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ЗАЧЕМ ЕЛЬЦИН ЗАКРЫВАЛ АРХИВЫ? ЧЕГО БОЯЛИСЬ НОВЫЕ ЭЛИТЫ? | Александр Колпакиди

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Переслано от: Книжный День

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Что скрывали позднесоветские механизмы власти и как они связаны с перестройкой? Александр Колпакиди отвечает на вопросы о доверенных лицах КГБ, шестом управлении, офицерах действующего резерва, закрытых архивах и роли госбезопасности в экономике СССР. В выпуске — агентурный аппарат, диссиденты, вузы, интеллигенция, ВПК, теневая экономика, ОБХСС, мафия, приватизация, олигархат, Сорос, Максвелл, Эпштейн и главный вопрос: можно ли понять распад СССР без изучения скрытых связей КГБ, партии и капитала?

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00:00 вопрос о шестом управлении КГБ и доверенных лицах
00:42 почему о КГБ после Сталина почти нет добросовестной литературы
01:19 засекреченные архивы и скользкая почва предположений
02:20 литерные дела и отсутствие агентурных карточек
03:59 кто придумал систему без агентурной карточки
04:08 агентура НКВД, цифровые показатели и проблема качества
05:00 Каминский, Власов и агенты среди будущих коллаборационистов
06:01 сокращения КГБ при Хрущёве
07:02 Тарсис и обида бывшей агентуры
08:02 разрыв госбезопасности с процессами в обществе
09:03 первая волна диссидентства
09:37 появление доверенных лиц в конце 1950-х
09:58 зачем нужны были доверенные лица
10:58 где могли встречаться с доверенными лицами
11:59 почему бенефициары перестройки были удобнее кураторов
12:56 доверенные лица во власти
13:03 почему шестое управление не было новым изобретением
13:55 экономическое управление и крупные фигуры госбезопасности
18:54 почему шестое управление стало новым объектом интереса
19:55 шестое управление и его реальная значимость
20:55 офицеры действующего резерва как более важная тема
21:33 кто такие офицеры действующего резерва
22:23 смотрящие в министерствах и ключевых структурах
22:53 роль офицеров действующего резерва в перестройке
23:43 почему сотрудники системы часто не знают всей картины
24:44 почему архивы могли бы дать ответы
25:45 новая волна закрытия архивов
26:16 как правда всё равно находится в разных фондах
27:17 наградные дела и скрытые следы операций
28:18 как случайные архивные описи открывают неизвестные сюжеты
30:12 секретные описи и архивные случайности
32:12 почему после Ельцина архивы снова закрываются
33:13 почему шестое управление должно было быть главным
34:45 ОБХСС и забытая борьба с экономическими преступлениями
35:47 теневая экономика и развал СССР
36:47 мафия, Закавказье и Средняя Азия
37:47 Ставропольский край и вопрос о Горбачёве
38:20 спор со Спицыным о проверках в Ставрополе
39:01 связь шестого управления, КГБ, партии и теневой экономики
40:06 приватизация как главный узел
40:26 удивят ли архивы будущих исследователей
41:28 Сорос, Максвелл, Эпштейн и работа с советской наукой
42:30 суверенитет и необходимость выталкивать чужое влияние
43:43 богатства Сибири, Байкал, зерно и чернозёмы
44:00 почему Россия настолько богата
45:00 народовластие и советская система контроля снизу
46:00 молодые карьеристы и нынешняя элита
46:49 почему шестое управление и доверенные лица важны для понимания перестройки
47:17 финал разговора

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной беседе обсуждается тема закрытия архивов, особенно связанных с позднесоветским периодом, КГБ, перестройкой и формированием постсоветских элит. - Александр Колпакиди утверждает, что по истории КГБ после сталинского периода почти нет добросовестной научной литературы, поскольку значительная часть документов остается закрытой. - Особое внимание уделяется доверенным лицам КГБ — людям, которые, по мысли автора, сотрудничали с органами, но не оформлялись как обычная агентура. - Высказывается предположение, что система доверенных лиц получила развитие с конца 1950-х годов, а не возникла только с созданием шестого управления в 1982 году. - Шестое управление КГБ представлено как структура, связанная прежде всего с экономической сферой, хотя ее роль, по мнению собеседника, до сих пор недооценена и плохо исследована. - Параллельно обсуждаются офицеры действующего резерва — сотрудники, направленные в ключевые министерства, учреждения, на предприятия и, вероятно, в культурную и научную среду. - Основная гипотеза беседы: именно такие скрытые сети — доверенные лица, офицеры резерва, кураторы в экономике — могли сыграть важную роль в перестройке, приватизации и формировании новой элиты. - Подчеркивается, что архивы при Ельцине были открыты лишь частично, но затем начался новый этап закрытия и засекречивания, причем не только по спецслужбам, но и по смежным историческим темам. - Колпакиди связывает страх новых элит с риском раскрытия механизмов приватизации, связей бизнеса, теневой экономики, партийного аппарата и спецслужб. - Важная линия беседы — мысль о том, что рано или поздно правда все равно проявится, поскольку документы дублировались в разных архивах и не все можно скрыть или уничтожить.

