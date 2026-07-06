Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Книга "Алексеев М. А; Колпакиди А. И.; Кочик В. Я. На связи с Рихардом Зорге. Великий разведчик и его соратники

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Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

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Что скрывали позднесоветские механизмы власти и как они связаны с перестройкой? Александр Колпакиди отвечает на вопросы о доверенных лицах КГБ, шестом управлении, офицерах действующего резерва, закрытых архивах и роли госбезопасности в экономике СССР. В выпуске — агентурный аппарат, диссиденты, вузы, интеллигенция, ВПК, теневая экономика, ОБХСС, мафия, приватизация, олигархат, Сорос, Максвелл, Эпштейн и главный вопрос: можно ли понять распад СССР без изучения скрытых связей КГБ, партии и капитала?

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00:00 вопрос о шестом управлении КГБ и доверенных лицах

00:42 почему о КГБ после Сталина почти нет добросовестной литературы

01:19 засекреченные архивы и скользкая почва предположений

02:20 литерные дела и отсутствие агентурных карточек

03:59 кто придумал систему без агентурной карточки

04:08 агентура НКВД, цифровые показатели и проблема качества

05:00 Каминский, Власов и агенты среди будущих коллаборационистов

06:01 сокращения КГБ при Хрущёве

07:02 Тарсис и обида бывшей агентуры

08:02 разрыв госбезопасности с процессами в обществе

09:03 первая волна диссидентства

09:37 появление доверенных лиц в конце 1950-х

09:58 зачем нужны были доверенные лица

10:58 где могли встречаться с доверенными лицами

11:59 почему бенефициары перестройки были удобнее кураторов

12:56 доверенные лица во власти

13:03 почему шестое управление не было новым изобретением

13:55 экономическое управление и крупные фигуры госбезопасности

18:54 почему шестое управление стало новым объектом интереса

19:55 шестое управление и его реальная значимость

20:55 офицеры действующего резерва как более важная тема

21:33 кто такие офицеры действующего резерва

22:23 смотрящие в министерствах и ключевых структурах

22:53 роль офицеров действующего резерва в перестройке

23:43 почему сотрудники системы часто не знают всей картины

24:44 почему архивы могли бы дать ответы

25:45 новая волна закрытия архивов

26:16 как правда всё равно находится в разных фондах

27:17 наградные дела и скрытые следы операций

28:18 как случайные архивные описи открывают неизвестные сюжеты

30:12 секретные описи и архивные случайности

32:12 почему после Ельцина архивы снова закрываются

33:13 почему шестое управление должно было быть главным

34:45 ОБХСС и забытая борьба с экономическими преступлениями

35:47 теневая экономика и развал СССР

36:47 мафия, Закавказье и Средняя Азия

37:47 Ставропольский край и вопрос о Горбачёве

38:20 спор со Спицыным о проверках в Ставрополе

39:01 связь шестого управления, КГБ, партии и теневой экономики

40:06 приватизация как главный узел

40:26 удивят ли архивы будущих исследователей

41:28 Сорос, Максвелл, Эпштейн и работа с советской наукой

42:30 суверенитет и необходимость выталкивать чужое влияние

43:43 богатства Сибири, Байкал, зерно и чернозёмы

44:00 почему Россия настолько богата

45:00 народовластие и советская система контроля снизу

46:00 молодые карьеристы и нынешняя элита

46:49 почему шестое управление и доверенные лица важны для понимания перестройки

47:17 финал разговора

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