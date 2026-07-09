Украина уверенно становится европейской. Чем больше я наблюдаю за процессом, тем больше в этом убеждаюсь. Вполне вероятно, что еще год - два и она станет совершенно европейским государством.

Прежде, чем мне возразят, я бы предложил посмотреть - а что такое объединяет европейские, шире говоря - западной цивилизации - государства и страны. Почему для США и Англии, например, Германия и Польша - европейские государства, даже Эстония и Литва - свои, а Россия и тот же Китай - чужаки всегда и постоянно? Даже Япония, со всеми ее тараканами - своя. А Россия - нет. Ни триста лет назад, ни сейчас. Вопрос неразрешимый, вроде.

Но если посмотреть повнимательнее - то решение проблемы становится очевидным. Единственная проблема, мешающая видеть все ясно - это то, что большая часть нашей интеллигенции - сектанты, свято верующие в Райский Запад. Это их религия, в большей степени, чем православие, иудаизм или протестантство. И через пелену их видения, которой нас уже которое столетие обматывают, разглядеть ситуацию сложно.

Изначально мы знаем - на Западе - Рай! Там все чудесно, он населен ангелами, честными, неподкупными. гуманными и так далее. Вот у нас тут, в "сранойРашке" (тм) все ужасТно и кошмарно в отличие от. И это не сейчас придумано, то, что двести лет назад вся наша элита была в полном восторге от Франции и даже говорила между собой строго по-французски - достаточно яркий факт. Потом такой восторг был от Германии, Англии, сейчас еще вот и Америка в ряду идеалов и кумиров. Но как бы ни рвались наши элитарии на Запад - там их за своих не держат категорически. Принципиально. Вот просто такое впечатление, словно свинья лезет в калашный ряд своим рылом. Обратите внимание - у вас никак не шевельнулось ничего в душе. Принято непротиворечиво. Там - калашный ряд, а у нас - свиное рыло. Нам там невместно. Общепринятая точка зрения. Тем более устоявшаяся за 70 лет, пока нас держали за железным занавесом. (Как ни странно, но установленном с той стороны!) Но сейчас, когда мы западную цивилизацию видим достаточно близко, начинает возникать этакая ересь, стройная религия Святого Запада начинает несколько трескаться и рушиться. Слишком часто за последнее время мы видим воочию, как святые западные ангелы нагло врут, лицемерят, убивают направо - налево десятками тысяч, грабят кого могут, и вообще как-то ведут себя не так, как полагалось бы им по их ангельскому чину. Мы слишком часто за последнее время ощущали себя теми самыми индейцами, которые продали остров Манхэттен за пару сломанных ружей и бутылку некачественного самогона.

Может и то повлияло, что, обещая принять нас в дружную семью европейских народов, нас продержали в сенях. но в щелку-то мы видели достаточно много такого, что возникает уже и вопрос - а оно нам надо, туда лезть? В итоге многие, ну кроме совсем отмороженных на всю башку человеков- абажуров видят, что вместо идеального золотого кумира мы поклонялись дебильноватому, но жадному и прожорливому этакому "богу Кузе". При том еще и злобному и подлому человечишке, по делам его судя.

Разочарование при близком знакомстве - достаточно частая ситуация. Ну, многие знания - многие печали. Печально убедиться в том, что так обожаемые нами западные страны на деле представляют собой хорошо сбитую банду. А мы для них - банальный очередной лох, которого они уже разок опустили и обобрали. Совершенно не смущаясь в очередной раз, что их веселье обошлось нам не менее, чем в десяток миллионов человек. Впрочем, каждый их визит к нам - а в 20 веке они ломились к нам дважды - обходился в десятки миллионов жизней. Считать сдохших аборигенов - не в традициях западной цивилизации. Начинаешь думать - так в чем между нами главная разница - и понимаешь простую вещь.

Для того, чтобы стать своим в племени людоедов, чтобы приняли как равного - надо самому быть людоедом. Иначе им - людоедам - неловко. Не срабатывает опознавание. Какое может быть равенство между гурманом и устрицей? Если мы глянем - чего общего у столь обожаемых нами стран - окажется, что главное различие - они считают себя избранными, а окружающих, в том числе и нас - нелюдью. Это особенно заметно, когда общаешься напрямую с представителями западной цивилизации. Ничто не проходит бесследно и то, что такие термины, как "джингоизм" (крайний нацизм богоизбранной английской нации) или "шовинизм" (то же, но французское от имени Николя Шовинэ) сейчас уже полузабыты, будучи заменены на более употребительный термин "нацизм" не означает отмены состояния европейских - и других наций западной цивилизации. Они выше нас, потому как выше. По рождению. Типа они графья, а мы - быдло. Стоит посмотреть с такой точки зрения - и все встает на место.

