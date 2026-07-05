Приглашаем на образовательный интенсив «Лидеры Новой Эпохи» https://newleaders.team/kizinka

Благодарим за интервью Charlie Bravo и его помощницу.

Project Bravo : https://www.youtube.com/@projectbravo-g7f

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Человечеству необходимо перейти на новый эволюционный уровень.

Тех, кто готов стать проводником позитивных изменений в обществе, приглашаем на 7-дневный образовательный интенсив Александра Усанина.

Это уникальное пространство в горах Краснодарского края, где собираются предприниматели, управленцы и лидеры, чтобы выйти на новый уровень мышления, обрести сильное окружение и найти решения, способные изменить будущее.

Это не просто отдых и не очередное обучение. Это глубокий интенсив, где рождаются новые идеи, стратегические решения, сильные партнерства и энергия для следующего рывка в жизни и деле.

Если вам важно развиваться в кругу сильных людей, расширять горизонты и формировать будущее осознанно – вам необходимо быть здесь.

В ЭТОМ ВИДЕО:

Почему нас пытаются превратить в «скот» и как вырваться из этой ловушки?

Мы живем в эпоху тотального контроля, где мировое правительство диктует правила игры: потребляй, не думай, живи сиюминутными удовольствиями. Многие называют это «счастьем», но Александр Усанин называет вещи своими именами — это путь в никуда. В этом видео мы разбираем, почему современная культура отношений превратилась в суррогат и как через Школу отношений начать путь к настоящему Возрождению человечества.

В этом выпуске:

Уроки боли: Почему Бог позволяет нам страдать и как правильно понимать эти знаки судьбы?

Ловушка счастья: В чем разница между «скотским счастьем» наркоманов и потребителей и истинной радостью духовно возвышенного человека?

[00:00] — Вступление, представление гостя — писателя, социального философа и общественного деятеля Александра Усанина.

[01:22] — Первый вопрос: в чем цель существования человека и смысл нашей жизни?

[01:50] — Разные уровни наслаждений и счастья. Отличие человека от животных.

[03:12] — Роль страданий и боли в жизни. Почему Бог использует страдания, чтобы мы начали менять себя.

[04:53] — Предопределенность судьбы, свобода воли и свобода выбора человека как проявление божественной любви.

[06:39] — Условия жизни в XXI веке и главная задача человека — достичь совершенства.

[08:07] — Метафора урока математики: в чем разница между присутствием на уроке и его усвоением.

[09:00] — Что означает «достичь совершенства и святости»?

[09:13] — Две вещи, которым мы учимся в этом мире: правильные действия и правильные мотивы.

[10:17] — Анализ фразы «хотели как лучше, а получилось как всегда». Примеры неправильных действий при хороших мотивах.

[45:00] — Разбор глобальных процессов, кризиса современного общества и причин провала планов «мирового правительства» (анализ контекста беседы).

[01:15:00] — Роль традиционных духовно-нравственных ценностей и культуры в возрождении человечества (анализ контекста беседы).

[01:40:00] — Как гармоничные взаимоотношения между людьми и сострадание становятся основой для выхода из системного кризиса (анализ контекста беседы).

[02:16:53] — Заключительное слово: влияние внутреннего состояния человека на лидерство, принятие решений и управление обществом. Приглашение на интенсив «Лидеры новой эпохи».

[02:17:48] — Отзыв предпринимателя (Антона Коледы) о лекциях Александра Усанина, трансформации трудовых отношений и новой роли бизнеса в жизни сотрудников.

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»: https://xn--b1aedaacgehd6alijb5a.xn--p1ai/

Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и «Пропуск в третье тысячелетие»; эти книги в бумажной версии можно приобрести через ozon или Wildberries.

Оказать личную адресную финансовую помощь Александру Усанину можно благотворительным денежным переводом на его карту Т/банка: 2200701720218012

Подборка избранных материалов и видео Александра Усанина: https://usanin.com/usefull/podborka-poleznykh-materialov

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