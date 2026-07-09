Илья Титов: Угон Европы
В недавнем номере “Завтра” мы подробно разбирали природу польско-украинского конфликта. То, что со стороны выглядит как иррациональный всхрюк на ближайшего соседа и союзника, бессмысленное обмазывание бандероподобной дрянью и конфликт на ровном месте, на деле является способом обозначить своё место в иерархии. Это что-то из рода советов про то, как правильно входить в хату на зоне: помимо вытирания ног о брошенное полотенце и приветствий по поводу жизни ворам, нужно пнуть какого-нибудь слабака, чтобы завоевать уважение авторитетов. Никого более подходящего под рукой не нашлось: атаки на поляков не только веселят украинское общество, но ещё и не вредят делу, ведь значительная доля поставок топлива, боеприпасов и продовольствия идёт на Украину через Румынию. Выгодна эта история и для польского руководства: по опросам польского центра изучения общественного мнения CBOS, украинцев не любит 43% поляков (остальные 57%, видимо, ответили, шо нэ бачилы ниякых украйинцив), ведь контур новостей, где ВСУ одерживают победу за победой, соседствует в повседневности польского обывателя с бытовым хамством, мелкой преступностью и вызывающим поведением украинских понаехов, многие из которых своими понтами и дорогими цацками очень слабо напоминают бегущих от войны. Польский президент Кароль Навроцкий в том году избрался на платформе националистических лозунгов во многом из-за этого, но, как и всякий исконно-посконный поляк, является американским агентом (поскольку современная надстройка над польской государственностью была сконструирована именно умными людьми из Вашингтона) — правда, гирями на звёздно-полосатых ногах президента Кароля служат выращенный в Брюсселе премьер Дональд Туск и поднятый Лондоном министр иностранных дел Радослав Сикорский. Последние двое, как и лояльные им структуры, изо всех сил последний месяц — Украина как раз начала массово заваливать Польшу возвратами её наград из жести — пытаются сгладить ситуацию.
Общая линия оправданий в духе “пусть они прославляют убийц наших бабушек, но они же воюют с русскими” работала до поры: под соусом борьбы с Россией полякам можно продать и не такое. Более того, официальной линией поведения европейских структур внутри Польши до недавней поры было обвинение всякого недовольного украинцами в работе на Кремль — даже президента в таком упрекали, пусть и намёками. В этой картине мира дружбу между братскими народами портили лишь продажные агенты Москвы и миллионы “кремлеботов” в соцсетях, что сеяли смуту.
Но отрицание не может настолько резко расходиться с действительностью: 5 июля в газете “Ржечпосполита” вышло интервью с Войцехом Конончуком. Данный гражданин с неимоверно польской фамилией и дипломом СПбГУ возглавляет Центр восточных исследований, анализирующий происходящее, как легко догадаться, к востоку от Польши и подчиняющийся знакомому нам премьеру Туску. Так вот, в этом интервью Тарас Поросюк (или как там зовут этого самого польского поляка) заявил, что проблема действительно есть, что раскручивают ненависть к украинцам не только “боты и продажные блогеры”, что украинцы действительно многих раздражают.
Причиной называется то, что Польша привычным делом просчиталась: дескать, на героизацию всякой падали до поры закрывали глаза в целях борьбы с Россией, но почему-то это отрикошетило и в панов, что закрывали глаза. В качестве отдельного примера приводились раскручивавшиеся пшеками рассказы про “русскую оккупацию”: успех подобных побасёнок среди вечно обиженного малого народа привёл к размышлениям о том, кто же ещё их оккупировал и к закономерной ненависти в адрес ещё и польских оккупантов.
В качестве выхода из безвыходной ситуации польско-украинский исследователь предлагает помощь брюссельского барина: а ну вот как примут в Европарламенте осуждение героизации разнообразных подонков, вот как устыдятся украинцы, вот как потупят глазки, вот как перестанут носиться со славой своим героям западенской межродственной евгеники, вот как помирятся с поляками! Наивная надежда на хозяина с Запада, бедная фантазия и самозагнанность в собственноручно созданный кризис — старающийся выглядеть поляком украинец в данном отношении действительно стал поляком?..
Но измерение, которое упускается из внимания в польско-украинском кризисе, связано с поведением Восточной Европы в целом. Созданная Америкой политическая общность образованных позавчера стран была нужна как плацдарм для наступления на нас, но едва ли архитекторы новых государственностей предполагали попытку рейдерства в исполнении европейских воротил.
Главный околоукраинский сюжет последних полутора-двух лет — постепенный переход контроля над Киевом в североевропейские руки, которые скрюченными пальцами старой аристократии привыкли хапать всё, что плохо лежит. Добровольно-принудительный перевод активов крупных банков под управление разнообразных шведов и датчан вкупе с визитами шведских царьков и датских министров (последний раз был 29 июня, когда на Украине чуть ли не приводили к присяге нового министра обороны Дании) — из этого сюжета. Но Украина — одно, а вот восточноевропейский комплекс — совсем другое.