Меня сильно удивляло - почему за рубежом так популярен стал Каннибал Лектор? Да потому, что он - символ западной цивилизации. Строго соблюдающий внешние приличия, воспитанный - но людоед. Бесчеловечный, лицемерный и расчетливый (что забавно - ровно теми же признаками обладают и столь любимые ныне киношные вампиры. Симпатии не спрячешь) Он отлично лег в матрицу. Идеально. Если снять с своих глаз вуаль "Святого Запада", то картинка получается более, чем страшненькая. Для полноправного принятия в семью "цивилизованных" народов надо считать своих соседей нелюдью и - в обязательном порядке - вырезать поголовно какую-либо нацию. Ну, или часть нации. Или если не получилось, то хотя бы устроить хороший массакр не меньше, чем на десятки тысяч жертв счетом. При этом - соблюдая правила, делая все "по закону", с внешними приличиями, то есть привлекая для истребления науку, и действуя строго по рекомендациям ученых мужей. Людоед должен кушать соседей, но обязательно - с ножом и вилкой и при этом вино должно соответствовать и сервировка должна быть по правилам. Тогда все в порядке. Ну а то, что кушает людей... Так они сами виноваты, они гадкие и плохие, даже, в общем-то, и не люди. Так, мясо ходячее.

И Украина сейчас старательно идет европейским путем. Население Донецкой и Луганской областей, жители Крыма - уже не люди, одинаковые с украинцами. Это уже нелюдь, ватники, колорады. Один шаг сделан, обесчеловечили вчерашних соседей. Другой шаг - надо убить достаточно этих "не укров", чтобы посчитали достойными. Вот и долбают ширые хохлы по гражданскому населению со всех стволов. Вы скажете, что это не так? Но те же эсты и литовцы были уважаемы теми же культуртрегерами только после того, как сделали свои страненки ударными темпами "юденфрай". С теми же двумя шагами.

Просто посмотрите на старые фото - и сравните с новыми фото. на старых - результаты обстрела и бомбежки гитлеровцами русских унтерменьшей в Ленинграде. На новых - сдача экзамена Украиной для поступления в Европу. Некоторые не понимают - зачем эти глупые обстрелы жилых кварталов? Да именно затем - сдача экзамена. Потому и стараются.

Это старания укров.

А это старания истинных евроинтеграторов - бомбардировка трамвайной остановки в час пик, Ленинград. Кроме качества снимков и моды - ничего не изменилось.

Бибиси в очередной раз нам выставило в укор изнасилование мифических немок.

Мне, честно говоря, это осточертело. И я решил сделать маленькую подборочку о том, как должно действовать, чтоб стать "как цивилизованный мир". Я взял маленькую часть событий Второй мировой. Только бомбардировки городов. И оказалось, что и в этом мы вываливаемся из тренда.

Двадцатый век интересен тем, что террор против гражданского населения стал совершенно привычен. Раньше это было не очень как бы красиво, потому старались своих гражданских нонкомбатантов не шибко убивать - ну разве только в ходе религиозных войн. Да и то, все же разница была - как истребляли тех же индейцев, кормя мясом детей индейских своих собак или там тасманийцев - и как относились к гражданским в Европе.

Испанцы казнят туземцев

Испанцы сжигают деревню с населением

Испанцы травят индейцев собаками

Испанец кормит детским мясом собак

Уже после Первой мировой нравы ухудшились, Вторая была более показательна. Этому способствовало и развитие самолетостроения. первыми отличились немцы и японцы. Одни - в Испании. другие - в Китае. Дальше пошло по накатанной. Остальные цивилизованные люди пошли по дорожке с радостью и удовольствием. При этом используя все достижения науки. Вернулись, так сказать, к истокам - Рим именно так уничтожал своих врагов, например Карфаген. Планомерно, организованно, с толком с расстановкой. Делая ставку на уничтожение в первую голову мирного населения. Чем беззащитнее - тем лучше. Для Люфтваффе были кошмаром "Два "Л" и два "М". Так значились четыре города с хорошим ПВО - Манчестер и Москва, Ливерпуль и Ленинград. Эти города бомбить безнаказанно не вышло, бравым асам банально выбили зубы. Вот где ПВО было слабым - резвились вовсю.

