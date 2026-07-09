Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Новые технологии, Творчество

Произошла закономерная трансформация логистики, она не исчезла – она поднялась в воздух.

32 1
Переслано от: Свидетели Байрактара

Противник применяет новые форматы действий пехотных групп. Заезды одиночного транспорта, и колонны все также встречаются и порой действия такого формата имеют успех. Однако личный состав оппонентов благодаря плотной «зеленке» все чаще передвигается налегке и максимально скрытно просачивается малыми группами на позиции.

Благодаря возможностям ВСУ в области воздушной логистики последовало естественное развитие штурмовых действий. Личный состав проходит киллзону налегке. При это его обеспечение и осуществляется воздушным способом. Поясню. Это не зачуханный опорник, куда кидают еду и медикаменты. Это свежая штурмовая группа, которой сбрасывают «Бабой-ягой» СИБЗ, БК, птички, КРУПНОЕ ВООРУЖЕНИЕ, старлинки,и пр. Получив все необходимое, бойцы осуществляют рывок. Причем рывок эффективный, поскольку им не пришлось тащить на себе десятки всю снарягу десятки километров.

Произошла закономерная трансформация логистики, она не исчезла – она поднялась в воздух. Единичные акции переросли в систему снабжения. Доминирование противника в небе привело не только к усложнения нашей логистики, но теперь наши штурма могут неожиданно встретить крупнокалиберный пулемет или круто упакованную группа с противотанковыми средствами там, где раньше сидели лишь замученные бойцы с автоматом и минимум БК.

Можем ли мы повторить эту тактику? Для этого нужно ответить на вопрос много ли у нас действительно работающих тяжелых коптеров или НРТК, В многочисленных сюжетах говорится о тысячах бездушных носильщиках. В реальности… короче, надеемся на лучшее. Других способов просто не остается.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Логистика на поле боя не исчезла, а сместилась в воздушное пространство. - Противник все чаще использует малые пехотные группы, которые скрытно просачиваются налегке через опасные участки. - Основной смысл новой схемы в том, что бойцы не несут на себе весь объем снаряжения заранее. - После скрытного выдвижения группа дооснащается с воздуха: ей доставляют СИБЗ, боекомплект, дроны, средства связи, тяжелое вооружение и другое имущество. - Это превращает разрозненные случаи в системную модель снабжения, а не в редкие импровизации. - Воздушная логистика повышает мобильность, скрытность и ударную эффективность штурмовых групп. - Следствие для противоположной стороны: в точках, где раньше ожидали истощенных бойцов с минимумом ресурсов, теперь можно столкнуться с полноценно оснащенной штурмовой группой. - Доминирование в воздухе влияет не только на снабжение, но и меняет саму структуру боя и характер угроз. - Автор ставит практический вопрос: можно ли воспроизвести такую тактику симметрично, и упирается в дефицит реально работающих тяжелых коптеров и НРТК. - Итоговый посыл: если эта модель действительно стала системой, то игнорировать ее уже невозможно.

Подробный анализ

В тексте описан важный сдвиг: логистика перестает быть только «тыловой» функцией и становится непосредственной частью тактики штурма. Это интересный момент не только в военном, но и в более широком смысле. Обычно логистика воспринимается как нечто вспомогательное: подвоз, склад, маршрут, колонна. Но здесь она уже не обслуживает бой извне — она встроена в сам способ ведения боя. Если говорить проще: раньше солдат должен был либо тащить все на себе, либо зависеть от наземного подвоза. Теперь появляется третий режим — войти в зону налегке, а затем быстро «собраться» в полноценную боевую единицу уже на месте через воздушный канал доставки. Это напоминает эволюцию вычислительных систем: когда-то все ресурсы были локальны, потом часть мощности и данных ушла в сеть, и устройство стало легче, но зависимее от внешней инфраструктуры. Так и здесь: пехота становится легче физически, но сильнее зависит от устойчивости воздушного канала. В этом есть жесткая практическая логика. Человек ограничен телом: он не может бесконечно нести броню, боекомплект, тяжелое оружие, связь, дроны и при этом сохранять скорость, скрытность и боеспособность. Воздушная логистика решает именно это противоречие. Она разделяет фазу проникновения и фазу насыщения ресурсами. Сначала — скрытность и минимальный вес. Потом — быстрое усиление. Это делает штурм более пластичным. Важно и то, что автор подчеркивает: речь идет не о примитивном подбросе еды в изолированную точку. Это принципиально иной уровень. Если с воздуха доставляют не только воду и медикаменты, но и боекомплект, средства связи, дроны, тяжелое вооружение, значит дрон становится не просто курьером, а элементом боевого контура. И тогда меняется сама архитектура подразделения. Часть его «тела» как бы вынесена наружу, в воздушную систему снабжения. Это, в свою очередь, разрушает старые интуиции о том, как выглядит противник в конкретной позиции. Раньше можно было исходить из грубой логики истощения: если группа долго сидит в труднодоступной точке, то она, вероятно, ограничена по БК, связи, защите и тяжелым средствам. Теперь такая логика становится опасной иллюзией. А иллюзии на войне особенно дороги. Можно ожидать «замученных бойцов с автоматом», а встретить подтянутую, дооснащенную, хорошо связанную группу с противотанковыми средствами и пулеметом. Здесь есть философски любопытный момент: люди часто мыслят категориями прошлой войны даже внутри текущей войны. Сознание инерционно. Оно любит знакомую картину мира, даже если реальность уже изменилась. Это касается не только истории или политики, но и тактики. Мы склонны воевать не с тем, что есть, а с тем образом противника, который у нас сложился. Но реальность, как вода, уходит из старых форм. И текст как раз об этом: логистика не пропала — просто сменила форму существования. При этом у новой модели есть и обратная сторона, даже если автор на ней не акцентирует внимание. Воздушная логистика делает подразделения зависимыми от: - наличия большого числа платформ; - устойчивой связи и навигации; - погодных условий; - защиты от РЭБ и ПВО; - организационной дисциплины и точности доставки. То есть это не магия, а дорогая и сложная система, требующая технологической и организационной зрелости. В этом смысле всякая новая эффективность покупается новой уязвимостью. Чем сильнее выносишь функции в воздух, тем критичнее становится контроль этого воздуха. Доминирование в небе — это уже не только разведка или удар, а право снабжать бой. Вопрос автора «можем ли мы повторить эту тактику?» — самый честный в тексте. Он отсекает пустой патос и возвращает разговор к реальности. Потому что признание чужой удачной адаптации полезно только тогда, когда за ним следует проверка собственной способности ответить симметрично или асимметрично. Здесь чувствуется трезвость: в публичном поле можно говорить о тысячах платформ, но реальность определяется не цифрами в сюжетах, а числом действительно работающих, массово доступных и устойчиво применяемых средств. Именно это различие между декларацией и реальностью часто решает все. Можно сколько угодно описывать концепции, но если тяжелый коптер не долетает, НРТК не работает в нужном ритме, а система снабжения не масштабируется, то концепция остается презентацией. Война, как и жизнь, беспощадно проверяет идеи на материальность. В этом есть почти аскетическая правда: неважно, насколько красив замысел — важно, переносит ли он столкновение с грязью, лесополосой, помехами, усталостью и нехваткой ресурса.

