РУБЛЯ НЕ БЫЛО? КАК РАБОТАЛА ЭКОНОМИКА РОССИИ ДО НЕФТИ | Алексей Волынец и Алексей Колобродов
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Почему рубль «которого не было» помогает понять Россию лучше военных хроник? Алексей Колобродов и историк Алексей Волынец обсуждают новую книгу о деньгах, сырье, промышленности и скрытой логике русской экономики. В выпуске — рубль как счётная единица, дефицит металлов, болотные руды, индустриализация Петра I, промышленный Урал, поташ, Новороссия, французская русофобия, икра, меха, корабельный лес, золотая реформа, иностранный капитал, советская торговля и главный вопрос: почему экономику пора вернуть в массовую историческую память?
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00:00 Алексей Колобродов представляет КПД и книгу “Рубль, которого не было”
01:00 почему рубля до Петра I “не было”
01:41 сырьевая основа экономики России
02:41 почему Россия была не сырьевой, а экспортно ориентированной
03:41 дефицит металлов и болотные руды
04:33 почему Западной Европе было проще с металлами
05:34 медь, артиллерия, колокола и покупка стратегического сырья
06:04 серебро, Урал, Алтай и петровская индустриализация
06:43 Россия как крупнейший производитель металла XVIII века
07:44 ресурсное проклятие как отсутствие главного ресурса
08:44 поташ как высокотехнологичная химия XVII века
09:45 как Россия стала гигантом поташного производства
10:28 русские “майданы” и производство карбоната калия
11:34 сырьевая база России: проклятие или благо
12:54 как экспорт сырья вкладывался в развитие
13:34 почему экономическая история уходит в тень походов и битв
14:36 рождение Новороссии и освоение дикого поля
16:18 Новороссия как промышленный базис России и СССР
16:38 как империя изменила ландшафт юга
17:04 Потёмкин, кипарисы и русофобия XVIII века
18:16 французская русофобия и завоевание Новороссии
19:07 черная икра как забытый экспортный сюжет
19:29 как человечество меняет ландшафт и уничтожает осетровых
21:07 почему черная икра в России не была деликатесом
22:07 карлук и рыбий клей как дорогой экспортный товар
24:00 как менялась финансовая система России
24:21 когда в России стало меньше проблемы “денег нет”
25:06 ревень как дорогой “гречишный корень”
26:19 государственная монополия на ревень
26:52 разрыв между внутренними и экспортными ценами
27:05 логистика прошлого и дороговизна перевозок
27:38 почему профессионалы изучают логистику
28:18 торговые пути “из варяг в греки” и “из варяг в персы”
28:51 почему Россия отстала после петровского рывка
29:34 промышленная революция Европы и отставание России
30:27 почему Волынец винит Александра II
31:27 либеральные реформы и разрушение финансовой системы
32:08 золотая реформа и зависимость от западного капитала
32:50 спор о том, чем должен обеспечиваться рубль
33:50 иностранный капитал в банковской системе империи
35:10 книги Волынца в серии “Исторический контекст”
36:04 можно ли написать книгу о советской экономике
37:25 артели и негосударственная собственность при социализме
38:35 финансовая система СССР в годы войны
39:35 экспорт пушнины, шпанской мушки и валютные доходы СССР
40:34 почему советскую экономику нужно изучать десятилетиями
42:13 советские финансы в книге Волынца
42:42 электричество как налоговая проблема начала XX века
43:26 финал разговора о книгах Алексея Волынца
43:53 благодарности издательству и редакторам
44:13 финал выпуска КПД
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Название книги «Рубля не было» буквально исторично: до Петра I рубль долгое время существовал в основном как счетная единица, а не как полноценная монета. - Главная проблема ранней русской экономики — не избыток сырья, а дефицит ключевых ресурсов, прежде всего металлов: железа, меди, серебра. - Восточная Европа была бедна доступными рудными запасами, поэтому Русь и Россия долго зависели от внешних поставок стратегического сырья. - Экспорт в допетровской России был вынужденным инструментом развития: меха, лес, поташ, рыба, икра и другие товары продавались, чтобы покупать то, чего внутри страны не хватало. - Поташ в XVII веке — это не «просто сырье», а продукт высокой химической технологии своего времени; Россия стала одним из лидеров его производства. - Освоение Сибири и новых земель имело не только геополитический, но и экономический смысл: поиск ресурсов, расширение торговых путей, включение новых территорий в хозяйственный оборот. - Петровская индустриализация стала переломом: благодаря освоению Урала и развитию металлургии Россия в XVIII веке стала одной из ведущих индустриальных держав Европы. - Взлет Российской империи имел четкую материальную основу: не только военные реформы и государственная воля, но и собственная металлургическая база. - Экономическая история часто остается