к низшим. - Подчеркивается, что британское общество не было фашистским в полном смысле: в нем, по мнению Залесского, отсутствовали ключевые признаки фашизма — революционность, культ нового человека, жесткий этатизм, парамилитарная организация общества. - Среди идейных фигур, повлиявших на нацистов, выделяется Хьюстон Стюарт Чемберлен: его расовые построения, иерархия внутри «белой расы», идея деградации через смешение, возвышение немцев как «чистой расы». - Отмечается, что расовые теории вообще были тесно связаны с политической конъюнктурой: и у британцев, и у нацистов «шкала рас» подгонялась под союзников и врагов текущего момента. - Гитлер описан как человек, способный искренне верить в собственные противоречия: он не был системным теоретиком, но умел убедительно говорить и адаптировать идеологию к политической выгоде. - Особое внимание уделено британскому правлению в Индии как модели, которой Гитлер восхищался: любой англичанин в колонии автоматически выше любого индийца; аналогичную модель нацисты, по словам историка, хотели перенести на оккупированный Восток. - При этом Гитлер якобы не стремился построить Германию по образцу Британской империи в колониальном смысле: он предпочитал не заморские колонии, а континентальное расширение и заселение Восточной Европы немцами. - В беседе говорится о нацистских документах и планах, связанных с колонизацией и демографическим переделом Востока: упоминаются генеральный план «Ост», разработки ведомств СС, идеи выселения, голода, заселения немецкими колонистами. - Делается вывод о преемственности между целями Германии в Первой мировой и политикой нацистов: проекты расчленения России, создания зависимых государств, контроля над Украиной и Восточной Европой существовали еще до Гитлера. - Отдельно проводится параллель между германской концепцией Mitteleuropa и позднейшими наднациональными европейскими проектами, хотя оценка здесь явно полемическая.
Подробный выводВ этом видео проводится важная, хотя и местами очень острая мысль: нацизм не был «британским проектом» в прямом смысле, но британская имперская практика дала ему язык, образы и частично легитимацию. Это существенное различие. Часто в публицистике соблазн велик: найти одного «виновника», упростить сложную историю до формулы «все придумали в Лондоне». Но историческая реальность почти всегда упрямее и сложнее. Здесь как раз пытаются удержать нюанс: корни — германские, примеры — в том числе британские. Это, на мой взгляд, одна из самых сильных линий беседы. История редко развивается как прямая линия копирования. Чаще она работает как культурный обмен темных идей: одна страна нормализует расовую иерархию, другая радикализует ее; одна создает колониальную практику господства, другая переносит ее в центр Европы. В этом смысле нацизм можно рассматривать как внутриевропейскую колонизацию Европы, где методы, ранее обращенные к «далеким» народам, были применены к соседним территориям.
Что особенно важно в логике беседы
1. Расизм как мост между колониализмом и нацизмомЗалесский подчеркивает, что именно расизм, а не весь британский политический строй целиком, был значимым ориентиром для Гитлера. Это выглядит исторически правдоподобно как минимум на уровне общей логики: если в Британской империи уже существовала практика деления людей на «естественных хозяев» и «естественно подчиненных», то нацистам не нужно было изобретать сам принцип — им нужно было лишь перенастроить его под свои цели. Здесь возникает неприятная, но важная истина: цивилизаторская риторика часто оказывается нравственной маской насилия. Когда империя говорит, что несет порядок, культуру и развитие, она нередко одновременно утверждает свое право решать, кто полноценный человек, а кто лишь материал истории. Нацизм довел эту логику до крайней, чудовищной последовательности.
2. Почему Британия — не фашизмВ беседе правильно отмечено, что при всем расизме британской имперской системы ее нельзя механически отождествлять с фашизмом. Это важный интеллектуальный санитарный минимум. Иначе все превращается в лозунг, а не в анализ. Фашизм — это не просто национальное высокомерие и не просто колониализм. Это еще: - культ мобилизации, - политическая религия, - идея тотального государства или национального организма, - стремление создать «нового человека», - романтизация насилия как очищения, - революционное преустройство общества. У Британии были имперское высокомерие, жестокость и расовая иерархия, но не было именно той формы тотальной революционной мобилизации, которая стала ядром нацизма. Это различие принципиально. Иначе мы теряем способность различать степени и формы зла, а это уже опасно не только для науки, но и для нравственного суждения.
