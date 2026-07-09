“Кто мешает России победить и кто наш главный враг”. Е.Ю.Спицын на канале Дерменжи “Интервью
Эфир на канале «ИНЕССА ДЕРМЕНЖИ | ВЕК АБСУРДА» 15 июня 2026 г.
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00:01 Почему в России не могут определиться — любить или ненавидеть Запад
05:59 Россия останется без чиновников, если суверенность станет реальностью?
16:29 Перлы Шувалова: кот Спицына умнее
22:11 Можно ли представить, что во времена Сталина и ВОВ чиновники публично «тусили»?
24:16 В назидание другим чиновников расстреливали
25:27 «Всем надоели одни и те же лица с федеральных каналов»
28:30 Почему при Сталине победили в войне, а сегодня — непонятно что?
37:38 Вот от чего будет зависеть победа России на фронте
Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225
#Спицын #СМИ #Интервью
Груз прошлого сталинской индустриализации никуда не делся. За прошлое надо отвечать и не один раз.