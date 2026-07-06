События во Франции в период 1789–1799 гг. можно изучать в качестве примера, что не нужно делать в части государственного управления и общественного строительства. Складывается впечатление, что, творя свой путь, революционеры-первопроходцы смогли совершить практически все возможные ошибки. В нашем понимании нет ничего удивительного, ведь современные общественные науки в XIX–XX вв. строились на этом опыте и знаниях. Много было первый раз, после чего стало ясно, что из опробованного оказалось устойчивым и продуктивным, а что соответствовало принципу – отрицательный результат тоже результат.

Схожим полем исторических экспериментов стали 30 лет однополярного миропорядка (1991–2021 гг.), когда в рамках парадигмы «конца истории», представлений о верности и необратимости глобализма, США и Кластер транснациональных корпораций умудрились совершить бессчётное количество ошибок. Важным параметром, непосредственно влияющим на устойчивость мир-системы является превосходство метрополии над полупериферией на 15–30 лет (минимум один технологический уклад) по основным параметрам: армия, ВПК, технологии, экономика, финансы, смыслы и др. Именно этот принцип был нарушен в начале XXI в.

Вместо того, чтобы сохранять на своей территории производства технологий верхнего, 5-го уклада (микроэлектроника), не допуская даже минимального их распространения в мире, и максимально ограничивая распространения технологий 4-го укладов, США, Западная Европа и др. добровольно и без принуждения вывели это всё в Китай, Южную Корею, на Тайвань и т.д. Следом произошло естественное выравнивание потенциалов развития и утрата «развитыми странами» преимущества. Начиная с 2011–2012 гг. предпринимались различные попытки повернуть тренды вспять. Апогеем этого процесса стало неудачное навязывание инклюзивного капитализма и политической экологии в 2020–2021 гг. всему миру.

В современном мире технологии перестали быть предметом документации, который можно выкрасть, или знаниями небольшого количества ученых, способных сильно облегчить путь в случае их переманивания / похищения. В силу возросшей сложности, разделения и углубления труда, общемировой связанности и др. современные высокие технологии представляют сложный научно-инженерно-производственный кластер, который крайне сложно перенести и/или украсть.

Иллюстрацией для последнего тезиса могут служить неудачные попытки Китая локализовать у себя авиационную отрасль – вершину 4-го уклада, последние десятилетия. Несмотря на частичную передачу технологий предыдущих поколений Западом, активный шпионаж, скупку документации и специалистов на территории бСССР, очень значительные выделяемые средства и наличие рабочих, пригодных для копирования образцов, результат так и не был достигнут. Самые сложные узлы и компоненты по-прежнему приходится закупать у США, Европы и России, находясь от них в полной зависимости, побеждая лишь в рамках PR.

В ближайшие годы произойдёт переход от концепции Многополярного мира к Миру панрегионов. Последние изначально будут строиться на принципах отдельных мир-систем, с постепенным развитием, актуализацией, переходом от общего к частному. Это невозможно будет делать без детального и внимательного анализа опыта, успехов и ошибок строительства глобальной мир-системы. С высокой вероятностью вопрос ограничения распространения технологий и закрытия границ для свободного движения товаров, услуг, капиталов, информации, людей и технологий будет принят всеми.

В ближайшие десятилетия метрополии панрегионов и региональные державы будут очень ревностно относиться к попыткам вывода наукоемких, инновационных производств и передаче технологий. Имея перед глазами наглядный пример Европы и США последних 30 лет, под ограничением к передаче окажутся технологии не одного, а двух верхних укладов (см. рисунок). В 2030-е – 2060-е гг. не только роботизация, аддитивные технологии, ядерные технологии и другие из 6-го уклада окажутся под запретом, но и микроэлектроника будет старательно локализовываться на территории непосредственно метрополий, а исторически существующее в других странах будет аккуратно изыматься и уничтожаться.

Последующий переход в 7-й уклад (биотех, квантовые материалы и др.) приведёт к развитию нового только на коренных землях метрополий, опыт распада СССР и утраты им развитых окраин (Донбасс, Прибалтика, страны СЭВ) является хорошей прививкой от самоуверенности и игнорирования рисков. При этом освоение новых технологических пакетов приведёт к частичной передаче микроэлектроники в полупериферию, равно, как и технологии 2–3 укладов станут доступны периферии (металлургия, машиностроение, электроника и др.), где для этого будут ЕПС.

Региональные державы не будут иметь возможности полноценно создавать, осваивать и развивать технологии самого верхнего уклада, у них для этого не будет достаточной базы (индустриальное население, ЕПС, научный потенциал и др.). Собственно, для ликвидации этих ограничений и необходимо формирование панрегиона, экономико-технологической пирамиды в логике мир-системы. Однако, региональные страны не будут искусственно ограничиваться, что позволит им превосходить по развитию полупериферию панрегионов, а геополитически становиться младшими партнерами метрополий.

Технологическая конкуренция панрегионов и региональных держав станет частью миропорядка, а в силу зеркального восприятия, средние и малые страны также станут очень ревностно относиться к распространению имеющихся у них технологий, желая при этом получить доступ к чужим. Все это сильно подорвёт долгосрочные перспективы горизонтального сотрудничества в мире. На место пропагандируемым ранее принципам открытости и сотрудничества придёт всеобщее недоверие, конкуренция и борьба. Стремление уйти от внешней зависимости хотя бы в стратегических вопросах и отраслях станет общим правилом.

И, да, закладываемые в ближайшие 10 лет принципы технологического неравенства и расклад сил в мире закрепятся на несколько ближайших поколений, realpolitik захватит и этот аспект общественной сферы…

Источник

Андрей Школьников