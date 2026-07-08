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Книга В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

Ozon https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Почему Запад проигрывал войны и что эти поражения говорят о его нынешнем кризисе? Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» разбирает книгу Сергея Шилова и Сергея Переслегина «Проигранные войны Запада» — от походов Александра Македонского, Троянской войны и кризиса бронзового века до крестовых походов, разграбления Византии, Первой и Второй мировых, Афганистана, Вьетнама и опиумных войн. В выпуске — США как наследник британской модели, капитализм, ТНК, Китай, Украина, Ближний Восток, Африка и главный вопрос: переживает ли Запад новый системный надлом?

Книга Невидимый враг. Кроты в сердце ЦРУ. Марк Ван Кессел

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nevidimyy-vrag-kroty-v-serdtse-tsru-2680613470/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/495870117/detail.aspx

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00:00 Фёдор Лисицын представляет книгу “Невидимый враг. Кроты в сердце ЦРУ”

01:00 советская разведка в годы перестройки и распада СССР

02:00 первая волна перебежчиков и дело Пеньковского

02:36 как КГБ изменил схему работы после ранних провалов

03:37 почему партийное руководство не доверяло КГБ и ГРУ

04:08 высшее руководство, перестройка и ограничение возможностей КГБ

05:09 Бакатин, утечки и три главных крота в ЦРУ

06:09 теория четвёртого человека

06:50 кого искал Марк ван Кессел

07:51 перебежчики, дезинформация и многократные агенты

08:16 почему книгу стоит читать как детектив

09:17 кто мог быть четвёртым советским агентом в ЦРУ

10:17 имена, криптонимы и справочный аппарат книги

11:19 Ветров, Фарвел и возможный след четвёртого человека

12:19 почему разведывательные истории часто известны только по провалам

13:20 существовал ли четвёртый крот на самом деле

14:21 почему это готовый герой для романа или кино

15:22 США на пике могущества и работа агента против своей системы

16:23 другая Америка и другой Советский Союз

17:03 невидимый агент в момент смертельного кризиса СССР

18:05 работа не против США, а ради стратегической стабильности

18:32 финальная рекомендация книги

18:58 рекламный блок книги Александра Артамонова

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