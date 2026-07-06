Расстрелы и ГУЛАГ? Мифы о судьбе вернувшихся из плена / Баир Иринчеев и Егор Яковлев
Говорим о судьбе военнопленных, вернувшихся из финского плена в Советский Союз. Что их ждало на Родине? Правда ли, что многие из них оказывались в ГУЛАГе? Почему мифы о расстрелах — не более, чем мифы? По какому принципу происходила фильтрация вернувшихся? Почему имело значение, как именно человек попал в плен?
В нашей студии вновь Баир Иринчеев, военный историк, руководитель Военного музея Корельского перешейка.
Анализируем документы, отвечаем на вопросы и комментарии, говорим о самых разных судьбах — включая, например, судьбу Ивана Твардовского, родного брата знаменитого советского поэта Александра Твардовского.
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#втораямировая #великаяотечественная #пленные
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этой лекции разбирается судьба советских военнопленных после возвращения из финского плена и оспаривается миф, будто всех автоматически отправляли в ГУЛАГ или расстреливали. - Авторы подчеркивают, что массовые представления о “поголовных репрессиях” часто основаны на поздних стереотипах, публицистике, легендах и недобросовестных пересказах, а не на архивных делах. - Возвращение из плена сопровождалось фильтрацией и проверкой, но: - не все попадали под следствие; - большинство проходили проверку и возвращались к обычной жизни; - часть снова шла на фронт, училась, работала. - При разбирательстве различали: - попал в плен после исчерпания возможностей сопротивления; - сдался добровольно, имея возможность продолжать бой. - Следствие интересовало не абстрактное “почему не застрелился”, а были ли у человека оружие, боеприпасы и реальная возможность продолжать сопротивление. - В лекции утверждается, что уголовные дела по вернувшимся из плена были объемными и детальными: - многочисленные допросы; - очные ставки; - свидетельские показания; - проверка фактов. - Отдельно отмечается, что далеко не все формы поведения в плену были равнозначны: - одно дело — выживание в лагере; - другое — служба у противника; - третье — выдача военной информации; - четвертое — участие в карательных действиях. - Обсуждается судьба тех, кто: - сотрудничал с лагерной администрацией; - вступал в финские части; - участвовал в разведывательно-диверсионных структурах; - пытался скрыться в Финляндии или Швеции. - Приводятся примеры, когда: - человека сначала не наказали и он жил обычной жизнью; - но позднее появлялись новые свидетельства, и дело пересматривалось. - В лекции рассматриваются конкретные кейсы: - Иван Твардовский — получил 10 лет лагерей после возвращения; - Алексей Гончаров — сначала приговорен к расстрелу, но затем высшая мера заменена 20 годами каторжных работ; - полковник Каргин — после фильтрации жил и работал, получал награды, но позже был осужден за выдачу секретных сведений в плену. - Один из ключевых выводов авторов: между “пленным” и “предателем” советская система формально проводила различие, хотя на практике границы могли быть жесткими и зависели от доказанности конкретных действий. - Отдельная тема — сомнительность ряда реабилитаций 1990-х, когда, по мнению собеседников, некоторых коллаборационистов оправдывали слишком широко.
Подробный выводВ данной беседе важен не только исторический сюжет, но и сам способ смотреть на прошлое. Авторы пытаются вывести разговор из зоны идеологических рефлексов — где с одной стороны существует советская героическая схема, а с другой перестроечная и постперестроечная схема тотального ужаса, — и вернуть его к архивной конкретике. Это само по себе ценно: история почти всегда сложнее лозунга. Главная мысль лекции состоит в том, что судьба вернувшихся из финского плена не была одинаковой. Не существовало универсального сценария: “плен → ГУЛАГ” для всех без исключения. Реальность была ветвящейся. Кто-то проходил фильтрацию и возвращался к нормальной жизни. Кто-то отправлялся снова служить или работать. Кто-то попадал под следствие. Кто-то осуждался. Кто-то позже реабилитировался, а кто-то — нет. Это не делает систему мягкой или гуманной в современном смысле, но разрушает миф о ее полной автоматичности. Здесь проявляется важная историческая закономерность: государство во время и после большой войны мыслит не моральными абстракциями, а категориями лояльности, угрозы, ресурса и контроля. Для советской власти бывший пленный был не просто жертвой обстоятельств, а еще и потенциальным носителем риска: он мог быть завербован, мог знать других изменников, мог участвовать в вражеских структурах, мог владеть чувствительной информацией. С точки зрения государства это логика безопасности. С точки зрения отдельного человека — часто трагедия. И вот здесь истина, как это часто бывает в истории, не помещается в одну удобную моральную формулу. Очень показательно, что собеседники подчеркивают: следствие интересовал не мифический “долг умереть”, а вопрос о возможности продолжать бой. Это разрушает популярный культурный образ, будто советская система требовала от каждого пленного обязательного самоубийства во имя чести. В документах, по словам авторов, вопрос ставился иначе: имел ли человек оружие, боезапас, шанс