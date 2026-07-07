Хохлы опять публикуют дискредитацию, мол атаковали сразу 8 танкеров в Азовском море с помощью пердолетов. Я конечно думаю, что все это нейросеть, не могут же танкеры идти беззащитными, не прикрытые могучим Черноморским флотом.

Потому что если это действительно правда, то в голове появляется недоумение. Если это правда, то первыми, причем давно назревшими решениями, должны стать формирование БАРС-ЧФ, который будет заниматься охраной судоходства в Азовском и Черноморском океанах, причем во главе исключительно с сухопутным командиром, а сам же ЧФ срочно передать под оперативное управление бригаде береговой обороны, можно даже не самой бригаде, а полку или батальону.

Комбат займется приведением ЧФ к нормальному бою, нарежет задачи, выставит МО список вооружений, необходимых для установки на корабли ЧФ в условиях современной войны. После этого корабли начнут ходить, проводить конвои с топливом и продовольствием, а затем возможно даже примут участие в боевых действиях где-нибудь в районе Одессы, ради воспрещения украинского судоходства.

Я совершенно не шучу когда пишу, что сейчас на флот нужен сухопутный командующий с боевым опытом СВО, почему-то авиацией может командовать танкист, а флот обязательно возглавляет морской офицер. Неужели у боевого сухопутного майора или п/п-ка меньшее понимание современной войны, чем у адмирала с кортиком?

Про технические сложности тут говорить не надо, не адмирал стоит за штурвалом корабля и не он лупит из 12 дюймовой пушки по врагу. Адмирал ставит задачи, оценивает риски, продумывает стратегию, а это можно сделать и не заканчивая военно-морскую академию.

Старше Эдды в Мах