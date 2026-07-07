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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

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Как Ближний Восток стал узлом современной мировой политики и почему Россия не всегда использует свои сильные стороны? Максим Невенчанный и советский дипломат Вячеслав Матузов обсуждают Иран, Израиль, США, исламский мир, Украину и российские интересы через личный опыт работы с Ливаном, Палестиной, ООП и арабскими организациями. В выпуске — арабская весна, WikiLeaks, американские НКО, мягкая сила, Турция, MI6, Сирия, Хезболла, Минские соглашения, кризис кадров в МИДе и вопрос о том, почему точный анализ важнее громких политических жестов.

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00:00 Вступление. Вячеслав Матузов о книге «В кругу советской элиты» и Арабской весне

04:16 Внешняя политика РФ, влияние США и общая судьба России с исламским миром

09:15 Истинные причины Арабской весны и антиисламская кампания Запада после 11 сентября

14:58 PR-агентства как политический инструмент: ребрендинг войны и запуск протестов (на примере Туниса)

22:19 Важность правильного политического диагноза, споры в элитах и откровения WikiLeaks

29:58 Инфраструктура свержения режимов: как финансировалась кампания по Дарфуру

39:00 Координация «мягкой силы», роль Турции и визит депутатов к Саддаму Хусейну

47:24 Ливан, палестинский вопрос и оценка уровня советской дипломатической школы

54:08 Коминтерн, КГБ и выпускники советских вузов как готовая армия влияния

01:00:15 Отношение к Израилю, Украина как «Новая Хазария» и закулисье Минских соглашений

01:06:03 Проблема лоббизма в России: от Горбачева и Хасавюрта до американской игры на Ближнем Востоке

01:14:10 Кадровый кризис во внешней политике: советский отбор против современного МГИМО

01:19:57 Финал встречи

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