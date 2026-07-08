Отмена домашних заданий в первом классе, официально утвержденная Минпросвещения, не такая безобидная вещь, как может показаться
Отмена домашних заданий в первом классе, официально утвержденная Минпросвещения, не такая безобидная вещь, как может показаться и как хотят представить в самом министерстве. Да, давать домашние задания и ставить оценки не рекомендовалось и раньше.
Однако часть учителей, понимая, как важна для развития детей самостоятельная работа, продолжали, так или иначе договариваясь с родителями, задавать уроки на дом, это было ненаказуемо. Теперь же будет достаточно жалобы одной чрезмерно заботливой мамочки, чтобы доставить педагогу неприятности.
Это тем более неприятно, что время в начальной школе буквально золотое для развития ребенка, позже его не наверстать. А специфика начальной школы еще в том, что в этом возрасте дети пока не в состоянии пользоваться нейросетями для подготовки домашних заданий.
И тем не менее повод отменить «домашку» нашелся и здесь. Детей целенаправленно отучают от самостоятельной работы, злая воля, стремящаяся оболванить население окончательно, стоит за всей этой «заботой».
И, конечно, это очередной жест глубочайшего недоверия к учителям на фоне бесконечной болтовни о важности роли учителя и повышении его статуса.
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Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Отмена домашних заданий в первом классе представлена как вредная мера, а не как безобидное послабление. - Формально домашние задания и раньше не рекомендовались, но на практике часть учителей продолжала их давать по согласованию с родителями. - Теперь положение учителя становится более уязвимым: жалоба одного родителя может привести к проблемам для педагога. - Первый класс рассматривается как критически важный период развития, когда особенно значима привычка к самостоятельной работе. - Позже упущенное, по мнению автора, наверстать сложно или невозможно. - Дополнительный аргумент автора: в этом возрасте дети еще не могут массово использовать нейросети для выполнения заданий, поэтому отмена домашки не может быть оправдана борьбой с этим явлением. - Автор видит в решении не просто педагогическую ошибку, а сознательную тенденцию к снижению самостоятельности и «оболваниванию» населения. - Мера трактуется как проявление недоверия к учителям, несмотря на официальную риторику о повышении их статуса.
Подробный выводТекст построен не столько как нейтральный анализ образовательной меры, сколько как тревожное публицистическое высказывание, в котором конкретное решение Минпросвещения становится симптомом более широкой проблемы — отношения государства к школе, ребенку и учителю. Если смотреть на ситуацию прагматично, то в статье есть рациональное зерно. Действительно, в младшем школьном возрасте формируются базовые навыки: внимание, самодисциплина, привычка доводить дело до конца, способность к самостоятельному усилию. В этом смысле домашняя работа — не просто академическая нагрузка, а своего рода психологический тренажер. Как мышцы не растут без умеренной нагрузки, так и самостоятельность редко возникает без регулярной практики. Здесь автор поднимает важный вопрос: не путаем ли мы заботу о ребенке с устранением из его жизни любого усилия? Но одновременно в тексте заметна и идеализация самой домашней работы. Не всякая домашка развивает. Иногда она превращается в механическое переписывание, в перенос школьного стресса в семью, в нагрузку прежде всего на родителей. И здесь правда, как часто бывает, лежит не в полюсе «домашка — зло» и не в полюсе «домашка — абсолютное благо», а в качестве, дозировке и смысле задания. Одно дело — 10 минут на чтение, наблюдение, простое упражнение на закрепление. Другое — объем, который ломает ребенка и делает школу источником хронического напряжения. Особенно интересен более глубокий слой статьи — тема доверия к учителю. В современном управлении образованием часто возникает парадокс: учителя публично объявляют ключевой фигурой, но фактически все сильнее встраивают в систему инструкций, запретов, отчетов и родительского контроля. Это похоже на ситуацию, когда человеку говорят: «Мы тебя очень уважаем», — но при этом не дают самостоятельно принять ни одного решения. Формальное повышение статуса без реальной профессиональной автономии — это риторика без содержания. И именно этот разрыв автор статьи чувствует очень остро. Есть и еще один философский момент. Мы живем в эпоху, где общество все чаще стремится снять с человека трение реальности: упростить, обезопасить, избавить от дискомфорта. Нам обещают комфортное развитие без напряжения, обучение без скуки, успех без усилия. Но развитие почти всегда требует встречи с сопротивлением. Ребенок растет не только через игру и поддержку, но и через посильное преодоление. В этом смысле отмена домашнего задания может быть понята как часть более широкой культурной тенденции — подмены роста удобством. Однако утверждение о «злой воле» и сознательном «оболванивании» — это уже шаг из области анализа в область интерпретации и подозрения. Такой вывод эмоционально понятен, но логически он уязвим. Системные ошибки власти нередко объясняются не заговором, а смесью бюрократической логики, страха перед конфликтами с родителями, попытки унифицировать практики и стремления снизить социальное напряжение. Это не обязательно делает решение лучше, но помогает видеть картину без чрезмерной демонизации. Иногда вред причиняется не злым умыслом, а управленческой поверхностностью — а это, пожалуй, не менее опасно. По сути, статья затрагивает очень важную развилку: что мы вообще хотим воспитать в ребенке? Человека, которого нужно постоянно ограждать от нагрузки, или человека, который постепенно учится быть субъектом — действовать, ошибаться, пробовать сам? Первый путь кажется гуманнее, но может привести к внутренней хрупкости. Второй требует осторожности и меры, но именно он формирует опору. Наиболее взвешенный вывод здесь, вероятно, такой: - сама по себе полная отмена домашних заданий как принцип выглядит спорно; - гораздо разумнее было бы говорить не о запрете вообще, а о мягких, коротких, развивающих формах самостоятельной работы; - ключевой вопрос — доверие к профессионализму учителя и возможность учитывать особенности конкретного класса и конкретного ребенка; - опасность не только в отмене домашки, а в том, что школа все чаще лишается пространства живого педагогического решения; - если ребенка систематически освобождать от посильного усилия, то позже это может аукнуться не только в учебе, но и в характере. В конечном счете спор о домашнем задании в первом классе — это спор не о тетрадях и упражнениях, а о модели человека, которую незаметно формирует школа. Должна ли она прежде всего оберегать от трудности — или учить встречать трудность осознанно, без насилия, но и без капитуляции перед комфортом? И если истина здесь не сводится к простому «да» или «нет», то как нам отличить подлинную заботу о ребенке от той заботы, которая, спасая его от усилия, лишает его будущей внутренней свободы?