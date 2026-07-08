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Оружие и доспехи Древней Руси | Клим Жуков, Иван Кулагин

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Переслано от: Клим Жуков

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В беседе рассматривается вооружение Древней Руси IX–XI веков в контексте исторической реконструкции и археологии. - До становления древнерусского государства археологических находок оружия на будущей территории Руси крайне мало: в основном копья, стрелы, редкие фрагменты кольчуг. - Ранние славяне описываются как эффективная легкая пехота и участники набеговой/партизанской войны, а не как «слабые» или «отсталые». - С образованием Древней Руси количество находок оружия резко возрастает, особенно в Чернигове, Гнёздове, Шестовице, Ладоге. - Воинская культура Древней Руси формировалась на пересечении: - скандинавского влияния, - степного влияния, - местной славянской и финно-угорской среды. - Основой вооружения воина были щит и копьё, а не меч. - Меч в значительной степени выступал как статусный символ, хотя и оставался боевым оружием. - Древнерусские щиты IX–XI веков — круглые, плоские, скандинавского типа, с центральным умбоном и кулачным хватом. - Небольшое число найденных щитов не означает их редкость: они были дешевыми, массовыми, ремонтопригодными и редко сохранялись целиком. - Копий найдено очень много; их типология показывает сильное смешение: - скандинавских форм, - славянских местных форм, - финно-угорских черешковых форм, - степных пиковидных форм. - Ланцетовидные копья связываются со скандинавским влиянием. - Треугольные и близкие к ним формы — с местной славянской традицией. - Пиковидные копья связаны с развитием конного боя и степным влиянием. - Все найденные мечи ранней Руси относятся к каролингскому типу. - Большинство таких мечей было изготовлено вне Руси, прежде всего в франкском мире; часть могла поступать через Скандинавию. - Надежных доказательств массового производства мечевых клинков на Руси пока нет: - не найдены соответствующие кузницы, - нет масштабных следов металлургической базы, - отсутствует цепочка археологических свидетельств. - Однако есть основания считать, что на Руси могли: - собирать мечи из привозных клинков, - делать местные рукояти, - оформлять местные варианты эфесов. - Топоры были чрезвычайно распространены; из 1600 найденных примерно треть относится к боевым. - Среди топоров выделяются: - местные славянские типы, - степные чеканы, - скандинавские формы, включая крупные боевые топоры. - Русское вооружение этого периода — не «чисто скандинавское» и не «чисто славянское», а результат сложного культурного сплава. - Попытка жестко приписать оружие к одной «нации» анахронична: раннее средневековье жило не национальными категориями, а сетями связей, торговли, дружин и миграций. - Историческая реконструкция важна как практический способ понять функциональность оружия, а не только его форму.

Подробный вывод

В этом видео особенно ясно звучит важная мысль: оружие Древней Руси нельзя понимать вне среды, которая его породила. Это не просто набор железных предметов — это материальное выражение переходной эпохи, когда из рыхлого мира племён, торговых путей, дружин, набегов и локальных союзов складывается государственность. И вооружение здесь выступает почти как язык истории: по нему видно, кто с кем контактировал, кто у кого учился, что считалось полезным, а что — престижным.

1. Главная идея: Русь как пространство синтеза

Самый сильный вывод из беседы — древнерусское военное дело IX–XI веков было гибридным по своей природе. Оно возникло не в изоляции и не как продукт одной этнической группы. В нем переплелись: - северные, скандинавские образцы; - южные и восточные, степные влияния; - местные славянские практики; - финно-угорский компонент. Это очень характерно для реальной истории: культурные системы почти никогда не развиваются «в чистом виде». Людям нравится воображать начало чего-то как монолит — «вот были свои, вот были чужие, вот чьё оружие, вот чья культура». Но археология почти всегда разрушает такие идеализации. Она показывает не лозунг, а смешение. Не миф о чистоте, а реальность контакта. И в этом есть почти философский урок: живое рождается на стыках, а не в стерильности.

2. Щит и копьё важнее меча

Современное массовое воображение, подпитанное кино и играми, делает меч главным символом средневекового воина. Но в данной лекции убедительно показано, что в практическом смысле основой вооружения были щит и копьё. Это очень трезвый вывод. Он возвращает нас от романтического образа к функциональности. Меч красив, заметен, престижен, символичен — почти как современный статусный предмет. Но на войне главное не то, что выглядит героично, а то, что работает надежно, массово и экономично. Щит: - закрывает бойца; - дешев в производстве; - легко чинится; - удобен в строю. Копьё: - эффективно в плотном бою; - дешевле меча; - проще в массовом снабжении; - универсально. Это напоминает различие между «образом силы» и «механикой силы». Люди часто любят символы больше, чем устройство реальности. Но история, как и жизнь, сурово напоминает: решает не самое красивое, а самое работающее.

