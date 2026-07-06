Захар Прилепин | Назад в СССР или вперед к царю: какой миф нам пытаются продать вместо правды?
Телеграм канал Захара Прилепина: https://t.me/zakharprilepin
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Записаться на конференцию Америка — проектное государство: https://delib.ru/meetings/1838
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
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«Наш либерально-буржуазный истеблишмент панически боится реального красного флага. Из всего советского наследия они приватизировали только Космос и 45-й год». Писатель и общественный деятель Захар Прилепин в откровенном интервью Максиму Невенчанному представляет жесткий социокультурный диагноз России. Почему, несмотря на жесткий клинч с Западом, российская элита продолжает цепляться за либерально-буржуазные достижения 90-х и панически боится левой риторики, способной объединить Глобальный Юг?
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00:00 — Идеологический тупик 2026 года
03:32 — Английские тюрьмы за лайки
05:03 — Забетонированная система
06:10 — Декоративный монархизм
08:16 — Эксплуатация советских брендов
12:11 — Имитация антиколониальной борьбы
14:17 — Манифест Прилепина к буржуазии
16:10 — Леваки в США и Британии
19:27 — Влажные надежды на ковчег консерватизма
21:25 — Приватизация истории
24:34 — Марксизм в Конституциях Китая и Вьетнама
26:55 — Неслыханные потери
28:56 — Голливудская приватизация Римского права
34:03 — Ошибка Сталина с Берией
35:17 — Поэтическая метафора Блока
37:28 — Шоу-бизнес как коррупция
42:19 — С нами выгодно торговать
44:52 — Информационный провал в СНГ
45:37 — Кейс Медведчука
48:08 — Фантастический вариант
49:54 — Возрастной ценз управления
50:58 — Кадровый резерв Шолохова и Симонова
52:59 — Семейственность генералов
55:43 — Бойцы с Эспаньолой против «ветеранов с корочками»
#ЗахарПрилепин #ЛеваяИдея #ВремяГероев #СВО #Олигархи #Евразийство #Медведчук #КПРФ #Скифы #Прогноз2026 #КнижныйДень #Delib
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Н-да-а-а-а…А статья-то о МНОГОМ говорит…
Но далеко НЕ каждый – “Это” видит…
* Автору Уважуха!
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:-)а Можно и ПО-ДРУГОМУ,короче СКАЗАТЬ…
:-)О том,что в России – ПОРА эту “власть-МАСТЬ” Менять!
–> Нужно этИХ…нынешнИХ…от власти ОТСТРАНЯТЬ!
—> В России Нужно Власть — Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
:-( ВРАЖДЕБНА=ЧУЖАЯ России – ЭТА правящая “рать”!
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…”окормлённым-И-посвящённым”…НЕ верещать…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада.06-7-26