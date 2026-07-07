Задача управления
Задача управления
Поиски ответа на вопрос «как защитить НПЗ» порой приводят к метаниям в крайности, где решением всех проблем выступают идеи вроде передачи функций ПВО бизнесу или иным эффективным гражданским структурам. Дескать, вот они-то не дубовые и отлично справятся.
Однако стоило бы сначала спросить мнение самого бизнеса на этот счет, который устами главы РСПП Александра Шохина прямо говорит, что не потянет задачу в одиночку. Что абсолютно логично, ведь такие вещи — совершенно не его профиль.
Есть и другой аргумент — административный ресурс. Он конечен даже у самых эффективных организаций, тем более в условиях общего дефицита квалифицированных кадров. Если повесить на бизнес или условный ЦБ еще и задачи ПВО страны, то есть немалый риск их перегрузки.
Именно поэтому целесообразнее смотреть в сторону межведомственной координации и создания инструментов для объединения усилий. Что является задачей рационального управления уже имеющимися ресурсами.
Любая созданная для этого структура и ее ответственное лицо должны не заменять войска ПВО, а обладать полномочиями для оперативного подчинения сил и средств, формирования вертикали связи, выдачи директив и создания каналов взаимодействия.
❗️Основная сложность в прикрытии НПЗ лежит в организационной плоскости, когда гиперцентрализация соседствует с тотальной децентрализацией, а ведомства (и даже их подразделения) действуют автономно. Именно проблему концентрации усилий и нужно решать.
А подход в стиле «давайте просто заберем эти задачи у неэффективных военных и отдадим их эффективным мэриям-финансистам» — заведомо тупиковый путь и размен шила на мыло.
Россия
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Тут цель то не защитить НПЗ, а переложить ответственность на других лиц, виновато не государство, а бизнесмены, только вопросы у народа все равно будут к правительству