Например, Мурманск спалили практически весь. Состав с зенитками прибыл в уже пылающий город. И дальше налеты оказались куда менее результативны. Порт работал. Но бомб на город немцы высыпали столько, что больше только Сталинграду досталось. Здесь должен отметить нюанс. Те, кто малограмотные, представляют войну чем-то хаотическим. Должен специально отметить, что военная специальность требует многих знаний. Для идиотов замечу - разбомбить город, конечно, проще, чем его построить, но и тут работы полны руки. Требуется масса специалистов. Не говорю о том, что надо создать самолеты, боеприпасы, обеспечить аэродромы всем необходимым, сделать авиационный бензин и различные смазочные масла. Так все это надо организовать и доставить на место, и так, чтобы нанести максимальный урон городу.

Немцы не были первыми в уничтожении гражданского населения с помощью авиации - итальянцы до них поливали бомбами и отравляющими веществами абиссинцев в Африке, но немцы первые подошли к вопросу научно. Например, установив, что сначала стоит обрабатывать города фугасными бомбами, а потом эту распотрошенную помойку засыпать зажигалками. Бомбежка - сложная и кропотливая операция. Сначала разведка делает снимки города, штабники сверяют с картами, устанавливают лучшие пути подхода, очередность, цели - это я кратко, на деле все еще сложнее. Потом лучшие штурмана выводят построившиеся в воздухе эскадрильи ( а держать строй в воздухе - та еще строевая подготовка требуется) на объект и летчики должны вывести бомбы на цели. На баб и детей, на жилые дома.

Работа разведки, проверка результатов. Мурманск - мишень. Пунктиром обведены уже уничтоженные районы.

Налет. Город горит.

Разбомблены дома на проспекте Сталина. Пожары.

Штуки атакуют. Малоумные унтерменьши пускают радостные слюни, славя Вруделей.

Фасад дома культуры им. Кирова.

То же здание с другой стороны. Видны уцелевшие стекла (к вопросу у результативности нанесения бумажных полосок). И лежит сбитый Мессершмитт 110.

Результат бомбежки.

Уцелевшие жители ищут пожитки на пепелище.

Бездомные и нищие.

Сталинград немцы разбомбили безнаказанно. Погибло под бомбами и в пожарах порядка сорока тысяч наших граждан. Точно посчитать трудно, потому как одни люди - жители города из него эвакуировались тысячами, а другие - эвакуированные ранее в него входили таким же потоком. Такой процесс учесть крайне сложно. Мы с чего то считаем ужасной трагедией бомбежку Дрездена - но про Сталинградский террор не помним.

Как и положено - аэрофоторазведка первым делом. Сталинград с воздуха.

Сталинград под бомбами. Многочисленные пожары.

Сталинград под первыми бомбами.

Бомба пошла в Сталинград

Сталинградский вокзал и известный фонтан "Бармалей"

Вокзал горит.

Контрольный снимок.

Руины Сталинграда.

Разрушенный город.

Ни одного целого дома.

Ас.

А с Ленинградом, например, обломились. Слишком большие потери авиации. (К слову - финны тоже сунулись по принципу - куда конь с копытом, туда и рак с клешней, но после смелого вылета их полк бомберов полгода зализывал раны, не принимая участия в боевой деятельности.) Вынуждены немцы были перейти к артиллерийскому террору, стреляя строго по - научному, тонко рассчитывая пассажиропотоки, месторасположение остановок, долбя по больницам и госпиталям. Точно так же, научно были рассчитаны сроки, когда население обреченного к ликвидации города вымрет поголовно. Европейцы, люди цивилизации, убивают спокойно и уверенно. Это их опознавательный знак. Не в состоянии аффекта, не сгоряча. Строго научно.

Как каннибал Лектор.

