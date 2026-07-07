ДЕТИ ЭЛИТ ВМЕСТО ПРОФИ. КАК ДЕГРАДАЦИЯ МИДА ПРИВЕЛА К ПОТЕРЕ ВОСТОКА | Вячеслав Матузов
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Как Ближний Восток стал узлом современной мировой политики и почему Россия не всегда использует свои сильные стороны? Максим Невенчанный и советский дипломат Вячеслав Матузов обсуждают Иран, Израиль, США, исламский мир, Украину и российские интересы через личный опыт работы с Ливаном, Палестиной, ООП и арабскими организациями. В выпуске — арабская весна, WikiLeaks, американские НКО, мягкая сила, Турция, MI6, Сирия, Хезболла, Минские соглашения, кризис кадров в МИДе и вопрос о том, почему точный анализ важнее громких политических жестов.
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00:00 Вступление. Вячеслав Матузов о книге «В кругу советской элиты» и Арабской весне
04:16 Внешняя политика РФ, влияние США и общая судьба России с исламским миром
09:15 Истинные причины Арабской весны и антиисламская кампания Запада после 11 сентября
14:58 PR-агентства как политический инструмент: ребрендинг войны и запуск протестов (на примере Туниса)
22:19 Важность правильного политического диагноза, споры в элитах и откровения WikiLeaks
29:58 Инфраструктура свержения режимов: как финансировалась кампания по Дарфуру
39:00 Координация «мягкой силы», роль Турции и визит депутатов к Саддаму Хусейну
47:24 Ливан, палестинский вопрос и оценка уровня советской дипломатической школы
54:08 Коминтерн, КГБ и выпускники советских вузов как готовая армия влияния
01:00:15 Отношение к Израилю, Украина как «Новая Хазария» и закулисье Минских соглашений
01:06:03 Проблема лоббизма в России: от Горбачева и Хасавюрта до американской игры на Ближнем Востоке
01:14:10 Кадровый кризис во внешней политике: советский отбор против современного МГИМО
01:19:57 Финал встречи
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Вячеслав Матузов рассматривает Ближний Восток как центральный узел мировой политики, напрямую связанный не только с Ираном, Израилем и США, но и с положением России. - Ключевая мысль: любое государственное решение зависит от качества анализа, а ошибочный диагноз в политике ведёт к стратегическим катастрофам. - Матузов утверждает, что так называемая «арабская весна» не была спонтанной, а представляла собой цепочку подготовленных переворотов, начавшихся в Тунисе и завершившихся сирийским кризисом. - По его версии, после 11 сентября США сначала выстраивали линию «ислам — главный враг», а затем сменили подход на более тонкий: не прямое давление, а работа через повестку прав человека, демократии и борьбы с диктатурами. - Важную роль в этой стратегии, по мнению спикера, играли рекламные и PR-структуры, тесно связанные с политическим и силовым аппаратом Запада. - Он приводит пример кампаний солидарности с Дарфуром как образец того, как гуманитарная и медийная риторика используется как инструмент геополитического вмешательства. - Матузов считает, что Россия после распада СССР часто воспринимала навязанные схемы анализа, в том числе в вопросе «международного исламского терроризма», и тем самым шла в чужой логике. - Он резко критикует часть российского внешнеполитического и экспертного сообщества за некомпетентность, зависимость, конформизм и кадровую деградацию. - Особый акцент сделан на том, что в советское время существовала более серьёзная система подготовки кадров, отбора дипломатов и сопровождения внешней политики. - По мнению спикера, современный МИД и смежные структуры во многом утратили профессиональную преемственность, а на смену специалистам пришли люди статуса, происхождения или удобства. - Матузов подчёркивает, что у России был и остаётся огромный ресурс влияния в арабском мире через выпускников советских и российских вузов, но этот ресурс системно не используется. - Турцию он описывает не как полностью самостоятельного игрока, а как силу, тесно встроенную в англосаксонские и западные схемы влияния. - В его оценке, многие дипломатические поражения России связаны не только с внешним давлением, но и с внутренним непониманием региона, слабой координацией и отсутствием стратегического мышления. - Общий вывод лекции: потеря Востока — это не только результат враждебной работы извне, но и следствие собственного кадрового, аналитического и мировоззренческого упрощения.
