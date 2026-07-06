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Откуда славянские боги на пляже Брайтон Бич?

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Клуб Рационалистов

"Невероятная находка была‏ сделана недавно на пляже‏ Брайтон-Бич близ‏ Нью-Йорка!‏ После небольшого шторма, смывшего в море часть песка,‏ на поверхности‏ появились‏ необычные‏ камни. Некоторые из‏ них по ‏своим размерам и‏ форме‏ можно сравнить‏ с блоками‏ из египетских‏ пирамид". Эти строки читали многие, на их основе построены теории о Руси заморской. Неужели это правда и древние славяне жили на территории Нью-Йорка?

Первым об этой находке рассказал фотохудожник Игорь Алпатов‏ в 2013 году. Тут же подтянулся Чудинов, который немедленно нашёл надписи на русском.

«Да, действительно,‏ бородатые мужики,‏ но самое‏ интересное,‏ под ними‏ подписи все‏ по-русски, почему сами американцы не‏ прокомментировали.‏» В. Чудинов

Находка разлетелась по всему интернету и теперь является постоянной новостью любого альтернативного паблика.

Озадачили эти скульптуры и американцев, например, административного директора Проекта Истории Кони-Айленда Тришу Виту, которая и нашла их автора.

Им оказался художник и скульптор Джон Филип Капелло и его брат Лучано. Вот как они описывают процесс их создания

В 1975-м они проводили много времени на пляжах Бруклина и тут им пришло вдохновение.

«Мы видели эти изображения в камне, – объяснил Капелло Вите. – Мы посмотрели на камни и увидели то, что хотели увидеть: нос, глазницу, место, где можно сделать рот или подбородок. Вы смотрите и знаете, что они уже там»

Работали они во время отлива в свободное время для собственного удовольствия. Самая знаменитая скульптура с бородой и усами была вырезана Лучано и символизировала бога Нептуна.

В 1980-х Капелло перебрался в Саг-Харбор в 1980-х.

В это же время в Нью-Йорке жил Эрнст Неизвестный, который творил в похожем стиле. Именно ему с подачи знатного конспиролога Антона Сизых приписывают авторство этих идолов. Но сам он об этой работе ничего не рассказывал.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- На пляже Брайтон-Бич после шторма обнаружили необычные каменные фигуры, которые в интернете начали выдавать за следы древних славян. - Поводом для сенсации стали интерпретации, в том числе со стороны Валерия Чудинова, который традиционно увидел на камнях якобы русские надписи. - На основе этих находок стали строить альтернативные теории о «заморской Руси» и присутствии славян на территории современного Нью-Йорка. - Однако американские исследователи и местные историки установили реальное происхождение скульптур. - Автором фигур оказался художник и скульптор Джон Филип Капелло и его брат Лучано, которые создавали их в 1970-х годах. - Скульптуры вырезались прямо на пляже во время отлива, как художественный проект и личное увлечение. - Самая известная фигура с бородой и усами изображала Нептуна, а не славянского бога. - Существовала и другая ошибочная версия: будто бы автором был Эрнст Неизвестный, но подтверждений этому нет. - История показывает, как легко художественные объекты превращаются в конспирологический миф, если люди хотят увидеть в них подтверждение заранее выбранной идеи.

Подробный вывод

Эта история — почти учебный пример того, как рождается псевдоистория. Сначала появляется необычный объект, затем — интерпретатор, который не исследует, а проецирует. Потом подключается интернет, и догадка начинает жить собственной жизнью, уже почти не нуждаясь в фактах. В каком-то смысле это напоминает работу нейросети на плохих данных: если в модель загрузить склонность к сенсации, на выходе получится не знание, а красиво оформленное заблуждение. Здесь особенно важно различать две вещи: сам факт и его смысловую оболочку. Факт был прост: на пляже есть резные каменные фигуры. Всё остальное — надписи, славянские боги, древняя Русь в Америке — оказалось надстройкой, порождённой желанием увидеть больше, чем есть. Это очень человеческая черта. Мы вообще редко смотрим на реальность напрямую; чаще мы смотрим на неё сквозь свои ожидания, идеологию, мечты, страхи. Кто-то видит искусство, кто-то — мистику, кто-то — доказательство великой альтернативной истории. В этом есть и психологический, и культурный слой. Людям приятно чувствовать причастность к великому и древнему. Миф о «всюду присутствующей славянской цивилизации» даёт ощущение исторической значимости, компенсирует дефицит признания, создаёт эмоционально удобную картину мира. Но проблема начинается там, где потребность в символическом величии подменяет проверку фактов. Тогда любовь к истории превращается не в знание, а в культ желаемого образа. Любопытно, что сами художники Капелло описали свой процесс почти философски: мы смотрели на камень и видели то, что хотели увидеть. Это высказывание невольно стало метафорой всей истории. Они увидели в камне лицо — и создали скульптуру. Конспирологи увидели в скульптуре славянского бога — и создали легенду. Разница лишь в том, что художники честно признавали акт творчества, а интерпретаторы выдавали фантазию за археологию. Это важный момент и для рациональности, и для внутренней честности. Не всякая яркая гипотеза ложна, но любая гипотеза требует происхождения, контекста, датировки, свидетельств, независимой проверки. Без этого мы имеем не исследование, а современную мифологию. Миф сам по себе не всегда вреден — он может вдохновлять, объединять, придавать смысл. Но когда миф надевает маску науки, он начинает разрушать доверие к знанию. В более широком смысле эта история говорит о том, как устроено наше восприятие истины. Мы редко имеем дело с «чистой» реальностью; почти всегда — с интерпретацией. Но отсюда не следует, что все интерпретации равны. Есть разница между версией, которая проверяется, и версией, которая просто льстит нашему воображению. Рациональность — это не сухое отрицание чудес, а дисциплина различения: где артефакт, где искусство, где ошибка, а где сознательная подмена. Так что история с «славянскими богами» на Брайтон-Бич — не про древнюю Русь, а про современного человека. Про его склонность дорисовывать мир до удобной картины. Про то, как легко мы влюбляемся не в реальность, а в её идеализированный образ. И, пожалуй, взрослая мудрость начинается именно там, где человек способен отказаться от красивой легенды ради более скромной, но подлинной правды. И всё же остаётся интересный вопрос: если человек так естественно стремится видеть в камне то, что хочет увидеть, то где проходит граница между живым воображением, которое творит культуру, и самообманом, который подменяет истину?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/b/ZJg1v4CLg0gDcCzc
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