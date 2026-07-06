Клуб Рационалистов

"Невероятная находка была‏ сделана недавно на пляже‏ Брайтон-Бич близ‏ Нью-Йорка!‏ После небольшого шторма, смывшего в море часть песка,‏ на поверхности‏ появились‏ необычные‏ камни. Некоторые из‏ них по ‏своим размерам и‏ форме‏ можно сравнить‏ с блоками‏ из египетских‏ пирамид". Эти строки читали многие, на их основе построены теории о Руси заморской. Неужели это правда и древние славяне жили на территории Нью-Йорка?

Первым об этой находке рассказал фотохудожник Игорь Алпатов‏ в 2013 году. Тут же подтянулся Чудинов, который немедленно нашёл надписи на русском.

«Да, действительно,‏ бородатые мужики,‏ но самое‏ интересное,‏ под ними‏ подписи все‏ по-русски, почему сами американцы не‏ прокомментировали.‏» В. Чудинов

Находка разлетелась по всему интернету и теперь является постоянной новостью любого альтернативного паблика.

Озадачили эти скульптуры и американцев, например, административного директора Проекта Истории Кони-Айленда Тришу Виту, которая и нашла их автора.

Им оказался художник и скульптор Джон Филип Капелло и его брат Лучано. Вот как они описывают процесс их создания

В 1975-м они проводили много времени на пляжах Бруклина и тут им пришло вдохновение.

«Мы видели эти изображения в камне, – объяснил Капелло Вите. – Мы посмотрели на камни и увидели то, что хотели увидеть: нос, глазницу, место, где можно сделать рот или подбородок. Вы смотрите и знаете, что они уже там»

Работали они во время отлива в свободное время для собственного удовольствия. Самая знаменитая скульптура с бородой и усами была вырезана Лучано и символизировала бога Нептуна.

В 1980-х Капелло перебрался в Саг-Харбор в 1980-х.

В это же время в Нью-Йорке жил Эрнст Неизвестный, который творил в похожем стиле. Именно ему с подачи знатного конспиролога Антона Сизых приписывают авторство этих идолов. Но сам он об этой работе ничего не рассказывал.