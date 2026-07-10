Андрей Школьников: Интервьюеры-близнецы из сломанного инкубатора
Изучать и отслеживать современное информационное пространство далеко не самое интересное времяпрепровождение, но позволяющее выделить три основных внешних источника вдохновения: административные рекомендации, стимулирование со стороны врагов и следование пожеланиям толпы. Если индивид алчен (заинтересован в заработке) и/или тщеславен (ищет раскрученности), то он довольно быстро становится рабом указанных мотивов, точнее следует одному из первых двух, а при отсутствии ярко выраженного посыла, начинает играть с эмоциями, желаниями и запросами толпы.
На публике рабы лампы играют смелость и независимость, а за кулисами льют пьяные слёзы, жалуясь, как их вынуждают продолжать есть этот кактус. Когда же указываешь на открытую дверь, что позволяет выйти из этого борделя, начинают рассказывать про ипотеку, обязательства и уверенность, что несмотря ни на что, они всё же делают мир немножечко лучше, борясь со злом. Ночные бабочки, что считают себя цветочными феями, вынужденными работать по ночам.
Есть ещё четвёртый вариант, когда индивид говорит своё мнение, но это встречается всё реже. Отличительная черта такой линии поведения – регулярное и постоянное несовпадение со всеми указанными “линиями партий”, игнорирование животрепещущих тем. Делай и говори лишь то, что интересно тебе самому, даже если толпа ничего не понимает и/или не хочет слушать.
Каждый год в театральные институты ломятся толпы поступающих, что желают известности и раскрученности, делая при этом вид, что не могут жить без сцены, без хотя бы краткого проживания ярких, чужих эмоций и чувств. В силу профессионального фильтра на входе и изматывающего обучения большая часть жаждущих лишь признания и известности отсеивается. Приехали поступать и не поступили, но мечта о славе никуда не ушла, а скромность была утеряна ранее.
В определённый момент приходит осознание, что можно стать профессиональным интервьюером, этаким Ларри Кингом или Опрой Уинфри на минималках, ведь харизма и гениальность уже есть, осталось только заставить мир увидеть и восхититься. Ведь если Дудь (иноагент) или Собчак смогли, то обязательно и конечно получится у них самих. Далее создаётся канал имени себя хорошего и начинается активное приглашение гостей, что должны способствовать раскрутке, плюс немного денег вбрасывается в рекламные механизмы.
Через несколько месяцев наблюдаем условный канал «Интервью с Барбоскиным» гордо рапортующий о сотнях тысяч накрученных подписчиков, кликбейт-роликах и интервью с одним и тем же стандартным набором черноротых “чудаков-правдорубов”, которых даже в список иноагентов брезгуют заносить, так как пробы ставить негде. Ведущие Ларри Опры начинают сами верить, что таким нехитрым и относительно дешёвым способом смогли раскрутиться, что их талант интервьюеров – «Вы поете лучше всех!»
Далее команда Барбоскина начинает судорожно искать людей, что готовы дать интервью и помочь в дальнейшей раскрутке. Вот тут в их больные головы и приходит «творческая» мысль выйти на меня, чтобы в очередной раз задать одни и те же сгенерированные нейросетью вопросы, путая при этом имя и мыча в ответ на ответные вопросы: Что Барбоскин сделал в этой жизни? С какого рожна общение с ним должно быть интересно? Вы угораете или вам реально не стыдно за перечень предыдущих гостей и названия роликов?
И, да, складывается впечатление, что где-то сломался инкубатор и/или очередные выпускники курсов «успешного успеха» ринулись покорять информационное пространство…
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юмор медиа общество соцсети актёры интервьюАндрей Школьников
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор критикует современное информационное пространство как среду, где поведение многих публичных фигур определяется не убеждениями, а внешними стимулами. - Выделяются три главных мотива медийной активности: - административные рекомендации; - стимулирование со стороны врагов; - следование запросам и эмоциям толпы. - Люди, ориентированные на деньги и популярность, по мысли автора, быстро становятся зависимыми от этих мотивов. - Публичная независимость часто оказывается маской: за внешней смелостью скрываются зависимость, усталость и внутреннее оправдание собственного участия в системе. - Автор противопоставляет этому редкий «четвёртый вариант» — говорить только то, что действительно думаешь, не подстраиваясь под конъюнктуру. - Отдельной мишенью критики становятся начинающие интервьюеры, которые, по мнению автора, стремятся не к содержанию, а к славе и узнаваемости. - Автор связывает это с несбывшимися амбициями людей, когда-то стремившихся к сценической известности. - Формат интервью описывается как механически воспроизводимый: накрутка подписчиков, кликбейт, шаблонные гости, однотипные вопросы. - Особое раздражение у автора вызывает поверхностность таких интервьюеров: отсутствие самостоятельной позиции, неуважение к собеседнику, искусственность интереса. - Финальный образ «интервьюеров-близнецов из сломанного инкубатора» подчеркивает ощущение массового тиражирования однотипных медийных персонажей.