Показательно уничтожение госпиталя на Суворовском проспекте. К слову - от бомбардировок за время блокады Ленинград потерял порядка пятой части жилья. А вот учреждения здравоохранения были покалечены ВСЕ. Они были в приоритетном списке целей. ВСЕ больницы. ВСЕ госпиталя. Крупный госпиталь на Суворовском был первым обработан как должно - сначала в первую волну в него вложили три крупные фугасные бомбы. Вторая волна высыпала в развороченное здание, занимающее целый квартал, массу зажигательных бомб. Полыхнуло от души, сгорело и погибло в результате бомбежки более 600 раненых и медработников. Тяжелораненые были в основной массе, таких было трудно эвакуировать. Точное количество погибших установить не получилось, так как часть тел кремировалась в таком погребальном костре, а учетные документы сгорели вместе со зданием.

Как положено - аэрофоторазведка

Ночной пожар.

Госпиталь горит.

Сгорел.

Удачное попадание.

Погорельцы.

Промах. Зато попорчены подземные коммуникации, выбиты вокруг стекла и явно кого-нибудь ранило.

Невский проспект. Среди трупов - хорошая знакомая моей бабушки осталась.

Девчонки из МПВО смывают кровь. Невский проспект - тогда Проспект 25 Октября.

Зацепило осколками.

Кроме банального террора сначала немцы пытались бить и по военным объектам. На снимках - заснятая финской фоторазведкой бомбежка Кронштадта

Попадание в линкор Марат

Пожары в Кронштадте. Один из столбов дыма - Кронштадтский госпиталь.

Сами фоторазведчики.

Некоторые успехи были достигнуты.

Попадание в линкор "Марат"

Попадания в линкор "Октябрьская революция"

Аэрофотоподтверждение поражения "Марата"

Но потери, понесенные Люфтваффе в ходе налетов оказались неприемлемыми. Потому Балтфлот добить не смогли, переключились на банальный террор. Когда Люфтваффе окончательно обосралось, перешли к артобстрелам, так было безопаснее убивать гражданское население

Научно обоснованный подход - обстрелы в момент окончания рабочих смен, когда жители идут домой.

Также очень успешными были обстрелы мест скопления людей. Это - была очередь в булочную.

К слову, должен отметить, что найти фотографии по советскому периоду очень непросто. Вот по бомбежке Дрездена фото - вагон в инете. А по бомбежкам наших городов - пусто. И это не потому, что фото не было. Это потому, что нам должно забыть все наши беды и обиды, так мы не будем каяться как должно, а еще, неровен час, потребуем покаяния у тех, кто в нашей крови вымазан до ушей.

Вот хочу порекомендовать ЖЖ интересного человека - Ярослава Огнева. Он выкладывает сканы старых фото из газет. Масса интересного.

http://0gnev.livejournal.com/251900.html

Также вынужден отметить, что наши историки стараются максимально оправдать тех же наци. Мне попалось интервью Исаева для БиБиСи. На голубом глазу историк заявил, что у немцев был в Сталинграде хитрый план, при исполнении которого бомбежка города была оправдана. Но так уж вышло, что штурмануть город и провести окружение по этому хитрому плану у немцев не получилось, вот и выходит что да, просто террор. Но не потому террор, что террор, а вишь - план не удалось выполнить.

Такое паскудство идет все время и не только у наших историков. И Дрезден просило бомбить советское руководство и так далее и тому подобное. Между тем все очень просто - террор против гражданского населения - основа действий наших цивилизованных партнеров. К этому надо относиться, как к данности. Тогда все встает на место и не возникает никакого когнитивного диссонанса. Просто мы имеем дело с людоедами.

И действия наших союзников отлично это подтверждают. В то время пока РККА перемалывала боевые части Рейха, наши союзники методично выжигали немецкие города. Впрочем, попутно доставалось и тем же французам и даже чехам. Англо-саксы не заморачивались гуманизмом вообще, подходя к вопросу ликвидации гражданского населения противника с хладнокровием матерого дезинсектора. Как и положено воспитанному и образованному людоеду немецкие наработки были творчески развиты и научно обоснованы. Не забыли принцип - разворотить дом, а потом образовавшийся горючий мусор подпалить зажигательными бомбами? По расчетам если устроить костерок побольше, то возникнет так называемый Огненный шторм. И костерком станет целый город.

Схема, поясняющая, как из города сделать большой костер.

Другая схема.

