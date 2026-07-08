Отмена домашних заданий в первом классе, официально утвержденная Минпросвещения, не такая безобидная вещь, как может показаться и как хотят представить в самом министерстве. Да, давать домашние задания и ставить оценки не рекомендовалось и раньше.

Однако часть учителей, понимая, как важна для развития детей самостоятельная работа, продолжали, так или иначе договариваясь с родителями, задавать уроки на дом, это было ненаказуемо. Теперь же будет достаточно жалобы одной чрезмерно заботливой мамочки, чтобы доставить педагогу неприятности.

Это тем более неприятно, что время в начальной школе буквально золотое для развития ребенка, позже его не наверстать. А специфика начальной школы еще в том, что в этом возрасте дети пока не в состоянии пользоваться нейросетями для подготовки домашних заданий.

И тем не менее повод отменить «домашку» нашелся и здесь. Детей целенаправленно отучают от самостоятельной работы, злая воля, стремящаяся оболванить население окончательно, стоит за всей этой «заботой».

И, конечно, это очередной жест глубочайшего недоверия к учителям на фоне бесконечной болтовни о важности роли учителя и повышении его статуса.

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