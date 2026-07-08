В этом выпуске мы погрузимся в тему «варки» пептидов в стиле Breaking Bad. Пептиды сейчас принимают практически все: от звезд Кремниевой долины до качков и биохакеров. Но что скрывается за этими модными ампулами — прорыв в медицине или масштабный обман на миллиарды долларов?

Мы разберём по косточкам всю серую индустрию вечной молодости и разрекламированных суперспособностей.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRdW-4ceDY-fjVGXmY2TU_IlrlBkaiGGyFDvTArlyCK-NK8_hRyFF55q5dCDfn2UAtaK0djWft-TC1S/pub

Эксперт в видео:

‍⚕️ Врач-эндокринолог Максим Кузнецов, @medic_smith

Если хотите, чтобы я приехал в ваш город, заполняйте форму: https://curiosophy.events/wait/panchin/

️ БЛИЖАЙШИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Лекция «Свобода воли. Иллюзия вашего “Я”»

• ЛЮКСЕМБУРГ — 22 сентября

• ЛИССАБОН — 24 сентября

• ЛОНДОН — 27 сентября

• ВЕНА — 23 октября

• КИШИНЁВ — 25 октября

Информация и билеты: https://fienta.com/ru/s/free-will-the-illusion-of-the-self?utm_source=youtube&utm_content=alexanderpanchin

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