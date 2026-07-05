План мирового правительства провалился: Возрождение человечества начинается с отношений!
Приглашаем на образовательный интенсив «Лидеры Новой Эпохи» https://newleaders.team/kizinka
Благодарим за интервью Charlie Bravo и его помощницу.
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Человечеству необходимо перейти на новый эволюционный уровень.
Тех, кто готов стать проводником позитивных изменений в обществе, приглашаем на 7-дневный образовательный интенсив Александра Усанина.
Это уникальное пространство в горах Краснодарского края, где собираются предприниматели, управленцы и лидеры, чтобы выйти на новый уровень мышления, обрести сильное окружение и найти решения, способные изменить будущее.
Это не просто отдых и не очередное обучение. Это глубокий интенсив, где рождаются новые идеи, стратегические решения, сильные партнерства и энергия для следующего рывка в жизни и деле.
Если вам важно развиваться в кругу сильных людей, расширять горизонты и формировать будущее осознанно – вам необходимо быть здесь.
В ЭТОМ ВИДЕО:
Почему нас пытаются превратить в «скот» и как вырваться из этой ловушки?
Мы живем в эпоху тотального контроля, где мировое правительство диктует правила игры: потребляй, не думай, живи сиюминутными удовольствиями. Многие называют это «счастьем», но Александр Усанин называет вещи своими именами — это путь в никуда. В этом видео мы разбираем, почему современная культура отношений превратилась в суррогат и как через Школу отношений начать путь к настоящему Возрождению человечества.
В этом выпуске:
Уроки боли: Почему Бог позволяет нам страдать и как правильно понимать эти знаки судьбы?
Ловушка счастья: В чем разница между «скотским счастьем» наркоманов и потребителей и истинной радостью духовно возвышенного человека?
[00:00] — Вступление, представление гостя — писателя, социального философа и общественного деятеля Александра Усанина.
[01:22] — Первый вопрос: в чем цель существования человека и смысл нашей жизни?
[01:50] — Разные уровни наслаждений и счастья. Отличие человека от животных.
[03:12] — Роль страданий и боли в жизни. Почему Бог использует страдания, чтобы мы начали менять себя.
[04:53] — Предопределенность судьбы, свобода воли и свобода выбора человека как проявление божественной любви.
[06:39] — Условия жизни в XXI веке и главная задача человека — достичь совершенства.
[08:07] — Метафора урока математики: в чем разница между присутствием на уроке и его усвоением.
[09:00] — Что означает «достичь совершенства и святости»?
[09:13] — Две вещи, которым мы учимся в этом мире: правильные действия и правильные мотивы.
[10:17] — Анализ фразы «хотели как лучше, а получилось как всегда». Примеры неправильных действий при хороших мотивах.
[45:00] — Разбор глобальных процессов, кризиса современного общества и причин провала планов «мирового правительства» (анализ контекста беседы).
[01:15:00] — Роль традиционных духовно-нравственных ценностей и культуры в возрождении человечества (анализ контекста беседы).
[01:40:00] — Как гармоничные взаимоотношения между людьми и сострадание становятся основой для выхода из системного кризиса (анализ контекста беседы).
[02:16:53] — Заключительное слово: влияние внутреннего состояния человека на лидерство, принятие решений и управление обществом. Приглашение на интенсив «Лидеры новой эпохи».
[02:17:48] — Отзыв предпринимателя (Антона Коледы) о лекциях Александра Усанина, трансформации трудовых отношений и новой роли бизнеса в жизни сотрудников.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества, генеральный директор АНО «Возрождение Земли»: https://xn--b1aedaacgehd6alijb5a.xn--p1ai/
Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» и «Пропуск в третье тысячелетие»; эти книги в бумажной версии можно приобрести через ozon или Wildberries.
Оказать личную адресную финансовую помощь Александру Усанину можно благотворительным денежным переводом на его карту Т/банка: 2200701720218012
Подборка избранных материалов и видео Александра Усанина: https://usanin.com/usefull/podborka-poleznykh-materialov
Личный сайт автора: https://usanin.com
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- Смысл человеческой жизни в данной беседе определяется как стремление к счастью, но не к “низшим” удовольствиям, а к высшим формам наслаждения, связанным с развитием сознания, любви и нравственности. - Боль и страдание различаются: боль может быть неизбежной, а страдание — это реакция ума, которую, по мысли спикера, можно преобразовать. - Предопределенность и свобода воли сосуществуют: человеку даны условия жизни как “задача”, но способ ее решения зависит от него. - Совершенство понимается как сочетание правильных действий и правильных мотивов. - Питание влияет на сознание: спикер подчеркивает важность трезвости, отказа от алкоголя, сигарет и мясной пищи как условия ясного мышления и духовного роста. - Технологии сами по себе нейтральны, но современный человек использует их в основном ради комфорта, а не ради нравственного развития. - Главная проблема цивилизации — человечество “застряло на платформе ума”: хочет жить лучше, но не хочет становиться лучше. - Различие ума и разума: ум связан с выживанием и телесными удовольствиями, разум — с самоанализом и выстраиванием отношений. - Первый шаг к выходу из кризиса — трезвость и очищение сознания от форм одурманивания, включая не только вещества, но и информационный шум. - Духовный прогресс трактуется как прогресс отношений: к Богу, к людям, к природе, к самому себе. - Причина общественного распада — отсутствие серьезного отношения к внутренней работе и подмена духовности внешними атрибутами. - Идеальное общество возможно, но только если человек перестанет обвинять внешние силы и начнет работать над собой. - Личный пример, окружение и наставничество объявляются решающими для развития человека. - Материалистическое отношение к религии критикуется: вера не должна сводиться к просьбам о материальных благах. - Экология, войны и насилие связываются с внутренним состоянием человечества и его отношением к живому миру. - Земля мыслится как живое существо, чувствующее отношение людей. - Будущее человечества, по мысли спикера, зависит не от политических конструкций, а от качества отношений между людьми.