Подробный вывод

Главная мысль текста в том, что мы наблюдаем не частную инновацию, а изменение логики боя. Воздушная логистика превращает дрон из вспомогательного инструмента в системообразующий элемент штурмовой тактики. Это позволяет малым группам проникать скрытно, не теряя скорости и выносливости под грузом, а затем быстро получать все необходимое уже вблизи точки приложения усилий. В результате меняется не только снабжение, но и сама плотность боевой силы, которую можно внезапно собрать в конкретном месте. Практический смысл этого сдвига огромен. Он снижает значение старых ограничений пехоты, связанных с переносом массы, и повышает роль контроля воздушной среды. Кто способен стабильно доставлять груз по воздуху, тот не просто «лучше снабжает» — он получает новый темп операций, новую скрытность, новую глубину проникновения и новую вариативность штурмовых действий. И наоборот: сторона, которая не может закрыть небо или построить аналогичную систему, рискует постоянно сталкиваться с неожиданно хорошо оснащенным противником там, где по старым представлениям такой насыщенности быть не должно. Но этот вывод не стоит превращать в фетиш технологий. Любая система работает не сама по себе, а внутри целого комплекса: промышленности, связи, организационной культуры, ремонта, подготовки операторов, устойчивости к РЭБ, наличия массовых платформ и способности командиров мыслить не вчерашними категориями. Техника без системы — это набор эпизодов. Система без техники — это желание. Побеждает их соединение. Поэтому текст ценен своей трезвостью: он не восхищается новинкой ради новинки, а фиксирует неприятную, но важную реальность. Если воздушная логистика действительно стала регулярной, то старые модели оценки угроз и старые ожидания от переднего края становятся все менее надежными. А значит, ключевой вопрос уже не в том, нравится нам это или нет, а в том, как быстро мышление, организация и производство успеют догнать изменившуюся реальность. И, возможно, самый глубокий слой здесь в том, что война снова напоминает: выживает не тот, кто сильнее привязан к привычной картине мира, а тот, кто способен вовремя заметить, что истина изменила форму. Но тогда остается открытый вопрос: в какой момент мы действительно видим реальность, а в какой — лишь держимся за ее вчерашний образ, принимая его за истину?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/bayraktar1070/7761
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Штурм острова Корфу: день, когда даже Суворов пожалел, что он не мичман
Трансформация образа американского супергероя
Александр Дугин: Нам грозит война не на жизнь, а на смерть
Месторождения нефти и газа не клады, а неиссякаемые источники
Культура как бизнес: не всем, но для каждого
Хочется еще сказать следующее. Люди не дураки, просто их обманывает сатана,
Кали-Юги больше не будет
Запад живет не по правде
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14322 11270
    чужой час назад

      Дошли до меня слухи, о великий Хан, что в Украину будут вводить войска НАТО. Кто отдал такой приказ пока не знают. Но здесь уже не разговоры про красненькую линию, а рука уже на красной кнопке. Как говорил Игорь инструкцию сионистов, что слабого и трусливого нужно бить, это сюда не подходит. Всегда детей в русской школе учили, что слабого нужно защитить, а старушке помочь перейти дорогу. Русские никогда не добивали старушек, которые боялись.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru