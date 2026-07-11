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Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":

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Книга "Каптарь Д.Л. Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

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Гитлер "учился" у британских идеологов? Константин Залесский разбирает англосаксонский расизм, отношение Гитлера к Британской империи и планы Германии на Востоке. В выпуске — Хьюстон Стюарт Чемберлен, "Генеральный план Ост", Украина, Крым, Новороссия, Россия как объект колонизации, Муссолини, Эфиопия, Миттельевропа и вопрос о том, как проект кайзеровских времен повлиял на Гитлера.

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00:00 "британские корни" нацизма

02:51 Англосаксонский расизм и что именно Гитлер заимствовал у Британии

07:34 Хьюстон Чемберлен: расовая иерархия, чистота крови

12:20 Политика и расизм: англичане и немцы на вершине шкалы Гитлера

16:39 Идеология и прагматика: самоубеждение Гитлера

21:11 Гитлер о британском колониальном управлении

27:34 Отказ от заморских колоний: германские корни нацизма и "жизненное пространство" на Востоке

35:04 Генеральный план Ост: проекты поселений, документы и расчёты по сокращению численности населения СССР

44:41 Планы кайзеровской Германии в Первой мировой войне и идеи раскола России

48:03 Отличия итальянского фашизма: Муссолини, Балканы и "Средиземноморская империя"

55:30 Проект "Миттельевропа" контроль над Востоком

01:02:02 Немецкая пропаганда двух мировых войн

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