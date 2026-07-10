Изучать и отслеживать современное информационное пространство далеко не самое интересное времяпрепровождение, но позволяющее выделить три основных внешних источника вдохновения: административные рекомендации, стимулирование со стороны врагов и следование пожеланиям толпы. Если индивид алчен (заинтересован в заработке) и/или тщеславен (ищет раскрученности), то он довольно быстро становится рабом указанных мотивов, точнее следует одному из первых двух, а при отсутствии ярко выраженного посыла, начинает играть с эмоциями, желаниями и запросами толпы.

На публике рабы лампы играют смелость и независимость, а за кулисами льют пьяные слёзы, жалуясь, как их вынуждают продолжать есть этот кактус. Когда же указываешь на открытую дверь, что позволяет выйти из этого борделя, начинают рассказывать про ипотеку, обязательства и уверенность, что несмотря ни на что, они всё же делают мир немножечко лучше, борясь со злом. Ночные бабочки, что считают себя цветочными феями, вынужденными работать по ночам.

Есть ещё четвёртый вариант, когда индивид говорит своё мнение, но это встречается всё реже. Отличительная черта такой линии поведения – регулярное и постоянное несовпадение со всеми указанными “линиями партий”, игнорирование животрепещущих тем. Делай и говори лишь то, что интересно тебе самому, даже если толпа ничего не понимает и/или не хочет слушать.

Каждый год в театральные институты ломятся толпы поступающих, что желают известности и раскрученности, делая при этом вид, что не могут жить без сцены, без хотя бы краткого проживания ярких, чужих эмоций и чувств. В силу профессионального фильтра на входе и изматывающего обучения большая часть жаждущих лишь признания и известности отсеивается. Приехали поступать и не поступили, но мечта о славе никуда не ушла, а скромность была утеряна ранее.

В определённый момент приходит осознание, что можно стать профессиональным интервьюером, этаким Ларри Кингом или Опрой Уинфри на минималках, ведь харизма и гениальность уже есть, осталось только заставить мир увидеть и восхититься. Ведь если Дудь (иноагент) или Собчак смогли, то обязательно и конечно получится у них самих. Далее создаётся канал имени себя хорошего и начинается активное приглашение гостей, что должны способствовать раскрутке, плюс немного денег вбрасывается в рекламные механизмы.

Через несколько месяцев наблюдаем условный канал «Интервью с Барбоскиным» гордо рапортующий о сотнях тысяч накрученных подписчиков, кликбейт-роликах и интервью с одним и тем же стандартным набором черноротых “чудаков-правдорубов”, которых даже в список иноагентов брезгуют заносить, так как пробы ставить негде. Ведущие Ларри Опры начинают сами верить, что таким нехитрым и относительно дешёвым способом смогли раскрутиться, что их талант интервьюеров – «Вы поете лучше всех!»

Далее команда Барбоскина начинает судорожно искать людей, что готовы дать интервью и помочь в дальнейшей раскрутке. Вот тут в их больные головы и приходит «творческая» мысль выйти на меня, чтобы в очередной раз задать одни и те же сгенерированные нейросетью вопросы, путая при этом имя и мыча в ответ на ответные вопросы: Что Барбоскин сделал в этой жизни? С какого рожна общение с ним должно быть интересно? Вы угораете или вам реально не стыдно за перечень предыдущих гостей и названия роликов?

И, да, складывается впечатление, что где-то сломался инкубатор и/или очередные выпускники курсов «успешного успеха» ринулись покорять информационное пространство…

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