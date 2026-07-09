Противник применяет новые форматы действий пехотных групп. Заезды одиночного транспорта, и колонны все также встречаются и порой действия такого формата имеют успех. Однако личный состав оппонентов благодаря плотной «зеленке» все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции.

Благодаря возможностям ВСУ в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке. При это его обеспечение и осуществляется воздушным способом. Поясню. Это не зачуханный опорник, куда кидают еду и медикаменты. Это свежая штурмовая группа, которой сбрасывают «Бабой-ягой» СИБЗ, БК, птички, КРУПНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, старлинки,и пр. Получив все необходимое, бойцы осуществляют рывок. Причем рывок эффективный, поскольку им не пришлось тащить на себе десятки всю снарягу десятки километров.

Произошла закономерная трансформация логистики, она не исчезла – она поднялась в воздух. Единичные акции переросли в систему снабжения. Доминирование противника в небе привело не только к усложнения нашей логистики, но теперь наши штурма могут неожиданно встретить крупнокалиберный пулемет или круто упакованную группа с противотанковыми средствами там, где раньше сидели лишь замученные бойцы с автоматом и минимум БК.

Можем ли мы повторить эту тактику? Для этого нужно ответить на вопрос много ли у нас действительно работающих тяжелых коптеров или НРТК, В многочисленных сюжетах говорится о тысячах бездушных носильщиках. В реальности… короче, надеемся на лучшее. Других способов просто не остается.

Александр Харченко