Снарядный голод и эффективный бизнес.
Снарядный голод и эффективный бизнес.
Как известно, Российская империя столкнулась с острой нехваткой огнеприпасов в ходе Первой империалистической. А те самые эффективные империалисты принялись активно сплачиваться, вспомнили про патриотизм и попытались проблему решить в меру понимания.
По этому поводу высказался даже видный черносотенец и сторонник невидимой руки рынка Николай Евгеньевич Марков 2.
===Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1916 г. 1 ноября 1916 г. – 14 февраля 1917 г. Сессия пятая. Пг., 1917. С. 112=== И вот во что обошлись непатриотические снаряды бюрократические и патриотические частные. 42-линейная шрапнель в среднем обошлась на казенных заводах в 15 р., а на частных – 35 р.; шестидюймовые бомбы на казенном заводе – 48 р., на частном – 75 р.; бездымный порох на казенном 72 р., на частном, движимом патриотизмом, – 100 р. И вот составитель этой записки делает вывод, что если бы в России было поменьше патриотизма да побольше казенных заводов, то Россия сберегла бы уже за эту войну миллиард рублей.
Допекло даже черносотенца!
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В тексте поднимается тема «снарядного голода» в Российской империи во время Первой мировой войны. - Автор противопоставляет казённое производство и частный военный бизнес, иронически показывая, что частные предприятия, прикрываясь патриотизмом, продавали продукцию государству значительно дороже. - Приводится ссылка на выступление Н. Е. Маркова 2-го в Государственной думе в 1916 году. - По приведённым данным: - 42-линейная шрапнель: казённый завод — 15 руб., частный — 35 руб. - 6-дюймовые бомбы: казённый — 48 руб., частный — 75 руб. - бездымный порох: казённый — 72 руб., частный — 100 руб. - Из этого делается вывод: при большем количестве государственных заводов и меньшей зависимости от частников государство могло бы сэкономить около миллиарда рублей. - Особенно значимо, что такую критику озвучивает не левый публицист, а правый монархист и сторонник рынка, то есть проблема была уже слишком очевидной, чтобы её игнорировать.
Подробный выводЭтот фрагмент хорошо показывает одну неприятную, но исторически повторяющуюся закономерность: кризис обнажает реальную природу институтов лучше любой мирной пропаганды. Пока всё спокойно, можно долго спорить о пользе свободного рынка, частной инициативы, патриотической ответственности бизнеса. Но война — это момент предельной проверки. Здесь уже важны не декларации, а способность системы быстро, массово и по разумной цене производить то, без чего фронт рассыпается. В этом смысле текст бьёт не столько по частному капиталу как таковому, сколько по идеализации частного капитала. Это важный нюанс. Частный собственник не становится автоматически ни злодеем, ни спасителем. Но в условиях, где спрос государства фактически гарантирован, а вопрос выживания страны превращается в рынок с почти бездонным кошельком, возникает мощный соблазн: монетизировать катастрофу. И тогда патриотизм становится не внутренней этикой, а маркетинговой обёрткой. Это очень современный сюжет: чем громче субъект говорит о долге, тем внимательнее иногда стоит смотреть на его смету. Здесь есть и более широкий философский момент. Люди, общества и элиты часто влюбляются не в реальность, а в её удобный образ. В данном случае — в образ «эффективного частника», который якобы по определению лучше громоздкого государства. Но реальность, как это часто бывает, грубее и прозаичнее. На практике эффективность зависит не от красивого ярлыка — «частное» или «государственное», — а от структуры стимулов, контроля, компетенции и исторического момента. Можно даже провести параллель с психологией: человек нередко идеализирует другого, пока не столкнётся с ситуацией, где тот должен не обещать, а действовать. Точно так же и политэкономические модели проходят настоящую проверку не в брошюрах, а в экстремальных условиях. Война выявляет, что рынок хорош там, где работает конкуренция и есть пространство для ошибки, но там, где ошибка измеряется тысячами жизней, а заказчик один и в панике, рынок легко превращается в механизм извлечения сверхприбыли. Не потому, что «рынок злой», а потому что он не обладает нравственностью сам по себе. Нравственность — не свойство механизма, а свойство людей и правил. Поэтому главный вывод текста можно сформулировать так: стратегические отрасли, особенно в условиях войны, не могут опираться только на логику прибыли. Государство, если оно хочет выжить, обязано иметь собственную производственную базу, иначе в критический момент оно становится заложником тех, кто умеет продавать необходимость дороже себестоимости. И это уже вопрос не идеологии, а суверенитета. При этом было бы слишком просто свести всё к формуле «казённое всегда лучше частного». История редко бывает такой чистой. Государственные заводы тоже могут быть неэффективными, коррумпированными, инертными. Но в приведённом примере важен сам факт: даже человек из лагеря правых и монархических националистов признаёт, что частная патриотическая риторика не помешала частному капиталу зарабатывать на военной нужде. То есть реальность настолько выпирала наружу, что ломала даже привычные идеологические схемы. В этом и состоит подлинная ценность подобных свидетельств: они показывают, что экономическая форма без нравственного и институционального содержания — пустая оболочка. Можно бесконечно говорить о свободе предпринимательства, но если предпринимательство в критический момент не служит обществу, а паразитирует на его бедствии, то общество неизбежно задаст вопрос: где проходит граница между эффективностью и мародёрством в костюме? В конечном счёте текст заставляет задуматься о вещи более глубокой, чем спор между государством и рынком. Он ставит вопрос о том, что именно мы называем эффективностью. Эффективно для кого? Для владельца контракта — да. Для армии, казны, страны, исторического будущего — уже не факт. А если система выгодна частному игроку, но губительна для общего дела, можно ли вообще честно называть её эффективной? И, пожалуй, самый интересный вопрос здесь такой: когда общество говорит об эффективности, оно ищет истину о реальном благе — или всего лишь выбирает ту иллюзию, которая в данный момент выгоднее и красивее звучит?