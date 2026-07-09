Жостовская роспись (1978)
О народном художественном промысле – росписи металлических подносов в деревне Жостово Мытищинского района Московской области.
#ТОЭкран 1978
Автор сценария – М. Темнякова
Режиссер – Михаил Кожин
Оператор – Михаил Кожин
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Жостовская роспись показана не просто как ремесло, а как народный праздник красоты. - Жёстово — подмосковная деревня, где более полутора веков развивается промысел расписных металлических подносов. - Поднос в русской культуре предстает не утилитарной вещью, а носителем радости, щедрости и домашнего уюта. - Создание подноса — сложный, многоэтапный процесс с четкой последовательностью: - изготовление заготовки, - грунтовка, - замалёвок, - тоновая моделировка, - выправка, - бликовка. - Художник движется от общего к частному: сначала композиция и цветовые массы, затем детали, свет, тени, блики. - Главный предмет изображения — цветы, букеты, фантазийные растения, иногда сказочные мотивы. - Жостовские мастера пишут не с натуры, а по воображению. - Промысел держится на преемственности поколений: мастерство передается в семьях и художественных династиях. - Жостовская роспись осмысляется как подлинный изобразительный фольклор. - В видео подчеркивается, что красота природы бесконечна и художник не копирует ее буквально, а заново переживает и воплощает. - Искусство Жостова соединяет труд, дисциплину, вдохновение и народную поэтичность. - Финальный образ «жар-птицы» намекает: художник способен увидеть и явить то, что обычный взгляд уже не замечает.
Подробный выводВ данной лекции Жостовская роспись раскрывается сразу в нескольких измерениях: как ремесло, как народная поэзия, как форма коллективной памяти и как особый способ видеть мир. Это важно: речь не только о красивых подносах, а о том, как повседневная вещь становится носителем смысла. Поднос здесь — почти философский объект. Он сделан из металла, покрыт лаком, пригоден для быта, но в нем рождается избыток красоты, которая не обязана существовать ради пользы. И в этом — одна из глубин народного искусства: оно не отменяет быт, а преображает его.
1. Красота как часть повседневной жизниВ начале звучит образ ярмарки — пространства изобилия, движения, песен, торговли, цвета. Это очень русский культурный код: ярмарка как место, где экономика неотделима от праздника. Человек идет за нужным, а возвращается еще и с цветами на подносе. То есть практический мир вдруг открывается эстетическому измерению. Это напоминает простую, но важную истину: человек не сводится к потреблению. Даже крестьянину, даже в суровой жизни, нужна не только вещь, но и красота. С психологической точки зрения это тоже показательно. Люди редко живут только функцией; им нужны символы, образы, предметы, которые говорят: жизнь больше, чем необходимость. Жостовский поднос становится таким знаком внутреннего достоинства дома.
2. Труд как ритуал и дисциплинаОчень выразительно показан сам процесс создания подноса. Веками выверенная последовательность этапов говорит о том, что вдохновение здесь не существует само по себе. Оно встроено в дисциплину. Это роднит народное искусство и, например, духовные практики, и научный метод, и даже программирование: свобода возникает не в хаосе, а внутри освоенной структуры. Сначала идет основа, затем крупные пятна, потом моделировка, уточнение, выправка, блики. Художник не бросается сразу в деталь — он строит целое. Это принцип зрелого мышления вообще. И в искусстве, и в жизни преждевременная детализация часто разрушает образ. Сначала нужно увидеть композицию, а уже потом — лепесток, тень, отблеск. Есть в этом и почти экзистенциальный урок: человек тоже создается послойно. Не мгновенным озарением, а постоянной выправкой, пересмотром, уточнением. Мы часто хотим быть «готовыми» сразу, но подлинная форма рождается через этапы.
3. Воображение важнее копииОдна из центральных мыслей видео: жостовские мастера не работают с натуры, их натура — воображение. Это очень сильное утверждение. Оно не означает отказ от реальности. Скорее наоборот: мастер настолько глубоко впитал формы цветов, ритмы природы, цветовые отношения, что уже не копирует внешний объект, а творит его внутреннюю сущность. Здесь можно провести аналогию с памятью и сознанием. Человеческая психика ведь тоже не «фотографирует» мир буквально. Она собирает впечатления, преобразует их, переосмысляет, синтезирует. В этом смысле жостовская роспись ближе не к механическому воспроизведению, а к работе живого ума. Она показывает не «этот конкретный цветок», а саму идею цветения, щедрости, праздничности бытия. Но здесь важно не идеализировать. Воображение ценно не тогда, когда отрывается от реальности и уходит в пустую декоративность, а тогда, когда перерабатывает опыт в убедительный художественный язык. Жостово как раз об этом: фантазия дисциплинированная, а не произвольная.
