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Книга "Психология. Учебник для средней школы | Теплов Борис Михайлович":

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Почему рубль «которого не было» помогает понять Россию лучше военных хроник? Алексей Колобродов и историк Алексей Волынец обсуждают новую книгу о деньгах, сырье, промышленности и скрытой логике русской экономики. В выпуске — рубль как счётная единица, дефицит металлов, болотные руды, индустриализация Петра I, промышленный Урал, поташ, Новороссия, французская русофобия, икра, меха, корабельный лес, золотая реформа, иностранный капитал, советская торговля и главный вопрос: почему экономику пора вернуть в массовую историческую память?

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00:00 Алексей Колобродов представляет КПД и книгу “Рубль, которого не было”

01:00 почему рубля до Петра I “не было”

01:41 сырьевая основа экономики России

02:41 почему Россия была не сырьевой, а экспортно ориентированной

03:41 дефицит металлов и болотные руды

04:33 почему Западной Европе было проще с металлами

05:34 медь, артиллерия, колокола и покупка стратегического сырья

06:04 серебро, Урал, Алтай и петровская индустриализация

06:43 Россия как крупнейший производитель металла XVIII века

07:44 ресурсное проклятие как отсутствие главного ресурса

08:44 поташ как высокотехнологичная химия XVII века

09:45 как Россия стала гигантом поташного производства

10:28 русские “майданы” и производство карбоната калия

11:34 сырьевая база России: проклятие или благо

12:54 как экспорт сырья вкладывался в развитие

13:34 почему экономическая история уходит в тень походов и битв

14:36 рождение Новороссии и освоение дикого поля

16:18 Новороссия как промышленный базис России и СССР

16:38 как империя изменила ландшафт юга

17:04 Потёмкин, кипарисы и русофобия XVIII века

18:16 французская русофобия и завоевание Новороссии

19:07 черная икра как забытый экспортный сюжет

19:29 как человечество меняет ландшафт и уничтожает осетровых

21:07 почему черная икра в России не была деликатесом

22:07 карлук и рыбий клей как дорогой экспортный товар

24:00 как менялась финансовая система России

24:21 когда в России стало меньше проблемы “денег нет”

25:06 ревень как дорогой “гречишный корень”

26:19 государственная монополия на ревень

26:52 разрыв между внутренними и экспортными ценами

27:05 логистика прошлого и дороговизна перевозок

27:38 почему профессионалы изучают логистику

28:18 торговые пути “из варяг в греки” и “из варяг в персы”

28:51 почему Россия отстала после петровского рывка

29:34 промышленная революция Европы и отставание России

30:27 почему Волынец винит Александра II

31:27 либеральные реформы и разрушение финансовой системы

32:08 золотая реформа и зависимость от западного капитала

32:50 спор о том, чем должен обеспечиваться рубль

33:50 иностранный капитал в банковской системе империи

35:10 книги Волынца в серии “Исторический контекст”

36:04 можно ли написать книгу о советской экономике

37:25 артели и негосударственная собственность при социализме

38:35 финансовая система СССР в годы войны

39:35 экспорт пушнины, шпанской мушки и валютные доходы СССР

40:34 почему советскую экономику нужно изучать десятилетиями

42:13 советские финансы в книге Волынца

42:42 электричество как налоговая проблема начала XX века

43:26 финал разговора о книгах Алексея Волынца

43:53 благодарности издательству и редакторам

44:13 финал выпуска КПД

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