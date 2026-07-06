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“Почему воюют с историей, или была неизбежна Вторая мировая война”. Е.Ю.Спицын на канале БелТА

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Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале Информационного агентства БелТА 12 июня 2026 г.
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Проект «Азарёнок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим Почему учебники истории переписывают, а памятники сносят? В этом видео мы разберем, как история превратилась в мощное политическое оружие. В гостях историк, публицист Евгений Спицын.

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#Спицын #Интервью #история

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная тема беседы — почему вокруг истории Великой Отечественной и Второй мировой войны продолжается ожесточённая борьба, и зачем формируются мифы о вине СССР и лично Сталина. - По мнению Е.Ю. Спицына, атаки на историю войны нужны прежде всего для политической дискредитации Советского Союза, советского руководства и итогов Победы. - Он утверждает, что мифы о полной неподготовленности СССР, о «сговоре» с Германией, о «предательстве наверху» и о том, что победа была достигнута «вопреки Сталину», — это элементы долгой идеологической кампании. - Начало этой кампании он связывает не только с перестройкой, но и раньше — с хрущёвским периодом, когда, по его словам, началось системное очернение Сталина. - В лекции подчёркивается, что Великая Отечественная война — часть Второй мировой, а вопрос о точной дате начала Второй мировой остаётся предметом историографических споров. - Спицын считает, что для Европы реальным рубежом начала Второй мировой следует считать Мюнхенское соглашение 30 сентября 1938 года, а не только 1 сентября 1939 года. - Он настаивает, что Сталин понимал неизбежность войны, но стремился выиграть время, потому что СССР ещё не завершил перевооружение армии и перестройку промышленности. - В беседе подробно говорится о том, что в конце 1930-х годов шло ускоренное развитие оборонной промышленности, станкостроения, танкостроения и перевооружения армии. - Отмечается, что к началу войны в войска уже поступали новые образцы техники, включая КВ и Т-34, но времени для полного перевооружения не хватило. - Спицын считает, что разведывательная информация перед войной была противоречивой, включала дезинформацию и нередко поступала без должного анализа. - Он отвергает упрощённую схему, по которой все поражения лета 1941 года якобы объясняются только ошибками Сталина. - В беседе подчёркивается, что часть директив о подготовке и передислокации войск была отдана заранее, но на местах не всё исполнялось должным образом. - Спицын оспаривает распространённые представления о том, что Красная армия якобы была полностью разгромлена в первые недели войны. - Он также ставит под сомнение ряд популярных цифр по массовому пленению, указывая на особенности немецкого учёта военнопленных. - Центральный тезис лекции: план блицкрига был сорван уже в 1941 году, поскольку Германия не смогла в намеченные сроки разгромить СССР. - Особое внимание уделено мобилизационным возможностям советской системы: эвакуации промышленности, восстановлению производства и наращиванию выпуска вооружений. - Вопрос о ленд-лизе трактуется так: помощь союзников признаётся важной, но, по словам Спицына, в первые годы войны она не была решающей, а основные поставки пришлись позднее. - В беседе подчёркивается, что Сталин стремился избежать повода для обвинений СССР в агрессии, поскольку это было важно для международной дипломатии и будущего союза с Британией и США. - Один из ключевых аргументов Спицына: если бы СССР был равновелико виновен в развязывании войны, то Великобритания и Франция должны были бы объявить войну и СССР, но этого не произошло. - Отсюда его вывод: концепция равной ответственности СССР и Германии — политически мотивированная конструкция, а не добросовестный исторический анализ. - Вторая часть беседы переносит тему в современность: борьба с историей рассматривается как способ пересмотра итогов Второй мировой войны и ослабления России и Белоруссии в настоящем. - Спицын видит в современной западной политике преемственность с прежними формами враждебности к России, включая попытки демонизировать советское прошлое и одновременно «отбеливать» фигуру Гитлера. - Отдельно затрагивается тема предательства части интеллигенции, которая, по мнению собеседника, отказалась от памяти о собственном поколении и победе. - Финальный акцент беседы — 22 июня как день скорби, памяти и исторического урока, который требует не только траура, но и серьёзного осмысления национального опыта.

