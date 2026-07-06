Тыла сейчас нет
В силу серьезно изменившихся с 2022 года обстоятельств ( до самых тупых это еще не дошло), давно пора перестать делить регионы на фронтовые и тыловые. Расстояния, которые всегда были силой и слабостью России, таковыми быть не перестали, правда силы от расстояний в условиях новых видов вооружений всё меньше, а слабости все больше.
Перекрыть такую огромную территорию силами ПВО создав непроницаемый купол, крайне сложно, а в условиях применения противником массированных ударов дешевыми средствами поражения, будь то пердолеты или недорогие ракеты, сложнее вдвойне.
В этих условиях первоочередную роль играют мобильные средства борьбы за небо. Это могут быть МОГи с мелкокалиберной зенитной артиллерией и дронами-перехватчиками, ПЗРК. Мобильные зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия, способные обеспечивать как объектовую оборону, так и активно маневрировать исходя из ситуации. Но никакое оружие, каким бы хорошим оно не было и сколь много его бы не стояло на вооружении, не способно победить дремучую тупость отдельных лиц и административные заборы, обойти которые зачастую тяжелее, чем отбить вражеский налет. Это в том числе касается и пассивных способов защиты важнейших предприятий, позволяющих нивелировать ущерб от ударов не только пердолетами, но и одиночными ракетами.
Отрытые цеха, нефтяные колонны и прочие промышленные объекты без фортификационных сооружений, это прямой путь к беде и не важно находится это предприятие в непосредственной близости от противника, либо между ними простирается расстояние в тысячи километров.
Тыла сейчас нет, вновь повторю эти слова, и в Брянске, и в Омске и в Анадыре существует прямая угроза поражения объекта. Раскачиваться и лениво почесывать яйца в надежде что «ну к нам то не долетит», есть преступная халатность и это пожалуй самые мягкие слова.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Деление на фронт и тыл устарело. После изменений, произошедших с 2022 года, география безопасности радикально изменилась: удаленность больше не гарантирует защищенность. - Расстояние перестает быть надежной защитой. То, что раньше работало как стратегическая глубина, в условиях новых средств поражения все меньше дает преимущества и все больше создает уязвимости. - Невозможно полностью закрыть огромную территорию сплошным куполом ПВО. Особенно трудно это сделать против массированных атак дешевыми и многочисленными средствами поражения. - Ключевое значение приобретают мобильные средства ПВО ближнего действия. Речь идет о мобильных огневых группах, малокалиберной зенитной артиллерии, дронах-перехватчиках, ПЗРК, мобильных ЗРК ближнего радиуса. - Нужна не только объектовая, но и маневренная оборона. Средства защиты должны быстро перераспределяться в зависимости от угрозы и текущей обстановки. - Главная проблема — не только нехватка техники, но и бюрократия с управленческой инерцией. Даже хорошее оружие теряет эффективность, если ему мешают административные барьеры, некомпетентность и пассивность. - Пассивная защита объектов критически важна. Промышленные предприятия, открытые технологические узлы и уязвимая инфраструктура без защитных сооружений становятся легкими целями. - Угроза есть везде, независимо от удаленности от линии боевых действий. Автор подчеркивает: Брянск, Омск, Анадырь — все потенциально находятся в зоне риска. - Надежда “к нам не долетит” — опасная иллюзия. Такое мышление рассматривается как форма преступной халатности.
