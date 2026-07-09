Снарядный голод и эффективный бизнес.

Как известно, Российская империя столкнулась с острой нехваткой огнеприпасов в ходе Первой империалистической. А те самые эффективные империалисты принялись активно сплачиваться, вспомнили про патриотизм и попытались проблему решить в меру понимания.

По этому поводу высказался даже видный черносотенец и сторонник невидимой руки рынка Николай Евгеньевич Марков 2.

===Государственная дума. Четвертый созыв. Стенографические отчеты 1916 г. 1 ноября 1916 г. – 14 февраля 1917 г. Сессия пятая. Пг., 1917. С. 112=== И вот во что обошлись непатриотические снаряды бюрократические и патриотические частные. 42-линейная шрапнель в среднем обошлась на казенных заводах в 15 р., а на частных – 35 р.; шестидюймовые бомбы на казенном заводе – 48 р., на частном – 75 р.; бездымный порох на казенном 72 р., на частном, движимом патриотизмом, – 100 р. И вот составитель этой записки делает вывод, что если бы в России было поменьше патриотизма да побольше казенных заводов, то Россия сберегла бы уже за эту войну миллиард рублей.

Допекло даже черносотенца!