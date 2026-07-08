ЧЕТВЕРТЫЙ КРОТ В ЦРУ.КОГО ТАК И НЕ НАШЛИ АМЕРИКАНЦЫ | Фёдор Лисицын
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Почему Запад проигрывал войны и что эти поражения говорят о его нынешнем кризисе? Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» разбирает книгу Сергея Шилова и Сергея Переслегина «Проигранные войны Запада» — от походов Александра Македонского, Троянской войны и кризиса бронзового века до крестовых походов, разграбления Византии, Первой и Второй мировых, Афганистана, Вьетнама и опиумных войн. В выпуске — США как наследник британской модели, капитализм, ТНК, Китай, Украина, Ближний Восток, Африка и главный вопрос: переживает ли Запад новый системный надлом?
Книга Невидимый враг. Кроты в сердце ЦРУ. Марк Ван Кессел
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00:00 Фёдор Лисицын представляет книгу “Невидимый враг. Кроты в сердце ЦРУ”
01:00 советская разведка в годы перестройки и распада СССР
02:00 первая волна перебежчиков и дело Пеньковского
02:36 как КГБ изменил схему работы после ранних провалов
03:37 почему партийное руководство не доверяло КГБ и ГРУ
04:08 высшее руководство, перестройка и ограничение возможностей КГБ
05:09 Бакатин, утечки и три главных крота в ЦРУ
06:09 теория четвёртого человека
06:50 кого искал Марк ван Кессел
07:51 перебежчики, дезинформация и многократные агенты
08:16 почему книгу стоит читать как детектив
09:17 кто мог быть четвёртым советским агентом в ЦРУ
10:17 имена, криптонимы и справочный аппарат книги
11:19 Ветров, Фарвел и возможный след четвёртого человека
12:19 почему разведывательные истории часто известны только по провалам
13:20 существовал ли четвёртый крот на самом деле
14:21 почему это готовый герой для романа или кино
15:22 США на пике могущества и работа агента против своей системы
16:23 другая Америка и другой Советский Союз
17:03 невидимый агент в момент смертельного кризиса СССР
18:05 работа не против США, а ради стратегической стабильности
18:32 финальная рекомендация книги
18:58 рекламный блок книги Александра Артамонова
#ФёдорЛисицын #ЖиваяРецензия #НевидимыйВраг #МаркВанКессел #ЦРУ #КГБ #разведка #кроты #ОлдричЭймс #РобертХансен #ЭдвардЛиХовард #Пеньковский #Ветров #Фарвел #Бакатин #перестройка #СССР #США #холоднаявойна #КнижныйДень
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Фёдор Лисицын разбирает книгу Марка Ван Кессела о возможном «четвёртом кроте» в ЦРУ, которого американцы так и не смогли выявить. - Основной исторический фон — кризисные 1980-е и начало 1990-х, когда СССР переживал управленческий, идеологический и государственный надлом. - По мысли автора обзора, именно в эти годы советская разведка действовала в крайне тяжёлых условиях: внутренний распад системы, перебежчики, политическая дезориентация, утрата доверия со стороны партийного руководства. - При этом и американская сторона испытала серьёзные провалы, связанные с разоблачением таких агентов, как Олдрич Эймс, Роберт Ханссен, Эдвард Ли Ховард. - На основе анализа утечек возникла гипотеза: помимо известных агентов, в ЦРУ мог существовать ещё один, неустановленный источник — тот самый «четвёртый человек». - Книга ценна не столько сенсацией, сколько методом расследования: это не боевик про шпионов, а аналитический поиск следов невидимого участника в массиве косвенных данных. - Автор книги, как подчеркивает Лисицын, не даёт окончательного ответа, а оставляет читателю набор версий и аргументов. - Особая ценность книги — справочный и фактический материал: имена, криптонимы, связи, фигуры разведывательной среды конца холодной войны. - Лисицыну близка мысль, что даже если «четвёртый человек» не был найден или даже не существовал, сама гипотеза показывает, насколько сложен мир разведки, где доказуемое и вероятное часто расходятся. - В финале лекции звучит почти философская интерпретация: если такой агент действительно был, то он мог работать не только на СССР, но и на поддержание стратегического баланса между сверхдержавами.