сопротивляться? То есть речь шла не о романтическом жесте, а о военно-правовой оценке поведения. Это более сухо, более жестко и, как ни странно, более рационально. При этом лекция не идеализирует советскую систему. И это важно. Да, авторы спорят с мифом о поголовных расстрелах, но не утверждают, что все было справедливо, безошибочно и человечно. Напротив, из приведенных историй видно, что судьба человека зависела от множества обстоятельств: от конкретных показаний, от трактовки его действий, от того, кто и когда что вспомнил, от юридической квалификации, от политического момента. История полковника Каргина особенно показательна: человек прошел фильтрацию, работал, был награжден, а затем его дело подняли вновь. Это напоминает, насколько хрупким было положение человека в системе, где биография могла быть пересобрана заново спустя годы. Отдельного внимания заслуживает тема коллаборации. В лекции последовательно проводится мысль: не всякий пленный — коллаборационист, но и не всякий коллаборационизм сводится к прямому участию в убийствах. Это тонкий, но очень важный момент. В общественном сознании часто работает примитивная дихотомия: либо человек никого не убивал и значит “ничего страшного”, либо он каратель. Но историческая реальность промежуточна: работа на вражескую пропаганду, вступление в вражеские части, выдача военной информации, содействие лагерной администрации — все это разные формы сотрудничества с противником, и государство оценивало их по-разному. Здесь особенно видно, как опасны идеализации: попытка любой ценой сделать из сложного человека либо мученика, либо демона почти всегда уводит от правды. Интересен и более широкий культурный слой беседы. Авторы затрагивают тему национальных мифов, в том числе финских легенд о расстрелах пленных прямо на вокзале в Выборге. Это хороший пример того, как коллективная память живет не фактами, а образами. Народам, как и отдельным людям, свойственно строить драматические символические картины, потому что они эмоционально убедительнее сухих архивов. Но эмоциональная убедительность не равна истинности. В этом смысле история напоминает психологию: мы часто любим не реальность, а рассказ о ней. Еще один важный пласт — критика поздних реабилитационных практик. По мнению собеседников, в 1990-е некоторых лиц реабилитировали слишком широко, фактически размывая границу между жертвой репрессий и человеком, действительно перешедшим на сторону врага. Это очень болезненная тема, потому что она упирается в современную моральную оптику. После краха одной идеологии возникает искушение перевернуть все знаки наоборот: бывший обвиненный автоматически превращается в героя сопротивления. Но это такая же ловушка, как и прежняя схема. История не становится честнее от смены полюсов; она становится честнее только от внимательной работы с фактами. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только военнопленным. Она посвящена природе исторической истины вообще. Есть соблазн искать простую формулу: “все были жертвы” или “все получили по заслугам”. Но и то и другое — формы психологического облегчения. Простая схема дает чувство ясности, а реальная история ясности часто не дает. В ней человек может быть одновременно жертвой обстоятельств, слабым, трусливым, виновным, достойным сочувствия и при этом реально совершившим проступок или преступление. Это труднее принять, потому что реальность редко укладывается в нравственно комфортные категории. Практический смысл лекции в том, что она учит не доверять готовым мифам — ни обвинительным, ни оправдательным. Архивное дело, со всеми его показаниями, противоречиями, сменами квалификации, протестами Верховного суда, апелляциями и отказами в реабилитации, показывает прошлое как сложный процесс, а не как театральную сцену с заранее назначенными ролями. Это и есть взрослая работа с историей: не поклонение легенде и не разрушение легенды ради нового культа, а терпеливое принятие сложности. В каком-то смысле судьбы вернувшихся из плена — это зеркало самой человеческой природы. В экстремальных условиях проявляется все: стойкость, страх, расчет, самообман, приспособление, достоинство, предательство, желание выжить любой ценой и желание сохранить внутренний стержень. Государство потом пытается разложить этот хаос по юридическим папкам. Но жизнь всегда немного шире папки. И потому вопрос не только в том, что решила система, а в том, как мы сегодня способны смотреть на человека без идолопоклонства и без демонизации.
ИтогГлавный вывод этой лекции таков: миф о том, что все вернувшиеся из финского плена были автоматически расстреляны или отправлены в ГУЛАГ, не подтверждается; судьбы были различны, а решения по делам зависели от конкретных обстоятельств, поведения в плену и доказанности сотрудничества с противником. Но не менее важен и второй вывод: развенчание мифа о “поголовной расправе” не означает автоматического оправдания всех вернувшихся. Между пленом, выживанием, компромиссом и изменой существовали реальные, хотя и подчас трагически тонкие различия. И здесь возникает, пожалуй, самый трудный вопрос: если человек в нечеловеческих условиях пытается спасти жизнь, в какой момент это еще слабость, а в какой — уже измена, и можем ли мы спустя десятилетия быть уверены, что сами провели бы эту границу без самообмана?