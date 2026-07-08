Я разобрал пептиды
В этом выпуске мы погрузимся в тему «варки» пептидов в стиле Breaking Bad. Пептиды сейчас принимают практически все: от звезд Кремниевой долины до качков и биохакеров. Но что скрывается за этими модными ампулами — прорыв в медицине или масштабный обман на миллиарды долларов?
Мы разберём по косточкам всю серую индустрию вечной молодости и разрекламированных суперспособностей.
Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRdW-4ceDY-fjVGXmY2TU_IlrlBkaiGGyFDvTArlyCK-NK8_hRyFF55q5dCDfn2UAtaK0djWft-TC1S/pub
Эксперт в видео:
⚕️ Врач-эндокринолог Максим Кузнецов, @medic_smith
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Текстовая версия видео — https://open.substack.com/pub/scinquisitor и https://pikabu.ru/@scinquisition
#панчин #наука #пептиды
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Пептиды — это не магия, а широкий класс молекул, представляющих собой цепочки аминокислот. Среди них есть и полезные лекарства, и опасные вещества, и просто пустышки. - Сам по себе факт, что вещество — пептид, ничего не говорит о его эффективности и безопасности. - Есть реальные пептидные препараты с доказанной пользой, например семаглутид (
Оземпик), который прошёл клинические исследования и производится по строгим стандартам. - Основная критика направлена не на пептиды как класс, а на серую индустрию вокруг них: продажу непроверенных веществ под видом “прорыва”, “омоложения”, “восстановления”, “биохакинга”. - Серый рынок пептидов почти не контролируется: возможны подделки, примеси, эндотоксины, тяжёлые металлы, нестабильные дозировки и даже отсутствие заявленного вещества. - Надпись “только для научных целей” часто служит способом снять с продавца ответственность, при том что фактически продукт рекламируется для инъекций людям. - Большинство модных пептидов не имеют качественной доказательной базы у людей, несмотря на обилие рекламы и “отзывов”. - Исследования на животных или клетках — это ещё не доказательство пользы для человека. - Положительные отзывы не равны научному доказательству, потому что есть плацебо, регрессия к среднему, естественные колебания состояния и субъективные искажения. - Рассмотрены популярные вещества: - Melanotan 1/2 — может усиливать загар, но связан с побочными эффектами и недостаточно изучен по безопасности. - Эпиталон — активно рекламируется как антиэйдж-средство, но убедительных клинических данных нет. - Гормон роста, IGF-1, CJC-1295, HGH Frag — часто продаются как омоложение и “сушка”, но могут нести серьёзные риски, включая акромегалию, метаболические нарушения и возможное повышение онкорисков. - BPC-157 и TB500 — рекламируются как средства регенерации, но доказательства у людей крайне слабые. - MOTS-c — подаётся как “тренировка во флаконе”, но реальная клиническая база отсутствует. - GHK-Cu — популярный “омолаживающий” пептид, но маркетинг явно опережает данные. - Semax и Selank — имеют некоторую историю применения, но их часто наделяют гораздо более широкими свойствами, чем реально подтверждено. - Комбинирование нескольких пептидов (“стеки”) ещё менее изучено, чем применение каждого вещества по отдельности. - Пептидный рынок стал удобной средой для инфлюенсеров и продавцов, где красивые слова заменяют проверку, а личный опыт — науку. - Проблема в том, что потенциально перспективное направление науки дискредитируется жадностью, хайпом и псевдонаучным маркетингом.
Подробный выводВ этом видео проводится важное различение, которое в публичных спорах почти всегда теряется: пептиды как биологический класс веществ и “индустрия пептидов” — это не одно и то же. Это, пожалуй, главный смысл всей беседы. Слишком часто люди мыслят ярлыками: если “натуральное” — значит полезное; если “фарма” — значит заговор; если “пептид” — значит высокотехнологично и почти свято. Но реальность, как обычно, намного менее романтична.
1. Главная мысль: молекула не виновата, виноват контекстПептиды сами по себе нейтральны. Это почти философски важный момент: вещь не несёт морального знака, значение ей придаёт способ использования, качество производства, уровень проверки и честность интерпретации результатов. Инсулин — пептид, и он спасает жизни. Яд кобры может содержать пептиды — и он убивает. Семаглутид — пример работающего лекарства. А какой-нибудь модный “пептид регенерации” может оказаться плохо очищенным порошком из интернета с тяжёлыми металлами и рекламой в стиле культа. То есть слово “пептид” стало не научным термином, а маркетинговым фетишем. И это типичная история нашего времени: язык науки вынимают из контекста, очищают от требований к доказательности и превращают в магическое заклинание продаж.
2. Видео показывает конфликт между наукой и симуляцией наукиОчень точно разобран механизм, как работает псевдодоказательность: - есть исследование на клетках; - или есть работа на мышах; - или есть маленькое, плохо спланированное наблюдение без контроля; - или просто измерили, что вещество “влияет на тысячи генов”; - дальше это упаковывается в фразу: “научно доказано”. Здесь хорошо видна почти религиозная подмена. Наука — это не наличие статьи. Наука — это воспроизводимость, контроль, статистика, дизайн, независимая проверка, клинические фазы, оценка риска и пользы. Всё остальное — лишь намёк, гипотеза, предварительная идея. Но рынок не любит гипотезы. Рынок любит обещания. И потому возникает странная форма современного мифа: невежество, одетое в лабораторный халат.
