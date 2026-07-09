ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА И АНУНАКИ. ОТ КОГО ПРЯТАЛАСЬ ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ? | Сивков и Колтыпин
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00:00 Константин Сивков представляет Александра Колтыпина
01:00 экспедиция в Турцию и первые факты, Аладжа-Хююк, Хаттуса и Фригийская долина
02:27 колеи возрастом 10–15 миллионов лет, отпечатки обуви, ступней и подземные поселения
05:23 скальные города и подземно-наземные комплексы, почему археологи относят эти объекты к фригийскому или римскому времени
08:26 глубокие колеи и следы царапания осей, колеи в Турции, Испании, Италии, Болгарии и Германии
11:55 как колеи могли окаменеть и выйти на поверхность, пересекающие следы динозавров
14:49 руины, скальные города и связь колей с сооружениями, древние дороги и возможное асфальтовое покрытие
18:04 человекоподобные следы рядом с колеями, трёхпалые следы и версия другой цивилизации
21:39 анунаки, апексианцы и общество “Аллатра”, рептилоиды, матка, рабочие особи и гипотеза рабства людей
26:01 Сивков о материальных ресурсах и границах современных знаний, посланцы из будущего и параллельные миры
31:35 следы разумной деятельности под водой, НЛО, подводная цивилизация и вулканы
36:31 закон больших чисел и вероятность высокоразвитых цивилизаций, древний Египет, Шумер и правление богов
41:05 могли ли древние существа уйти под воду или под землю, почему высокоразвитой цивилизации не нужна колёсная техника
45:24 катастрофы Земли и гибель динозавров, следы техники и вопрос о древних реакторах
49:31 волна потопа, комета и Марианская впадина, что могло сохраниться после глобальной катастрофы
53:14 где искать остатки древней техники, предметы в угольных пластах и возможные артефакты
56:26 могли ли пришельцы использовать Землю, темпы технологического развития человечества
01:00:27 почему России нужно рассчитывать на науку, а не на артефакты
01:01:10 финал разговора
#КонстантинСивков #АлександрКолтыпин #АналитикаРАРАН #древниецивилизации #Фригийскаядолина #Каппадокия #Турция #Хаттуса #АладжаХююк #колеи #подземныегорода #мегалиты #анунаки #НЛО #геология #археология #древняяистория #РАРАН
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждаются подземные и скальные города Турции, прежде всего во Фригийской долине и в районе Каппадокии. - Александр Колтыпин ссылается на свои экспедиции и утверждает, что наблюдал: - окаменевшие колеи, похожие на следы колесного транспорта; - отпечатки ступней человекоподобных существ, иногда в обуви; - трехпалые и пятипалые следы, а также следы очень маленьких существ; - подземные и полуподземные поселения, которые, по его мнению, не укладываются в обычные археологические схемы. - Основная гипотеза Колтыпина: часть объектов может относиться не к античности или римскому времени, а к глубокой древности — вплоть до миллионов лет. - Он связывает происхождение колей с геологическим процессом: - сначала следы оставляются на мягком грунте; - затем перекрываются осадками; - потом происходит окаменение; - позже в результате тектоники и эрозии они снова выходят на поверхность. - Колтыпин считает, что подобные объекты есть не только в Турции, но и в Испании, Италии, Болгарии, Германии, Португалии. - В беседе проводится мысль, что подземные города могли быть: - либо убежищами после глобальной катастрофы; - либо частью инфраструктуры иной цивилизации; - либо даже местом существования неких «хозяев» и зависимых от них существ. - Звучат спекулятивные версии о: - ануннаках; - «рептилоидах»; - подземной или подводной цивилизации; - древних «рабовладельцах», использовавших людей. - Сивков занимает более осторожную позицию: - он не отрицает в принципе возможность внеземных цивилизаций; - но сомневается в некоторых конкретных интерпретациях; - указывает, что высокоразвитая цивилизация скорее использовала бы летательные средства, а не примитивный колесный транспорт. - Важная линия беседы — идея, что древние катастрофы могли уничтожить почти все следы прежних цивилизаций. - Финальный вывод Сивкова: - полностью отвергать древние неизвестные цивилизации нельзя; - но опираться нужно не на мифы и артефакты, а на современное знание, науку и практические достижения.
Подробный выводВ этом видео сталкиваются два типа мышления: поисково-гипотетическое и скептически-аналитическое. Это делает беседу интересной не столько как источник доказанного знания, сколько как симптом нашего времени: человек снова пытается понять, насколько глубока история цивилизации и не слишком ли упрощён официальный рассказ о прошлом.
1. О чем в сущности эта беседаФормально разговор посвящен подземным городам, древним колеям и ануннакам. Но глубже — это попытка ответить на старый философский вопрос: действительно ли история человечества линейна и прозрачна, или мы видим лишь тонкий верхний слой огромного, почти утраченного прошлого? Колтыпин предлагает радикальную интерпретацию: некоторые геологические и археологические объекты могут быть свидетельствами очень древних технологических цивилизаций, возможно даже не человеческих в современном смысле. Его аргументация строится на сочетании: - полевых наблюдений; - геологических датировок; - несогласия с традиционными археологическими трактовками; - сравнений с мифами и преданиями. Сивков, в свою очередь, выступает не как жесткий разоблачитель, а как человек, который пытается удержать разговор в рамках естественно-научной логики. Он допускает возможность многого, но старается отделить: - возможное в принципе от - доказанного фактически. Это важное различие. Часто подобные темы рушатся именно потому, что возможное выдают за установленное.
