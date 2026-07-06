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«Русские националисты» на службе прихватизаторов

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Переслано от: Игорь Шишкин

«Русские националисты» на службе прихватизаторов

Расплодившиеся в последние несколько лет «русские националисты» (среди которых русского днем с огнем не сыщешь) из кожи вон лезут, оправдывая грандиозное, невиданное в истории ограбление государства и народа – приватизацию 90-х.

Казалось бы, полный бред: русский националист и прославление прихватизации – две вещи несовместные.

Как справедливо пишет Григорий Азаренок:

«Да Илья Сергеевич Глазунов за такое морду бы набил»

И задается главным вопросом:

«Откуда таких взяли?»

Действительно, не с Луны же они свалились и не марсиане вложили в них огромные деньги и предоставили в их распоряжение информационные ресурсы.

Один из видных деятелей этой группировки «русских националистов» в кавычках – аж заместитель главы ВГТРК и руководитель «Радио России».

Полагаю, ответ очевиден.

Колоссальный «хапок» и его результаты нуждались и продолжают нуждаться в общественной легитимации. Ограбленному населению надо было внушить, что произошедшее было неизбежно, что в конечном итоге все пошло на благо этого самого населения и что ни в коем случае нельзя даже ставить вопрос о пересмотре итогов приватизации. Иначе ужас-ужас!

С 90- гг. и до начала СВО эту ответственную задачу решали либералы.

Из каждого утюга они без устали внушали гражданам России, что все произошедшее – объективно неизбежная расплата за социалистический эксперимент.

Вот, отринем ужасное советское наследие, вернемся на магистральный путь развития человечества, войдем в семью цивилизованных народов, построим Общеевропейский дом (Россия – це Европа), приобщимся к общечеловеческим (западным) ценностям, создадим по единственно возможным западным стандартам эффективную рыночную экономику и тогда заживем. Главное – никакого пересмотра итогов приватизации. Иначе, ужас-ужас!

Однако затем грянула гибридная война Запада против России.

Легитимация итогов приватизации в глазах населения через образ процветающего Запада и внушение ему (населению) «аксиомы» о безальтернативности прозападного курса в условиях пусть и гибридной, но войны с Западом, становилась явно опасной.

Возникал риск, что у «темного народа» появится идея вернуться на ту дорогу, по которой шли до поворота на «магистральный путь развития человечества», оказавшийся (кто бы мог подумать) дорогой в пропасть. А это уже прямая угроза даже не интересам, а самому существованию крупного капитала, рожденного из ограбления 90-х.

К тому же еще и либералы, столько лет певшие осанну прихватизации 90-х, как на подбор, оказались почти сплошь иноагентами.

Что делать? Куда бенефициарам приватизации и их наследникам податься?

Выход был найден очень быстро.

Ставку сделали на «русских националистов». Естественно, к русскому национализму, т.е. к любви и служению русскому народу и России не имеющих никакого отношения.

Как результат эти «русские националисты» тут же запели старые песни либералов только уже на новый, “русский” лад: все беды от того, что в 1917 г. большевики «сломали» традиционное русское государство, попытались уничтожить традиционные ценности русского народа и его идентичность. Приватизация 90-х неизбежная тяжелая плата за социалистический эксперимент. Вот избавимся от проклятого советского наследия, построим на основе традиционных русских ценностей эффективную рыночную экономику -тогда и заживем. Главное – никакого пересмотра итогов приватизации. Иначе, ужас-ужас!

Русофобия немалой части элиты, рожденной в результате крупнейшей геополитической катастрофы и разграбления общенародной собственности, ни в коей мере не могла быть препятствием для ставки на этих новоявленных «русских националистов»: когда на одной чаше весов угроза потерять непосильным трудом нажитое, а на другой необходимость надеть маску «русского националиста», конечно же, выберут второе, тем более, что эта маска ни к чему не обязывает.

https://t.me/AzarenokCTV/73893

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Автор утверждает, что часть современных «русских националистов» на самом деле обслуживает интересы выгодоприобретателей приватизации 1990-х. - По мысли автора, их задача — легитимировать итоги приватизации и убедить общество, что пересмотр невозможен и опасен. - Раньше эту функцию, как считает автор, выполняли либералы, объясняя приватизацию как неизбежную плату за советский период. - После конфликта России с Западом прежняя либеральная риторика стала менее удобной, потому что опора на образ «процветающего Запада» ослабла. - Поэтому, согласно статье, произошла смена идеологической упаковки: вместо либерального языка стали использовать националистический. - Новый нарратив, по мнению автора, сводится к тому, что виноват 1917 год, большевики и советское наследие, а приватизация 90-х — якобы исторически вынужденная расплата. - Автор считает, что такие националисты не выражают подлинные интересы русского народа, а лишь надевают соответствующую «маску». - Главный вывод статьи: идеология используется как инструмент защиты собственности и власти, возникших в результате приватизации.

