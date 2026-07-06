Финал ельцинской эпохи. Что осталось за кадром
Историк Андрей Фурсов о том, чем знаменателен последний год Ельцина в качестве президента РФ. Продолжение смотрите на сайте День: https://dentv.ru/playlist/andrey-ilich-fursov.html?_videoId=48056911-a485-496f-8222-bda187012a4d
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции центральной темой становится 1999 год как финал ельцинской эпохи, где пересеклись международный кризис и внутренний надлом России. - Ключевое событие — бомбардировки Югославии силами НАТО, показанные как переломный момент в отношениях России и Запада. - Рассекреченный разговор Ельцина и Клинтона от 24 марта 1999 года подается как важное свидетельство: - Клинтон фактически ставит Ельцина перед решением, уже принятым Западом. - Ельцин настаивает на политическом, а не военном решении. - Между ними заметен контраст: эмоциональность и личная обида Ельцина против холодной прагматики Клинтона. - Автор подчеркивает, что для США и НАТО позиция России уже не была определяющей: Москву скорее пытались успокоить, чем реально учитывать. - Особо выделяется фраза Ельцина о том, что ему было трудно, но он сумел развернуть Россию в сторону Запада и США — это трактуется как важное признание сути его внешнеполитического курса. - Бомбардировки Югославии представлены не как локальная операция, а как часть более широкой стратегии: - разрушение крупных государств; - ослабление индустриальных стран; - давление на сербское ядро как на исторически близкий России элемент; - обкатка сценариев, потенциально применимых и против России. - Лекция связывает югославский кризис с более ранними процессами: - распадом СССР; - изменением роли Югославии после окончания холодной войны; - активным вмешательством Германии в отделение Хорватии; - использованием исламского фактора, начатым ранее в Афганистане. - Войны в бывшей Югославии описываются как полигон: - для спецслужб; - для транснациональных структур; - для надгосударственных игроков; - для технологий управляемого этноконфессионального конфликта. - Боснийская война рассматривается как модельная война, где тестировались механизмы разрушения многонационального государства через этнические, религиозные и политические линии разлома.
Подробный выводВ этом видео проводится мысль, что финал ельцинской эпохи нельзя понять только через российскую внутреннюю политику. Он проявляется на стыке внешнего унижения, стратегической слабости и накопленного идеологического самообмана 1990-х. Именно поэтому тема Югославии здесь приобретает не региональное, а почти символическое значение. С одной стороны, беседа показывает, что к концу 1990-х Россия формально еще оставалась крупной державой, обладала ядерным статусом, вела переговоры на высшем уровне. Но с другой — ее голос уже не мог остановить действия Запада, если те считались в Вашингтоне и европейских столицах принципиальными. Это очень горький момент: внешне сохраняется язык партнерства, дружбы, совместного будущего, но по сути отношения становятся асимметричными. Клинтон говорит с Ельциным как с человеком, которого нужно проинформировать и психологически нейтрализовать, а не как с равным субъектом принятия решений. Здесь проявляется важная философская вещь: идеализированное партнерство часто держится дольше, чем реальные основания для него. Человек, как и государство, может продолжать жить в образе дружбы, когда структура отношений уже изменилась. Ельцин, судя по подаче лекции, еще апеллирует к личной связи, к доверию, к общему будущему, тогда как Клинтон действует в логике силы, интереса и уже сделанного выбора. Это почти психологическая драма: один говорит языком отношений, другой — языком архитектуры мира. Особенно значима интерпретация слов Ельцина о том, что он разворачивал Россию к Западу. В лекции это звучит как непреднамеренное признание всей линии 1990-х: российская элита не просто искала компромисс, а во многом пыталась встроиться в западный порядок на правах младшего партнера, надеясь, что доброжелательность будет вознаграждена безопасностью и признанием. Но кризис вокруг Югославии показывает предел этой стратегии. В момент, когда затронуты реальные интересы силы, риторика партнерства оказывается вторичной. Далее видео расширяет рамку: Югославия рассматривается как лаборатория позднего Запада. Не просто война, а испытание технологий. Здесь соединяются геополитика, спецслужбы, идеология прав человека, этническая инженерия, религиозные конфликты и медиаконструирование образа врага. Такой подход может показаться слишком тотальным, но в нем есть рациональное зерно: крупные международные кризисы действительно редко бывают только военными событиями. Они почти всегда одновременно являются информационными, экономическими и институциональными экспериментами. Интересна и линия про Афганистан как пролог. Автор лекции противопоставляет два типа вмешательства: модернизационный проект и ставку на антимодерн. Это спорная, но содержательная мысль. Она подводит к идее, что в позднем XX веке великие державы все чаще использовали не развитие как инструмент влияния, а хаос, архаизацию и управляемую фрагментацию. Если говорить междисциплинарно, это похоже на переход от инженерной модели к модели дрессировки среды: не строить устойчивую систему, а создавать условия, в которых любая самостоятельная сложность распадается на зависимые части. Лекция также акцентирует, что Югославия была важна не только сама по себе, но и как проекция возможного будущего России. Многонациональность, религиозная неоднородность, исторические травмы, региональные элиты, внешнее вмешательство — все это действительно делает аналогию понятной. Конечно, такие параллели нельзя принимать буквально: история никогда не повторяется в чистом виде. Но как эвристика, как способ увидеть уязвимости большого государства, эта рамка работает. Иногда чужая катастрофа становится зеркалом, в котором видно собственное потенциальное разрушение. В более глубоком смысле беседа посвящена краху иллюзий 1990-х. Не только политических, но и антропологических. Иллюзия состояла в том, что отказ от прежней жесткости автоматически ведет к взаимности; что демонстрация уступчивости порождает доверие; что включенность в западный дискурс делает тебя частью западного круга. Но мир устроен жестче: в нем уважают не намерения, а способность удерживать субъектность. Это неприятная истина, но она практична. При этом важно не впасть в зеркальный фанатизм. Когда рушится одна идеализация, легко создать другую: будто вся история полностью управляется тайными центрами и нигде нет ни случайности, ни внутренних причин, ни собственных ошибок национальных элит. Такая картина тоже соблазнительна, потому что она снимает часть ответственности с самих обществ. В реальности, вероятно, действует более сложная смесь: внешнее давление, внутренние слабости, идеологические заблуждения, элитные интересы и исторические инерции. Истина, как часто бывает, не в удобной чистоте схемы, а в напряжении между несколькими уровнями объяснения. Если свести общий смысл лекции к одной формуле, то он таков: Югославия стала зеркалом, в котором проявилась стратегическая беспомощность позднеельцинской России и истинная цена “дружбы” с Западом в условиях неравенства сил. Это не просто рассказ о дипломатическом эпизоде, а размышление о том, как заканчиваются эпохи: сначала стирается реальная субъектность, потом еще некоторое время сохраняется язык прежнего достоинства, а затем история предъявляет счет. И здесь возникает более широкий вопрос, выходящий за пределы 1999 года: где проходит граница между подлинным партнерством и самоуспокаивающей иллюзией, в которую человек или государство верит слишком долго?