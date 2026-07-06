Откуда славянские боги на пляже Брайтон Бич?
Клуб Рационалистов
"Невероятная находка была сделана недавно на пляже Брайтон-Бич близ Нью-Йорка! После небольшого шторма, смывшего в море часть песка, на поверхности появились необычные камни. Некоторые из них по своим размерам и форме можно сравнить с блоками из египетских пирамид". Эти строки читали многие, на их основе построены теории о Руси заморской. Неужели это правда и древние славяне жили на территории Нью-Йорка?
Первым об этой находке рассказал фотохудожник Игорь Алпатов в 2013 году. Тут же подтянулся Чудинов, который немедленно нашёл надписи на русском.
«Да, действительно, бородатые мужики, но самое интересное, под ними подписи все по-русски, почему сами американцы не прокомментировали.» В. Чудинов
Находка разлетелась по всему интернету и теперь является постоянной новостью любого альтернативного паблика.
Озадачили эти скульптуры и американцев, например, административного директора Проекта Истории Кони-Айленда Тришу Виту, которая и нашла их автора.
Им оказался художник и скульптор Джон Филип Капелло и его брат Лучано. Вот как они описывают процесс их создания
В 1975-м они проводили много времени на пляжах Бруклина и тут им пришло вдохновение.
«Мы видели эти изображения в камне, – объяснил Капелло Вите. – Мы посмотрели на камни и увидели то, что хотели увидеть: нос, глазницу, место, где можно сделать рот или подбородок. Вы смотрите и знаете, что они уже там»
Работали они во время отлива в свободное время для собственного удовольствия. Самая знаменитая скульптура с бородой и усами была вырезана Лучано и символизировала бога Нептуна.
В 1980-х Капелло перебрался в Саг-Харбор в 1980-х.
В это же время в Нью-Йорке жил Эрнст Неизвестный, который творил в похожем стиле. Именно ему с подачи знатного конспиролога Антона Сизых приписывают авторство этих идолов. Но сам он об этой работе ничего не рассказывал.
Учёные опять от нас скрывают космическую древность славяно-ариев.)) Кому то не даёт покоя наше величие, завидуют и занижают древность.)) Славяно-арии были всегда.))
За спиною штепсель прячет, значит фельдшер вырвет провода.