Подробный выводВ этом видео звучит не просто критика отдельных решений, а целостное обвинение в адрес постсоветской внешнеполитической деградации. Матузов говорит как человек старой дипломатической школы, для которого политика — это не набор лозунгов, а ремесло точности. И в этом смысле его позиция проста и сурова: если государство перестаёт понимать, кто, зачем и какими средствами формирует события, оно начинает жить внутри чужого сценария, считая его реальностью. Центр его аргумента — разрыв между профессиональным знанием и декоративным управлением. Он противопоставляет советскую систему, где дипломат, востоковед, аналитик и аппаратчик проходили долгую школу отбора и практики, нынешней модели, в которой статус всё чаще важнее компетенции. Здесь чувствуется почти трагическая нота: когда-то Восток изучали как сложный живой организм, а теперь, по мысли лектора, к нему часто подходят как к телевизионной картинке или бюрократической папке. Очень показательно, что Матузов связывает «арабскую весну» не только с разведками и государствами, но и с медийно-рекламной инфраструктурой. Это важное наблюдение. Современная политика действительно редко делается только танками или нотами МИДа. Её делают и через язык, образ, настроение, моральную упаковку. Если раньше империи приходили с армией, то теперь нередко приходят с грантом, нарративом, брендингом и «правильной» повесткой. В этом смысле его мысль глубже, чем просто конспирологическое обвинение: он показывает, что в XXI веке борьба за власть всё чаще идёт через формирование легитимности в сознании масс. При этом в лекции чувствуется и уязвимость самой позиции спикера. Он говорит убеждённо, местами жёстко, но многие его интерпретации строятся на личном опыте, отдельных документах, политической интуиции и недоверии к официальным объяснениям. Это не холодный академический доклад, а свидетельство человека, который слишком долго видел кухню власти, чтобы верить в наивные версии событий. И здесь важно удерживать баланс: его слова ценны как взгляд инсайдера и практика, но часть выводов требует дополнительной верификации. Истина в таких вопросах почти всегда сложнее любой одной схемы — как официальной, так и альтернативной. Одна из самых сильных линий беседы — кадровый вопрос. По сути, Матузов говорит не только о МИДе, но о закономерности любой элиты: когда система начинает воспроизводить не лучших, а своих, она сначала теряет качество анализа, потом — качество решений, а потом и реальность начинает мстить. Это универсальный исторический закон. Так рушились империи, так деградировали династии, так пустели институты. Сначала исчезает мастерство, потом приходит самоуверенность, затем идеологическая упаковка прикрывает пустоту — и в какой-то момент оказывается, что сложный мир читают люди, которые не понимают ни языка, ни памяти, ни боли региона. Особенно интересна его мысль о неиспользованном советском наследии в арабском мире. Тысячи выпускников, семейные и культурные связи, накопленный человеческий капитал — всё это могло бы стать мягкой силой России. Но, по его мнению, государство не умеет или не хочет работать с этим ресурсом. Это уже не просто ошибка, а почти метафора постсоветского пути: страна часто наследует огромные возможности, но распоряжается ими так, будто они бесконечны и сами собой сохранятся. А в реальности любой капитал — политический, культурный, человеческий — без внимания умирает. Философски здесь поднимается более широкий вопрос. Что такое деградация института? Не обязательно бедность или формальный развал. Иногда деградация — это когда форма ещё стоит, а содержание уже выветрилось. Здание есть, должности есть, выступления есть, а живого понимания мира всё меньше. Как в религии без веры, в науке без поиска, в любви без встречи с реальным человеком. Матузов, по сути, говорит именно об этом: элита может сохранять ритуалы профессионализма, но уже не быть профессиональной. И ещё одна важная линия — его критика идеализаций. Он явно не верит ни в романтический образ Запада как носителя демократии, ни в романтический образ собственного государства как безошибочного субъекта. Это редкая и полезная позиция. Люди вообще любят не реальность, а её удобные версии. Одни идеализируют внешнего игрока, другие — своего. Но геополитика, как и личные отношения, жестоко наказывает за влюблённость в образ вместо понимания факта. Матузов постоянно возвращает разговор к приземлённому уровню: кто готовил, кто финансировал, кто координировал, кто подписывал, кто анализировал. Это почти аскеза мышления — не верить красивым словам, пока не увидел механизм. Если собрать всё вместе, главный нерв лекции таков: Россия теряет влияние на Востоке не потому только, что против неё действуют сильные противники, а потому, что она слишком часто отвечает на сложнейшую историческую игру упрощённым сознанием, кадровой инерцией и реактивной политикой. Это тяжёлый вывод, но он практичен. Он не про абстрактное «всё пропало», а про то, что без: - сильной школы регионоведов, - качественного отбора кадров, - координации дипломатии, аналитики и информационной работы, - понимания культурной ткани региона, - опоры на реальные долгосрочные связи никакая внешняя политика не удержится, даже если у страны есть военная сила и формальный статус великой державы. В каком-то смысле эта беседа — не только о Ближнем Востоке. Она о более общем человеческом сюжете: можно ли сохранить влияние, если перестаёшь понимать тех, с кем говоришь? Можно ли удержать реальность, если начинаешь жить готовыми схемами? И не является ли главная потеря не территориальной и не дипломатической, а потерей способности видеть мир таким, каков он есть, а не таким, каким его удобно представить? И тогда остаётся открытый вопрос: в политике, как и в личной жизни, что важнее — верность привычной картине мира или мужество каждый раз заново искать истину в меняющейся реальности?