Плюсом такого шторма было еще и то, что выжигался кислород и вся публика в убежищах мерла поголовно от удушья и отравления окисью углерода. То есть все живое в зоне действия смерча ликвидировалось полностью. Те, кто наверху - сгорали, те, кто спрятались в убежищах - задыхались. К слову от отравления угарным газом люди отлично мерли и вне зоны самого огненного смерча.

Первым удачным опытом послужил Гамбург. Отлично подготовленные для дезинсекции от немецкого гражданского населения авиаторы угробили около сорока тысяч гамбургцев.

Как положено - сначала фоторазведка, разработка плана, потом опытные штурмана развешивают над целью специальные сигнальные ракеты особой мощности - "люстры". ориентируясь на них штурмана калибром поменьше выводят свои самолеты на цели, чтобы ковровая бомбардировка была ровной, без дырок и проплешин.

Для подавления радарной деятельности немцев и сбивания с толку их ПВО приготовлено огромное количенство дипольных отражателей - станиолевой резаной фольги.

подвеска 1000-фунтовой фугасной бомбы в бомболюк 'Ланкастера'.

Вариант бомбовой загрузки 'Ланкастера' с одной 4000-фунтовой и восемнадцатью 500-фунтовыми фугасными бомбами

Вариант загрузки с одной 4000-фунтовой фугасной бомбой и множеством контейнеров с зажигательными бомбами.

К слову - особо крупные бомбы, которые разрушали целый квартал так и назывались - блокбастеры. (Что называют сейчас этим словом, полагаю, знают все). В окрестных домах сносило двери, вышибало окна, сбивало крыши, что улучшало возможности для пожара.

Внизу - настоящий ад.

Опыт удался. Английские ученые не подкачали. Универмаг, порядка 300 погибших в здании и убежище.

Зона сплошных разрушений, выжжено полностью.

А теперь посмотрим, что творилось с людишками в месте, где температура несколько часов была 800 градусов Цельсия. Сделать это достаточно просто - в сети появились и материалы американского научного изыскания на эту тему, несколько фото оттуда я приведу.

Оказалось, что человеческое тело неплохо горит.

Вне собственно очага, не в горящем дома - прямо на улице превращается в головешку.

Подальше - просто зажаривается - как эта женщина.

Вне зоны высокой температуры - люди умирают от отсутствия кислорода и отравлением угарным газом - как эти мальчишки.

Немалое количество погибших обгорает причудливо - тут оказалось, что огонь как-то странно воздействует. Часть тканей уничтожается, часть почему-то остается. Зачастую сгорают или испаряются мягкие ткани, а одежда уцелевает. Тело сгорело - волосы остались.

Мать с ребенком.

Не успели убежать. Впрочем, бежать было некуда.

Посыльный гитлерюгендовец пытался проскочить по горящей улице.

А эти уцелели практически. Угорели в бомбоубежищах.

На улице, впрочем, это тоже было реально.

Похороны, кого нашли и собрали.

Союзники, как подобает серьезным людям изучили последствия удара, как только появилась возможность это сделать. Несколько страниц из медицинского исследования по результатам бомбежки Гамбурга.

Очень толковое исследование. Благодаря научному подходу можно устроить массакр лучше, результативнее, гекатомбнее и с меньшими затратами.

Снимки, конечно, страшненькие. Но хотелось бы напомнить, что все ровно такое же - сгоревшие матери с детьми, обугленные останки мирных жителей, разорванные взрывами тела были и у нас. Нас пришли убивать - и убивали старательно. Ровно так же, как союзники убивали потом немцев. И, учитывая несколько планов ядерного нападения на СССР уже после войны - нам светило ровно то же самое, не будь наша армия и ПВО достойным щитом. Уверен, что и сейчас план ликвидации России имеет место в написанном и научно проверенном виде. Пока у нас есть армия и ПВО - нам мало что грозит, как только наши соседи-людоеды подумают. что справятся с допустимыми потерями - мы все это увидим у себя. Хочу напомнить это еще раз. Террор против нашего населения со стороны тогдашнего Евросоюза ничем не был вызван, кроме их чувства превосходства. Террор против немцев со стороны наших союзников - точно так же ничем не был вызван. Можно трендеть, что это месть за Ковентри - но это для дураков. Если англы имели право ТАК мстить - то какие бы лютости должны были бы устроить наши? Просто прикиньте пропорции. А уж у амеров для мести и вовсе причин не было. Ан больше полмиллиона гражданских немок и немцев они угробили в бомбежках. Это официально, со всеми подтирками фактов и явным преуменьшением потерь немцев от бомбежек, что мы наглядно видим по уверенному вранью недавней комиссии, оценивавшей потери в Дрездене.

