Записаться на конференцию Америка — проектное государство: https://delib.ru/meetings/1838

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Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

Ozon: https://www.ozon.ru/product/na-svyazi-s-rihardom-zorge-velikiy-razvedchik-i-ego-soratniki-4304645897/?at=83tB01yvgHVVyr9LI2Yvo55SkWQ1B8fZnG46lSwLGxgL

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Как отделить историю Берии от мифов, слухов и политических клише? Александр Колпакиди и Елена Прудникова обсуждают книгу «Двойной заговор» и разбирают большой террор, раннюю биографию Берии, работу в Закавказье, путаницу в документах и версии вокруг 1953 года. В выпуске — Багиров, Киров, Орджоникидзе, Сталин, Хрущёв, Жуков, эвакуация промышленности, атомный проект, национальный вопрос, Украина, НКВД, Коминтерн, Средняя Азия и главный вопрос: можно ли говорить о советской истории без готовых догм и удобных легенд?

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00:00 Александр Колпакиди представляет Елену Прудникову и книгу “Двойной заговор”

01:00 почему важно рассматривать террор системно

02:14 Елена Прудникова и совпадение имени с актрисой

02:34 энциклопедия красного казачества

04:25 книга “Гибель империи” и спор с Шевкуновым

05:13 “Ребус о Екатеринбургском расстреле” и царь Божий

05:52 как Прудникова начала писать о Берии

06:08 “Последний рыцарь Сталина” и новая трилогия о Берии

07:09 “Технология невозможного” и Берия как человек невозможных задач

07:50 почему имя Берии отмыли, но его роль ещё не объяснили

08:50 путаница с датой рождения Берии

09:26 почему Берия отсутствовал в советских справочниках и сборниках КГБ

10:08 “автобиография Берии” и версия о мусаватистской контрразведке

11:31 охранка, контрразведка и фальшивые документы

12:32 работа в Грузии и путаница с тюремными сроками

13:15 Герасим Берия и анкета разведуправления

13:53 как смешались несколько Берий

14:53 знакомство Берии с будущей женой

19:25 третий Берия и кутаисская тюрьма

20:25 Багиров и нормализация азербайджанской ЧК

21:04 почему Сталин заметил Берию

22:19 Берия как деловой организатор

23:11 речи Берии о кадрах, чае и экономике

23:36 почему Берия не был человеком интриг

24:16 спор о связи Берии с Орджоникидзе и Кировым

25:48 Берия, архитектура и сталинский ампир

26:03 Дзержинский, Киров, Куйбышев, Орджоникидзе и поколение сталинских управленцев

27:00 Берия, Маленков, Жданов и Щербаков

27:45 Берия как “палочка-выручалочка” системы

28:08 эвакуация и послевоенная индустриализация

29:15 Берия и фактическое управление промышленностью

29:41 смерть Сталина и версия Прудниковой

31:14 почему Берия проиграл в 1953 году

31:29 военные, Жуков, Москаленко и Батицкий

32:31 версии убийства Берии

33:48 почему нет доказательств заговора Берии

34:27 нужен ли отдельный разговор о Хрущёве

35:11 что Хрущёв сделал с госбезопасностью

36:10 что Берия начал делать после смерти Сталина

37:10 план Сталина, университет и новые управленческие схемы

38:05 Берия и национальный вопрос на Украине

38:42 советская общность и современная миграция

39:44 русификация госбезопасности в 1937 году

40:31 Ежов, евдокимовцы и нарушение социалистической законности

41:12 спор о Ежове и иностранных разведках

41:43 кланы в НКВД и большой террор

42:32 Фитин, Проскуров и кадровые проблемы разведки

43:15 ГРУ, Коминтерн и заграничная агентура

44:09 Зорге, кембриджская пятёрка и американская сеть

45:09 кого набирал Берия после чистки НКВД

46:21 интернационализм при Сталине

46:53 народы СССР, война и братское единство

48:06 Ленин, Сталин, Берия и русский народ

49:07 реакционная мифология вместо либеральной

49:43 сословный вопрос в Российской империи

50:38 современное казачество и сословность

51:31 восстановление негативных черт старой России

52:35 опасные пропагандистские клише о Средней Азии

54:41 почему сегодня трудно представить фигуру масштаба Берии

55:17 история как королевство перевёрнутых зеркал

55:32 зачем Прудникова занимается историей

56:26 кто имеет право писать об истории

57:13 новая книга о Берии

57:59 ранняя биография Берии и Закавказье

59:02 Азербайджан, 11-я армия и турецкие офицеры

59:45 спор о роли турецких офицеров

59:58 финал разговора

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