4. Народное искусство как живая традицияВ видео подчеркивается наследственность промысла: от отца к сыну, от старшего к младшему, через династии. Это не просто социальный факт, а указание на особую форму знания. Есть знания, которые трудно свести к инструкции. Их можно описать, но не исчерпать описанием. Тон кисти, чувство меры, понимание композиции, пауза между мазками — все это передается не только словами, но и присутствием, совместной практикой, «насмотренностью», стилем жизни. Сегодня мы привыкли доверять формализованным знаниям: учебникам, схемам, алгоритмам. И это правильно. Но есть еще знания воплощенные — те, что живут в руке, в взгляде, в ритме действия. Жостовская роспись хранит именно такой тип культуры. Поэтому ее и называют изобразительным фольклором: это искусство не отдельного гения в изоляции, а коллективного опыта, который сохраняет индивидуальность внутри традиции.
5. Цветы как философия принятия жизниЦветы в этой беседе — не просто декоративный мотив. Они выступают как образ мира, который невозможно до конца исчерпать. Звучит мысль: законы красоты не мы навязываем цветам, скорее сами законы рождены из наблюдения за цветением. Это тонкий поворот. Он противопоставляет живую красоту мертвым схемам. Люди вообще склонны влюбляться в свои абстракции: в «идеальную красоту», «правильную форму», «чистый стиль». Но природа всегда чуть богаче любой системы. В ней есть асимметрия, избыточность, неожиданность. Потому и сказано, что калейдоскоп цветов ничего не повторяет дважды. Это хороший антидот против догматизма — и в искусстве, и в мышлении. С этой точки зрения Жостово учит не только рисовать, но и смотреть. Смотреть так, чтобы не подчинять живое заранее придуманному шаблону. Это редкая способность.
6. Материальное и сказочное не противоречат друг другуОсобая прелесть видео в том, что оно не разделяет грубо мир труда и мир сказки. Есть кузнец, фабрика, грунтовка, технология, производство. И есть жар-птица, фантазийные цветы, праздничная чернота лака, из которой вырастает почти чудо. Это очень зрелая культурная оптика: чудо не обязано отрицать материальность. Оно может родиться именно через нее. Если говорить междисциплинарно, здесь почти диалог материализма и идеализма. Материалист скажет: есть металл, краска, кисть, лак, рука мастера. И будет прав. Идеалист добавит: есть образ, вдохновение, внутреннее зрение, символ. И тоже будет прав. Ошибка начинается там, где одна сторона объявляет другую ненужной. Жостовская роспись существует именно как союз вещества и воображения.
7. Почему это искусство продолжает трогатьПотому что оно обращается к очень древней человеческой потребности: превращать конечное в знак бесконечного. Поднос конечен, предмет мал, бытовой. Но на нем цветет нечто большее, чем вещь. Это и есть искусство — не убегание от жизни, а ее сгущение до символа. В этом смысле образ жар-птицы в финале особенно точен. Взрослый человек обычно теряет способность видеть чудесное напрямую. Но художник не столько «выдумывает» чудо, сколько возвращает нам утраченную восприимчивость. Он напоминает: мир беднеет не потому, что в нем нет красоты, а потому, что взгляд притупляется.
ИтогВ этом видео Жостовская роспись предстает как искусство, где: - быт соединяется с праздником, - труд — с вдохновением, - традиция — с личным мастерством, - реальность — с воображением, - материальная вещь — с символической глубиной. Главная ценность этой беседы, на мой взгляд, в том, что она показывает: подлинная красота не нуждается в громкой теории. Она рождается там, где человек делает свое дело внимательно, любовно и с внутренней щедростью. В этом есть почти нравственный смысл: мир можно не только использовать, но и украшать; не только проживать, но и осмысленно преображать. И, возможно, самый интересный вопрос здесь такой: когда мы видим красоту в вещи — мы открываем нечто объективно существующее в мире или прежде всего пробуждаем то, что уже скрыто в нас самих?