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На флот нужен сухопутный командующий с боевым опытом СВО

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Переслано от: Старше Эдды

Хохлы опять публикуют дискредитацию, мол атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью пердолетов. Я конечно думаю, что все это нейросеть, не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом.

Потому что если это действительно правда, то в голове появляется недоумение. Если это правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирование БАРС-ЧФ, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черноморском океанах, причем во главе исключительно с сухопутным командиром, а сам же ЧФ срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны, можно даже не самой бригаде, а полку или батальону.

Комбат займется приведением ЧФ к нормальному бою, нарежет задачи, выставит МО список вооружений, необходимых для установки на корабли ЧФ в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем возможно даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы, ради воспрещения украинского судоходства.

Я совершенно не шучу когда пишу, что сейчас на флот нужен сухопутный командующий с боевым опытом СВО, почему-то авиацией может командовать танкист, а флот обязательно возглавляет морской офицер. Неужели у боевого сухопутного майора или п/п-ка меньшее понимание современной войны, чем у адмирала с кортиком?

Про технические сложности тут говорить не надо, не адмирал стоит за штурвалом корабля и не он лупит из 12 дюймовой пушки по врагу. Адмирал ставит задачи, оценивает риски, продумывает стратегию, а это можно сделать и не заканчивая военно-морскую академию.

Старше Эдды в Мах

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор эмоционально реагирует на сообщения об атаке по танкерам в Азовском море и сомневается в их достоверности. - Если сообщения правдивы, автор считает это признаком серьезного провала в организации охраны судоходства. - Предлагается создать специальную структуру для защиты судоходства — условный БАРС-ЧФ. - Ключевая провокационная мысль текста: флотом в текущих условиях мог бы командовать не моряк, а сухопутный командир с актуальным боевым опытом. - Автор противопоставляет формальную военную специализацию и реальное понимание современной войны. - Делается ставка на то, что боевой офицер с опытом СВО якобы лучше адаптирует флот к новым угрозам: БПЛА, асимметричным атакам, сопровождению конвоев, гибридной войне. - Автор утверждает, что задачи высшего командования — это прежде всего управление, постановка задач, оценка рисков и организационная адаптация, а не техническое управление кораблем. - В тексте присутствует резкая критика инерции военной бюрократии и намек на отрыв части высшего флотоводческого корпуса от реалий современной войны.

Разбор статьи

Этот текст написан в жанре не столько холодного анализа, сколько боевого публицистического раздражения. В нем важна не только сама мысль, но и интонация: автор не просто предлагает реформу, а демонстративно бьет по символам — по адмиралу «с кортиком», по статусной военной иерархии, по представлению, что флотом может руководить только человек морской школы. Если убрать эмоциональную оболочку, то внутри текста лежат три серьезных вопроса: 1. Насколько флот адаптирован к новой войне? 2. Должно ли командование определяться родом войск или способностью быстро учиться и перестраиваться? 3. Что важнее в современной войне — узкопрофессиональная школа или практический опыт боевого выживания в новой технологической среде? Это, по сути, спор не только о флоте. Это спор о природе компетентности вообще.

Что в позиции автора выглядит сильным

1. Он указывает на реальную проблему адаптации к новой войне

Современная война действительно ломает старые иерархии компетенций. Морская безопасность сегодня — это уже не только корабли против кораблей. Это: - БПЛА; - морские дроны; - разведывательно-ударные контуры; - спутниковая и агентурная разведка; - удары по логистике; - распределенные угрозы низкой стоимости. В этом смысле автор прав: традиционная морская школа сама по себе не гарантирует адекватности новым вызовам. Как когда-то кавалерийский опыт не помогал понять танковую войну, так и классическое представление о флоте может запаздывать относительно эпохи беспилотников. Здесь уместна аналогия с нейросетями: модель, обученная на старом датасете, может быть очень «квалифицированной» формально, но плохо работать в новой среде. Тогда вопрос не в дипломе модели, а в ее способности к дообучению. Автор как раз кричит об этом — пусть грубо, но по существу.

2. Он верно разделяет техническое исполнение и стратегическое управление

В тексте есть важная мысль: командующий не обязан лично стоять за штурвалом. Это правда. Высшее командование — это: - выбор приоритетов, - создание организационной структуры, - распределение ресурсов, - выстраивание взаимодействия, - понимание характера угроз. То есть командующий — это не лучший «ремесленник» системы, а архитектор ее боеспособности. И в этом смысле вопрос автора небезоснователен: если сухопутный офицер лучше понимает актуальную динамику боевых действий, сетевую войну, роль дронов, маскировки, логистики, эшелонированной обороны и импровизации, то его опыт может быть ценнее, чем традиционный морской карьерный маршрут.

3. Он поднимает тему военной сословности

Во многих бюрократических системах есть культ профессионального сословия: флотом должен командовать моряк, авиацией — летчик, артиллерией — артиллерист. Это логично до тех пор, пока среда стабильна. Но в моменты перелома такая логика иногда начинает мешать. История знает примеры, когда выигрывало не сословное знание, а способность пересобирать систему. Иногда реформатор приходит извне именно потому, что не загипнотизирован традицией. Автор бьет именно по этому месту: не слишком ли флот охраняет форму, а не содержание?

