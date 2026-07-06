Благополучного общества на Западе больше не будет никогда. Николай Сорокин
Директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин о современной идеологической системе координат.
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#ДеньТВ #Николай_Сорокин #идеология #либерализм #либералы
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе утверждается, что классическое деление на левых и правых больше не работает: в одни и те же категории сегодня часто помещают идеологически несовместимые силы. - Предлагается новая схема из двух осей: - культурно-цивилизационная: от либерально-прогрессистского полюса к консервативно-традиционалистскому; - социально-экономическая: от антиэтатизма и минимального государства к этатизму, социализму и активной роли государства. - На этой основе выделяются четыре квадранта: 1. левый либерализм, 2. правый либерализм, 3. правый консерватизм, 4. левый консерватизм. - Правый либерализм описывается как идеология максимальной личной и экономической свободы, минимального государства, неприкосновенности частной собственности и добровольных отношений. - Левый либерализм трактуется как система, в которой государство становится главным инструментом перераспределения благ и поддержания высоких социальных стандартов. - Высказывается мысль, что современный Запад долго существовал благодаря сочетанию: - американского военно-политического и финансового “зонтика”, - дешевых ресурсов, - возможности поддерживать высокий уровень социальных расходов. - По мнению спикера, эта модель исчерпана: США перегружены долгом, Европа теряет экономическую устойчивость, а возврат к прежнему благополучию невозможен. - Отдельно подчеркивается, что поздний СССР и постсоветская элита частично содействовали укреплению западной либеральной модели — как через внутреннюю деградацию, так и через внешнеэкономические решения. - Делается вывод, что в будущем либеральная гегемония ослабеет, а на смену ей придут различные формы консервативных режимов. - Главный тезис видео: “прежнего благополучного западного общества больше не будет”, потому что разрушены его материальные и геополитические основания.
Подробный выводВ этом видео предпринята попытка не просто покритиковать либерализм, а переописать всю современную политическую карту. И в этом есть определенная интеллектуальная честность: действительно, старые ярлыки часто уже не объясняют реальность. Когда “левыми” называют и социалистов-государственников, и радикальных культурных прогрессистов, а “правыми” — и религиозных традиционалистов, и рыночных фундаменталистов, мы имеем дело не с ясной классификацией, а с языковой инерцией. Спикер предлагает заменить одномерную схему на двухмерную, и это, по крайней мере, аналитически плодотворно. В сущности, речь идет о простой, но сильной мысли: экономические взгляды и культурные взгляды — не одно и то же. Человек может быть за сильное государство в экономике, но против культурного прогрессизма. Или наоборот — быть сторонником свободного рынка, но при этом стоять за традиционные нормы. Такая рамка действительно лучше описывает современную политику, чем примитивное деление “лево/право”. Однако дальше беседа делает резкий поворот: из аналитической модели она переходит в жесткий цивилизационный прогноз. Суть его такова: западное благополучие было не естественным состоянием, а результатом уникальной исторической комбинации — американского доминирования, финансовой экспансии, дешевых ресурсов и внешнего перераспределения издержек. Если эти условия исчезают, то исчезает и сама основа леволиберального европейского порядка. Это рассуждение не лишено основания. Любая социальная модель, даже самая “гуманистическая”, держится не только на ценностях, но и на энергии, производстве, демографии, безопасности и институтах. Здесь полезно вспомнить почти инженерный принцип: идеология — это не просто набор идей, а способ распределения ресурсов и оправдания этого распределения. Пока есть избыток ресурсов, общество может позволить себе роскошь высокой морали, гуманитарных проектов и сложных социальных надстроек. Когда избыток исчезает, начинают проступать более грубые основания власти: армия, контроль, принуждение, борьба за выживание. В этом смысле беседа затрагивает важную и неприятную истину: многие общества любят считать свои ценности универсальными, хотя в значительной мере они были обеспечены исторической привилегией. Европейский гуманизм второй половины XX века был не только нравственным достижением, но и следствием послевоенного устройства мира. Если меняется материальная база, меняется и моральный язык. Здесь марксистская интуиция неожиданно встречается с реализмом геополитики. При этом в аргументации спикера есть и уязвимости. Он временами говорит о больших исторических процессах слишком уверенно, словно идеологические квадранты уже полностью объясняют сложность мира. Но реальность обычно сопротивляется таким аккуратным схемам. Политики часто занимают не целостные позиции, а ситуативные коалиции интересов. Государства тоже не живут по чистым идеологиям: они смешивают рынок и контроль, традицию и прогрессизм, социальную защиту и олигархические механизмы. То есть сама карта полезна, но не должна превращаться в новый догматизм. Особенно интересен тезис о том, что леволиберальный порядок Запада зависит от внешнего силового контура, прежде всего американского. Это мысль, которая соединяет политическую экономию и психологию цивилизаций. Можно сказать так: Европа долгое время жила как человек, который искренне верит в свою мягкость, потому что за стеной стоит вооруженный охранник. Когда охранник начинает уставать, беднеть или требовать плату, мягкость перестает быть бесплатной. И тогда общество сталкивается с вопросом: его гуманизм был внутренним выбором или привилегией, оплаченной кем-то другим? Прогноз о неизбежном приходе фашизирующих или жестко авторитарных форм в случае распада социальной модели звучит резко, но в нем есть историческая логика. Когда у общества рушится привычная картина будущего, оно нередко ищет не истину, а простую форму порядка. Идеализированные свободы быстро сменяются жаждой дисциплины. Это, к сожалению, повторяющийся сюжет истории: от Веймарской тревоги до многих современных кризисов. Если посмотреть глубже, в этой лекции есть скрытая философская линия. Она не только о Западе, но и о природе человеческих обществ вообще. Люди склонны влюбляться не в реальность, а в образ реальности. Запад в массовом воображении часто выступал как пространство устойчивого прогресса, рациональности и комфорта. Но, возможно, это был не вечный порядок, а исторический эпизод. И болезненность нынешнего момента в том, что рушится не только экономика — рушится идеализация. Это касается и России, и Европы, и Америки. Все большие цивилизации в какой-то момент вынуждены отличить: - что в их самоописании было подлинным, - а что было удобным мифом. Практический смысл беседы в том, что она подталкивает отказаться от наивности. Не стоит думать, будто политические формы существуют сами по себе, будто права, свободы, благополучие и толерантность просто “побеждают” по законам истории. Нет, они держатся на очень конкретных вещах: производстве, суверенитете, контроле ресурсов, демографии, способности защищать границы и воспроизводить элиту. Когда это забывается, идеология превращается в разновидность самоуспокаивающей религии.
ИтогГлавный вывод видео можно сформулировать так: - прежняя западная модель благополучия была исторически условной, а не вечной; - либеральная гегемония ослабевает из-за утраты материальной базы; - старые политические термины больше плохо описывают реальность; - мир входит в фазу, где консервативные и более жесткие формы организации будут вытеснять либеральные. Можно соглашаться или спорить с деталями, но в одном беседа попадает точно: политические идеи нельзя понимать вне их экономической и цивилизационной цены. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: если благополучие и гуманизм так тесно зависят от силы, ресурсов и исторической конъюнктуры, то где тогда искать подлинную основу общества — в идеалах, в материальной базе или в способности честно видеть пределы собственных иллюзий?