в тени военной и политической, хотя именно она создает реальный фундамент исторических побед и поражений. - Новороссия представлена как пример радикального преобразования пространства: из малонаселенной степи — в важнейший индустриальный и стратегический регион. - Русофобия и антироссийский информационный фон имеют глубокие исторические корни, особенно заметные уже в XVIII веке. - Многие экспортные товары прошлого сегодня кажутся «экзотикой», но тогда были стратегически значимы: ревень, рыбий клей, черная икра, меха, древесина. - Черная икра в России долго не была деликатесом, а воспринималась как массовый продукт; ценность ей придавала прежде всего внешняя торговля. - Логистика — один из ключей к пониманию русской истории: реки, каналы, расстояния, дороговизна перевозок определяли и экономику, и войну, и государственное строительство. - К XIX веку Россия начала отставать от Запада в новой промышленной фазе, несмотря на ранние успехи XVIII века. - Критика либерально-финансовых реформ второй половины XIX века звучит резко: они усилили зависимость России от иностранного капитала. - Золотой стандарт трактуется как удобный для внешних элит, но вредный для внутреннего промышленного развития, поскольку ограничивал кредит и усиливал зависимость от Запада. - К началу XX века значительная часть банковского и промышленного капитала в России зависела от иностранцев. - Советская экономика названа огромной и недостаточно исследованной темой, особенно в аспекте ее финансовой и экспортной эффективности в годы Великой Отечественной войны. - Экономический базис Победы — одна из самых недооцененных тем в массовом историческом сознании.
Подробный выводВ данной беседе проводится важная и в каком-то смысле освобождающая мысль: история России не может быть понята через одни только войны, царей, реформы и идеологии — ее нужно читать через экономику, сырье, логистику, технологии и денежные системы. И здесь сразу рушится популярный стереотип о «вечной сырьевой России», которая будто бы всегда просто сидела на богатствах и продавала их. Наоборот, один из центральных тезисов видео состоит в том, что долгое время Россия жила не в логике избытка, а в логике нехватки. Особенно не хватало не чего-то второстепенного, а того, что во все эпохи определяет уровень цивилизации: металла. Если смотреть без романтизации, то железо, медь, серебро — это не просто материалы, а буквально нервная система государства. Без них нет полноценной армии, денежного обращения, инструментов, ремесла, инфраструктуры. В этом смысле ранняя русская история — это история страны, которая была вынуждена быть изобретательной именно потому, что у нее не было легкого доступа к базовому ресурсу. Это важный переворот перспективы. Обычно сырьевой экспорт понимается как признак слабости или зависимости. Но в этом видео он показан еще и как исторически рациональный механизм выживания и накопления. Россия продавала меха, лес, поташ, рыбные продукты, не потому что «ничего другого не умела», а потому что через это получала доступ к стратегическим дефицитам. То есть сырье здесь — не только симптом, но и инструмент. Истина, как часто бывает, не в морализаторстве, а в контексте. Особенно интересна линия о том, что некоторые товары прошлого, которые сейчас выглядят как примитивное сырье, в своей эпохе были высокой технологией. Поташ, рыбий клей, обработанные продукты лесной и рыбной промышленности — это не просто «дары природы», а результат знаний, технологий, организации труда и логистики. Это хороший урок против исторического снобизма: мы слишком легко делим прошлое на «простое» и «сложное», забывая, что сложность всегда определяется уровнем эпохи. Для XVII века поташ был примерно тем, чем для нас являются химические компоненты и промышленные реагенты. Очень сильна и мысль о Петровской индустриализации. Обычно о Петре говорят либо в героическом, либо в обвинительном ключе: сломал традицию, прорубил окно, европеизировал, насадил сверху. Но в этой лекции акцент смещен на более жесткую, почти материалистическую правду: без металлургического рывка, без Урала, без собственной тяжелой промышленности не было бы ни империи, ни статуса великой державы. И это, пожалуй, один из самых трезвых исторических выводов. Политическая форма может быть какой угодно, но если у государства нет своей индустриальной базы, его суверенитет всегда условен. В этом смысле Россия XVIII века показана как пример того, что ресурс становится силой только тогда, когда превращается в систему: в заводы, рабочую силу, транспорт, управленческие решения, военное производство. Сама по себе руда не делает империю. Империю делает способность руду превратить в металл, металл — в оружие, инструменты и инфраструктуру, а все это — в устойчивое государство. Отдельно стоит