У Америки угоняют Восточную Европу, в контекст чего ложится и снос Виктора Орбана в Венгрии, и угон выборов в Румынии, и скорый уход какого-никакого, но независимого от Брюсселя Александра Вучича из Сербии, и усиление давления на Роберта Фицо. На фоне этого попытки Словакии и Чехии как-то символическими шагами обозначить солидарность с Польшей, возвращая украинские награды, лишая украинцев своих наград и обещая лишение приезжих укров пособий — противодействие этой брюссельской волне. Единая Европа консолидируется, отжимает ускользающие из американских рук активы, душит оппозицию. Поэтому Польша, играющая в независимость по американским лекалам, действительно получила то, чего опасалась, — угрозу с Востока. Но вовсе не из России, а с Украины, взявшей на себя функцию верной псины европейского единства.
Теги события:
украина польша политика антироссийская истерия сша восточная европа беженцы элиты влияниеИлья Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор трактует польско-украинский конфликт не как случайную эмоциональную вспышку, а как борьбу за статус и место в региональной иерархии. - Напряжение, по мысли автора, выгодно обеим сторонам: - украинской — как способ демонстрации субъектности; - польской — как инструмент внутренней политики и мобилизации недовольного электората. - Автор указывает на рост антипатии к украинцам в Польше, связывая это с бытовыми и социальными конфликтами, а также с исторической памятью. - Польские элиты, по его версии, расколоты: - одна часть ориентирована на США; - другая — на Брюссель и европейские структуры. - Прежняя схема оправдания Украины через формулу «они воюют с Россией, значит им можно многое простить» начинает давать сбой, потому что реальность уже нельзя полностью закрыть идеологией. - Историческая политика, особенно тема героизации фигур, связанных с антипольским насилием, представляется автором как один из ключевых источников кризиса. - Надежды польских аналитиков на то, что Брюссель урегулирует конфликт моральными резолюциями, автор считает наивными. - Центральная мысль текста шире польско-украинских отношений: речь идёт о том, что Восточная Европа становится полем борьбы между США и общеевропейскими элитами. - Автор считает, что Брюссель постепенно перехватывает контроль над восточноевропейским пространством, включая Украину. - В этом контексте события в Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии и других странах трактуются как части одного процесса — консолидации “единой Европы” и вытеснения альтернативных центров влияния. - Итоговая позиция автора: угроза для Польши приходит не столько из России, сколько из Украины как инструмента европейской консолидации.
Подробный выводТекст Ильи Титова — это не столько разбор польско-украинского конфликта в узком смысле, сколько политико-публицистическая схема борьбы за контроль над Восточной Европой. Польша и Украина здесь выступают не самостоятельными героями, а скорее узлами более крупной системы, где пересекаются интересы США, Брюсселя, национальных элит и массовых настроений. Если смотреть на статью аналитически, в ней есть несколько уровней.
1. Поверхностный уровень: конфликт как социально-политическое раздражениеНа первом уровне автор довольно ясно фиксирует реальную вещь: даже союзнические отношения не отменяют накопления взаимного раздражения. Это, в сущности, нормальная политическая социология. Официальный дискурс может говорить о дружбе, солидарности и общих ценностях, но повседневный опыт людей — бытовые конфликты, культурные различия, исторические травмы, конкуренция за ресурсы — часто создаёт совсем другую картину. Здесь статья касается важной истины: идеологическая упаковка не может бесконечно подавлять социальную реальность. Это похоже на психологический механизм вытеснения: человек может долго не замечать проблему, но если напряжение накапливается, оно всё равно возвращается — иногда в более грубой форме. Так и государства: можно строить образ “братства”, но если под ним лежит историческая обида и повседневное раздражение, однажды это прорвётся.
2. Историческая память как живой нерв политикиАвтор делает акцент на теме героизации украинских националистических фигур, связанных с антипольским насилием. В этом есть важный момент: история в Восточной Европе — не прошлое, а политический инструмент настоящего. Здесь память не музейна, а функциональна. Она формирует идентичность, легитимирует власть, определяет границы “своих” и “чужих”. Но здесь полезно сохранять дистанцию. Автор прав в том, что исторический миф, однажды запущенный, начинает жить по собственным законам и способен ударить даже по тем, кто его терпел из прагматических соображений. Однако сама статья тоже пользуется мифологизирующим языком. Это интересный парадокс: текст критикует идеологические конструкции, но сам строится как весьма цельная идеологическая картина мира. Иначе говоря, автор разоблачает чужие иллюзии, оставаясь внутри собственной. Это вообще частая человеческая история: мы легко видим фанатизм идеалистов и гораздо хуже замечаем собственную систему допущений. Материалист может не замечать, как идеализирует “геополитику”, а идеалист — как обожествляет “ценности”. В этом смысле статья любопытна не только содержанием, но и формой мышления.