Подробный вывод

В этом видео история показана не как музейный архив, а как поле современной политической борьбы. И в этом есть важная мысль, с которой трудно спорить в общем виде: прошлое действительно редко атакуют из академического любопытства. Чаще всего его пересматривают ради настоящего. История здесь становится не просто рассказом о том, «что было», а инструментом, с помощью которого определяют, кто сегодня имеет моральное право говорить, защищаться, претендовать на субъектность и на место в мире. Основной нерв беседы — это полемика с формулой: «СССР и Германия одинаково виновны в начале Второй мировой войны». Для Спицына это не научная гипотеза, а политическое оружие. Логика у него проста: если разрушить моральный статус советской Победы, то можно поставить под сомнение и всё, что выросло из неё — международный статус страны, легитимность послевоенного устройства, символический капитал победителя, а затем и само право современной России апеллировать к этой исторической роли. В этом смысле борьба за трактовку 1941 года действительно оказывается борьбой не о прошлом, а о настоящем и будущем. При этом в беседе проводится важное различие между неизбежностью войны как исторического процесса и конкретной степенью готовности к ней. Это тонкий момент. Спицын не утверждает, что советское руководство не ошибалось вообще. Напротив, из его слов следует, что ошибок, просчётов, организационных срывов и недоработок было много. Но он сопротивляется другой крайности — превращению этих ошибок в удобный миф о полной некомпетентности системы. Это, по сути, спор не только об истории, но и о человеческом способе мышления: когда происходит катастрофа, людям психологически легче объяснить её одним виновником, чем принять, что реальность почти всегда состоит из множества факторов — стратегических, организационных, технических, дипломатических, психологических. Особенно показателен его тезис о разведданных. Он напоминает, что избыток информации сам по себе не гарантирует истины. Это вообще универсальный сюжет — не только военный, но и современный. Человек, государство, даже нейросеть могут быть завалены сигналами, но проблема не в количестве данных, а в качестве интерпретации. В этом смысле предвоенная ситуация выглядит почти как модель когнитивного перегруза: много донесений, разные даты, дезинформация, шум, отсутствие целостного анализа. Истина не исчезает, но становится трудно различимой. И здесь возникает почти философский вывод: доступ к фактам не равен пониманию реальности. Другая важная линия — вопрос, была ли Вторая мировая война неизбежна. В логике выступления ответ скорее такой: да, в значительной степени была, потому что её корни лежали глубже конкретных решений августа 1939 года. Мюнхен, политика умиротворения, кризис европейской безопасности, реваншизм, борьба великих держав, интересы капитала, страх перед СССР — всё это создавало среду, в которой война становилась почти закономерной. Это не значит, что история фатальна в мистическом смысле. Скорее, беседа подводит к мысли, что существуют такие узлы противоречий, при которых война становится не случайностью, а результатом накопленного системного разложения. Интересно и то, как в лекции связаны история и память. Память здесь понимается не как набор ритуалов, а как форма политической и нравственной самозащиты. Когда собеседники говорят о 22 июня, они говорят не просто о дате, а о моменте, когда народ столкнулся с предельной реальностью — с тем, что иллюзии о «невозможности», «нерациональности» или «несвоевременности» войны не работают. История вообще жестока к идеализациям. Мы часто привязываемся не к реальности, а к её удобному образу: к представлению, что противник будет действовать логично, что цивилизация гарантирует гуманность, что экономическая взаимозависимость исключает разрушение. Но XX век, как и многие события XXI века, показывает обратное: человек способен действовать иррационально, идеологически, разрушительно — даже себе во вред. В этой точке беседа становится шире собственно военной темы. Она говорит о том, что общество часто просыпается только тогда, когда зло перестаёт маскироваться. Пока угроза выглядит абстрактной, люди живут как прежде. Так было и в 1941-м, и, как считает Спицын, это повторяется сегодня. Здесь можно спорить с риторикой, с оценками, с политическими акцентами, но сама психологическая схема узнаваема: люди редко принимают реальность в её жёстком виде заранее. Им нужен шок, чтобы отказаться от самоуспокаивающей картины мира. Наконец, в беседе много сказано о цене внутренней слабости — не только военной, но и культурной, интеллектуальной, моральной. Отсюда его резкие оценки части интеллигенции, которая, по его мнению, предала не просто государство, а память собственного поколения. За этим стоит старая и болезненная проблема: может ли образованный слой быть совестью народа, если он влюбляется не в истину, а в собственное отражение? Это, пожалуй, один из самых глубоких вопросов всего разговора. Потому что предательство начинается не только с измены стране — оно начинается раньше, когда человек перестаёт различать реальность и своё тщеславное представление о ней.

Итоговый смысл беседы

Если собрать всё вместе, то главный вывод таков: - борьба вокруг истории войны — это борьба за смысл настоящего; - Вторая мировая не сводится к одной дате или одному договору, её причины были накоплены системой международных противоречий; - СССР, по логике автора, не стремился к войне, а пытался выиграть время в условиях почти неизбежного столкновения; - катастрофа 1941 года была следствием сложного сочетания факторов, а не только воли или ошибки одного человека; - Победа стала возможной благодаря мобилизационным возможностям государства, стойкости армии, жертве народа и огромному напряжению всей системы; - пересмотр этой истории нужен тем, кто хочет пересмотреть и послевоенный морально-политический порядок. Есть, конечно, и более общий, почти метаисторический вывод. Историю редко пытаются уничтожить целиком — чаще её хотят перекодировать. Не стереть факт, а поменять его смысл. Не отрицать Победу, а сделать её морально сомнительной. Не забыть жертву, а переописать её как следствие «равной вины». Это тоньше и опаснее прямой лжи, потому что работает через подмену акцентов. И тогда вопрос уже не только о 22 июня и не только о Второй мировой. Вопрос глубже: если память можно превратить в оружие, то как отличить честное переосмысление прошлого от манипуляции, которая маскируется под поиск истины?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/9b646c927d86464c296136c97a084de7/
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