3. Чемберлен и псевдонаучная упаковка ненавистиИнтересно, что в беседе отдельно выделяется Чемберлен. Это напоминает о старом механизме: идеология особенно опасна, когда переодевается в науку. Псевдонаучность расовых теорий давала многим ощущение объективности. Человеку легче принять жестокость, если она названа «законом природы». Здесь есть почти универсальный сюжет истории: сначала возникает предрассудок, потом он получает интеллектуальную упаковку, затем административную форму, а в конце — лагеря, депортации, голод, массовое убийство. Именно поэтому так важно различать науку и идеологию, даже если идеология говорит языком статистики, биологии или геополитики.
4. Гитлер как человек, верящий в собственную конструкциюИнтересна и психологическая характеристика Гитлера: не просто манипулятор, а человек, который мог сам себя убеждать. Это многое объясняет. Самые опасные вожди — не всегда циники. Иногда страшнее тот, кто искренне заражен собственной иллюзией. В этом есть глубокий человеческий парадокс: искренность сама по себе не является признаком истины. Человек может быть абсолютно искренним — и абсолютно гибельным. Это касается не только истории. Люди нередко влюбляются не в реальность, а в силу убежденности. В политике, в религии, в отношениях. Но убежденность — это только энергия. Вопрос в том, чему она служит.
5. Индия как модель ВостокаОдна из центральных идей беседы — сравнение британского управления Индией и нацистских планов на Востоке. Это сильная параллель. Она показывает, как колониальный опыт вне Европы стал репетицией для колониального проекта внутри Европы. Если коротко: Британия показала, что огромными территориями можно править через иерархию, дистанцию, презрение и административную рациональность. Гитлер захотел применить подобный принцип к СССР и Восточной Европе, но уже в еще более радикальной, биологизированной и демографически перестроечной форме. То есть Британия для него была не идеалом во всем, а доказательством практической осуществимости господства меньшинства над большинством.
6. Почему Гитлер предпочитал не заморские колонии, а LebensraumЗдесь беседа делает важный акцент: Гитлер не хотел просто повторить Британскую империю. Он хотел сделать нечто иное — не управлять издалека, а заселить и переделать пространство. Это различие между эксплуатацией колонии и проектом пересоздания континентального жизненного пространства. Философски говоря, колониализм Британии был более торгово-административным, а нацизм — более онтологическим: он хотел не только властвовать, но и переписать саму карту человеческой ценности, кто будет жить, где жить и имеет ли вообще право жить. И в этом нацизм страшнее обычного империализма: он не просто подчиняет, он стремится заменить.
7. Преемственность с германскими планами Первой мировойОчень существенный мотив — связь между германскими целями в Первой мировой и нацистской политикой. Это разрушает миф, будто Гитлер возник из пустоты. Нет, он вырос из уже существовавших: - германских геополитических амбиций, - восточных проектов, - представлений о России как пространстве расчленения, - идеи зависимых государств между Германией и Россией. История редко рождает монстров на пустом месте. Обычно она долго выращивает их в виде нормализованных фантазий элит. То, что вчера было «радикальным меморандумом», завтра становится государственным проектом.
Что стоит воспринимать осторожноБеседа насыщена сильными тезисами, но часть из них звучит публицистически и требует аккуратной проверки по источникам. Особенно это касается: - предельно обобщающих суждений о британцах как «уничтожителях наций»; - резких этноисторических характеристик; - прямых мостов между ранними германскими концепциями и современными европейскими институтами; - отдельных оценок о «настоящих целях» Евросоюза. Это не значит, что мысли полностью несостоятельны. Это значит лишь, что между историческим анализом и идеологической экстраполяцией должна быть дистанция. Иначе исследование превращается в зеркало наших текущих тревог. Историк, как хирург, должен быть точен. Даже когда говорит о вещах чудовищных. Потому что нет ничего проще, чем из реального зла сделать миф — а миф уже плохо учит.
ИтогГлавный вывод этой лекции можно сформулировать так: То есть не «Британия создала Гитлера», а скорее: - Британия показала модель имперского расового доминирования, - немецкие идеологи переработали эти подходы в своей интеллектуальной среде, - Гитлер радикализовал их и применил в европейском пространстве в форме нацистской экспансии. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только Британии и Гитлеру. Она о более тревожной вещи: как цивилизованные общества учатся оправдывать неравенство, унижение и насилие через язык миссии, науки и исторической необходимости. Именно в этом месте история становится не архивом, а зеркалом. Потому что всякий раз, когда кто-то начинает говорить, что одни люди «естественно выше», а другие существуют как сырье для чужого проекта, — это уже не просто политика. Это начало морального распада. И здесь, возможно, самый важный практический урок: опаснее всего не откровенное зло, а зло, которое приходит в одежде порядка, прогресса, науки и цивилизации. А где, по-вашему, проходит граница между реальным историческим анализом влияний и соблазном объяснить сложное прошлое через слишком удобную схему «внешнего учителя»?