3. Геополитический уровень: Восточная Европа как объект “рейдерства”Главный тезис автора — Восточную Европу у США “угоняет” Брюссель. Это уже более крупная рамка, где отдельные конфликты становятся симптомами перераспределения власти. Мысль небезынтересная: действительно, внутри западного мира нет полной монолитности, и союзники часто конкурируют между собой за влияние, ресурсы и политическую архитектуру будущего. Это можно сравнить с устройством большой корпорации: снаружи бренд един, а внутри идут постоянные войны департаментов, лобби и центров принятия решений. В политике то же самое. “Запад” нередко описывают как единый субъект, хотя на деле это сеть совпадающих и конфликтующих интересов. В этом смысле статья напоминает, что наднациональные проекты редко бывают нейтральными — они стремятся не только объединять, но и перераспределять контроль. Однако здесь у текста есть уязвимость: он предлагает очень цельную интерпретацию сложных процессов, где почти всё объясняется борьбой элитных центров силы. Это сильная схема, но любая сильная схема рискует стать чрезмерно удобной. Когда слишком многое объясняется одним ключом, это уже не только анализ, но и своего рода вера. А вера в политике, как и в религии, даёт ясность ценой потери нюансов.
4. Риторика статьи: сила и ограниченностьНадо прямо сказать: текст написан в жёсткой, уничижительной и намеренно провокативной манере. Такая стилистика усиливает эмоциональный эффект, но ослабляет аналитическую нейтральность. Она не столько исследует, сколько мобилизует. Это важно понимать, если задача — не просто согласиться или возмутиться, а действительно извлечь смысл. Публицистика часто работает как ударный инструмент: она не обязана быть симметричной, зато обязана быть выразительной. Но выразительность — не синоним полноты. Когда автор использует грубые характеристики и насыщает текст презрительными образами, он тем самым не только описывает реальность, но и конструирует её для читателя, задавая эмоциональную оптику. Это не значит, что его наблюдения ложны. Это значит, что они уже упакованы в определённую драматургию. А значит, читать их полезно с двойным вниманием: к фактам и к тому, как именно нас учат эти факты чувствовать.
5. Более глубокий смысл: кризис вассальной политикиСамая содержательная часть текста — идея о том, что государства, чья субъектность долго строилась как производная от внешних покровителей, рано или поздно сталкиваются с кризисом. Это почти философский мотив. Если идентичность формируется не из внутренней зрелости, а как функция чужой стратегии, то при смене хозяев, правил или интересов возникает распад смысла. Здесь статья касается более универсальной темы: можно ли построить устойчивую политическую субъектность на отрицании другого и на внешнем патронаже? История часто показывает, что нет. Такая модель даёт быстрый старт, но не даёт глубины. Она как человек, который всю жизнь определял себя через чужое одобрение: пока одобрение есть — всё держится, когда исчезает — наступает внутренний кризис. В этом отношении текст можно читать даже шире, чем о Польше и Украине. Он о том, как зависимые конструкции начинают пожирать сами себя, когда внешняя сцепка ослабевает или меняется.
6. Практический смысл для читателяЕсли отойти от публицистической резкости, полезный вывод из статьи таков: - союзничество не отменяет конфликт интересов; - историческая память — не декоративный фон, а активный политический фактор; - наднациональные структуры редко действуют бескорыстно; - идеологические объяснения работают только до тех пор, пока не сталкиваются слишком жёстко с повседневной реальностью; - любая политическая система, построенная на внешнем покровительстве, уязвима к смене центров влияния. Это довольно трезвые соображения. Они применимы не только к Восточной Европе, но вообще ко многим регионам мира.
ИтогСтатья Титова — это жёсткая геополитическая интерпретация, в которой польско-украинский конфликт описывается как симптом большего передела Восточной Европы между американским и брюссельским влиянием. Её сильная сторона — в умении связать локальный конфликт с более широкой архитектурой силы. Её слабая сторона — в высокой степени идеологической и эмоциональной перегруженности, из-за чего сложная реальность местами сводится к слишком удобной схеме. Тем не менее в тексте есть важное напоминание: люди и государства часто влюбляются не в реальность, а в её удобный образ. Польша могла верить в управляемую солидарность, Украина — в безусловную индульгенцию, Европа — в моральное прикрытие интересов, США — в стабильность созданных ими конструкций. Но реальность грубее и упрямее идеологий. И когда миф сталкивается с бытом, историей, ресурсами и амбициями, наружу выходит не “ценностное единство”, а старая борьба за власть, статус и право определять правила. Возможно, главный вопрос здесь не в том, кто именно “угоняет” Восточную Европу, а в том, может ли вообще зависимая политическая субъектность стать подлинно своей — или она обречена лишь менять хозяев, называя это свободой?