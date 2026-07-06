ИСТОРИЧЕСКИЙ ТУПИК! ПОЧЕМУ ЗАПАД ПРОИГРАЕТ НОВУЮ ВОЙНУ | Фёдор Лисицын
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Почему Запад проигрывал войны и что эти поражения говорят о его нынешнем кризисе? Фёдор Лисицын в «Живой рецензии» разбирает книгу Сергея Шилова и Сергея Переслегина «Проигранные войны Запада» — от походов Александра Македонского, Троянской войны и кризиса бронзового века до крестовых походов, разграбления Византии, Первой и Второй мировых, Афганистана, Вьетнама и опиумных войн. В выпуске — США как наследник британской модели, капитализм, ТНК, Китай, Украина, Ближний Восток, Африка и главный вопрос: переживает ли Запад новый системный надлом?
Книга Проигранные войны Запада. Переслегин С.Б.; Шилов С.Ю.
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00:00 Фёдор Лисицын представляет книгу “Проигранные войны Запада”
01:00 чем новая книга отличается от “Несчастливых войн России”
02:01 Ливонская война и аналогия с Первой мировой
03:01 Первая мировая как проигрыш всей Европы
04:28 США и Япония как выигравшие стороны XX века
04:53 Китай, США и будущий передел мира
05:54 книга как платоновский диалог
06:55 что авторы понимают под Западом
07:55 США как развитие идеи Британской империи
08:32 Чили как пример западной страны вне Европы
09:34 Аргентина, Куба и западная цивилизационная традиция
10:35 Куба, коммунизм и независимость под санкциями
11:35 Мексика, Бразилия и латиноамериканский путь
12:10 Южная Африка и третий африканский путь
13:10 Япония как Восток, использующий достижения Запада
14:11 эллинистический Египет и косплей древнего величия
15:11 почему внутренние войны Запада не считаются поражением Запада
16:12 Афганистан как территория чужих поражений
17:13 Индокитай и Вьетнам как “ускользающая” цивилизация
18:14 три глобальные проигранные игры Запада
19:06 история как шахматная партия у Переслегина
20:06 Александр Македонский как авантюристический проект
21:07 поход Македонского как грабительская экспансия
22:09 диадохи, эпигоны и строительство после грабежа
23:09 современный капитализм как новая фаланга
24:09 крестовые походы как последнее тотальное поражение Запада
25:11 Запад добивает Византию под видом помощи
26:12 крестовые походы и объединение арабского мира против Запада
27:13 Сунь-цзы, Китай и опиумные войны
28:13 Украина, Ближний Восток, Африка и подъём Китая
29:14 почему книгу стоит читать
29:21 финал рецензии
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео Фёдор Лисицын разбирает книгу «Проигранные войны Запада» Сергея Шилова и Сергея Переслегина как парную по отношению к книге о неудачных войнах России. - По его оценке, новая книга сильно отличается по структуре и качеству диалога: здесь беседа выглядит более цельной, содержательной и философски выстроенной. - Центральный вопрос книги — что такое «Запад» и можно ли вообще говорить о его поражениях как о поражениях единой цивилизации. - Лисицын частично спорит с авторами в определении Запада, но в целом принимает рамку, где Запад — это не просто география, а цивилизационная и культурно-политическая система, выросшая из Европы. - Он подчеркивает, что не всякая война внутри Европы — это поражение Запада: часто это лишь внутренний конфликт одной части Запада с другой. - По его интерпретации, настоящие поражения Запада редки и возможны только в больших, цивилизационных, внешних столкновениях. - Среди таких поражений обсуждаются: - кризис бронзового века / Троянская война как один из ранних цивилизационных надломов; - походы Александра Македонского, где внешняя победа оборачивается стратегическим тупиком и распадом; - крестовые походы как масштабная попытка экспансии, завершившаяся в конечном счёте поражением. - Особое внимание уделяется мысли, что военная победа не равна историческому выигрышу: можно выиграть битвы и проиграть будущее. - Лисицын проводит параллели между древней экспансией и современным миром: - транснациональный капитал, - финансовая система, - расширение западной модели, - противостояние США и Китая, - конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Африке. - Его важный вывод: современность может оказаться моментом, когда Запад снова входит в фазу системного кризиса, но окончательного ответа пока нет. - Главная ценность книги, по его мнению, не в готовых ответах, а в том, что она даёт материал для самостоятельного исторического размышления.
