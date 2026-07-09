ИНФОМРАК и ТОРМОЗ ПОБЕДЫ — ПОЧЕМУ РОССИИ НЕОБХОДИМА СТАВКА главкома | Алексей Живов
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Почему даже сильное государство может проигрывать из-за бюрократии, а не из-за нехватки ресурсов? Максим Невенчанный и ветеран СВО Алексей Живов обсуждают информационную войну, удары беспилотников, ответственность чиновников, кризис управления и необходимость системных изменений. В выпуске — защита критической инфраструктуры, конкуренция, коррупция, искусственный интеллект, Минцифры, Роскомнадзор, выборы, КПРФ, христианский социализм, Достоевский и главный вопрос: кому сегодня служит государство и каким должно быть будущее России?
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00:00 Максим Невенчанный представляет Алексея Живова
00:14 Информационная война и ситуация в стране
00:52 Дроны и угроза российским НПЗ
01:32 Как пережить новости
03:44 Что делать с ударами по НПЗ
04:45 Объектовая защита и волонтёры
05:46 Почему НПЗ не готовились заранее
06:57 Ответственность собственников
07:59 Почему система ищет причины бездействия
08:59 Сетки и страховщики
09:28 Кооперация: опыт империи и СССР
11:29 Инициатива против страха посадки
12:34 Система и отсутствие кооперации
14:18 Топливный кризис и власть
16:04 Наказание за ошибки чиновников
17:29 Ожидание арестов и проверок
19:05 Эффективность госрасходов
19:58 Проектное государство США
22:20 Конкуренция как источник результата
24:28 Европейские правые и выборы
27:05 Российские политические силы
28:29 Политическая борьба и критика
29:49 «Единая Россия» и конкуренция
31:46 Партийная система и развитие
34:30 КПРФ: электорат и повестка
37:03 Переформатирование системы
39:14 Технологии и ИИ
42:17 Духовная база государства
44:06 Потеря советской цивилизации
46:25 Этика и общие цели
48:28 Блэкауты и уязвимость инфраструктуры
50:53 ИИ и цифровизация
53:15 Советские бункеры и подготовка
56:32 Проблема защиты территории
59:04 Нужна ли новая ставка
01:01:01 Полномочия и связь с президентом
01:01:54 Мирные законы против военных задач
01:03:17 Межведомственный вакуум
01:04:27 Исполнение распоряжений
01:05:08 Люди карьеры против людей России
01:05:55 Пассионарии и крупные проекты
01:06:35 Кооперация против идеологии
01:07:44 Будущее страны
01:08:37 Достоевский и «Великий инквизитор»
01:09:30 Система и потоки
01:09:57 Финал беседы
#АлексейЖивов #МаксимНевенчанный #СВО #дроны #НПЗ #топливныйкризис #информационнаявойна #объектоваязащита #беспилотники #ОмскийНПЗ #Крым #искусственныйинтеллект #Минцифры #политика #конкуренция #КПРФ #ЕдинаяРоссия #Достоевский #ВеликийИнквизитор #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе обсуждается не столько «информационный мрак», сколько реальные системные проблемы: удары дронов по инфраструктуре, уязвимость НПЗ, перебои в энергетике и слабая координация ответственных структур. - Главная мысль Алексея Живова: проблема не в нехватке отдельных решений, а в отсутствии собранной вертикали ответственности. - По его мнению, многие меры защиты объектов можно было начать внедрять еще полтора года назад: эшелонированное обнаружение, объективная защита, инженерные и организационные меры. - Основная причина провалов — не только техника, а бюрократическая разобщенность: все боятся брать ответственность, потому что за инициативу могут наказать, а за бездействие — часто нет. - Там, где есть единый центр управления и понятная цепочка командования, результат лучше. В пример ставится наступательная деятельность: одна вертикаль, один контур управления. - Там, где требуется межведомственное взаимодействие внутри страны, эффективность падает: слишком много участников, размытая ответственность, конфликты полномочий. - Отсюда ключевое предложение: России нужна ставка главкома или аналогичный координационный орган военного времени, который обеспечит прямую ответственность, полномочия и быструю реализацию решений. - Важный акцент: существующие правовые и бюрократические рамки мирного времени уже не соответствуют задачам текущего конфликта. - Живов также подчеркивает, что технологическое развитие невозможно без ценностного и культурного основания: если у людей нет внутренней мотивации служения общему делу, система распадается в конкуренцию эгоизмов. - При этом он признает важность конкуренции в экономике: именно там, где есть конкуренция, появляются результаты — в дронах, доставке, такси, производстве. - Политическую систему России он считает устаревшей и плохо отражающей реальные запросы общества; партийная среда, по его мнению, не производит сильных и самостоятельных лидеров. - Общий вывод беседы: без реформы управления, без мобилизации ответственных людей и без новой кооперации между государством, бизнесом и обществом страна будет продолжать запаздывать в реакции на угрозы.
