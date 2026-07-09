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“Кто мешает России победить и кто наш главный враг”. Е.Ю.Спицын на канале Дерменжи “Интервью

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Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале «ИНЕССА ДЕРМЕНЖИ | ВЕК АБСУРДА» 15 июня 2026 г.
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00:01 Почему в России не могут определиться — любить или ненавидеть Запад
05:59 Россия останется без чиновников, если суверенность станет реальностью?
16:29 Перлы Шувалова: кот Спицына умнее
22:11 Можно ли представить, что во времена Сталина и ВОВ чиновники публично «тусили»?
24:16 В назидание другим чиновников расстреливали
25:27 «Всем надоели одни и те же лица с федеральных каналов»
28:30 Почему при Сталине победили в войне, а сегодня — непонятно что?
37:38 Вот от чего будет зависеть победа России на фронте

Интервью на ТВ, радио и интернет-каналах. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196225

#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео утверждается, что победа невозможна без ясных смыслов, целей и единого понимания задач внутри государства. - Спикер считает, что разные высказывания российских чиновников о Западе не обязательно противоречат друг другу: речь должна идти не о разрыве с Европой как таковой, а об отказе от наивного доверия нынешним западным элитам. - Подчеркивается мысль, что на Западе есть значительная часть общества, симпатизирующая России, а значит, нельзя отождествлять народы и политические режимы. - Один из центральных тезисов: главная проблема России — кадровая. Не хватает управленцев, ориентированных на национальные интересы, промышленное развитие и суверенитет. - Проводится историческая аналогия со сталинской модернизацией: без обновления управленческого слоя, без жесткого отбора и без стратегической мобилизации крупные задачи не решаются. - Критикуются современные элиты за либеральный экономический курс, слабое понимание истории и отсутствие государственного мышления. - Звучит мысль, что демонстративная праздность части элит во время военных действий разрушает моральное единство общества. - Отдельно акцентируется, что Россия проигрывает или проигрывала важную часть информационной войны, поскольку часто реагирует на чужую повестку вместо формирования собственной. - Спикер считает, что нынешняя война технологически и структурно отличается от Великой Отечественной, поэтому прямые сравнения ограниченно применимы. - В качестве ключевых условий победы называются: - единство фронта и тыла, - перестройка информационной политики, - смена экономического курса, - ускоренное развитие промышленности и технологий, - решение кадрового вопроса.

Подробный вывод

В данной лекции фактически ставится не столько военный, сколько цивилизационный вопрос: кто или что мешает России побеждать? И ответ дается не в примитивной форме «враг только снаружи», а в более сложной: внешний противник опасен, но внутреннее расстройство делает его особенно сильным.

1. Внешний враг и внутренний тормоз

На поверхности главный враг обозначен вполне традиционно — нынешние западные политические элиты, ведущие антироссийскую линию. Но по сути беседа интереснее: главным препятствием оказывается не только внешний противник, а внутренняя несобранность государства, отсутствие единой стратегии, идеологическая размытость, элитный оппортунизм и кадровая слабость. Это важное различие. В истории государств нередко проигрыш начинается не тогда, когда враг силен, а тогда, когда субъект теряет внутреннюю цельность. Как в психологии: травмирует не только внешний удар, но и отсутствие внутреннего стержня, который мог бы его переработать.

2. Проблема смыслов

Спикер исходит из почти философской аксиомы: без смысла нет победы. Это очень точное наблюдение. Техника, ресурсы, армия, дипломатия — все это инструменты. Но инструмент без целеполагания работает хаотично. Если разные представители власти по-разному понимают: - кто враг, - к чему ведет конфликт, - каким должно быть будущее страны, то система начинает действовать как организм с рассогласованной нервной системой. Здесь можно провести аналогию с нейросетью: если веса модели не согласованы общей функцией потерь, она будет выдавать шум. Так и государство: если нет общей "функции цели", элиты начинают оптимизировать разные сценарии, часто несовместимые друг с другом.

3. Отношения с Западом: не разрыв с миром, а отказ от иллюзий

Любопытно, что позиция в видео не сводится к изоляционизму. Напротив, звучит мысль: с Европой придется взаимодействовать просто потому, что это география и история. Но взаимодействовать — не значит верить в романтическую сказку о «едином доме». Это, пожалуй, один из самых здравых моментов беседы. Часто люди — и в политике, и в личной жизни — страдают не от самой реальности, а от идеализированного образа партнера. Россия, по мысли спикера, уже слишком долго имела дело не с Европой как реальностью, а с ее желаемым образом: цивилизованной, договороспособной, рациональной. И расплата за эту идеализацию оказалась тяжелой. Здесь есть почти экзистенциальный мотив: любовь к миру не должна подменяться самообманом о мире.

4. Главный внутренний враг — элита без исторического и государственного сознания

Самая жесткая часть выступления направлена против части управленческого слоя, который, по мнению спикера: - мыслит категориями личного удобства, - сохраняет привязанность к западным моделям, - не понимает или искажает исторический опыт страны, - не ориентирован на промышленный и технологический суверенитет. То есть главный внутренний враг описывается не как «предатель» в грубом бытовом смысле, а как тип сознания. Это очень важно. Иногда опаснее открытого противника не тот, кто прямо враждебен, а тот, кто управляет страной из чужой логики, даже считая себя патриотом. В философии это напоминает ситуацию, когда форма остается своей, а содержание — уже чужое. Внешне человек принадлежит системе, а внутренне обслуживает иную картину мира.

