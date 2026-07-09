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Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Записаться на конференцию Америка — проектное государство: https://delib.ru/meetings/1838

Как Ближний Восток стал узлом современной мировой политики и почему Россия не всегда использует свои сильные стороны? Максим Невенчанный и советский дипломат Вячеслав Матузов обсуждают Иран, Израиль, США, исламский мир, Украину и российские интересы через личный опыт работы с Ливаном, Палестиной, ООП и арабскими организациями. В выпуске — арабская весна, WikiLeaks, американские НКО, мягкая сила, Турция, MI6, Сирия, Хезболла, Минские соглашения, кризис кадров в МИДе и вопрос о том, почему точный анализ важнее громких политических жестов.

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00:00 Константин Сивков представляет Александра Колтыпина

01:00 экспедиция в Турцию и первые факты, Аладжа-Хююк, Хаттуса и Фригийская долина

02:27 колеи возрастом 10–15 миллионов лет, отпечатки обуви, ступней и подземные поселения

05:23 скальные города и подземно-наземные комплексы, почему археологи относят эти объекты к фригийскому или римскому времени

08:26 глубокие колеи и следы царапания осей, колеи в Турции, Испании, Италии, Болгарии и Германии

11:55 как колеи могли окаменеть и выйти на поверхность, пересекающие следы динозавров

14:49 руины, скальные города и связь колей с сооружениями, древние дороги и возможное асфальтовое покрытие

18:04 человекоподобные следы рядом с колеями, трёхпалые следы и версия другой цивилизации

21:39 анунаки, апексианцы и общество “Аллатра”, рептилоиды, матка, рабочие особи и гипотеза рабства людей

26:01 Сивков о материальных ресурсах и границах современных знаний, посланцы из будущего и параллельные миры

31:35 следы разумной деятельности под водой, НЛО, подводная цивилизация и вулканы

36:31 закон больших чисел и вероятность высокоразвитых цивилизаций, древний Египет, Шумер и правление богов

41:05 могли ли древние существа уйти под воду или под землю, почему высокоразвитой цивилизации не нужна колёсная техника

45:24 катастрофы Земли и гибель динозавров, следы техники и вопрос о древних реакторах

49:31 волна потопа, комета и Марианская впадина, что могло сохраниться после глобальной катастрофы

53:14 где искать остатки древней техники, предметы в угольных пластах и возможные артефакты

56:26 могли ли пришельцы использовать Землю, темпы технологического развития человечества

01:00:27 почему России нужно рассчитывать на науку, а не на артефакты

01:01:10 финал разговора

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