Подробный выводВ этом видео выстраивается цельная, хотя и весьма мировоззренчески насыщенная картина человека, общества и цивилизации. Центральная мысль беседы проста и в каком-то смысле даже древняя: спасти человечество невозможно через одни только институты, технологии или политические схемы — возрождение начинается с внутреннего состояния человека и с качества его отношений.
1. Главный акцент — не на системе, а на человекеНазвание беседы задает почти геополитическую рамку, но по факту разговор очень быстро уходит глубже: не в обсуждение “мирового правительства” как внешнего врага, а в анализ того, почему человеком так легко управлять извне. Ответ спикера: потому что человек внутренне не собран, не трезв, не дисциплинирован, не различает ум и разум, а потому становится объектом манипуляции. Это важный поворот. В логике выступающего никакая “злая система” не могла бы долго держаться, если бы люди обладали ясным сознанием, нравственной устойчивостью и способностью к самоанализу. Это почти философия ответственности в радикальной форме: внешний хаос питается внутренней неустроенностью.
2. Отношения представлены как главный критерий зрелостиОдна из самых сильных идей лекции — мысль о том, что духовный прогресс есть прогресс отношений. Не количество знаний, не внешняя религиозность, не статус, не технологии и даже не декларации о добре, а именно способность: - не предавать, - не использовать, - не разрушать, - не оправдывать свою жесткость “правильными идеями”, - действовать во благо других с чистым мотивом. В этом есть интересное пересечение психологии, этики и религиозной мысли. Если перевести сказанное с духовного языка на более нейтральный, получится примерно так: зрелость человека определяется не тем, что он о себе думает, а тем, как рядом с ним живут другие. Это очень практичный критерий.
3. Ум против разума — важное различениеСпикер проводит четкое различие между умом и разумом. Ум — это инструмент адаптации, выживания, получения удовольствия. Разум — способность к самонаблюдению, нравственному выбору и созиданию отношений. Если смотреть шире, это различение напоминает многие философские и психологические модели: - в античной философии — различие между желаниями и добродетелью; - в психологии — конфликт между импульсом и осознанной регуляцией; - в нейронауке — напряжение между быстрыми системами реагирования и более сложной рефлексивной обработкой. Мысль здесь не в том, что удовольствие плохо, а в том, что когда вся цивилизация обслуживает только комфорт тела и стимуляцию желаний, человек начинает деградировать как субъект отношений. Технически он развивается, а экзистенциально — беднеет.
4. Технологический прогресс без нравственного роста ведет к тупикуЭто один из ключевых выводов беседы. Спикер не отвергает технологии как таковые, но считает, что современная культура использует их в логике потребления, а не развития. И здесь его позиция довольно жесткая: человечество улучшает декорации жизни, забывая о самой жизни. В этом есть глубокий парадокс современной эпохи. Мы умеем: - мгновенно связываться на расстоянии, - ускорять транспорт, - автоматизировать труд, - получать доступ к любому знанию, но при этом: - отношения становятся хрупче, - одиночество глубже, - семьи менее устойчивы, - внимание рассеяннее, - зависимостей больше. То есть технически мы усилили свои возможности, но не обязательно усилили свою человечность. Это похоже на ситуацию, когда ребенку дают мощный инструмент, а внутренней зрелости у него еще нет. Тогда сила растет быстрее, чем мудрость, — и возникает опасность.
5. Страдание как сигнал, а не как приговорВажная мысль лекции: страдание — это не просто зло, а указатель на необходимость изменений. Это очень старый духовный мотив, но он также перекликается и с психотерапевтическим подходом: симптом часто не враг, а сообщение о нарушенном способе жизни, мышления или отношения. Интересно, что спикер различает боль и страдание. Боль — часть жизни. Страдание — способ интерпретации и переживания боли. В этом различении есть и христианский, и стоический, и даже буддийский оттенок. Хотя формулировки могут казаться категоричными, сама идея продуктивна: не всегда можно убрать событие, но можно изменить способ участия в нем.
