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Книга "Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-geroy-tridevyatogo-tsarstva-kniga-vtoraya-4304648415/?oos_search=false&prev_collection=319431929

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993370/detail.aspx

ККнига В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

Ozon https://www.ozon.ru/product/v-krugu-sovetskoy-elity-polveka-na-diplomaticheskoy-sluzhbe-3195291050/?at=QktJPNKZLcPJGKgviMrygWwfMkGMoEi6X98AWcP3ZGXk

Wildberries https://www.wildberries.ru/catalog/683956358/detail.aspx

Почему Запад проигрывал войны и что эти поражения говорят о его нынешнем кризисе? Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» разбирает книгу Сергея Шилова и Сергея Переслегина «Проигранные войны Запада» — от походов Александра Македонского, Троянской войны и кризиса бронзового века до крестовых походов, разграбления Византии, Первой и Второй мировых, Афганистана, Вьетнама и опиумных войн. В выпуске — США как наследник британской модели, капитализм, ТНК, Китай, Украина, Ближний Восток, Африка и главный вопрос: переживает ли Запад новый системный надлом?

Книга Проигранные войны Запада. Переслегин С.Б.; Шилов С.Ю.

Ozon: https://www.ozon.ru/product/proigrannye-voyny-zapada-4315707056/?at=08tY5wrnqcnXzPyPT0N85WKixmj31Yh7EOrQzCwlY5GL

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/1023993761/detail.aspx?size=1527479020

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00:00 Фёдор Лисицын представляет книгу “Проигранные войны Запада”

01:00 чем новая книга отличается от “Несчастливых войн России”

02:01 Ливонская война и аналогия с Первой мировой

03:01 Первая мировая как проигрыш всей Европы

04:28 США и Япония как выигравшие стороны XX века

04:53 Китай, США и будущий передел мира

05:54 книга как платоновский диалог

06:55 что авторы понимают под Западом

07:55 США как развитие идеи Британской империи

08:32 Чили как пример западной страны вне Европы

09:34 Аргентина, Куба и западная цивилизационная традиция

10:35 Куба, коммунизм и независимость под санкциями

11:35 Мексика, Бразилия и латиноамериканский путь

12:10 Южная Африка и третий африканский путь

13:10 Япония как Восток, использующий достижения Запада

14:11 эллинистический Египет и косплей древнего величия

15:11 почему внутренние войны Запада не считаются поражением Запада

16:12 Афганистан как территория чужих поражений

17:13 Индокитай и Вьетнам как “ускользающая” цивилизация

18:14 три глобальные проигранные игры Запада

19:06 история как шахматная партия у Переслегина

20:06 Александр Македонский как авантюристический проект

21:07 поход Македонского как грабительская экспансия

22:09 диадохи, эпигоны и строительство после грабежа

23:09 современный капитализм как новая фаланга

24:09 крестовые походы как последнее тотальное поражение Запада

25:11 Запад добивает Византию под видом помощи

26:12 крестовые походы и объединение арабского мира против Запада

27:13 Сунь-цзы, Китай и опиумные войны

28:13 Украина, Ближний Восток, Африка и подъём Китая

29:14 почему книгу стоит читать

29:21 финал рецензии

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