Где позиция автора уязвима

1. Морская специфика — не формальность

Здесь текст начинает упрощать. Да, адмирал не крутит штурвал. Но военно-морское управление — это не просто абстрактный менеджмент. Это особая среда, где критичны: - навигационные ограничения; - мореходность; - устойчивость корабельных группировок; - ПВО и ПРО на морском ТВД; - противолодочная борьба; - взаимодействие кораблей, авиации, береговых комплексов; - логистика ремонта и базирования; - гидрометеорология; - особенности конвойной службы; - минная опасность; - режимы радиомолчания, обнаружения и сопровождения. Это не детали, а сама ткань морской войны. Сухопутный командир может быть блестящим лидером, но без глубокой морской экспертизы он рискует начать лечить флот как мотострелковый полк на воде. А это опасная иллюзия. И здесь проявляется старая философская ошибка: когда человек, увидев слабость системы, решает, что любая альтернатива уже лучше. Но реальность сложнее. Разрушить инерцию — мало. Нужно еще не разрушить предмет управления.

2. Боевой опыт СВО не равен универсальной стратегической компетенции

Боевой опыт бесценен, но он тоже ограничен. Он дает контакт с живой реальностью войны, с болью решений, с ценой ошибок. Это огромный плюс. Но он не делает автоматически человека стратегом на любом театре и в любой среде. Здесь важно различать: - тактическую адекватность, - оперативную гибкость, - стратегическую компетентность. Сухопутный майор может лучше чувствовать дроны, ритм современной войны и реальные потребности солдата. Но управление флотом — это масштаб, где нужна еще институциональная, техническая и межвидовая глубина. То есть автор справедливо атакует застывшую иерархию, но, возможно, идеализирует «человека с фронта». А идеализация — это всегда риск. Люди часто влюбляются не в реальность, а в образ спасителя. В отношениях это бывает с романтическим партнером, в политике — с сильным лидером, в армии — с «настоящим боевым командиром». Но реальность потом мстит за упрощение.

3. Радикальная замена может быть хуже разумной интеграции

Наиболее зрелое решение, возможно, не в том, чтобы поставить сухопутного командира вместо морского, а в том, чтобы: - жестко обновить флотское командование; - встроить в него офицеров с реальным опытом современной войны; - создать смешанные межвидовые штабы; - переработать доктрину защиты судоходства; - адаптировать корабли и сопровождение под угрозы БПЛА и безэкипажных средств; - усилить взаимодействие флота, ПВО, РЭБ, разведки и береговых частей. То есть не «заменить море сушей», а собрать новую связку компетенций. Это вообще универсальный принцип зрелой мысли: не выбирать между двумя неполными истинами, а искать форму, где они ограничивают ошибки друг друга. Моряк без опыта новой войны может быть слеп к изменению эпохи. Сухопутный командир без морской школы может быть слеп к специфике среды. Но вместе они потенциально сильнее.

Глубинный смысл текста

Если смотреть шире, статья не только о флоте. Она о вечном конфликте между: - ритуалом и жизнью, - статусом и способностью, - традицией и адаптацией, - профессией как идентичностью и профессией как функцией. Это почти философская тема. Люди и институты любят свои символы: форму, титул, кортик, академию, правильную биографию. В этом есть смысл — традиция хранит опыт. Но в кризис традиция может стать идолом. Тогда система начинает защищать не реальную боеспособность, а свой образ. Именно это, похоже, бесит автора. Его возмущает не только возможная уязвимость танкеров, а то, что форма может жить отдельно от содержания. В этом есть нечто очень человеческое. Мы так делаем не только в армии. Мы строим образ любви вместо встречи с реальным человеком. Обожествляем историю, забывая о ее грязи. Верим в «компетентных начальников», пока реальность не пробивает картинку. И потом начинается болезненное отрезвление.

Подробный вывод

Статья эмоциональна, местами груба и намеренно провокационна, но в ее ядре содержится важный и небесполезный тезис: современная война требует не сословной верности специальности, а способности быстро перестраивать систему под реальный характер угроз. Это сильная мысль. Если флот действительно не справляется с защитой судоходства в условиях новых асимметричных атак, то проблема не в том, что «море стало плохим», а в том, что организационная модель могла отстать от эпохи. И здесь автор прав: военный опыт последних лет нельзя игнорировать, а офицеры, прошедшие реальную адаптацию к новой войне, должны влиять на реформу флота. Но буквальный вывод автора — что флотом должен командовать именно сухопутный офицер — выглядит слишком прямолинейным. Он полезен как ударная публицистическая формула, но слабее как институциональное решение. Морская война остается морской войной, со своей сложностью, и недооценка этой специфики может породить новые ошибки. Поэтому наиболее разумный вывод не в «свержении адмиралов» как таковом, а в следующем: - флот нужно срочно адаптировать к реалиям новой войны; - охрана судоходства должна стать отдельной практической задачей, а не вторичным вопросом; - командование должно быть межвидовым, а не замкнутым в профессиональной касте; - боевой опыт современной войны нужно поднимать наверх, но не вместо морской компетенции, а вместе с ней; - критерием назначения должен быть не блеск формы, а способность обеспечивать результат в изменившейся среде. И в этом есть более общий урок: живая реальность всегда важнее идеализированного образа профессионализма. Но и бунт против старого не должен превращаться в новую иллюзию. Между мертвым ритуалом и наивной верой в «сильного практика» есть зрелый путь — путь соединения опыта, знания и трезвости. В конечном счете вопрос упирается не только в военную реформу, но и в природу самой компетентности: что ближе к истине в эпоху радикальных перемен — верность школе или способность отказаться от нее ради живой реальности?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/vysokygovorit/23280
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