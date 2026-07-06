Авторы альтернативных пабликов и каналов обожают пользоваться безграмотностью людей в попытке сделать очередную сенсацию. К сожалению, далеко не всегда человек, увидев данную новость, пойдёт разбираться, что в ней на самом деле не так, а просто примет к сведению. Как, например, в этом случае, когда "ниспровергатели" науки нашли "ступени" на картах Чёрного моря и озера Байкал. А раз есть ступеньки, значит, и море, и озеро - древние карьеры аннунаков, не иначе!

Мы понимаем, что многие из наших читателей уже понимают в чём тут подвох, но количество таких публикаций в интернете велико, так что простое и понятное опровержение просто необходимо.

Для доказательства своей идеи мракобесы, пытающиеся втюхать ничего не подозревающему человеку своё "творчество", обычно пользуются только одной, удобной им версией карт. Хотя, если взять карту рельефа Чёрного моря, на ней никаких террас даже близко не просматривается. А всё потому, что карты нужно уметь читать! Перед нами не террасы нарисованы, а изобаты.

Изобаты - это линии, соединяющие точки с одинаковой абсолютной глубиной водоёма.

Проблему хорошо описал подписчик нашей группы Вконтакте Денис Целищев.

К реальному внешнему виду дна они, разумеется, не имеют никакого отношения! Если брать карты, где высоты/глубины отмечены чёткими границам (грубый пример: -500м и -10м крашены в один цвет, а -500М и -502М — в разные) вместо никому не нужного градиентного перехода в каждой точке; то этот макет доказывает, что вырыт вообще весь мировой океан, а также Каспийское море.

Так можно подумать, что весь мирвой океан - карьер Так можно подумать, что весь мирвой океан - карьер

Противоположность изобат - горизонтали (изолинии). Ими отмечают границы высот холмов, гор или возвышенностей, как, например, на вот этой карте, сможете угадать, что за популярное туристическое место Москвы на ней указано?

И конечно же никаких террас в реальности там нет. Вообще, о таком рассказывают на уроках географии, но, к сожалению, знания, которые не используются постоянно, очень легко выветриваются из памяти!

Ну а напоследок немного забавных комментариев под такими постами

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