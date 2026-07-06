В силу серьезно изменившихся с 2022 года обстоятельств ( до самых тупых это еще не дошло), давно пора перестать делить регионы на фронтовые и тыловые. Расстояния, которые всегда были силой и слабостью России, таковыми быть не перестали, правда силы от расстояний в условиях новых видов вооружений всё меньше, а слабости все больше.

Перекрыть такую огромную территорию силами ПВО создав непроницаемый купол, крайне сложно, а в условиях применения противником массированных ударов дешевыми средствами поражения, будь то пердолеты или недорогие ракеты, сложнее вдвойне.

В этих условиях первоочередную роль играют мобильные средства борьбы за небо. Это могут быть МОГи с мелкокалиберной зенитной артиллерией и дронами-перехватчиками, ПЗРК. Мобильные зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия, способные обеспечивать как объектовую оборону, так и активно маневрировать исходя из ситуации. Но никакое оружие, каким бы хорошим оно не было и сколь много его бы не стояло на вооружении, не способно победить дремучую тупость отдельных лиц и административные заборы, обойти которые зачастую тяжелее, чем отбить вражеский налет. Это в том числе касается и пассивных способов защиты важнейших предприятий, позволяющих нивелировать ущерб от ударов не только пердолетами, но и одиночными ракетами.

Отрытые цеха, нефтяные колонны и прочие промышленные объекты без фортификационных сооружений, это прямой путь к беде и не важно находится это предприятие в непосредственной близости от противника, либо между ними простирается расстояние в тысячи километров.

Тыла сейчас нет, вновь повторю эти слова, и в Брянске, и в Омске и в Анадыре существует прямая угроза поражения объекта. Раскачиваться и лениво почесывать яйца в надежде что «ну к нам то не долетит», есть преступная халатность и это пожалуй самые мягкие слова.