Подробный вывод

В этом видео звучит не столько завершенная историческая концепция, сколько диагноз эпохе секретности. И в этом смысле беседа интересна не только фактами, но и самим способом мышления: через недосказанность, косвенные связи, институциональную логику. Когда прямых документов мало, человек начинает мыслить как археолог: не видит целого здания, но по обломкам колонн понимает, что перед ним был храм, а не сарай.

1. Главная мысль: архивы закрывают не из любви к порядку, а из страха перед причинно-следственными связями

Формально архивы можно закрывать по разным причинам: государственная тайна, безопасность, защита персональных данных, инерция бюрократии. Но в логике выступления главная причина иная: новые элиты боятся не отдельных документов, а того, что из них сложится картина происхождения власти и собственности. То есть опасен не один лист бумаги, а связность материалов. Один документ сам по себе может ничего не значить. Но если сопоставить: - кадровые перемещения, - дела офицеров действующего резерва, - экономические расследования, - партийные архивы, - наградные листы, - материалы по теневой экономике, - биографии будущих крупных собственников, то начинает проступать рисунок: кто, через какие неформальные механизмы, из каких советских структур перетек в постсоветское господство. Именно это, по сути, и пугает элиты. Не “сенсация”, а демистификация.

2. Доверенные лица и офицеры действующего резерва показаны как скрытая ткань системы

Здесь беседа поднимает важный вопрос: государство живет не только через официальные должности и ведомственные инструкции. У любой сложной системы есть: - формальная структура, - неформальные каналы влияния, - промежуточные фигуры, - “серые зоны” ответственности. Собственно, доверенные лица в изложении Колпакиди — это пример такой серой зоны. Они интересны тем, что находятся между: - агентом и не-агентом, - штатным сотрудником и внешним помощником, - наблюдателем и участником процесса. А офицеры действующего резерва — еще более любопытный механизм. Это уже почти институционализированная форма присутствия спецслужбы внутри “гражданского” пространства. Не просто контроль, а встроенность. С философской точки зрения это напоминает работу нервной системы: мышца может считать, что действует сама, но сигнал пришел не от нее. Так и институты позднего СССР, а затем и постсоветской России, могли казаться автономными, но часть решений, связей и фильтров проходила через скрытые каналы.

3. Почему именно экономика становится ключом

Очень важен тезис о том, что экономическое направление в системе госбезопасности должно было быть едва ли не центральным, особенно в кризисный период 1970–1980-х годов. Это звучит убедительно на уровне самой логики государства. Если страна входит в фазу: - дефицита, - теневого перераспределения, - роста коррупции, - региональных кланов, - ослабления планового механизма, то безопасность уже определяется не только шпионами и идеологической борьбой. Она определяется тем, кто контролирует распределение ресурсов. В этом смысле экономика — это не хозяйственная “надстройка”, а нерв реальной власти. Можно сказать иначе: в позднем СССР идеология еще говорила словами социализма, а власть уже все больше текла по каналам доступа к дефициту, распределению, теневому капиталу и административному покровительству. Поэтому вопрос о шестом управлении и подобных структурах — это вопрос не о периферии, а о центре.

4. Страх новых элит — это страх утраты легитимности

Если смотреть глубже, речь идет не только о компромате. Компромат сам по себе часто переживается элитами спокойно, пока он не разрушает базовый миф. А базовый миф постсоветской элиты во многом строился так: - СССР рухнул сам собой; - новые собственники возникли как более эффективные игроки; - приватизация была грубой, но исторически неизбежной; - новая элита — это уже другая реальность, не связанная органически с советским аппаратом контроля. Если же архивы показывают, что: - значительная часть “новых” людей была вовсе не новой, - приватизация шла через старые сети допуска и влияния, - теневая экономика, партийная бюрократия и спецслужбистская инфраструктура переплелись задолго до 1991 года, - либеральный фасад часто прикрывал аппаратную преемственность, тогда рушится главный образ. А человек, как в личной жизни, так и в политике, часто защищает не реальность, а именно идеализированную версию своего происхождения. В этом смысле новые элиты боятся не прошлого, а правды о собственной генеалогии.

5. В беседе много предположений, и это важно честно признать

Нужно трезво сказать: в изложении Колпакиди есть немало гипотез, интуиций, косвенных выводов и оценочных суждений. Это не готовая доказанная монография, а скорее разведка по следам. И здесь важно не впадать в две крайности:

Первая крайность:

верить всему без проверки, потому что “так и чувствовалось”.