3. Почему эта индустрия так привлекательнаВидео хорошо показывает и психологическую сторону. Люди хотят не просто лечиться — они хотят: - молодеть, - спать лучше, - худеть быстрее, - восстанавливаться мгновенно, - думать яснее, - чувствовать себя “на максимуме”. То есть пептиды продаются не как лекарства, а как обещание возвращения утраченного контроля над жизнью. Это уже не только биохимия, а почти экзистенциальный товар. Человек стареет, устаёт, тревожится, теряет энергию, сталкивается с ограничениями тела — и тут ему предлагают не дисциплину, не сложную работу над образом жизни, не принятие конечности, а укол “обновления”. В этом смысле пептидный рынок похож и на индустрию косметики, и на религиозный рынок чудес, и на рынок финансовых пирамид: он торгует надеждой, упакованной в технический язык.
4. Почему “серый рынок” особенно опасенОтдельно подчёркивается материальная, совсем не философская, а очень земная истина: инъекция — это не шутка. Когда вещество вводят в организм, особенно в обход ЖКТ, цена ошибки выше. И если в нормальной фарминдустрии есть GMP, контроль стерильности, проверка на эндотоксины, примеси, стабильность, точность дозировки, то в сером секторе этого может просто не быть. И тут особенно ясно виден контраст между реальностью и фантазией. Серый рынок часто подаётся как нечто “более свободное”, “менее бюрократическое”, “доступное людям в обход злой системы”. Но по сути это не освобождение, а перекладывание риска на потребителя. Свобода без ответственности часто оказывается не свободой, а просто формой чьей-то прибыли.
5. Критика “личного опыта” как аргументаОчень важный фрагмент касается субъективных отзывов. Это вообще один из центральных нервов современной культуры здоровья. Люди верят: - блогеру, - знакомому, - “специалисту” без релевантной подготовки, - собственному ощущению “мне стало лучше”. Но “мне стало лучше” не всегда означает, что помог препарат. Иногда помогает время. Иногда срабатывает плацебо. Иногда человек одновременно наладил сон, питание и тренировки, а заслугу приписал уколу. Иногда он начал терапию в самый плохой момент, а потом состояние само вернулось ближе к норме. Это фундаментальная эпистемологическая проблема: человек очень плохо различает причинность там, где хочет верить в эффект. Мы видим это в гомеопатии, в эзотерике, в “чудо-добавках”, и пептидный хайп здесь лишь новая версия древнего сюжета.
6. Некоторые пептиды действительно могут оказаться перспективными — но именно поэтому их и надо изучать нормальноВидео не впадает в другую крайность — не объявляет всё чушью. И это, пожалуй, его сильная сторона. Потому что догматизм бывает двух типов: - “всё это работает, потому что инновация”; - “всё это не работает, потому что мне не нравится”. Обе позиции ленивы. Более зрелая позиция выглядит так: у некоторых пептидов может быть потенциал, но потенциал — не доказанная польза. Это очень научная и очень человеческая мысль. Мы нередко влюбляемся не в реальность, а в её предварительный набросок. Доклинический эффект на животных — это как симпатичный эскиз будущего здания. Но эскиз — ещё не дом. А продавать людям эскиз как готовое жильё — уже мошенничество, даже если оно замаскировано под энтузиазм.
7. Философский слой: культ улучшения и страх старенияЗа разговором о пептидах просматривается более глубокая тема — наша цивилизация одержима улучшением. Мы плохо переносим мысль, что тело ограничено, что старение нельзя “взломать” простым хаком, что здоровье требует банальных, скучных вещей: сна, движения, питания, умеренности, времени, иногда лечения, а иногда принятия. Пептидный рынок здесь выступает как идеальный продукт эпохи: - научно звучит, - обещает много, - продаётся быстро, - снимает чувство бессилия, - даёт ощущение избранности: “я не просто человек, я биохакер”. Но это и есть одна из главных иллюзий. Человек начинает любить идею себя улучшенного, а не реального себя — уставшего, конечного, сложного. И в этом смысле пептидный хайп — не только медицинская проблема, но и антропологическая. Мы всё чаще хотим не понимать тело, а командовать им как приложением.
8. Итоговая позиция лекцииЕсли сжать вывод до предела, он такой: - пептиды не являются ни чудом, ни обманом по определению; - некоторые пептиды — реальные лекарства; - большинство хайповых пептидов продаются с уровнем доказательности, который не соответствует громкости обещаний; - серый рынок делает эту сферу особенно опасной; - пока нет качественных клинических исследований, разумнее сохранять скепсис; - красивый биохимический язык не заменяет проверку качества, эффективности и безопасности. И это очень здравый вывод. Он не запрещает интересоваться новым, но требует не путать любопытство с доверием. Не всё, что “на переднем крае”, уже годится для массового применения. Наука — это не просто поиск новых возможностей, но и искусство вовремя сказать: “мы пока не знаем”. В каком-то смысле зрелость мышления начинается именно здесь — когда человек способен выдержать неопределённость и не покупать слишком быстро утешительную ложь.
Короткое резюме в одной фразеВ данной лекции показано, что пептиды как направление могут быть перспективны, но нынешний ажиотаж вокруг них во многом построен на слабых данных, маркетинге, сером производстве и человеческом желании поверить в быстрое чудо. И, пожалуй, самый важный вопрос здесь не только о пептидах, а о нас самих: когда мы ищем “волшебную молекулу”, мы действительно ищем истину о здоровье — или просто форму надежды, которая звучит достаточно научно, чтобы не казаться верой?