Эндрю Джексон — один из самых противоречивых президентов в истории США. Он олицетворял «эру простого человека», впервые превратил Белый дом в место, доступное толпе. При нём в моду вошли партийные съезды, лозунги и массовые мероприятия. Но за этим популистским фасадом скрывалась жёсткая политика: борьба с Центральным банком, депортация индейцев и конфликты с Конгрессом.

В седьмом выпуске цикла «История США — главное» доктор исторических наук Татьяна Алентьева рассказывает об эпохе Эндрю Джексона — времени, когда формировалась современная американская политика.

В этом видео:

— Миф о бревенчатой хижине: как Джексон стал символом «простого человека»

— Проклятие Текумсе: почему президенты, избранные в «роковые» годы, не доживали до конца срока

— Инаугурация и Белый дом: как толпа чуть не раздавила нового президента

— Дуэли и скандалы: сколько раз Джексон стрелялся и как его жена стала жертвой политических интриг

— Партийное строительство: как Демократическая партия впервые пришла к власти

— Борьба с Центральным банком США: почему Джексон сказал: «Банк хочет меня убить, но я убью банк»

— Депортация индейцев: как «пять цивилизованных племён» были вынуждены покинуть свои земли

— Наследие Джексона: почему его методы используются до сих пор

Предыдущая часть: https://youtu.be/qYpVxbyoM9I

Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!

Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip

«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link

Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:

«Boosty» — https://boosty.to/d_history

«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/

Поддержать проект «Цифровая история»:

«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811

«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join

Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/

Наши площадки:

YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory

ВК — https://vk.com/dighistory

Телеграм — https://t.me/egoryakovleff

RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/

Дзен — https://dzen.ru/dhistory

MAX — https://max.ru/dighistory

#ИсторияСША #ПрезидентыСША #Трамп

00:00 – Эпоха Эндрю Джексона и её влияние на современную политику

12:36 – Дуэли, скандалы и личная жизнь Джексона

16:02 – Демократическая партия и новые политические технологии

22:45 – Расширение избирательного права и появление партийных боссов

32:31 – Виги против демократов: двухпартийная система

46:09 – Борьба с Центральным банком США и экономический кризис

53:10 – Тариф 1832 года и кризис в Союзе

01:00:57 – Сохранение единства США: компромисс Клея

01:06:50 – Первое покушение на президента Соединённых Штатов

01:08:38 – Indian Removal Act и депортация индейцев

01:18:47 – Наследие Джексона: двухпартийная система и коррупция