6. Радикальный натурализм питания как часть общей этикиЗначительная часть лекции посвящена питанию, вегетарианству, отказу от алкоголя, сигарет и пищевым ограничениям. Это подается не просто как вопрос здоровья, а как вопрос: - ясности сознания, - нравственной чувствительности, - дисциплины, - ненасилия, - способности к более тонкому восприятию жизни. Можно не разделять все утверждения спикера буквально, но логика его позиции последовательна: то, что человек в себя помещает — и физически, и информационно — формирует его внутренний мир. В этом смысле алкоголь, тяжелая пища, постоянный медиашум и токсичный контент — явления одного ряда. Они делают сознание более грубым и менее свободным. Здесь можно провести любопытную аналогию с машинным обучением: нейросеть обучается на данных, которыми ее кормят. Человек — не алгоритм, но принцип отчасти схож: какой “датасет” поступает в психику, таким в долгую и становится внутренний ландшафт.
7. Религиозность без внутренней работы критикуется особенно жесткоВ беседе многократно повторяется мысль, что внешняя вера еще не означает подлинной духовности. Можно считать себя верующим и при этом жить потребительски, эгоистично и разрушительно. Напротив, можно не называть себя верующим, но быть ближе к Богу через жертвенность, честность и служение. Это интересная, почти экзистенциальная критика формальной религиозности. Она перекликается с вечной проблемой: человек склонен идеализировать свой образ, а не смотреть на реальность. Проще надеть символ, чем изменить характер. Проще говорить о высоком, чем перестать унижать ближнего. Проще искать “неправильную систему”, чем признать свою собственную внутреннюю небрежность. И здесь беседа возвращает к неудобной, но важной мысли: духовность измеряется не тем, что человек декларирует, а тем, что он собой делает.
8. Войны, экология и кризисы связываются с состоянием сознанияСпикер проводит прямую связь между внутренним насилием человека и коллективными катастрофами. Это, конечно, не политологический анализ в строгом смысле, а нравственно-метафизический. Но в нем есть рациональное зерно: общества действительно являются продолжением массовой психологии. Если люди: - нормализуют насилие, - утрачивают сострадание, - живут в логике использования, - не чувствуют связи с живым, то это неизбежно выходит наружу — в форме социальных, экологических и политических кризисов. Макроуровень часто является просто масштабированной версией микроуровня. Как в семье человек умеет или не умеет слышать другого, так и общество умеет или не умеет договариваться.
9. Почему “возрождение начинается с отношений”Это, пожалуй, главный нерв всей беседы. Не с идеологии. Не с революции. Не с смены элит. Не с новой платформы. Не с удобной духовной терминологии. А с того: - как человек разговаривает с близкими, - как берет ответственность, - как относится к телу и сознанию, - как выбирает мотивы, - как учится не использовать, а служить, - как перестает жить только ради себя. Это мысль одновременно простая и крайне неудобная. Потому что она лишает нас привычной психологической лазейки: считать, что главная проблема всегда где-то вовне. Беседа настаивает на обратном: внешняя перестройка без внутренней этики быстро превращается в новую форму старого насилия.
10. Общая оценка содержанияВ данной лекции много спорных, резких и местами недоказуемых утверждений — особенно там, где речь идет о космологии, иных цивилизациях, карме исторических процессов или предельно жестких причинно-следственных связях между питанием и судьбой народов. Это стоит отделять от тех частей беседы, которые имеют более универсальную ценность. Однако за всем этим стоит довольно цельный философский каркас: - человек не должен жить машинально; - удовольствие без развития оборачивается деградацией; - сознание формируется тем, что мы потребляем; - нравственность важнее удобства; - отношения — главный показатель зрелости; - свобода начинается с внутренней трезвости; - любовь требует дисциплины, а не только чувств; - общество нельзя исцелить, если человек не хочет исцеляться сам. В этом смысле беседа выступает как морально-философский манифест против цивилизации потребления и одновременно как призыв к личному взрослению.
ИтогГлавный вывод можно сформулировать так: кризис человечества в этой беседе понимается не как прежде всего политический или экономический, а как кризис сознания и отношений. Человек научился делать мир удобнее, но разучился делать его человечнее. Он усилил инструменты, но не обязательно усилил совесть. И потому любое настоящее возрождение должно начинаться не с глобальных конструкций, а с восстановления разума, ответственности, трезвости и любви в самых конкретных формах повседневной жизни. В каком-то смысле это очень старая мысль, но именно поэтому она и не устаревает: будущее общества начинается там, где один человек перестает жить как потребитель другого человека. И тогда остается открытый вопрос: если истина о человеке действительно проявляется прежде всего в его отношениях, то не там ли и скрыт самый точный критерий того, насколько мы вообще приблизились к подлинно человеческой жизни?