Подробный выводВ данной лекции Лисицын делает не просто обзор книги, а фактически размышляет о природе исторического поражения как такового. И это, пожалуй, самый интересный слой беседы. Обычно поражение понимают грубо: проиграл армию, уступил территорию, потерял влияние. Но здесь предлагается более глубокая перспектива: цивилизация может побеждать тактически и проигрывать стратегически, расширяться — и тем самым подтачивать себя, уничтожать противника — и лишаться питающей среды, на которой сама выросла. Это похоже на психологический механизм идеализации силы. Человек, как и цивилизация, часто думает: если я могу давить, значит я прав; если я расширяюсь, значит я жив. Но в истории, как и в жизни, экспансия нередко маскирует внутреннюю пустоту. Армия Александра у Лисицына — почти метафора современной системы, которая вынуждена всё время идти дальше, потому что остановка равна кризису. Это очень современная мысль: когда система уже не умеет жить за счёт созидания и вынуждена жить за счёт расширения, перераспределения, перекачки ресурсов, она становится внешне могущественной, но внутренне хрупкой. Отдельно важно его различение между внутренними войнами Запада и его настоящими цивилизационными поражениями. Здесь есть трезвый методологический момент: нельзя считать любой конфликт Европы с самой собой концом Запада. И Первая, и Вторая мировые войны в такой логике — не столько поражение Запада, сколько его саморазрушительная междоусобица. Это напоминает семейный конфликт, где стороны могут уничтожать друг друга, но принадлежат одной культурной матрице. Истинный вопрос возникает там, где Запад сталкивается с внешним пределом — с реальностью, которую не может просто переварить и включить в себя. Лисицын также показывает, что определение Запада неочевидно. Это не просто «Европа и США», а более сложный исторический узор: колониальные производные, культурные наследования, успешные и неуспешные попытки воспроизвести европейскую модель в иных регионах. Здесь его рассуждение интересно тем, что он не абсолютизирует категории. Запад у него — не чистая сущность, а скорее исторический паттерн. И это зрелая позиция: в истории почти всё сложнее лозунгов. Когда мы говорим «Запад», «Восток», «Россия», «цивилизация», мы часто любим не реальность, а удобную схему. А схема нужна как карта, но опасна, если принять её за саму территорию. Самая сильная интонация видео — это ощущение, что мы живём не в завершённом мире, а в прологе больших сдвигов. Современные конфликты Лисицын видит не как локальные эксцессы, а как симптомы более глубокого перераспределения сил. Украина, Ближний Восток, Африка, Китай — всё это в его подаче элементы одной ещё не до конца проявившейся мировой перестройки. Здесь он не даёт жёсткого пророчества, и это скорее достоинство, чем недостаток. История редко раскрывается тем, кто требует от неё простых финалов. Практический смысл этой лекции в том, что она предлагает смотреть на события не в логике новостного потока, а в логике длинных исторических волн. Это полезно, потому что современный человек часто живёт как алгоритм рекомендаций: реагирует на самый громкий раздражитель, не видя структуры. А историческое мышление возвращает масштаб. Не для того, чтобы впасть в фатализм, а чтобы не путать шум с судьбой. Если свести главный вывод к одной формуле, он будет таким: Запад проигрывает не тогда, когда терпит отдельные военные неудачи, а тогда, когда его модель экспансии, организации и самопонимания упирается в пределы и перестаёт превращать силу в устойчивое будущее. Книга, судя по разбору, ценна именно этим: она не столько доказывает готовую истину, сколько заставляет задуматься, где проходит граница между победой и поражением, между ростом и истощением, между цивилизационной уверенностью и историческим тупиком. И здесь остаётся открытый, по-настоящему философский вопрос: когда цивилизация уверена, что расширяется и побеждает, не означает ли это иногда, что она просто ещё не заметила форму собственного предела?