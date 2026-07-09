В недавнем номере “Завтра” мы подробно разбирали природу польско-украинского конфликта. То, что со стороны выглядит как иррациональный всхрюк на ближайшего соседа и союзника, бессмысленное обмазывание бандероподобной дрянью и конфликт на ровном месте, на деле является способом обозначить своё место в иерархии. Это что-то из рода советов про то, как правильно входить в хату на зоне: помимо вытирания ног о брошенное полотенце и приветствий по поводу жизни ворам, нужно пнуть какого-нибудь слабака, чтобы завоевать уважение авторитетов. Никого более подходящего под рукой не нашлось: атаки на поляков не только веселят украинское общество, но ещё и не вредят делу, ведь значительная доля поставок топлива, боеприпасов и продовольствия идёт на Украину через Румынию. Выгодна эта история и для польского руководства: по опросам польского центра изучения общественного мнения CBOS, украинцев не любит 43% поляков (остальные 57%, видимо, ответили, шо нэ бачилы ниякых украйинцив), ведь контур новостей, где ВСУ одерживают победу за победой, соседствует в повседневности польского обывателя с бытовым хамством, мелкой преступностью и вызывающим поведением украинских понаехов, многие из которых своими понтами и дорогими цацками очень слабо напоминают бегущих от войны. Польский президент Кароль Навроцкий в том году избрался на платформе националистических лозунгов во многом из-за этого, но, как и всякий исконно-посконный поляк, является американским агентом (поскольку современная надстройка над польской государственностью была сконструирована именно умными людьми из Вашингтона) — правда, гирями на звёздно-полосатых ногах президента Кароля служат выращенный в Брюсселе премьер Дональд Туск и поднятый Лондоном министр иностранных дел Радослав Сикорский. Последние двое, как и лояльные им структуры, изо всех сил последний месяц — Украина как раз начала массово заваливать Польшу возвратами её наград из жести — пытаются сгладить ситуацию.

Общая линия оправданий в духе “пусть они прославляют убийц наших бабушек, но они же воюют с русскими” работала до поры: под соусом борьбы с Россией полякам можно продать и не такое. Более того, официальной линией поведения европейских структур внутри Польши до недавней поры было обвинение всякого недовольного украинцами в работе на Кремль — даже президента в таком упрекали, пусть и намёками. В этой картине мира дружбу между братскими народами портили лишь продажные агенты Москвы и миллионы “кремлеботов” в соцсетях, что сеяли смуту.

Но отрицание не может настолько резко расходиться с действительностью: 5 июля в газете “Ржечпосполита” вышло интервью с Войцехом Конончуком. Данный гражданин с неимоверно польской фамилией и дипломом СПбГУ возглавляет Центр восточных исследований, анализирующий происходящее, как легко догадаться, к востоку от Польши и подчиняющийся знакомому нам премьеру Туску. Так вот, в этом интервью Тарас Поросюк (или как там зовут этого самого польского поляка) заявил, что проблема действительно есть, что раскручивают ненависть к украинцам не только “боты и продажные блогеры”, что украинцы действительно многих раздражают.

Причиной называется то, что Польша привычным делом просчиталась: дескать, на героизацию всякой падали до поры закрывали глаза в целях борьбы с Россией, но почему-то это отрикошетило и в панов, что закрывали глаза. В качестве отдельного примера приводились раскручивавшиеся пшеками рассказы про “русскую оккупацию”: успех подобных побасёнок среди вечно обиженного малого народа привёл к размышлениям о том, кто же ещё их оккупировал и к закономерной ненависти в адрес ещё и польских оккупантов.

В качестве выхода из безвыходной ситуации польско-украинский исследователь предлагает помощь брюссельского барина: а ну вот как примут в Европарламенте осуждение героизации разнообразных подонков, вот как устыдятся украинцы, вот как потупят глазки, вот как перестанут носиться со славой своим героям западенской межродственной евгеники, вот как помирятся с поляками! Наивная надежда на хозяина с Запада, бедная фантазия и самозагнанность в собственноручно созданный кризис — старающийся выглядеть поляком украинец в данном отношении действительно стал поляком?..

Но измерение, которое упускается из внимания в польско-украинском кризисе, связано с поведением Восточной Европы в целом. Созданная Америкой политическая общность образованных позавчера стран была нужна как плацдарм для наступления на нас, но едва ли архитекторы новых государственностей предполагали попытку рейдерства в исполнении европейских воротил.

Главный околоукраинский сюжет последних полутора-двух лет — постепенный переход контроля над Киевом в североевропейские руки, которые скрюченными пальцами старой аристократии привыкли хапать всё, что плохо лежит. Добровольно-принудительный перевод активов крупных банков под управление разнообразных шведов и датчан вкупе с визитами шведских царьков и датских министров (последний раз был 29 июня, когда на Украине чуть ли не приводили к присяге нового министра обороны Дании) — из этого сюжета. Но Украина — одно, а вот восточноевропейский комплекс — совсем другое.

У Америки угоняют Восточную Европу, в контекст чего ложится и снос Виктора Орбана в Венгрии, и угон выборов в Румынии, и скорый уход какого-никакого, но независимого от Брюсселя Александра Вучича из Сербии, и усиление давления на Роберта Фицо. На фоне этого попытки Словакии и Чехии как-то символическими шагами обозначить солидарность с Польшей, возвращая украинские награды, лишая украинцев своих наград и обещая лишение приезжих укров пособий — противодействие этой брюссельской волне. Единая Европа консолидируется, отжимает ускользающие из американских рук активы, душит оппозицию. Поэтому Польша, играющая в независимость по американским лекалам, действительно получила то, чего опасалась, — угрозу с Востока. Но вовсе не из России, а с Украины, взявшей на себя функцию верной псины европейского единства.