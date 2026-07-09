Астраханское восстание. Взрыв в тылу Петра / Борис Кипнис и Егор Яковлев
В 1705 году Астрахань, ключевой торговый узел на Каспии, вспыхнула огнём восстания. Причины бунта — не только налоговый гнёт и жёсткие указы о бритье бород, но и многовековое напряжение на этой бескрепостной территории. Казачество, стрельцы, купцы и городские низы объединились против воеводы, который обложил налогами каждую единицу товара и каждую купчую крепость. Как Пётр I отреагировал на бунт на южных рубежах? Почему он отправил Шереметева с указанием действовать мягко и обещать прощение? И удалось ли избежать массовой крови?
В 12-й серии цикла «Почему Пётр — Великий?» историк Борис Кипнис рассказывает о причинах, ходе и последствиях Астраханского восстания 1705–1706 годов — одном из самых масштабных народных волнений петровского времени.
В этом видео:
— Причины бунта: налоговое давление, воеводский произвол и указы о бородах
— Состав восставших: казаки, стрельцы, работные люди и купцы
— Начало восстания: захват города и казнь воеводы
— Распространение волнений: поход бунтовщиков на Царицын
— Реакция Петра: отправка Шереметева с инструкцией действовать без жестокости
— Попытки примирения: письма с обещанием прощения и повторный мятеж
— Штурм и капитуляция: бомбардировка Кремля и повинная
— Последствия: казнь 365 человек и уроки для будущего
Предыдущая часть: https://youtu.be/Jb6A1T9w76E
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
#АстраханскоеВосстание #ПётрПервый #БорисКипнис
00:00 – Причины Астраханского восстания
03:18 – Экономический кризис и действия воеводы
07:35 – Начало восстания и захват города
10:37 – Распространение бунта и поход на Царицын
12:11 – Реакция Петра и отправка Шереметева
15:03 – Попытки примирения и повторный мятеж
17:13 – Штурм и бомбардировка Кремля
19:37 – Капитуляция и прощение
20:41 – Последствия: казни и уроки
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Астраханское восстание 1705–1706 годов было вызвано не одной причиной, а совокупностью социального, экономического и административного давления. - Астрахань представляла собой особую, сравнительно вольную территорию: здесь было много свободного и полусвободного населения, беглых, промысловых людей, стрельцов, казаков. - Главный фактор взрыва — усиление государственного нажима, прежде всего: - рост налогов; - поборы с торговли; - злоупотребления воеводы; - давление на служилых людей и казачество; - насильственное проведение петровских культурных реформ. - Воевода Тимофей Ржевский изображён как ключевой провокатор конфликта: - вводил многочисленные поборы; - облагал даже мелкую торговлю; - участвовал в коррупционных схемах; - способствовал росту цен на хлеб; - жёстко внедрял указ о бритье бород и запрете русского платья. - Восстание было массовым и широкосоциальным: - городские низы; - стрельцы; - солдаты; - посадские; - купечество. - В ночь на 30 июля 1705 года в Астрахани ударили в набат, город оказался в руках восставших. - Был создан казачий круг как орган управления; воеводу и ряд ненавистных представителей власти казнили. - Восстание распространилось на Нижнее Поволжье и соседние районы: Красный Яр, Черный Яр, Гурьев, Терки. - У части восставших возникали планы похода на Москву, расправы с боярами и чиновниками и подачи царю челобитной с просьбой вернуть «старый порядок». - Это показывает, что бунт имел не только экономическую, но и политическую составляющую, хотя и в традиционной форме: «царь добр, бояре злы». - Пётр I отреагировал быстро, но первоначально стремился действовать не только силой, но и сочетанием угрозы и милости. - Для подавления были направлены: - князь Хованский; - затем фельдмаршал Б. П. Шереметев; - при нём действовал царский контролёр — Щепотьев. - Шереметеву было велено избегать лишней жестокости, а в случае покорности — обещать прощение. - Восставшие несколько раз колебались между капитуляцией и сопротивлением, что говорит о внутреннем расколе. - После того как астраханцы вновь взялись за оружие и первыми начали боевые действия, Шереметев пошёл на штурм. - 13 марта 1706 года Шереметев вошёл в Астрахань; часть активных участников была арестована, остальные прощены. - В Москве начались следствие, пытки и казни; всего было казнено или умерло под пытками 365 астраханцев. - По оценке участников беседы, при всём трагизме событий, массовой резни при военном подавлении не произошло; главная жестокость пришлась на последующее следствие. - Восстание стало важным эпизодом правления Петра I и показало, что даже в тылу, во время Северной войны, империя оставалась внутренне нестабильной.