линия о Новороссии. Здесь экономическая история пересекается с историей пространства. Авторы подчеркивают, что речь идет не просто о завоеванных территориях, а о глубоком преобразовании среды: степь, малярийные зоны, пустоты расселения, слабая хозяйственная освоенность — и затем превращение всего этого в густонаселенный, индустриальный и стратегически важный регион. Эта мысль важна тем, что она показывает: государство не только отнимает и присоединяет, оно иногда еще и создает плотность жизни там, где раньше была периферийная пустота. Конечно, любой такой сюжет можно идеализировать, и тут стоит быть осторожным. Но полностью игнорировать созидательный аспект тоже было бы интеллектуально нечестно. Интересен и мотив иллюзий исторического восприятия. То, что мы сегодня считаем деликатесом, прежде было отходом производства; то, что кажется «вечным» ландшафтом, нередко искусственно создано; то, что мы называем естественным порядком вещей, часто есть результат политической воли, инженерии и хозяйственной дисциплины. Это почти философский нерв всей беседы: мы склонны любить не реальность, а ее позднюю мифологизированную картинку. Икра кажется символом роскоши, кипарисы — частью природы, деньги — чем-то самоочевидным, а рубль — вечной сущностью. Но история показывает, что все это когда-то возникло, было собрано, сконструировано, навязано или добыто с огромным трудом. Очень точен и акцент на логистике. Россия — это страна, где расстояние часто важнее идеи. Можно сказать даже жестче: в нашей истории география постоянно спорит с политикой и нередко побеждает. Реки, каналы, отсутствие дорог, дороговизна перевозок, сезонность, огромные пространства — все это не фон, а активная сила истории. И здесь появляется почти универсальная истина: цивилизации растут не только на смыслах, но и на маршрутах. Торговый путь может быть не менее судьбоносен, чем династия. Вторая большая линия видео — это уже критика позднеимперской финансовой политики. Здесь собеседник довольно пристрастен, но его позиция понятна: реформы XIX века, особенно связанные с золотым стандартом и зависимостью от внешнего капитала, рассматриваются как источник структурной слабости России. Можно спорить с резкостью оценок, особенно в адрес Александра II и Витте, но сам вопрос поставлен верно: что важнее для денег — золотое обеспечение или реальная промышленная мощь? Это не только исторический, но и вечный вопрос. Деньги могут выглядеть «крепкими», но если за ними не стоит собственное производство, технологическая база и внутренний кредит, такая крепость оказывается внешне блестящей, но внутренне хрупкой. Здесь возникает почти современная аналогия: финансовая стабильность без производственного суверенитета — это часто просто красиво оформленная зависимость. Это относится не только к царской России. Вообще многие общества периодически попадают в соблазн считать, что хорошая валюта важнее сильной индустрии, что приток внешнего капитала заменит развитие собственных институтов. История обычно мстит за эту ошибку. Завершающая часть разговора о советской экономике особенно ценна тем, что честно признает масштаб белых пятен. Несмотря на огромное символическое значение СССР, его экономическая история в массовом сознании по-прежнему редуцирована до нескольких лозунгов: индустриализация, дефицит, план, победа, застой. Но реальность, конечно, гораздо сложнее. И важнейшая мысль тут в том, что Победу в войне обеспечил не только героизм солдата, но и финансово-хозяйственная архитектура государства. Это неприятно упрощенному сознанию, потому что героизм проще любить, чем бухгалтерию, транспорт, экспорт, кредит и снабжение. Но именно здесь и находится взрослая правда истории: подвиг не отменяет системы, а система не отменяет подвига. Если собрать все вместе, то общий смысл беседы можно выразить так: И в этом есть не только исторический, но и экзистенциальный урок. Люди, как и страны, часто путают образ себя с собственной реальностью. Нам хочется думать, что сила — это нечто врожденное, почти мистическое. Но история упрямо показывает: сила чаще всего — это дисциплинированно организованный дефицит. Не дар, а работа. Не легенда, а превращение хаоса в форму. И потому главный вывод этой лекции не в том, что «раньше все было лучше» или «Россия всегда жила сырьем». Скорее наоборот: вопрос не в самом ресурсе, а в том, превращается ли он в развитие или в зависимость. Это относится и к меху, и к металлу, и к нефти, и к деньгам, и даже к человеческому вниманию. А если так, то самый интересный вопрос после этой беседы звучит уже не только исторически, но и философски: что на самом деле делает экономику живой — наличие богатства, способность к преобразованию или ясное понимание того, чем является истинная ценность в конкретную эпоху?