Подробный вывод

Текст построен как политико-публицистическое обвинение, и его центральная мысль довольно прозрачна: в общественной жизни идеологии часто служат не истине и не народу, а легитимации уже сложившегося порядка собственности. Это важный и в каком-то смысле универсальный тезис. Если смотреть шире — не только на Россию, — история многократно показывает, что экономическая система почти всегда стремится создать себе моральное оправдание. Сначала возникает факт силы, захвата, перераспределения, победы группы; потом появляется язык, который объясняет, почему всё это было «неизбежно», «правильно», «цивилизационно необходимо» или даже «спасительно». В этом смысле статья цепляет не только конкретной темой приватизации 90-х, но и более глубокой проблемой: как идеология превращается в упаковку интересов. Вчера это могла быть либеральная риторика прогресса, интеграции в Запад и рыночной эффективности. Сегодня — риторика традиции, идентичности и национального возрождения. Содержательно может меняться словарь, но функция остаётся той же: сохранить неприкосновенным базовый результат передела собственности. Это похоже на смену интерфейса у одной и той же программы. Код остаётся прежним, меняется только дизайн, чтобы пользователь не задавал лишних вопросов. В психологии это напоминало бы рационализацию: сначала человек поступает исходя из выгоды, страха или импульса, а потом строит красивое объяснение, почему это было единственно верным и нравственным решением. Общество делает нечто подобное в больших масштабах. При этом важно заметить: статья не столько анализирует национализм как идею, сколько говорит о симуляции национализма. Это существенное различие. Любовь к народу, культуре, исторической памяти и государству сама по себе не равна обслуживанию олигархического порядка. Но автор утверждает, что здесь мы имеем дело не с национализмом как формой ответственности, а с национализмом как политтехнологией. То есть народ используется как символ, а не как субъект. О нём говорят возвышенно, но не ради него. В этом есть болезненная историческая закономерность: самые сильные слова — «народ», «традиция», «свобода», «справедливость», «цивилизация» — чаще всего первыми становятся инструментами манипуляции. Чем священнее слово, тем проще прикрыть им земной интерес. Поэтому критика автора, даже если она эмоциональна и полемична, попадает в реальную точку: надо смотреть не на лозунг, а на то, чьи интересы он обслуживает. Однако для трезвости мышления полезно удержать и вторую сторону. В статье есть сильная обличительная энергия, но ей недостаёт доказательной детализации. Автор предлагает стройную схему, но схема — ещё не доказательство. Между «эта группа продвигает такой нарратив» и «она сознательно поставлена крупным капиталом для защиты итогов приватизации» есть дистанция, которую в строгом анализе нужно заполнять фактами: связями, финансированием, кадровыми решениями, медиамеханизмами, конкретными кейсами. Иначе мы рискуем заменить одну идеологическую конструкцию другой, пусть и более привлекательной эмоционально. Здесь возникает философски любопытный момент. Люди почти никогда не служат интересам класса или системы в полностью циничном, осознанном виде. Чаще они сами верят в собственный нарратив. Человек может искренне считать, что защищает традицию, государственность, народ, и одновременно объективно работать на сохранение несправедливого распределения ресурсов. Это одна из самых тонких ловушек сознания: быть не лжецом, а носителем чужой логики, принятой за свою. И потому главный практический критерий не в том, насколько красиво человек говорит о России, народе, вере, истории или рынке. Критерий — в вопросе: что его позиция означает для большинства людей в реальной жизни? - ведёт ли она к большей субъектности народа или только требует от него лояльности; - допускает ли она разговор о справедливости собственности или объявляет его табу; - соединяет ли она патриотизм с социальной ответственностью или подменяет одно другим. В этом плане статья поднимает фундаментальный вопрос о постсоветской России: можно ли вообще построить устойчивую национальную идею на основании, которое значительная часть общества воспринимает как историческую несправедливость? Если основание отравлено, надстройка неизбежно будет нервной. Тогда идеология становится не выражением уверенности, а способом постоянно обезвреживать память. И здесь есть почти духовное измерение. Человек, как и общество, не может бесконечно жить, опираясь на вытеснение. Если травма не прожита, если вина не названа, если несправедливость не осмыслена, она возвращается — в раздражении, в фальши, в потребности всё время объяснять, почему «иначе было нельзя». Там, где много крика о неизбежности, часто прячется неуверенность. Истинно прочное обычно не требует столь навязчивой легитимации. Итогово статья ценна не только как политическая реплика, но и как симптом более общего явления: борьба за интерпретацию прошлого есть одновременно борьба за неприкосновенность настоящего. Кто определяет смысл 1917 года, СССР, 1991 года и приватизации, тот во многом определяет и границы допустимого будущего. Поэтому спор здесь не о прошлом как таковом — он о том, можно ли пересобирать социальный договор. Если выразить вывод предельно сжато: автор считает, что часть публичного националистического дискурса в России — это не самостоятельное мировоззрение, а адаптированная форма защиты постсоветского порядка собственности. Даже если формулировка резкая, сама логика заслуживает внимания: когда идеология слишком настойчиво запрещает пересмотр базовой несправедливости, стоит спросить, не является ли она просто охранной системой при уже захваченных активах. И, пожалуй, самый важный вопрос здесь такой: как отличить подлинное служение народу от языка, который лишь использует образ народа для защиты чужих интересов — и готовы ли мы искать ответ не в лозунгах, а в реальных последствиях для жизни людей?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/isshishkin/6379
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 33229 30937
    Svoy два часа назад

      Хорошая статья для просветления стада, ещё не разучившегося читать и местами думать.
      Правда автор , в целях личной безопасности, отпетлял от показа ФИО обозначенных персон.
      Мировой тренд у паразитов, – отодвинуться от проявленной глобальной грязной компашки своих эбштейнов (“бла(я)городных” и не очень) , и запрятаться за спины разных национальных структур, мимикрируя по привычке.

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