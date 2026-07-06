«Русские националисты» на службе прихватизаторов

Расплодившиеся в последние несколько лет «русские националисты» (среди которых русского днем с огнем не сыщешь) из кожи вон лезут, оправдывая грандиозное, невиданное в истории ограбление государства и народа – приватизацию 90-х.

Казалось бы, полный бред: русский националист и прославление прихватизации – две вещи несовместные.

Как справедливо пишет Григорий Азаренок:

«Да Илья Сергеевич Глазунов за такое морду бы набил»

И задается главным вопросом:

«Откуда таких взяли?»

Действительно, не с Луны же они свалились и не марсиане вложили в них огромные деньги и предоставили в их распоряжение информационные ресурсы.

Один из видных деятелей этой группировки «русских националистов» в кавычках – аж заместитель главы ВГТРК и руководитель «Радио России».

Полагаю, ответ очевиден.

Колоссальный «хапок» и его результаты нуждались и продолжают нуждаться в общественной легитимации. Ограбленному населению надо было внушить, что произошедшее было неизбежно, что в конечном итоге все пошло на благо этого самого населения и что ни в коем случае нельзя даже ставить вопрос о пересмотре итогов приватизации. Иначе ужас-ужас!

С 90- гг. и до начала СВО эту ответственную задачу решали либералы.

Из каждого утюга они без устали внушали гражданам России, что все произошедшее – объективно неизбежная расплата за социалистический эксперимент.

Вот, отринем ужасное советское наследие, вернемся на магистральный путь развития человечества, войдем в семью цивилизованных народов, построим Общеевропейский дом (Россия – це Европа), приобщимся к общечеловеческим (западным) ценностям, создадим по единственно возможным западным стандартам эффективную рыночную экономику и тогда заживем. Главное – никакого пересмотра итогов приватизации. Иначе, ужас-ужас!

Однако затем грянула гибридная война Запада против России.

Легитимация итогов приватизации в глазах населения через образ процветающего Запада и внушение ему (населению) «аксиомы» о безальтернативности прозападного курса в условиях пусть и гибридной, но войны с Западом, становилась явно опасной.

Возникал риск, что у «темного народа» появится идея вернуться на ту дорогу, по которой шли до поворота на «магистральный путь развития человечества», оказавшийся (кто бы мог подумать) дорогой в пропасть. А это уже прямая угроза даже не интересам, а самому существованию крупного капитала, рожденного из ограбления 90-х.

К тому же еще и либералы, столько лет певшие осанну прихватизации 90-х, как на подбор, оказались почти сплошь иноагентами.

Что делать? Куда бенефициарам приватизации и их наследникам податься?

Выход был найден очень быстро.

Ставку сделали на «русских националистов». Естественно, к русскому национализму, т.е. к любви и служению русскому народу и России не имеющих никакого отношения.

Как результат эти «русские националисты» тут же запели старые песни либералов только уже на новый, “русский” лад: все беды от того, что в 1917 г. большевики «сломали» традиционное русское государство, попытались уничтожить традиционные ценности русского народа и его идентичность. Приватизация 90-х неизбежная тяжелая плата за социалистический эксперимент. Вот избавимся от проклятого советского наследия, построим на основе традиционных русских ценностей эффективную рыночную экономику -тогда и заживем. Главное – никакого пересмотра итогов приватизации. Иначе, ужас-ужас!

Русофобия немалой части элиты, рожденной в результате крупнейшей геополитической катастрофы и разграбления общенародной собственности, ни в коей мере не могла быть препятствием для ставки на этих новоявленных «русских националистов»: когда на одной чаше весов угроза потерять непосильным трудом нажитое, а на другой необходимость надеть маску «русского националиста», конечно же, выберут второе, тем более, что эта маска ни к чему не обязывает.

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