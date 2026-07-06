Чёрное море – древний карьер пришельцев?
Авторы альтернативных пабликов и каналов обожают пользоваться безграмотностью людей в попытке сделать очередную сенсацию. К сожалению, далеко не всегда человек, увидев данную новость, пойдёт разбираться, что в ней на самом деле не так, а просто примет к сведению. Как, например, в этом случае, когда "ниспровергатели" науки нашли "ступени" на картах Чёрного моря и озера Байкал. А раз есть ступеньки, значит, и море, и озеро - древние карьеры аннунаков, не иначе!
Мы понимаем, что многие из наших читателей уже понимают в чём тут подвох, но количество таких публикаций в интернете велико, так что простое и понятное опровержение просто необходимо.
Для доказательства своей идеи мракобесы, пытающиеся втюхать ничего не подозревающему человеку своё "творчество", обычно пользуются только одной, удобной им версией карт. Хотя, если взять карту рельефа Чёрного моря, на ней никаких террас даже близко не просматривается. А всё потому, что карты нужно уметь читать! Перед нами не террасы нарисованы, а изобаты.
Изобаты - это линии, соединяющие точки с одинаковой абсолютной глубиной водоёма.
Проблему хорошо описал подписчик нашей группы Вконтакте Денис Целищев.
К реальному внешнему виду дна они, разумеется, не имеют никакого отношения! Если брать карты, где высоты/глубины отмечены чёткими границам (грубый пример: -500м и -10м крашены в один цвет, а -500М и -502М — в разные) вместо никому не нужного градиентного перехода в каждой точке; то этот макет доказывает, что вырыт вообще весь мировой океан, а также Каспийское море.
Противоположность изобат - горизонтали (изолинии). Ими отмечают границы высот холмов, гор или возвышенностей, как, например, на вот этой карте, сможете угадать, что за популярное туристическое место Москвы на ней указано?
И конечно же никаких террас в реальности там нет. Вообще, о таком рассказывают на уроках географии, но, к сожалению, знания, которые не используются постоянно, очень легко выветриваются из памяти!
Ну а напоследок немного забавных комментариев под такими постами
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Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Конспирологические паблики выдают изобаты на картах за якобы реальные «ступени» на дне Чёрного моря и Байкала. - На этом основании делается псевдосенсационный вывод, что море и озеро — древние карьеры пришельцев. - Ошибка возникает из-за неумения читать карты: - изобаты — линии одинаковой глубины; - горизонтали/изолинии — линии одинаковой высоты на суше. - Эти линии не означают наличие физических террас или искусственно вырезанных ступеней. - Если следовать логике авторов таких публикаций, то «карьером» пришлось бы признать почти весь мировой океан, что само по себе показывает абсурдность вывода. - Проблема статьи шире одной карты: она касается того, как недостаток базовых знаний делает человека уязвимым для манипуляции. - Авторы текста подчеркивают необходимость простого научного просвещения, потому что не каждый читатель будет перепроверять громкие заявления.
Подробный выводПеред нами очень типичный пример того, как рождается псевдонаучная сенсация: берётся реальный объект, затем к нему прикладывается неверная интерпретация, а после — эмоционально яркий вывод. В данном случае сама карта настоящая, линии на ней настоящие, но смысл этих линий подменяется. Это важный момент: ложь часто действует не через полную выдумку, а через переназначение значения. Почти как в психологии восприятия — человек видит не только то, что есть, но и то, что готов увидеть. С картами здесь всё довольно прозаично. Изобаты — это технический способ показать рельеф дна. Они нужны для навигации, анализа глубин, географии, океанологии. Это язык описания, а не фотография объекта. Путать карту с реальностью — всё равно что принимать контурные линии на медицинском снимке за отдельные физические слои органа. Модель помогает понимать мир, но не тождественна ему. В этом есть почти философский урок: схема — не территория. Особенно показательно, что конспирологи используют только те визуализации, которые удобны для их версии. Это уже не ошибка, а метод. Когда человек заранее влюблён в красивую идею — будь то аннунаки, древние цивилизации или «запрещённая правда» — он начинает собирать не доказательства, а подтверждения. Это классическое confirmation bias, когнитивное искажение, знакомое и науке, и философии, и истории религии. Фанатик материализма и фанатик мистики в этом смысле похожи: оба иногда видят не мир, а проекцию своей веры. Есть и более глубокий культурный слой. Людей привлекают такие теории не только из-за невежества. Часто причина в жажде тайны, в желании почувствовать, что за скучной повседневностью скрывается грандиозный замысел. Это по-человечески понятно. Мир, где Чёрное море — просто результат сложной геологической истории, кажется менее захватывающим, чем мир, где его выкопали пришельцы. Но зрелость мышления начинается там, где человек способен любить реальность не за сенсационность, а за её подлинную сложность. Геология не скучна — она просто требует терпения, а не только воображения. Практический смысл статьи в том, что она напоминает о базовом навыке современного человека: прежде чем делать вывод, нужно понять, что именно изображено и каким языком это описано. Карта, график, статистика, снимок из космоса, нейросеть, научная статья — всё это требует грамотного чтения. Без этого человек становится лёгкой добычей для любого, кто умеет эффектно оформить нелепость. В конечном счёте статья не только о Чёрном море и Байкале. Она о более общей человеческой проблеме: мы слишком легко принимаем образ за сущность, интерпретацию за факт, желание за знание. И потому критическое мышление — это не просто набор школьных навыков, а своего рода внутренняя дисциплина, почти аскеза ума. Она освобождает от иллюзий, но не обедняет мир — наоборот, позволяет видеть его яснее. И тут остаётся интересный вопрос: если человек так охотно предпочитает красивый миф трезвому знанию, то что для нас на самом деле важнее — истина как она есть или истина как форма психологического утешения?