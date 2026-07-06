ЗАЧЕМ ЕЛЬЦИН ЗАКРЫВАЛ АРХИВЫ? ЧЕГО БОЯЛИСЬ НОВЫЕ ЭЛИТЫ? | Александр Колпакиди
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Что скрывали позднесоветские механизмы власти и как они связаны с перестройкой? Александр Колпакиди отвечает на вопросы о доверенных лицах КГБ, шестом управлении, офицерах действующего резерва, закрытых архивах и роли госбезопасности в экономике СССР. В выпуске — агентурный аппарат, диссиденты, вузы, интеллигенция, ВПК, теневая экономика, ОБХСС, мафия, приватизация, олигархат, Сорос, Максвелл, Эпштейн и главный вопрос: можно ли понять распад СССР без изучения скрытых связей КГБ, партии и капитала?
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00:00 вопрос о шестом управлении КГБ и доверенных лицах
00:42 почему о КГБ после Сталина почти нет добросовестной литературы
01:19 засекреченные архивы и скользкая почва предположений
02:20 литерные дела и отсутствие агентурных карточек
03:59 кто придумал систему без агентурной карточки
04:08 агентура НКВД, цифровые показатели и проблема качества
05:00 Каминский, Власов и агенты среди будущих коллаборационистов
06:01 сокращения КГБ при Хрущёве
07:02 Тарсис и обида бывшей агентуры
08:02 разрыв госбезопасности с процессами в обществе
09:03 первая волна диссидентства
09:37 появление доверенных лиц в конце 1950-х
09:58 зачем нужны были доверенные лица
10:58 где могли встречаться с доверенными лицами
11:59 почему бенефициары перестройки были удобнее кураторов
12:56 доверенные лица во власти
13:03 почему шестое управление не было новым изобретением
13:55 экономическое управление и крупные фигуры госбезопасности
18:54 почему шестое управление стало новым объектом интереса
19:55 шестое управление и его реальная значимость
20:55 офицеры действующего резерва как более важная тема
21:33 кто такие офицеры действующего резерва
22:23 смотрящие в министерствах и ключевых структурах
22:53 роль офицеров действующего резерва в перестройке
23:43 почему сотрудники системы часто не знают всей картины
24:44 почему архивы могли бы дать ответы
25:45 новая волна закрытия архивов
26:16 как правда всё равно находится в разных фондах
27:17 наградные дела и скрытые следы операций
28:18 как случайные архивные описи открывают неизвестные сюжеты
30:12 секретные описи и архивные случайности
32:12 почему после Ельцина архивы снова закрываются
33:13 почему шестое управление должно было быть главным
34:45 ОБХСС и забытая борьба с экономическими преступлениями
35:47 теневая экономика и развал СССР
36:47 мафия, Закавказье и Средняя Азия
37:47 Ставропольский край и вопрос о Горбачёве
38:20 спор со Спицыным о проверках в Ставрополе
39:01 связь шестого управления, КГБ, партии и теневой экономики
40:06 приватизация как главный узел
40:26 удивят ли архивы будущих исследователей
41:28 Сорос, Максвелл, Эпштейн и работа с советской наукой
42:30 суверенитет и необходимость выталкивать чужое влияние
43:43 богатства Сибири, Байкал, зерно и чернозёмы
44:00 почему Россия настолько богата
45:00 народовластие и советская система контроля снизу
46:00 молодые карьеристы и нынешняя элита
46:49 почему шестое управление и доверенные лица важны для понимания перестройки
47:17 финал разговора
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Неплохо А.Колпакиди “пошатал” враньё поцев.
Они до сих пор не получили гарантии неприкосновенности и наследственности награбленного.
Надеются получить от своих “космополитов”.