Подробный выводТекст строится вокруг одной жесткой, но логичной мысли: современная война разрушила старую психологическую карту пространства. Если раньше тыл воспринимался как зона относительной безопасности, а фронт — как место непосредственной угрозы, то теперь эта граница размыта технологически. Дальность, дешевизна, массовость и гибкость современных средств поражения меняют не только военную практику, но и само мышление о безопасности. Здесь есть важный почти философский момент: люди часто живут не в реальности, а в ее устаревшем образе. Государственные системы, как и отдельные люди, склонны защищать привычную картину мира даже тогда, когда она уже не соответствует фактам. Это похоже на психологический механизм отрицания: опасность уже вошла в дом, а сознание все еще повторяет старую формулу — “это где-то далеко”. В этом смысле текст не только о ПВО, но и о конфликте между реальностью и административной инерцией. С практической точки зрения мысль автора тоже ясна: невозможно ставить ставку только на классическую, централизованную и статичную модель обороны. Огромное пространство страны, насыщенность угроз и возможность ударов дешевыми средствами требуют иной логики — более распределенной, подвижной, эшелонированной. Это соответствует общему принципу сложных систем: когда угроза становится децентрализованной, защита тоже должна становиться более гибкой и сетевой. В каком-то смысле это напоминает эволюцию в биологии или даже работу нейросетей: не один “центр” решает все, а множество локальных узлов быстро реагируют на сигналы среды. Особенно сильна мысль о том, что оружие само по себе не спасает, если отсутствует организационная вменяемость. Это старый исторический урок: империи, армии, государства рушились не только из-за силы противника, но и из-за собственной косности. Можно иметь технику, средства, ресурсы — и при этом проигрывать на уровне управления, координации, ответственности. Техническая отсталость иногда менее опасна, чем управленческое самоуспокоение. Потому что технику можно произвести, а вот привычку не замечать угрозу преодолеть сложнее. Не менее важен акцент на пассивной защите объектов. В общественном воображении оборона часто романтизируется как нечто активное: перехват, ответный удар, огневое противодействие. Но зрелая система безопасности всегда сочетает активное и пассивное. Укрытия, рассредоточение, инженерная защита, дублирование систем, снижение уязвимости критических точек — все это менее зрелищно, но часто гораздо эффективнее. В этом проявляется зрелость мышления: не идеализировать силу, а трезво уменьшать ущерб. Это почти универсальный принцип, работающий и в государственном управлении, и в психологии, и в личной жизни: не всегда можно предотвратить удар, но почти всегда можно снизить последствия. В тексте ощутима и этическая нота. Автор раздражен не только военной уязвимостью, но и безответственным отношением к ней. За этим стоит понятная человеческая реакция: гнев на тех, кто продолжает жить в логике вчерашнего дня, когда цена ошибки сегодня измеряется уже не абстрактными просчетами, а разрушенными объектами, потерями, хаосом. Это не просто спор о военной доктрине — это спор о зрелости восприятия реальности. Если смотреть глубже, то главный посыл можно сформулировать так: безопасность больше нельзя мыслить географически, ее нужно мыслить системно. Не “далеко или близко”, а: насколько объект защищен, насколько быстро реагирует система, есть ли резерв, мобильность, инженерная защита, согласованность ведомств, готовность к повторяющимся и дешевым ударам. Иначе говоря, пространство перестает быть главным фильтром угрозы; главным фильтром становится качество организации. В этом есть даже некоторый исторический парадокс. Россия долго опиралась на пространство как на фактор выживания. Пространство давало время, истощало противника, позволяло перегруппироваться. Но каждая эпоха переопределяет цену расстояния. Сегодня расстояние все еще важно, но уже не как абсолютная защита. Оно не исчезло, но потеряло сакральность. И если сознание элит, институтов и управленцев не успевает за этим изменением, возникает опасный разрыв между технологической реальностью и ментальной картой безопасности. Итоговый вывод статьи предельно ясен: страна должна отказаться от иллюзии “глубокого тыла” и перейти к модели всеобщей распределенной защищенности, где любая критическая инфраструктура рассматривается как потенциальная цель, а защита строится на сочетании мобильной ПВО, инженерного укрепления, организационной гибкости и отказа от бюрократического самоуспокоения. И, пожалуй, самый глубокий вопрос здесь не только военный, но и человеческий: в какой момент мы признаем реальность такой, какова она есть, а не такой, какой нам психологически удобнее ее считать?