Подробный выводВ этом видео интересен не только сюжет о разведке, но и сам способ смотреть на историю. Формально беседа посвящена книге о тайном агенте, которого не нашли. Но по сути речь идёт о более глубокой вещи: как большие системы рушатся, как внутри хаоса всё ещё действуют отдельные люди, и как история часто оставляет не ответы, а следы. Лисицын описывает позднесоветский период как время двойного кризиса. С одной стороны, государство теряло внутреннюю цельность: идеология истощалась, элиты всё чаще думали не о проекте, а о приватизации власти и будущего. С другой — спецслужбы, обычно воспринимаемые как монолит, сами оказывались в положении, где старые механизмы уже не работают, а новые ещё не сложились. Это важное наблюдение: институт может оставаться мощным внешне, но внутри уже жить в режиме распада. В этом смысле разведка оказывается почти моделью психики человека в кризисе: функции ещё есть, реакция ещё возможна, но целостность уже нарушена. На этом фоне гипотеза о «четвёртом кроте» выглядит особенно выразительно. Она притягательна не только как детектив. Она показывает, что в истории часто существуют эффекты, которые мы видим по последствиям, но не можем уверенно привязать к конкретной фигуре. Как в науке: иногда сначала наблюдают аномалию, и лишь потом, спустя годы, находят частицу, объект или механизм, который её объясняет. А иногда не находят — и приходится признать, что гипотеза полезна, но не доказана. Это очень зрелая позиция: не путать правдоподобие с истиной. Особенно ценно, что в лекции подчёркнуто отличие книги от шпионской романтики. Здесь нет привычного мифа о разведке как о театре ярких героев, гаджетов и погони. Напротив, разведка показана как серый мир аналитики, сопоставления, недосказанности, бюрократии и тонких человеческих мотивов. И это ближе к реальности. Люди любят идеализированные образы — в любви, в политике, в истории. Им хочется либо благородных рыцарей, либо абсолютных предателей. Но действительность почти всегда сложнее: агент может быть корыстным, идейным, разочарованным, двойным, тройным, может сам не до конца понимать, кому в конечном счёте служит. В этом смысле разведывательная история разоблачает человеческую склонность к простым схемам. Интересна и финальная мысль Лисицына о том, что возможный неизвестный агент мог работать не просто «за СССР против США», а на поддержание стратегического равновесия. Это, конечно, интерпретация, а не доказанный факт. Но она философски значима. Иногда участник системы действует не ради лозунга, а ради баланса, считая, что перекос силы опаснее самого противостояния. Здесь возникает старая политическая истина: мир редко держится на дружбе, чаще — на равновесии ограничений. Двуполярность была страшной, но в ней была и форма порядка; однополярность обещала простоту, но принесла новые формы хаоса. Это не оправдание спецопераций и не романтизация тайной войны, а напоминание: стабильность нередко строится не на моральной чистоте, а на сложном сдерживании. При этом важно не впасть в противоположную иллюзию — не начать обожествлять невидимого агента как спасителя мира. Возможно, такой человек был. Возможно, его не было вовсе. Возможно, часть загадки возникла из несовершенства американского расследования. История любит пустоты, а человеческий ум не выносит пустоты и заполняет её фигурой «скрытого действующего лица». В этом есть почти религиозный жест: если есть следствие, значит, должен быть тайный субъект. Но не всегда. Иногда «четвёртый крот» — это реальный человек. А иногда — имя, которое мы даём собственной неспособности полностью объяснить прошлое. Поэтому главный вывод из лекции, на мой взгляд, такой: книга ценна не только как рассказ о шпионаже, но как упражнение в исторической осторожности. Она учит работать с неопределённостью, видеть значение косвенных признаков, не спешить с окончательными выводами и одновременно не отвергать саму возможность скрытой закономерности. Это редкое качество и для историка, и для читателя, и вообще для мыслящего человека. И, пожалуй, в этом скрыта самая живая мысль всей беседы: иногда важнее не поймать окончательно «невидимого врага», а понять, почему сама история оставляет такие тени и почему мы так настойчиво пытаемся придать им лицо. Ведь что для нас убедительнее — установленный факт или хорошо выстроенная картина смысла, в которую этот факт мог бы вписаться?