2. Сильная сторона беседыСильнее всего в беседе звучит не тема ануннаков, а тема геологических следов прошлого. Колтыпин последовательно описывает механизм, как следы — колеи, отпечатки ног, поверхностные структуры — могут: 1. возникнуть в мягком грунте, 2. быть перекрыты осадками, 3. окаменеть, 4. спустя миллионы лет снова оказаться на поверхности. Сам по себе этот механизм не фантастичен. Аналогично действительно сохраняются следы динозавров. И здесь беседа полезна: она напоминает, что камень — это нередко бывшая грязь, а геология хранит память дольше любой письменности. То есть практическое зерно здесь есть: не всё, что выглядит невероятным, автоматически ложно; иногда проблема в том, что человек плохо чувствует масштаб геологического времени.
3. Где начинаются слабые местаНо затем разговор переходит от наблюдения к интерпретации — и вот тут возникает разрыв.
Что является фактом в беседе:- есть скальные и подземные сооружения; - есть следы, углубления, колеи, отпечатки; - есть спорные вопросы датировки и происхождения некоторых объектов; - есть мифы о древних «богах» и цивилизаторах.
Что уже является гипотезой:- что колеи оставлены именно техникой; - что это была именно высокоразвитая цивилизация; - что эти существа были ануннаками; - что люди были их рабами; - что существовала насекомоподобная или рептилоидная иерархия; - что речь идет об одной и той же линии событий. Именно здесь видно, как человеческий ум любит достраивать реальность образами. Это очень по-человечески: из нескольких загадок создать цельный миф. Но мифологическое мышление опасно тем, что оно связывает точки не потому, что связь доказана, а потому, что связь эстетически красива. Иными словами: наличие загадки не является доказательством экзотической версии.
4. Ануннаки как символ, а не как доказанный объектТема ануннаков в подобных разговорах часто играет почти религиозную роль. Это уже не столько исторический термин из шумерской мифологии, сколько контейнер для всего непонятного: - древних богов, - пришельцев, - создателей человека, - скрытых властителей, - подземных сущностей. В этом смысле ануннаки — это современный миф о происхождении власти. Раньше человек говорил: «нами правят боги», потом — «нами правят цари», потом — «нами правят элиты», а теперь — «нами управляют скрытые древние сущности». Меняется язык, но структура сознания та же: человеку трудно принять, что хаос истории часто рождается не из тайного плана, а из смеси жадности, страха, инерции и случайности. Это не значит, что все необычное надо отрицать. Это значит, что объяснение должно быть пропорционально доказательствам.
5. Интересный философский нерв беседыЕсть очень важный подтекст: люди склонны идеализировать прошлое. В одном варианте прошлое рисуют как примитивное и темное. В другом — как эпоху гигантов, богов, сверхтехнологий и утраченной мудрости. Обе крайности удобны. Первая делает нас высокомерными: «теперь-то мы умные». Вторая делает нас зависимыми от мифа: «раньше знали больше, чем мы». Но реальность, скорее всего, сложнее. История почти наверняка была: - неоднородной, - прерывистой, - локально высокоразвитой, - многократно разрушавшейся, - плохо понятой нами. То есть правда, возможно, не в том, что «античные люди всё построили» или что «всё построили пришельцы», а в том, что человеческая история содержит больше разрывов, потерь и недоразумений, чем нам удобно признавать.
6. Научность и пределы научностиСивков справедливо подчеркивает: нельзя исключать существование иных цивилизаций, потому что Вселенная огромна. Это разумная позиция. Закон больших чисел и астрономические масштабы действительно делают идею внеземной жизни вероятной. Но из этого не следует автоматически, что: - они были именно в Турции, - они оставили именно эти колеи, - они управляли именно людьми, - их следы читаются именно так. Это типичная ошибка мышления: переход от космической возможности к локальной уверенности. Научный подход требует промежуточных звеньев: - точной стратиграфии, - независимых датировок, - воспроизводимого анализа, - публикаций, - экспертной критики, - альтернативных объяснений. Без этого гипотеза остается гипотезой, даже если она захватывающая.
7. Что в беседе ценно практическиНесмотря на спорность многих выводов, беседа полезна в трех отношениях.
1. Она учит сомневаться в готовых версияхОфициальная интерпретация тоже не должна приниматься на веру просто потому, что она официальная.
2. Она показывает важность полевых наблюденийИногда именно человек, который идет ногами по местности, замечает то, что в кабинетной науке обходят стороной.
3. Она напоминает о дисциплине мышленияНужно уметь различать: - объект наблюдения, - описание объекта, - трактовку объекта, - мировоззренческую надстройку над трактовкой. Это почти как в психологии: факт — одно, интерпретация — другое, проекция — третье. Мы часто страдаем не от самой реальности, а от истории, которую на нее навешиваем. В этом смысле археология загадок очень похожа на внутреннюю жизнь человека.
8. Итоговая оценкаЕсли смотреть трезво, то беседа производит двойственное впечатление. С одной стороны: - много интересных наблюдений; - живая экспедиционная фактура; - попытка мыслить широко; - отказ от полного догматизма. С другой: - слишком резкий переход от находки к сенсационному выводу; - смешение геологии, мифологии, конспирологии и фантастики; - слабая граница между данными и воображением. Поэтому главный вывод можно сформулировать так: И это, пожалуй, честнее всего. Не отрицать заранее, но и не верить преждевременно. Истина здесь, как часто бывает, находится между двумя соблазнами: - соблазном всё высмеять, - и соблазном всё обожествить. Мудрее — смотреть внимательно, проверять терпеливо и не влюбляться в красивую версию раньше времени. Ведь человек нередко прячется не от древних цивилизаций, а от более простой вещи — от необходимости признать, что реальность почти всегда страннее наших схем, но реже подтверждает наши фантазии, чем нам хотелось бы. Если прошлое действительно скрывает больше, чем мы думаем, то готовы ли мы искать истину как она есть — или нам все же нужнее красивая тайна, чем трудная правда?