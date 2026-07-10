“Республики Ельцина и Кравчука неизбежно стали бы воевать”. Е.Ю.Спицын на радио “КП. Тема дня
Прямой эфир на радио Комсомольская правда от 1 июля 2026 г.
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#Спицын #СМИ #радиоКомсомольскаяправда
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе украинский национализм представлен как последовательно выстроенный антироссийский проект, который, по мысли выступающего, закономерно опирается на культ Бандеры, Шухевича и ОУН-УПА. - Создание «пантеонов» и памятников таким фигурам трактуется не как случайность, а как способ собрать национальную идентичность вокруг образа врага и идеи отделения от России. - Проводится историческая линия: мазепинство → петлюровщина → бандеровщина. - Подчеркивается, что украинский национальный проект, по этой логике, не может спокойно опираться на многих деятелей общей русско-украинской истории, потому что они принадлежат общему историческому полю, а не исключительно украинскому. - В качестве идейных источников современного украинского национализма названы Михновский и Донцов, у которых акцент делался на создании национального государства и борьбе с «московской империей». - Высказывается мысль, что Запад использовал именно украинский радикальный национализм как наиболее удобный инструмент конфронтации с Россией. - Ленинская модель советской Украины в интерпретации выступающего была попыткой перехватить и нейтрализовать петлюровский проект через социалистическую форму общей государственности. - Ключевой тезис беседы: если бы существовали две отдельные буржуазно-национальные республики — российская и украинская, — то они рано или поздно пришли бы к войне. - После 1991 года, по этой логике, именно это и произошло: «республика Ельцина» и «республика Кравчука» оказались в исторической траектории конфликта.
Подробный выводВ этом видео предлагается не просто политический комментарий, а цельная историко-идеологическая схема, в которой современный конфликт объясняется как результат долгого формирования украинского национализма в его радикальной, антироссийской форме.
1. Главная опора рассуждения — идентичность через отрицаниеОдна из центральных мыслей беседы состоит в том, что нация нередко строит себя не только через позитивный образ будущего, но и через образ противника. Это вообще частый механизм в истории: когда обществу трудно договориться о том, что оно любит, оно быстрее договаривается о том, что оно отвергает. В психологии это напоминает ситуацию, когда личность собирает себя не вокруг внутреннего содержания, а вокруг травмы, конфликта или протеста. Такая идентичность может быть очень энергичной, но при этом внутренне зависимой от врага. Именно в этом ключе выступающий объясняет культ Бандеры и других фигур: не как уважение к их исторической сложности, а как политическую технологию самоопределения. Если у народа много общих героев с соседним народом, то для жесткого размежевания нужны именно те персонажи, которые делают разрыв максимальным и необратимым.
2. История здесь подается как цепь идеологических мутацийИнтересна сама структура аргумента: мазепинство, петлюровщина, бандеровщина. Это попытка показать, что радикальный украинский национализм не возник внезапно, а развивался как эволюция политического отчуждения. Такой подход типичен для исторической публицистики: он ищет не отдельные события, а генеалогию идеи. С одной стороны, это убедительно как схема: действительно, идеологии редко появляются из пустоты. С другой стороны, здесь важно помнить о границе между историческим анализом и исторической редукцией. Любая национальная история содержит множество линий — автономистскую, культурную, имперскую, социалистическую, религиозную, региональную. Когда одну линию объявляют главной и неизбежной, возникает риск подменить сложность истории логикой судьбы. А судьба в политике — один из самых опасных мифов.
3. Сильный тезис о Ленине: не «создал проблему», а «перехватил угрозу»Наиболее содержательная часть беседы — интерпретация советской национальной политики. Здесь звучит мысль, что Ленинская Украина была не просто «подарком» или ошибкой, а контрпроектом по отношению к Петлюре. То есть речь не о том, что большевики изобрели украинскую государственность, а о том, что они пытались встроить уже возникший украинский вопрос в общую советскую рамку, чтобы не допустить враждебного разрыва. Это любопытная идея, потому что она ломает упрощенный шаблон «Ленин все создал — значит он во всем виноват». История редко работает так линейно. Часто государственный деятель не создает проблему, а лишь пытается ее обработать доступными ему инструментами. И потом уже потомки спорят, была ли эта обработка спасением, отсрочкой или ошибкой. В терминах системного мышления можно сказать так: СССР в этой логике выступает как контейнер для противоречия, которое без общего наднационального каркаса ушло бы в силовой конфликт раньше. Контейнер разрушился — конфликт распаковался.
4. Мысль о неизбежности войны после 1991 годаЭто главный, самый жесткий и спорный вывод беседы. Он строится на предположении, что два национальных проекта — российский и украинский — в постсоветской форме были несовместимы, а потому война была почти запрограммирована. Это сильная публицистическая позиция, но ее полезно рассматривать осторожно. С одной стороны, в ней есть рациональное зерно: - после распада общего государства возникли спорные территории, разные исторические мифы, разные элитные интересы; - национальное строительство на постсоветском пространстве часто шло через переписывание прошлого; - элиты действительно нередко предпочитают консолидировать общество через внешнюю угрозу. С другой стороны, слово «неизбежно» всегда требует особой осторожности. В истории почти не бывает абсолютно неизбежных событий; бывают скорее наборы условий, которые делают один сценарий более вероятным, чем другие. Иначе мы рискуем превратить анализ в ретроспективный фатализм: раз война произошла, значит она была обязана произойти. Но это не совсем одно и то же. Философски здесь есть важный момент: человек и общество любят верить в неизбежность задним числом, потому что так хаос становится понятнее. Но понятнее — не значит истиннее.
5. Проблема идеализации и демонизацииВ беседе отчетливо видна одна из типичных черт политического сознания: история осмысляется через морально заряженные фигуры — герои, предатели, палачи, спасители. Это работает эмоционально и мобилизационно. Но такой язык, хотя и силен, часто обедняет картину. Люди вообще склонны не видеть реальность как она есть, а влюбляться в ее символические версии. Кто-то идеализирует нацию, кто-то государство, кто-то революцию, кто-то империю, кто-то сопротивление. В итоге борьба идет не только за территории, но и за право на красивую легенду. А легенда почти всегда чище и удобнее, чем жизнь. Здесь полезно сохранять внутреннюю дисциплину мысли: понимать, что культ Бандеры — это не просто историческая память, а политическая мифология; но и любой ответный культ, если он перестает быть анализом и становится самодовлеющей святыней, тоже рискует превратиться в миф.
6. Более глубокий смысл беседыЕсли смотреть шире, беседа посвящена не только Украине. Она о том, как вообще возникают конфликты между близкими народами. Самые ожесточенные конфликты часто происходят не между совершенно чужими, а между почти родственными сообществами. Потому что там спор идет не просто о границе, а о праве на наследство, на имя, на историю, на подлинность. Это как семейная ссора, которая бывает страшнее спора с незнакомцем. С этой точки зрения мысль выступающего можно выразить еще жестче: когда общее прошлое перестает быть мостом, оно становится полем битвы. И это, пожалуй, самый серьезный урок. Не сами памятники создают ненависть, а та работа сознания, которая делает память оружием. В этом есть и политический, и почти духовный смысл: человек свободен лишь до тех пор, пока способен видеть разницу между реальностью и идолом, между памятью и культом, между историей и мифом.
ИтогВ данной лекции Евгений Спицын выстраивает цельную концепцию, согласно которой: - современный украинский радикальный национализм имеет глубокие исторические корни; - его сущность состоит в антироссийской направленности; - советский проект Украины был попыткой удержать это противоречие в рамках общего государства; - после распада СССР конфликт между двумя республиканскими проектами стал практически закономерным; - культ Бандеры и связанных с ним фигур — это не частность, а симптом всей конструкции украинской идентичности в ее радикальном варианте. Это сильная, последовательная и полемически заостренная позиция. Ее сила — в цельности и исторической связности. Ее слабость — в склонности к жесткой предопределенности и к сведению сложной истории к одной доминирующей линии. Но именно такие модели и оказываются влиятельными, потому что дают не просто факты, а объясняющую картину мира. И здесь остается, пожалуй, самый трудный вопрос: когда мы объясняем историю через “неизбежность”, мы действительно приближаемся к истине — или лишь ищем форму, в которой нам психологически легче принять уже случившееся?