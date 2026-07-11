“70-ти летний юбилей «Советской России»”. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия в программе “Темы дня
Эфир на канале Красная линия 6 июля 2026 г.
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#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассказывается о 70-летнем юбилее газеты «Советская Россия». - Юбилейное мероприятие прошло при участии руководства КПРФ, журналистов, историков, публицистов и общественных деятелей. - Центральная мысль выступлений: газета сыграла важную роль в сохранении патриотической и коммунистической позиции в период распада СССР и после 1991 года. - Геннадий Зюганов подчеркнул, что «Советская Россия» стала одним из ключевых инструментов возрождения Компартии после запрета и кризиса начала 1990-х. - Особо отмечена роль Валентина Чикина, многолетнего главного редактора, как символа стойкости, идейной последовательности и редакционной верности выбранному курсу. - В выступлениях неоднократно звучит оценка событий 1991 года как национальной трагедии, подготовленной конкретными политическими силами. - Газета представлена не просто как СМИ, а как политический и мировоззренческий институт, сохраняющий историческую память и формирующий общественную позицию. - Отмечено, что даже при сокращении штата редакции газета, по мнению выступающих, сохранила качество и идейную цельность. - Евгений Спицын подчеркнул значение архивных публикаций газеты для изучения истории СССР и новейшей истории России. - Представители КПРФ и комсомола связывают наследие газеты с современной политической работой, в том числе с агитацией, молодежной средой и подготовкой к выборам.
Подробный выводВ данной лекции, точнее в юбилейной беседе о газете, хорошо видно, что речь идет не только о печатном издании как таковом. Газета здесь осмысляется как носитель исторической памяти, политической идентичности и морального сопротивления. Это важный момент: иногда формально СМИ — просто канал передачи информации, но в кризисные эпохи некоторые издания становятся чем-то большим, почти «узлом коллективного сознания». Именно в таком статусе и представлена «Советская Россия». С практической точки зрения смысл выступлений ясен: газета рассматривается как один из немногих устойчивых центров, который в эпоху распада советской системы не растворился в новой идеологической конъюнктуре. Для участников встречи это не просто редакционная доблесть, а историческая заслуга. Здесь чувствуется типичная для переломных эпох логика: когда рушатся институты, особенно ценятся те структуры, которые сохранили преемственность. В этом смысле газета выступает как аналог «архива живой воли» — места, где фиксировалась альтернативная официальному курсу позиция. Особое внимание уделено фигуре Валентина Чикина. И это тоже закономерно. История часто любит приписывать сложные процессы системам, но системы держатся на людях. В выступлениях он показан как редактор, который не просто управлял изданием, а удерживал его внутренний стержень. Если проводить междисциплинарную аналогию, то редактор здесь похож на ядро в нейросети ценностей: через него проходит множество сигналов, но именно он задает устойчивость модели, не давая ей переобучиться на конъюнктуру момента. Важный нерв всего видео — оценка 1991 года. Она однозначно трагическая. Для выступающих распад СССР — не нейтральный исторический факт и не неизбежный этап, а результат предательства, идеологической капитуляции и разрушения общественного проекта. Можно спорить с этой интерпретацией, потому что любая историческая картина зависит от позиции наблюдателя, но нельзя не признать: для данной политической традиции эта оценка является внутренне цельной. Она строится на переживании утраты — государства, социальной модели, коллективного смысла. Интересно и то, как участники связывают прошлое и настоящее. Юбилей не превращен в чистую ностальгию. Наоборот, почти все выступления работают на текущую задачу: укрепление партии, работу с молодежью, подготовку к выборам, усиление идеологического присутствия. Это показывает важную вещь: память здесь понимается не как музей, а как ресурс действия. И в этом есть определенная трезвость. Историческая память без практики становится ритуалом; практика без памяти — становится хаотичной и легко манипулируемой. Отдельного внимания заслуживает мысль о том, что «ложные трактовки истории» побеждаются силой печатного слова. Это, конечно, сильная и красивая формула, но она требует осторожности. Любая сторона конфликта считает свои трактовки истинными, а чужие — ложными. Поэтому более глубокий вывод здесь такой: борьба идет не только за власть, но и за право описывать реальность. История — это не просто набор фактов, а способ их связывания в смысл. И газета в этой логике выступает как инструмент именно такого связывания. Любопытно также, что в выступлениях соединяются старые медиа и новые каналы коммуникации. С одной стороны — печатная газета, с другой — молодежные цифровые платформы, комсомольские медиаресурсы, просмотры в интернете. Это показывает, что живая идеология старается адаптироваться к новой среде. Как в биологии выживает не обязательно самый сильный организм, а тот, кто способен сохранять идентичность, меняя формы существования. Газета как бренд и как символ остается прежней, но способы распространения мысли постепенно эволюционируют. Если смотреть глубже, то беседа посвящена еще и проблеме верности. Верности идее, исторической линии, коллективной памяти, собственным убеждениям. Но здесь тоже есть философский нюанс: верность может быть добродетелью, пока она не превращается в слепоту. Судя по тону выступлений, участники считают, что именно они сохранили связь с реальностью, а оппоненты поддались соблазну предательства и иллюзий. Однако история редко бывает настолько чистой. Люди по обе стороны обычно действуют не только из злого умысла, но и из своих представлений о спасении страны. Это не отменяет ответственности, но делает картину сложнее. А сложность — не враг убеждений, а их проверка на зрелость. В итоге это видео производит впечатление ритуала памяти и мобилизации одновременно. С одной стороны, звучат слова признательности, воспоминания, символические оценки прошлого. С другой — все это встроено в текущую политическую повестку. Газета «Советская Россия» в данном контексте предстает как редкий пример издания, которое стремится быть не обслуживающим механизмом новостей, а субъектом истории. Насколько успешно — это уже зависит от взгляда читателя. Но для участников встречи ее значение несомненно: она была и остается точкой опоры в их системе координат. Если сформулировать совсем сжато, главный вывод таков: в этом видео юбилей газеты показан как юбилей политической стойкости, идейной преемственности и борьбы за собственную версию исторической правды. И здесь возникает неизбежный, может быть самый важный вопрос: где проходит граница между верностью истине и верностью той интерпретации прошлого, которая дает человеку смысл жить и бороться?