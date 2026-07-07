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Задача управления

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Переслано от: Рыбарь

Задача управления

Поиски ответа на вопрос «как защитить НПЗ» порой приводят к метаниям в крайности, где решением всех проблем выступают идеи вроде передачи функций ПВО бизнесу или иным эффективным гражданским структурам. Дескать, вот они-то не дубовые и отлично справятся.

Однако стоило бы сначала спросить мнение самого бизнеса на этот счет, который устами главы РСПП Александра Шохина прямо говорит, что не потянет задачу в одиночку. Что абсолютно логично, ведь такие вещи — совершенно не его профиль.

Есть и другой аргумент — административный ресурс. Он конечен даже у самых эффективных организаций, тем более в условиях общего дефицита квалифицированных кадров. Если повесить на бизнес или условный ЦБ еще и задачи ПВО страны, то есть немалый риск их перегрузки.

Именно поэтому целесообразнее смотреть в сторону межведомственной координации и создания инструментов для объединения усилий. Что является задачей рационального управления уже имеющимися ресурсами.

Любая созданная для этого структура и ее ответственное лицо должны не заменять войска ПВО, а обладать полномочиями для оперативного подчинения сил и средств, формирования вертикали связи, выдачи директив и создания каналов взаимодействия.

❗️Основная сложность в прикрытии НПЗ лежит в организационной плоскости, когда гиперцентрализация соседствует с тотальной децентрализацией, а ведомства (и даже их подразделения) действуют автономно. Именно проблему концентрации усилий и нужно решать.

А подход в стиле «давайте просто заберем эти задачи у неэффективных военных и отдадим их эффективным мэриям-финансистам» — заведомо тупиковый путь и размен шила на мыло.

Россия

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Передача задач ПВО по защите НПЗ бизнесу или «эффективным гражданским структурам» выглядит как крайняя и упрощенная мера, а не как системное решение. - Сам бизнес, в лице главы РСПП Александра Шохина, прямо говорит, что не способен самостоятельно нести такую нагрузку. - Это логично, потому что ПВО — не профильная функция бизнеса. - Даже у сильных организаций административный ресурс ограничен, особенно в условиях дефицита квалифицированных кадров. - Перекладывание на бизнес или иные гражданские структуры задач ПВО может привести к перегрузке системы и ослаблению их основной деятельности. - Более разумный путь — межведомственная координация и объединение уже существующих ресурсов. - Нужна структура, которая не подменяет войска ПВО, а: - оперативно координирует силы и средства, - выстраивает вертикаль связи, - издает директивы, - создает рабочие каналы взаимодействия. - Главная проблема защиты НПЗ — не только нехватка средств, но прежде всего организационный хаос: - гиперцентрализация в одних местах, - тотальная децентрализация в других, - автономность ведомств и даже отдельных подразделений. - Следовательно, ключевая задача — концентрация усилий и рациональное управление ресурсами, а не поиск «нового хозяина» для проблемы. - Идея «отобрать у неэффективных военных и отдать эффективным менеджерам» — тупиковая подмена сути вопроса.

Подробный вывод

В основе текста лежит очень здравая мысль: сложные государственные задачи нельзя решать магией смены вывески. Есть соблазн думать, что если одна система работает недостаточно эффективно, то достаточно передать ее функции другой — более «гибкой», «рыночной», «немилитарной», — и проблема исчезнет. Но в реальности это часто оказывается не реформой, а формой психологического бегства от сути проблемы. Здесь хорошо видно типичное управленческое заблуждение: путать носителя функции с механизмом исполнения. Если защита НПЗ буксует, это не обязательно означает, что военные как институт должны быть заменены бизнесом. Возможно, и текст именно на это указывает, проблема глубже — в архитектуре взаимодействия, в распределении полномочий, в скорости принятия решений, в связности между структурами. Иначе говоря, не в том, кто формально отвечает, а в том, как реально организовано действие. Это похоже на ситуацию в психике человека. Иногда человек, столкнувшись с внутренним конфликтом, думает: «Надо просто стать другим». Но проблема не в смене личности, а в перенастройке внутренних связей между мотивацией, дисциплиной, вниманием и действием. Так и здесь: если система защиты фрагментирована, то передача функций другой структуре без новой логики координации лишь переносит хаос из одного контейнера в другой. Автор справедливо подчеркивает ограниченность административного ресурса. Это важный и часто игнорируемый факт. В публичных дискуссиях бизнес или отдельные гражданские институты нередко идеализируются: мол, они эффективны, значит, справятся со всем. Но эффективность всегда контекстна. Хороший банк не обязан уметь строить оборонный контур. Хорошая корпорация не обязана уметь управлять воздушной угрозой. Как в биологии нельзя заставить сердце выполнять функции печени без разрушения организма, так и в государственном управлении нельзя бесконечно нагружать институты чужими задачами без потери качества. При этом позиция текста не сводится к консервативному «оставить всё как есть». Напротив, в ней есть прагматизм: нужна надстройка координации, обладающая реальными полномочиями. Это зрелый подход. Не ломать существующие элементы, а создать механизм их согласованного действия. Не заменить ПВО, а дать системе возможность быстро собирать ресурсы в точке угрозы. Это уже не спор о престиже ведомств, а разговор о функциональности. Особенно важна мысль о парадоксальном сочетании гиперцентрализации и тотальной децентрализации. Это вообще одна из характерных болезней больших систем. На бумаге всё часто сверхцентрализовано: решения наверху, ответственность размазана, полномочия жестко очерчены. Но на практике — разрозненность, локальная автономия, несвязность подразделений, ведомственные границы. В результате система одновременно слишком жесткая, чтобы быстро адаптироваться, и слишком рыхлая, чтобы действовать как единое целое. Это почти диалектическое противоречие: внешний контроль сочетается с внутренней несобранностью. С философской точки зрения здесь проявляется старая проблема идеализаций. Общество любит верить в спасительный субъект: государство, рынок, армию, технократов, «эффективных менеджеров». Но реальность обычно прозаичнее: не существует силы, которая по факту своей репутации превращает сложность в простоту. Есть только люди, институты, регламенты, связи, мотивации, дефициты и пределы. И зрелое мышление начинается там, где мы перестаем искать героического спасителя и начинаем собирать рабочую конфигурацию из того, что реально есть. Поэтому главный вывод таков: защита НПЗ — это прежде всего задача не о передаче ответственности, а о правильной организации ответственности. Не о том, чтобы заменить одну систему другой, а о том, чтобы создать структуру, способную синхронизировать военные, административные, технические и, возможно, хозяйственные ресурсы в едином контуре. Это менее эффектно, чем лозунг «отдать эффективным», но гораздо ближе к реальности. А реальность вообще редко красива — зато именно с ней можно работать. В конечном счете текст защищает не какую-то конкретную бюрократическую модель, а сам принцип трезвости: не романтизировать ни военных, ни бизнес, ни гражданские институты, а признать ограниченность каждого и выстроить между ними работающую логику взаимодействия. И в этом есть определенная мудрость: сила системы не в том, что один элемент совершенен, а в том, что несовершенные элементы умеют действовать согласованно. И здесь остается более общий вопрос: когда мы ищем решение сложной проблемы, мы действительно хотим увидеть ее устройство — или лишь ищем того, на кого можно удобно переложить ответственность, чтобы не сталкиваться с трудной правдой о природе самой системы?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/rybar/81583
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 298 246
    FaRToVbli 35 мин. назад

      Тут цель то не защитить НПЗ, а переложить ответственность на других лиц, виновато не государство, а бизнесмены, только вопросы у народа все равно будут к правительству

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