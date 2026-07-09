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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Почему даже сильное государство может проигрывать из-за бюрократии, а не из-за нехватки ресурсов? Максим Невенчанный и ветеран СВО Алексей Живов обсуждают информационную войну, удары беспилотников, ответственность чиновников, кризис управления и необходимость системных изменений. В выпуске — защита критической инфраструктуры, конкуренция, коррупция, искусственный интеллект, Минцифры, Роскомнадзор, выборы, КПРФ, христианский социализм, Достоевский и главный вопрос: кому сегодня служит государство и каким должно быть будущее России?

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00:00 Максим Невенчанный представляет Алексея Живова

00:14 Информационная война и ситуация в стране

00:52 Дроны и угроза российским НПЗ

01:32 Как пережить новости

03:44 Что делать с ударами по НПЗ

04:45 Объектовая защита и волонтёры

05:46 Почему НПЗ не готовились заранее

06:57 Ответственность собственников

07:59 Почему система ищет причины бездействия

08:59 Сетки и страховщики

09:28 Кооперация: опыт империи и СССР

11:29 Инициатива против страха посадки

12:34 Система и отсутствие кооперации

14:18 Топливный кризис и власть

16:04 Наказание за ошибки чиновников

17:29 Ожидание арестов и проверок

19:05 Эффективность госрасходов

19:58 Проектное государство США

22:20 Конкуренция как источник результата

24:28 Европейские правые и выборы

27:05 Российские политические силы

28:29 Политическая борьба и критика

29:49 «Единая Россия» и конкуренция

31:46 Партийная система и развитие

34:30 КПРФ: электорат и повестка

37:03 Переформатирование системы

39:14 Технологии и ИИ

42:17 Духовная база государства

44:06 Потеря советской цивилизации

46:25 Этика и общие цели

48:28 Блэкауты и уязвимость инфраструктуры

50:53 ИИ и цифровизация

53:15 Советские бункеры и подготовка

56:32 Проблема защиты территории

59:04 Нужна ли новая ставка

01:01:01 Полномочия и связь с президентом

01:01:54 Мирные законы против военных задач

01:03:17 Межведомственный вакуум

01:04:27 Исполнение распоряжений

01:05:08 Люди карьеры против людей России

01:05:55 Пассионарии и крупные проекты

01:06:35 Кооперация против идеологии

01:07:44 Будущее страны

01:08:37 Достоевский и «Великий инквизитор»

01:09:30 Система и потоки

01:09:57 Финал беседы

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