Подробный выводТекст Школьникова — это не столько разбор конкретных интервьюеров, сколько эмоционально-сатирическая атака на сам механизм производства медийной псевдосубъектности. Его главный нерв — отвращение к подмене личности функцией, а содержательности — алгоритмом раскрутки. Если смотреть глубже, здесь описан довольно узнаваемый социальный процесс. Информационное пространство сегодня действительно работает как система положительной обратной связи: ты получаешь внимание не за глубину, а за попадание в уже существующий спрос. Это почти как обучение нейросети на перекошенной выборке: если алгоритм вознаграждает кликбейт, повторяемость и эмоциональную провокацию, система начинает плодить именно такие формы. Не потому, что они истинны, а потому что они лучше оптимизированы под метрику. В этом смысле автор прав: медиа часто воспроизводят не мысль, а паттерн успеха. Интересно и то, как он связывает эту поверхностность с тщеславием. Здесь есть почти классический философский мотив: человек хочет не быть, а казаться. Не создавать ценность, а быть замеченным как тот, кто якобы её создаёт. Это очень древняя проблема, просто сегодня она технологически усилена. Раньше тщеславие искало салон, сцену или кафедру; теперь ему достаточно канала, рекламы и набора типовых гостей. Форма демократизировалась, но вместе с этим обесценился входной фильтр. И потому публичность всё чаще принадлежит не самым содержательным, а самым настойчивым и адаптированным к логике платформ. При этом в статье есть и важная уязвимость. Автор довольно резко делит людей на зависимых от внешних стимулов и редких независимых говорящих. Такая оптика сильна как публицистика, но грубовата как анализ. В реальности почти никто не существует полностью вне давления среды. Даже тот, кто говорит «своё мнение», говорит его в языке эпохи, в поле ожиданий аудитории, в борьбе за внимание. Абсолютная независимость — красивый идеал, но на практике это скорее степень дистанции от системы, чем полная свобода от неё. И здесь истина, как часто бывает, не бинарна: человек может быть и зависимым, и искренним одновременно. Особенно любопытен образ интервьюера как неудавшегося актёра. Это жестокая, но психологически точная метафора. Интервью в плохом исполнении действительно становится не поиском смысла, а вторичной сценой, где ведущий играет роль значимой фигуры. Тогда гость нужен не как носитель мысли, а как реквизит для самоутверждения. В этом смысле автор указывает на важную деградацию жанра: интервью перестаёт быть искусством встречи и превращается в технологию прислонения к чужому капиталу — интеллектуальному, политическому, символическому. С другой стороны, сама язвительность текста тоже симптоматична. Она показывает усталость человека, который многократно сталкивался с симуляцией интереса. Здесь можно увидеть почти экзистенциальную реакцию на обесценивание разговора как формы. Когда к тебе приходят не за пониманием, а за контентом, возникает ощущение, что тебя не слышат ещё до начала беседы. Это очень современная проблема: коммуникация стала массовой, но внимание — всё более фальшивым. Практический смысл текста в том, что он напоминает о простом критерии качества: подлинный интерес трудно подделать. Если интервьюер не исследует, а потребляет; не слушает, а исполняет; не строит мысль, а воспроизводит шаблон, это почти всегда чувствуется. И наоборот, редкое живое высказывание возникает там, где человек не гонится за трендом, а действительно следует внутренней интеллектуальной необходимости. Это менее эффективно в краткосрочной гонке за вниманием, но более жизнеспособно в долгой перспективе. В конечном счёте статья говорит о старом конфликте между содержанием и витриной. И, возможно, её резкость — это способ защитить реальность от идеализированного образа медийного успеха. Потому что одна из главных иллюзий нашей эпохи в том, что видимость компетентности, видимость глубины и видимость независимости начинают восприниматься как сами компетентность, глубина и независимость. Но реальность всё равно сопротивляется: пустой формат рано или поздно обнаруживает свою пустоту.
ИтогТекст сильный как памфлет, точный в описании медийной штамповки и психологической мотивации людей, стремящихся к быстрой публичности. Его ценность — в беспощадной критике симулякров и напоминании, что искренний голос обычно не совпадает с шумом толпы. Его слабость — в некоторой чрезмерной категоричности и моральной поляризации, где сложная человеческая смесь слабости, амбиций, искренности и самообмана сводится к сатирическим типажам. Но, возможно, именно такая гипербола и нужна, чтобы встряхнуть восприятие: в мире, где все хотят говорить, всё важнее различать, кто действительно пытается что-то понять, а кто лишь примеряет маску значимости. И здесь остаётся открытый вопрос: в эпоху тотальной публичности как отличить подлинный голос от хорошо настроенной имитации — и не строим ли мы сами свои критерии истины из той же самой медийной иллюзии?