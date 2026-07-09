В 1705 году Астрахань, ключевой торговый узел на Каспии, вспыхнула огнём восстания. Причины бунта — не только налоговый гнёт и жёсткие указы о бритье бород, но и многовековое напряжение на этой бескрепостной территории. Казачество, стрельцы, купцы и городские низы объединились против воеводы, который обложил налогами каждую единицу товара и каждую купчую крепость. Как Пётр I отреагировал на бунт на южных рубежах? Почему он отправил Шереметева с указанием действовать мягко и обещать прощение? И удалось ли избежать массовой крови?

В 12-й серии цикла «Почему Пётр — Великий?» историк Борис Кипнис рассказывает о причинах, ходе и последствиях Астраханского восстания 1705–1706 годов — одном из самых масштабных народных волнений петровского времени.

В этом видео:

— Причины бунта: налоговое давление, воеводский произвол и указы о бородах

— Состав восставших: казаки, стрельцы, работные люди и купцы

— Начало восстания: захват города и казнь воеводы

— Распространение волнений: поход бунтовщиков на Царицын

— Реакция Петра: отправка Шереметева с инструкцией действовать без жестокости

— Попытки примирения: письма с обещанием прощения и повторный мятеж

— Штурм и капитуляция: бомбардировка Кремля и повинная

— Последствия: казнь 365 человек и уроки для будущего

Предыдущая часть: https://youtu.be/Jb6A1T9w76E

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#АстраханскоеВосстание #ПётрПервый #БорисКипнис

00:00 – Причины Астраханского восстания

03:18 – Экономический кризис и действия воеводы

07:35 – Начало восстания и захват города

10:37 – Распространение бунта и поход на Царицын

12:11 – Реакция Петра и отправка Шереметева

15:03 – Попытки примирения и повторный мятеж

17:13 – Штурм и бомбардировка Кремля

19:37 – Капитуляция и прощение

20:41 – Последствия: казни и уроки