Немцы пытались сопротивляться, но это мало что давало. Прикрыть все города Рейха было невозможно. А бомбили все города.

Бомбежка Бремена.

Разрушенный Кенигсберг ( его снесли за полгода до подхода туда РККА)

Нюрнберг.

Кельн

Везель.

Схема бомбардированных городов. неполная.

Противопоставить бомбежкам что-либо серьезное немцы не могли - Восточный фронт жрал ресурсы беспощадно.

Звукометристы прослушивают руины - поиск выживших. Техника серьезная - потому задействованы мужчины.

Командный пункт управления немецкой ПВО - а тут уже полно женщин.

Пожарные из Гитлерюгенда тушат огонь, Дюссельдорф. Подростки.

Зенитки. В расчетах - женщины, подростки и хиви.

Особенно интересны после этих фото рассказы о мизерных потерях вермахта на Восточном фронте. Мужиков-то что-то не видать. Города планомерно сносились.

"Бинген - разрушен на 96%. Дессау - разрушен на 80%. Кемниц - разрушен на 75%. Маленькие и большие, промышленные и университетские, полные беженцев или забитые военной промышленностью - немецкие города один за другим превращались в тлеющие руины. Штутгарт - разрушен на 65%. Магдебург - разрушен на 90%. Кельн - разрушен на 65%. Гамбург - разрушен на 45%." (с)

Дрездену отводилось роль животного для острого и чистого вивисекционного острого эксперимента. Его практически не бомбили. Когда стало ясно, что РККА скоро захватит город - его уничтожили, отлично отработав создание "огненного смерча". Сейчас брехуны лгут, что это де было сделано по просьбе советского командования. Ничем, кроме бесстыжей наглости это заявление не подтверждается. Если что и было нужно нашим - так это нарушение коммуникаций, для помех в доставке резервов на фронт. Для этого было бы достаточно уничтожить 1 (один) железнодорожный мост.

В ходе бомбежки на этот мост упала 1 (одна) маленькая зажигательная бомба. Разумеется, вреда она не причинила. Коммуникации практически не пострадали, движение через Дрезден было возобновлено очень быстро.

А центр города был выжжен. Погребальный костер в несколько квадратных километров показал советскому руководству, как умеют действовать союзники. Это не произвело впечатления, наши по-прежнему занимались тем, что бомбили и уничтожали войска противника и важные объекты, а не жилые кварталы.

А я представлю фотографии откопанного в 1946 году бомбоубежища.

Продолжение

Как видите, картина уже знакомая по тому же Гамбургу. Ну и разумеется недогоревшие трупы, фрагментированные трупы, жареные и вареные - те дрезденцы, что пытались спастись в пожарных водоемах там и сварились. Нет особой нужды распинаться в деталях.

Мертвецы на улицах.

То же

В связи с теплой погодой часть трупов кремировали, не вывозя на кладбища. Часть похоронили. Всего - порядка 21 тысячи тел. Еще тысячи полторы откопали при вскрытии бомбоубежищ потом. Часть убежищ выгорела полностью - к своей беде дрезденцы наделали сквозных ходов, позволявших эвакуировать жителей обвалившегося от бомбы дома в соседний подвал. В условиях огненного шторма там гуляли сквознячки из огня, выжигая все до состояния пепла - такие убежища упоминали те, кто занимался спасательными работами тогда. Но то - тогда.

Комиссия, недавно работавшая по уточнению потерь, заявила, что беженцев было мало, пропавших без вести вообще нету и щедрой рукой отмерила на сгоревших до фрагментации еще тысячи полторы на несколько квадратных километров огненного шторма. Теперь в Германии считают, что погибло 25 тыщ. человек. Русских же периодически обвиняют в уничтожении порядка двух лимонов беженцев - столько у немцев куда-то задевалось, при таком строгом учете. Да, к слову - архивы в Дрездене сгорели, да так что свои мудрые расчеты комиссия и прочие любители англо-саксонского гуманизма берут с потолка, проводя аналогии многоэтажного Дрездена и одноэтажного Токио, например. С моей колокольни было бы интересно - сколько пайков получал Дрезден до бомбардировки и сколько выдавали после - это был бы самый точный вариант учета, но зачем этим заниматься.