5. Историческая опора: сталинская модернизация как пример мобилизации

Спикер многократно обращается к сталинской эпохе как к примеру: - кадрового обновления, - индустриального рывка, - жесткой концентрации управления, - подчинения элит задаче выживания и развития. Можно соглашаться с такой интерпретацией полностью или частично, но сам ход мысли понятен: крупные исторические задачи решаются только при наличии воли, дисциплины и системы отбора кадров под цель, а не под комфорт. Здесь, однако, полезно сохранять трезвость. История редко дает готовые рецепты. Она скорее дает структурные уроки, а не инструкции. Невозможно просто перенести модель 1930-х в XXI век. Но можно извлечь принципы: - стратегическое планирование, - приоритет промышленности, - ставка на компетентность, - ответственность управленцев, - отказ от иллюзии, что рынок сам все выстроит.

6. Критика идеализации НЭПа, ЕГЭ и либеральной модели

Заметная часть беседы посвящена полемике с современным либеральным взглядом на историю и образование. По сути здесь высказывается одна сквозная идея: нельзя строить сильное государство на иллюзии, что мягкость, рыночная саморегуляция и копирование западных моделей автоматически приведут к развитию. Это касается и экономики, и образования. В первом случае — речь о промышленной политике, длинных дешевых кредитах, технологическом суверенитете. Во втором — о разрушении системы подготовки кадров через заимствованные форматы. Можно спорить о деталях, но проблема обозначена точно: если образование перестает выращивать субъектов мышления и служения делу, оно начинает производить потребителей дипломов. А потом такие люди приходят в управление.

7. Моральный разрыв между элитой и обществом

Очень сильный эмоциональный нерв беседы — тема поведения элит во время войны. Спикер не идеализирует прошлое и признает, что злоупотребления были и раньше. Но подчеркивает: раньше за это, по крайней мере, следовало наказание, а сегодня демонстративная роскошь, праздность и "тусовочность" части чиновного слоя подрывают ощущение общей судьбы. Для общества это болезненно, потому что война требует не только ресурсов, но и этической справедливости. Люди готовы терпеть многое, если видят, что жертва распределена хотя бы относительно честно. Но если одни воюют, а другие публично живут так, будто ничего не происходит, возникает не просто раздражение — возникает эрозия доверия к самому государственному нарративу.

8. Информационная война как провал субъектности

Спикер считает, что одна из главных слабостей России — реактивная, а не проактивная информационная политика. Это тоже глубокое замечание. Тот, кто лишь комментирует чужие поводы, уже проигрывает рамку. Он не формирует реальность, а оправдывается внутри чужой реальности. В когнитивной психологии это напоминает ловушку фрейминга: если ты принял чужую рамку описания, ты наполовину уже проиграл спор. Информационная война сегодня — это не «пропаганда» в упрощенном смысле, а борьба за: - интерпретацию событий, - распределение внимания, - моральную легитимность, - образ будущего. Если у общества нет ясной, честной и внятной картины происходящего, оно начинает жить в режиме хронической смысловой усталости.

9. Почему нельзя механически сравнивать с Великой Отечественной

На вопрос «почему тогда победили, а сейчас все иначе?» ответ в видео дается многослойный: - тогда был Сталин как фигура предельной концентрации власти и воли; - тогда существовала антигитлеровская коалиция; - тогда была другая структура войны; - сегодня война иная технологически: дроны, разведка, распределенные удары, иные темпы продвижения. Это разумный тезис. История любит повторяться не буквально, а структурно. Сегодня нельзя ждать тех же форм победы, что в 1945-м. Но можно и нужно требовать ясности целей, системности управления и технологической адаптации.

10. Главный итог беседы

Если собрать все вместе, то в этом видео главный враг России описывается в двух измерениях.

Внешне:

- агрессивная политика нынешних западных элит, - давление объединенного Запада, - враждебная информационная и технологическая среда.

Внутренне:

- отсутствие единого целеполагания, - элиты, живущие вне логики национального служения, - слабая кадровая политика, - инерционный либеральный экономический курс, - несоответствие информационной политики масштабу конфликта, - моральный разрыв между властью и обществом. Именно это внутреннее измерение в беседе звучит как главное препятствие к победе. Не потому, что внешний враг неопасен, а потому, что внешний враг всегда пользуется внутренней нестройностью. Это старый исторический закон: империи рушатся не только от удара извне, но и от потери внутренней формы.

Итог в одной формуле

По логике этой беседы, России мешает победить не только внешний противник, сколько внутренняя несобранность: кадровая слабость, идеологическая неясность, экономическая инерция и отсутствие подлинного единства фронта, тыла и элит. Это жесткий, спорный, местами полемически заостренный взгляд, но в нем есть важное рациональное зерно: без внутренней правды о себе невозможно устойчиво противостоять внешнему давлению. И, возможно, самый трудный вопрос здесь не «кто наш враг?», а другой: способны ли мы отличить реального врага от тех иллюзий, к которым сами привыкли, потому что они удобнее правды?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/3ed43d2dc86371f57701ecb113d1bcbb/
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