Подробный выводВ этом видео поднимается очень характерная для военного и кризисного времени тема: что опаснее — внешняя угроза или внутренняя неспособность на нее ответить. Формально разговор начинается с информационной войны, с попыток внушить обществу, что «все плохо». Но довольно быстро становится ясно: автор беседы считает, что дело уже не в медийной интерпретации, а в накоплении вполне материальных проблем.
1. Главный нерв беседы — разрыв между реальностью угроз и скоростью реакцииОдна из самых сильных линий этой лекции — мысль о том, что угрозы были видны заранее. Удары по НПЗ, развитие дальнобойных дронов, необходимость защиты критической инфраструктуры — все это не возникло внезапно. Иными словами, проблема не в том, что «никто не мог предвидеть», а в том, что предвидение не превратилось в действие. Это важное наблюдение. В истории государств поражения часто рождаются не из отсутствия информации, а из отсутствия способности превратить знание в организационное решение. Как в психологии: человек может прекрасно понимать свою проблему, но не менять поведение. Так и система может обладать аналитикой, прогнозами, экспертами — и все равно буксовать.
2. Критика адресована не только бюрократии, но и культуре управленияЖивов фактически говорит, что в стране сложилась негативная форма кооперации: не ради общего результата, а ради взаимного страхования от ответственности. Это очень точная, хотя и жесткая формулировка. Он противопоставляет этому исторические примеры: - позднюю Российскую империю, где, по его версии, люди кооперировались ради городских и инфраструктурных проектов; - лучшие периоды СССР, где коллективная организация работала на строительство. Можно спорить с идеализацией этих эпох, но сама мысль продуктивна: проблема не только в законах и регламентах, а в антропологии системы — в том, каким видится другой человек. Если другой для тебя не соучастник общего дела, а источник риска, доноса, конкуренции или угрозы, то никакая схема не будет работать живо. Это почти философский вопрос: государство — это институты или состояние доверия между людьми? Вероятно, и то и другое. Но когда доверия нет, институты начинают превращаться в декорации.
3. Предложение о «ставке» — попытка вернуть субъектность управлениюКлючевое практическое предложение беседы — создание органа типа ставки главкома. Не обязательно в исторически буквальном виде, но как структуры, где: - есть единая вертикаль, - понятна персональная ответственность, - устранены дублирующие функции, - ускорено межведомственное согласование, - допускается выход за рамки мирной бюрократии ради задач безопасности. Здесь логика предельно прагматична. Когда система слишком сложна и фрагментирована, появляется соблазн все объяснять «объективными трудностями». Но в кризисный момент это уже не объяснение, а форма капитуляции перед собственной инерцией. По сути, Живов говорит: для войны недостаточно армии — нужна воюющая управленческая архитектура. Это междисциплинарно напоминает и кибернетику, и теорию организаций. Если у системы много датчиков, много исполнителей, но нет центра быстрой интеграции сигнала, она проигрывает более простой, но связной структуре. Не потому что глупее, а потому что медленнее.
4. Технологическое отставание показано как следствие не только санкций и врага, но и внутренней раздробленностиИнтересно, что в беседе технологическая тема выводится за рамки сугубо инженерной. Вопрос не только в дронах, ИИ или дальности полета. Вопрос в способности: - внедрять, - координировать, - защищать, - масштабировать решения. Это трезвый момент. Технологии сами по себе не спасают. Можно иметь прекрасные разработки и слабую систему внедрения. Можно иметь ученых, инженеров, волонтеров, гаражные лаборатории — и проигрывать на уровне институциональной сборки. Это похоже на нейросеть с хорошими локальными модулями, но плохой архитектурой обмена между ними: отдельные узлы умны, а итоговый выход нестабилен.