Подробный выводВ этой лекции Астраханское восстание показано не как случайный «мятеж толпы», а как симптом глубокой ломки старого русского мира, ускоренной реформами Петра. И это, пожалуй, главный смысл беседы: государство в эпоху модернизации почти неизбежно сталкивается с тем, что его рациональность сверху переживается снизу как насилие. Астрахань была местом особым. Это не центр помещичьей России, а фронтир, торговый узел, зона полувольных укладов, где жили люди, привыкшие к относительной свободе. Если применить современный язык, это была территория с иной «социальной прошивкой». И когда на такую среду накладывается резко возросшее давление центра — налоги, служебные повинности, культурная унификация, административное хамство, — возникает не просто недовольство, а чувство, что сам способ жизни объявлен неправильным. Особенно важна фигура воеводы Ржевского. В рассказе он выступает не как носитель государственной необходимости, а как пример того, как реформа деградирует в произвол, когда её проводит алчный и недалёкий исполнитель. Здесь виден вечный исторический механизм: даже разумная с точки зрения государства мера, попав в руки коррупционера, превращается в источник взрыва. В этом смысле восстание было направлено не только против Петра и его преобразований, но и против той уродливой формы, в которой власть воплощалась на месте. Интересно, что выступление было действительно широким. Это не только «низы», но и часть купечества, служилых, стрельцов, солдат. Значит, конфликт не сводился к простому голодному бунту. Он затрагивал разные слои, потому что государственное давление затрагивало всех по-разному, но одновременно. И тут проявляется важная закономерность: общество может долго терпеть отдельные тяготы, но когда экономическое, символическое и административное унижение сходятся в одной точке, происходит взрыв. Отдельно стоит культурный аспект — бороды, одежда, внешний облик. На первый взгляд это мелочь по сравнению с налогами и хлебными ценами. Но в реальной психологии общества именно такие меры часто переживаются особенно болезненно. Налог бьёт по кошельку, а насильственное переодевание — по идентичности. Человеку говорят не только «плати», но и «перестань быть собой». Поэтому подобные указы часто действуют как спичка рядом с уже разлитым горючим. Характерно и политическое сознание восставших. Они не выступают как революционеры в современном смысле. Их логика традиционна: царь может быть прав, а зло исходит от бояр и чиновников. Это наивно, но исторически очень понятно. Народное сознание долго не мыслит систему как целое; оно ищет нравственный центр и верит, что наверху есть справедливость, просто её искажают посредники. В этом есть не только политическая незрелость, но и глубокая человеческая потребность — верить, что порядок мира ещё можно исправить апелляцией к высшей правде. Подавление восстания в лекции описывается довольно взвешенно. Пётр, несмотря на свою жёсткость, в данном случае показан как правитель, стремившийся совместить силу и расчёт. Шереметеву было велено действовать осторожно, без избыточной крови. Это важный штрих: петровская система была суровой, но не всегда бессмысленно кровожадной. Однако и здесь история раскрывает двойственность государства. Сначала — обещание прощения и попытка договориться. Потом — недоверие, новые колебания восставших, бой. А затем уже московское следствие, пытки, казни. То есть военная умеренность не исключает репрессивной логики после победы. В этом есть почти философская ирония истории: восстание началось как протест против злоупотреблений локальной власти, а закончилось столкновением с безличной мощью центра, который уже не спорит, а фиксирует виновных и перерабатывает их в назидание для остальных. Так империя восстанавливает порядок: не только мечом, но и памятью о наказании. Ещё одна важная мысль беседы — внутренний раскол восставших. Они несколько раз колебались между покорностью и сопротивлением. Это очень жизненно. Народные движения почти никогда не обладают цельной волей; в них всегда есть страх, надежда, подозрение, героизм, паника, слухи, взаимное недоверие. История восстаний редко похожа на стройную идеологию — скорее на нервную сеть, в которой импульсы бегут хаотично. Поэтому участники беседы и говорят о «социальном психозе». Формулировка резкая, но она указывает на реальность: масса в кризисе часто действует не как рассудочный субъект, а как организм, охваченный аффектом. В более широком смысле Астраханское восстание показывает цену петровской модернизации. Пётр строил новую державу, способную воевать, управлять, собирать налоги, дисциплинировать пространство. С точки зрения исторического результата это был путь к усилению России. Но снизу этот путь нередко выглядел как разрушение привычного мира без гарантии справедливости. Здесь нет простой морали. Если смотреть государственно — Пётр действовал последовательно и местами даже умеренно. Если смотреть человечески — люди защищали не только бороды и кафтаны, а своё достоинство, уклад и право не быть полностью раздавленными машиной реформ. Таков парадокс истории: преобразования, которые потомки могут считать необходимыми, современниками нередко переживаются как катастрофа. И, может быть, зрелое понимание прошлого начинается там, где мы перестаём делить всех только на «прогрессивных» и «отсталых», а видим трагическую сложность столкновения между государственным проектом и живой человеческой тканью общества. И вот здесь возникает более общий вопрос: если любая большая историческая реформа неизбежно требует жертвы, то где проходит граница между необходимой перестройкой мира и насилием над самой правдой человеческой жизни?