Фотография кремирования собранных трупов подручными методами. К слову - наглядно показано, как до того фрицы заметали следы массовых расправ - точно такая же технология, например, использовалась в Бабьем Яру. Очень себя зарекомендовала.

Теперь буквально пару слов - с чего это борцы за белые одежды англо-саксов про Токио пишут? А сюрпрайз - после того, как были вынесены города Германии и частью - города Франции (порядка 20 тыщ. французов погибло от френдлифаера), бравые наши союзники бросили дальнюю авиацию для сноса городов в Японии. Та же метода - террор гражданского населения.

Принято рассказывать про ядерные бомбардировки, но судя по результатам обычных ковровых бомбежек - ядерные ничем не страшнее, разве что лучевой болезнью. Потери гражданских, например, после коврика на Токио были выше, чем потери после ядерных бомбежек. И я тут полностью согласен с одним из членов экипажа "Энолы Гей", который сказал: "Одна большая бомба или тысяча маленьких - результат одинаков".

Я сейчас размещу несколько фото из Токио и Нагасаки вперемешку. Попробуйте отличить одно от другого. Напомню, что к моменту применения ядерных бомб ВСЕ японские города уже были разметелены. Четыре города-цели (два основных, два запасных, судя по метеоусловиям) не бомбили, как не бомбили для чистоты эксперимента ранее Дрезден. Естественно эта мнимая безопасность и в Японии привлекала массы беженцев.

Пассажиры трамвая.

Город после бомбежки.

Центральная улица

Угорели или погибли от баротравм и осколков.

Город после бомбежки

Удобно сравнить с руинами немецких и наших городов. Заметно, что подавляющая часть японских построек - из реечек, жердочек и бумаги.

Центр города, много солидных построек.

Резюмируя, можно сказать, что террор по отношению к гражданскому населению - фирменный знак наших зарубежных партнеров. Не буду размещать фото из Вьетнама, Кореи, Югославии, Ливии и Ирака - их и без меня видели не раз.

Потому можно сделать следующие выводы:

1. Каждый, кто рассказывает нам о гуманизме, бескорыстии и человеколюбии наших зарубежных партнеров - либо кретин, либо проплаченная этими партнерами мразь.

2. Каждый, кто требует нашего покаяния за какие-то дутые и сосаные из пальца военные преступления - либо кретин, либо проплаченная этими партнерами мразь.

Отношение к таким говорунам должно быть адекватное. Как к кретинам, в лучшем случае, а скорее - как к агентуре. Платной враждебной агентуре.

3. Не стоит себя обманывать - как только наша армия, и ПВО в частности, даст партнерам считать, что с малыми потерями нас смогут задавить - нас будут ликвидировать как это делалось в 20 веке, без разбора вероисповедания, расы и прочих фигулек. Без сантиментов. Как крыс, тараканов, унтерменьшей, гуков, чарли и ты пы.

4. Этот воздушный террор не сломил ни советских людей, ни немцев, ни японцев.

5. И главное - для наших либералов. Для того, чтобы нас приняли как равных в семью европейских народов - шире - западной цивилизации, нам надо устроить геноцид кого-то из соседей. Внутренние разборки в счет не идут, вон по плану освобождения страны от 30 млн. "не вписывающихся в рынок" удалось уменьшить население на дюжину миллионов - так нет, в зачет не пошло. Вот если бы, например, в грузинском конфликте 080808 мы вырезали бы грузин и стерли с лица их города - нас посчитали бы своими и с нами стали бы союзничать. Даже в НАТО бы приняли, как приняли в НАТО Германию, доказавшую, что да, она вполне себе людоед.

Но наши руководители сминдальничали - и увы-с. Грузины, к слову, тоже облажались - шли отгеноцидить осетин и абхазов, но не вышло. И сами глядите - в НАТО их не взяли. И укров в НАТО не берут - должны были большое злодействие учинить, ан не взлетело. И вот результат. Те способы, которые остаются украм для уничтожения москалей - увы, не масштабны.

6. И надо почаще снимать с глаз старательно нахлобучиваемые нам розовые очки. Например, глядя на такую картинку