5. Конкуренция как источник эффективности — один из наиболее земных тезисов беседыНа фоне общей философичности здесь звучит очень практичная мысль: там, где в России есть конкуренция, там есть результат. Это сказано про: - производство дронов, - такси, - доставку, - ряд потребительских отраслей. Этот тезис важен, потому что он уравновешивает критику хаоса. Живов не призывает к тотальной централизации всего. Напротив, он показывает двойственность: - в вопросах обороны и координации нужна жесткая вертикаль; - в вопросах производства и инноваций нужна конкуренция. То есть эффективная система — это не «все централизовать» и не «все отпустить рынку», а различать, где нужен приказ, а где среда. Это редкая и зрелая мысль, потому что идеалисты обычно впадают в одну крайность: либо всё решит государство, либо всё решит рынок. Реальность сложнее.
6. Спор о религии и ценностях — не случайное ответвление, а попытка дойти до основанияСамая спорная часть беседы — уход в разговор о христианстве, этике и культурной базе государства. Интервьюер явно хочет вернуть разговор к технологиям, а Живов настаивает: без ответа на вопрос «кто человеку человек?» ни технологии, ни реформы не устоят. Это, конечно, дискуссионно. Но в его логике есть внутренняя последовательность. Он утверждает: - если человек человеку волк, то все будут избегать риска и тянуть в свою сторону; - если человек человеку товарищ, партнер или брат, то появляется база для кооперации. По сути, это старый философский вопрос о первичности: - первичны ли институты, - или первичен ценностный код. Наверное, правда, как часто бывает, между ними. Институты без этики превращаются в циничный механизм. Этика без институтов — в красивую, но беспомощную проповедь. В этом смысле спор двух собеседников выглядит даже полезным: один защищает практику, другой напоминает, что практика не бывает без скрытой метафизики человека.
7. Политическая часть беседы: запрос на обновление без ясного механизма обновленияЖивов довольно критично высказывается о партийной системе, считая ее несоответствующей времени и не производящей сильных лидеров. Это тоже симптом более широкой проблемы: в системе мало каналов, через которые могут подниматься самостоятельные, ответственные и идейные люди. Здесь его аргумент особенно силен в финале: часто наверх не допускают именно тех, кто готов брать ответственность, потому что они неудобны, менее управляемы и ставят принципы выше аппаратной выгоды. Это знакомая историческая драма. Любая система хочет послушных исполнителей, но выживает в кризисе только благодаря тем, кто способен выйти за шаблон. В этом есть почти трагический парадокс управления: самые нужные люди часто кажутся системе самыми опасными.
8. Главный итог: беседа о дронах на самом деле оказалась беседой о государственном характереНа поверхности обсуждаются НПЗ, топливо, ПВО, Крым, Омск, дроны, ИИ. Но по сути в этой лекции речь идет о другом: может ли современная Россия действовать как единый субъект, а не как набор ведомств, интересов и страхов. Это и есть центральный вывод. Потому что «информационный мрак» опасен не сам по себе. Пропаганду можно пережить. Но если общество чувствует разрыв между официальным оптимизмом и переживаемой реальностью, то недоверие начинает расти уже изнутри. И тогда враг использует не столько свои технологии, сколько наши внутренние трещины.
Итоговая оценкаВ данной лекции звучит жесткая, местами полемическая, но в целом последовательная позиция: - угрозы реальны; - запаздывание в реакции системно; - межведомственная модель мирного времени не справляется; - стране нужен специальный координационный контур уровня ставки; - технологический ответ невозможен без управленческой реформы; - управленческая реформа, в свою очередь, упирается в вопрос ценностей, доверия и готовности служить общему делу. Можно не соглашаться с религиозной аргументацией или отдельными историческими аналогиями, но трудно не заметить главное: автор пытается смотреть не на симптомы, а на архитектуру проблемы. А это уже редкость. Большинство споров сегодня крутится вокруг «кто виноват» и «что сказать в эфире», тогда как здесь ставится более неудобный вопрос: почему известные угрозы снова и снова оказываются встречены как внезапность. И, возможно, самый важный вопрос после этого видео звучит так: что на самом деле удерживает большое государство в целостности — страх, процедура, выгода или все-таки способность людей видеть в общем деле не абстракцию, а личную правду?