3. Меч как символ сословия и статуса

При этом меч не обесценивается. Наоборот: его значение становится тоньше. Он не главный рабочий инструмент, но главный маркер воинского статуса. Это очень важное различие. Меч в раннесредневековом обществе — почти как знак включенности в особый круг. Он дорог, технологически сложен, престижен, заметен. Его кладут в погребение не только потому, что им рубились, но и потому, что он обозначает: перед нами не просто мужчина, а воин определенного ранга, член дружинной культуры. Если смотреть глубже, это говорит о постоянной человеческой особенности: мы всегда наделяем вещи двойной природой — - утилитарной, - символической. Так происходит и сейчас. Один и тот же предмет может быть инструментом и знаком идентичности. И часто вторая функция социально важнее первой.

4. Археология против мифологии

Отдельно важно, что собеседники последовательно сопротивляются соблазну выдумывать желаемое. Особенно это заметно в разговоре о мечах якобы местного производства и о знаменитых «славянских» надписях. Позиция здесь здравая: если нет достаточной цепочки доказательств, не нужно превращать желание в факт. Это очень ценно. Потому что история — одна из тех областей, где человек особенно склонен любить не реальность, а идеализированный образ прошлого. Кому-то хочется доказать, что «всё было наше». Кому-то, наоборот, хочется свести всё к внешнему влиянию. Но обе позиции часто отражают не факты, а психологическую потребность: - в гордости, - в идентичности, - в удобной картине мира. В этом смысле археология действует почти как терапия против национального нарциссизма. Она говорит: всё сложнее, смешаннее и интереснее, чем вам хотелось бы. И это не унижает прошлое — наоборот, делает его живым.

5. Почему не найдено массовое местное производство мечей

Один из самых содержательных моментов беседы — рассуждение о том, почему мечи, скорее всего, массово не производились на Руси в рассматриваемый период. Аргумент строится не на одном признаке, а на целой системе отсутствий: - нет следов масштабной добычи сырья; - нет ожидаемых шлаковых массивов; - нет нужного набора производственной инфраструктуры; - нет кузниц соответствующего профиля; - нет серийной археологической базы, которая сопровождала бы такое производство. Это хороший пример настоящего исторического мышления: вывод строится не только на том, что найдено, но и на том, что должно было бы найтись, если бы гипотеза была верна. Такой подход напоминает научный метод вообще. Истина редко дается нам прямо. Чаще она проступает через структуру следов и через отсутствие тех следов, которые обязаны были бы быть. Это почти детектив, но дисциплинированный.

6. Русь не как «нация», а как сеть

Очень важен финальный слой рассуждений: в раннем средневековье бесполезно механически накладывать на прошлое современные представления о нациях. Это, пожалуй, один из самых зрелых выводов беседы. Когда мы говорим «скандинавское», «славянское», «русское», мы пользуемся удобными ярлыками. Но тогдашний мир жил иначе: - через дружинные связи, - торговые маршруты, - локальные общности, - династические интересы, - миграции, - практику, а не абстрактную национальную идею. Иначе говоря, люди той эпохи определяли себя не так, как определяем себя мы. Если перенести на них наш понятийный аппарат без поправки, получится не история, а костюмированная проекция современности на прошлое. Это очень современная проблема: мы часто судим прошлое языком, которого у прошлого не было. Так рождается не знание, а иллюзия знания.

7. Практика реконструкции как способ познания

Беседа ценна и тем, что показывает пользу исторической реконструкции не как игры, а как метода проверки функциональности. Например: - почему щит тонкий; - почему его не делали «неубиваемым»; - почему древко копья — это сложная технология; - почему реконструкторская логика иногда искажает понимание боевого предмета. Это важное напоминание: вещь нужно понимать не только «по форме», но и по режиму использования. Иначе говоря, предмет раскрывается через действие. Это почти феноменология оружия: нельзя до конца понять копьё, если не понимаешь, как его носили, из чего делали древко, сколько оно весило, как его применяли в строю, как его вытаскивали после удара. История здесь выходит из витрины музея и возвращается в тело, в движение, в усталость, в поход, в экономику материала. А значит — в реальность.

Итог в сжатом виде

Основной вывод таков: оружие Древней Руси IX–XI веков — это практичная, смешанная, функциональная система, возникшая на пересечении скандинавского, степного и местного опыта. При этом: - базой боя были щит и копьё; - меч был прежде всего знаком статуса; - значительная часть престижного оружия поступала извне; - местная среда не просто заимствовала, а перерабатывала; - археология показывает не «чистую традицию», а сложную культурную сборку. Если сказать совсем просто: Русь этого времени не копировала чужое и не жила в изоляции — она собирала свое из многих источников. И в этом, возможно, проявляется одна из самых устойчивых черт ее исторического становления. А если так, то не стоит ли и к самой истине об истории относиться так же — не как к удобному знамени, а как к живой мозаике, в которой важнее честно видеть связи, чем любой ценой защищать красивый миф?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/020d173e623112fe649d10382e68bd2b/
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