Вторая крайность:

отбрасывать все, что не подтверждено опубликованным делом с печатью. Истина здесь, вероятно, промежуточна. В истории спецслужб и закрытых элит часто работает именно такая зона: прямых доказательств мало, но логика системы, косвенные совпадения и повторяемость схем заставляют относиться к гипотезам серьезно. Это похоже на науку о древнем климате: мы не видим сам ледниковый период, но по слоям, пузырькам воздуха и изотопам понимаем, что он был. Так и здесь: архивная тишина сама по себе тоже является фактом.

6. Почему при Ельцине что-то открывали, а потом начали закрывать

В беседе звучит интересная мысль: ельцинская эпоха была противоречивой. В ней действительно возникло окно возможностей для исследователей. Но это окно оказалось ограниченным. Вероятно, в 1990-е новая власть была занята: - переделом собственности, - разрушением старой системы, - борьбой за выживание, - установлением новых центров силы. В такой фазе часть архивов могла открываться не из любви к истине, а потому что старый режим уже был дискредитирован, а новый еще не осознал, что многие документы бьют и по нему самому. Когда же выяснилось, что нити тянутся не только в советское прошлое, но и в происхождение нынешних порядков, началось обратное движение — закрытие. Это, кстати, почти универсальный исторический сюжет. Революции охотно вскрывают архивы предшественников, пока не понимают, что архив — это зеркало, которое однажды повернется и к ним.

7. Самый сильный нерв беседы — приватизация как скрытое сердце всей темы

Колпакиди постоянно возвращается к мысли, что в основе всего — грабительская приватизация. Это действительно ключ. Можно много спорить о деталях спецслужбистских схем, но стратегически вопрос прост: кто получил доступ к советскому наследству и почему именно он? Если миллионы людей жили в одной системе, а собственность и власть после ее распада оказались у сравнительно узких групп, значит, существовали: - неравные стартовые позиции, - доступ к информации, - доступ к аппаратным ресурсам, - механизмы неформального покровительства. И вот тут тема доверенных лиц, резерва, сетевой встроенности в учреждения становится особенно важной. Потому что приватизация — это не только экономический акт. Это акт перевода административного знания в частное господство. Кто знал, где слабые места системы, где реальные денежные потоки, кто с кем связан, где что можно вывести, оформить, прикрыть, переименовать, — тот и выигрывал.

8. Чего боялись новые элиты?

Если сжать весь смысл беседы в один ответ, то он будет таким: Новые элиты боялись, что станет видно: они не возникли с нуля как “новый класс”, а во многом выросли из позднесоветской номенклатурно-спецслужбистской и теневой среды. Они боялись раскрытия: - преемственности кадров, - скрытого участия спецслужб в экономике, - связи между теневой экономикой и официальной властью, - механизмов отбора “своих” людей, - реальной подоплеки приватизации, - роли кураторских сетей в формировании постсоветского олигархата. Это страх не просто перед уголовной или политической ответственностью. Это страх перед разрушением исторического мифа о собственном происхождении.

9. Итоговая оценка

Беседа производит впечатление смеси: - исторического опыта, - архивной интуиции, - публицистической резкости, - местами спорных, но небезынтересных гипотез. Ее ценность не столько в том, что она дает окончательные ответы, сколько в том, что она переставляет фокус. Не на громкие имена, не на отдельные “заговоры”, а на институциональные механизмы скрытого влияния. И это, пожалуй, главное. Историю часто упрощают до борьбы персоналий, но реальные переломы происходят там, где меняется распределение доступа: - к информации, - к архиву, - к собственности, - к насилию, - к легитимности. Архивы в таком смысле — не просто пыльные папки. Это поле борьбы за право определить, что было на самом деле. А значит — и за право определить, что считать законным, справедливым и неизбежным сегодня.

Заключение

В данной лекции проводится мысль, что закрытие архивов связано прежде всего с желанием скрыть не отдельные эпизоды прошлого, а архитектуру перехода от позднего СССР к постсоветской системе собственности и власти. Шестое управление, доверенные лица, офицеры действующего резерва, теневая экономика и приватизация рассматриваются как элементы единой скрытой конструкции. Доказательств многих тезисов, по словам автора, пока недостаточно из-за закрытости документов, но сама настойчивость секретности подается как косвенный признак того, что речь идет о действительно болезненных вопросах. И здесь возникает уже не только исторический, но и философский вопрос: если власть так боится прошлого, значит ли это, что прошлое по-прежнему управляет настоящим — и готовы ли мы вообще узнать правду, если она разрушит привычные нам мифы о государстве, справедливости и самих себе?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/b2e39814fab7590d755631e52f440c4b/
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Ху из элита?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33229 30937
    Svoy 14 мин. назад

      Неплохо А.Колпакиди “пошатал” враньё поцев.

      Они до сих пор не получили гарантии неприкосновенности и наследственности награбленного.

      Надеются получить от своих “космополитов”.

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