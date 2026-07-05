“Кто и зачем устроил Тбилисскую “трагедию” 1989 года”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора
Эфир на Радио АВРОРА от 23 июня 2026 г.
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Историк Евгений Спицын о трагических событиях 1989 года в Тбилиси.
Ведущий: Кирилл Рычков, генеральный директор ИА «АВРОРА», новый большевик из первичной организации КПРФ «АВРОРА», член Союза журналистов России
Секретарь АВРОРА | КПРФ +7 (925) 296 41 71
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции Евгений Спицын излагает версию, согласно которой события в Тбилиси в апреле 1989 года не были стихийной трагедией, а представляли собой политически управляемую операцию. - Главный тезис: Михаил Горбачёв, по мнению автора, не просто знал о происходящем, а фактически координировал развитие событий. - В качестве одного из ключевых свидетельств приводится позиция бывшего первого секретаря ЦК Компартии Грузии Джумбера Патиашвили, который позднее заявил, что Горбачёв был в курсе всего. - Спицын выделяет три основные цели происходившего: 1. Убрать Патиашвили с поста первого секретаря ЦК Компартии Грузии. 2. Радикализовать грузинский национализм и превратить маргинальных националистов в массовых лидеров. 3. Дискредитировать армию, представив её как карательную силу против народа. - Особая роль в изложенной версии отводится Эдуарду Шеварднадзе, который, как утверждается, был заинтересован в устранении Патиашвили из-за антикоррупционной линии последнего. - По мысли лектора, в Грузии специально создавалась обстановка, при которой силовой сценарий должен был привести к жертвам и политическому эффекту. - Утверждается, что основная часть погибших умерла не от прямого насилия военных, а в результате давки и удушья. - В числе непосредственных исполнителей называются: - Гумбаридзе — как фигура, связанная с ослаблением контроля на площади; - Горгидзе — как человек, чьи действия, по версии лектора, способствовали созданию смертельно опасной ситуации. - Спицын указывает на то, что последующая карьера ряда участников выглядит как косвенное подтверждение их роли: один получил повышение, другой — политическое продвижение. - В более широком контексте события в Тбилиси рассматриваются как часть процесса разрушения СССР, наряду с прибалтийским сепаратизмом и общим кризисом союзного центра.
Подробный выводВ этом видео предлагается не просто описание Тбилисской трагедии 1989 года, а её интерпретация как сознательной политической комбинации, встроенной в логику поздней перестройки. Это важный момент: беседа посвящена не столько реконструкции каждого эпизода на площади, сколько ответу на вопрос — кому оказалась выгодна трагедия и какие политические результаты она принесла. Главная линия рассуждения строится на довольно жестком принципе: если некое событие принесло стратегические выгоды конкретным силам, а ключевые фигуры после него либо усилили свои позиции, либо ушли от ответственности, значит, случайностью это считать нельзя. Такой подход не лишён спорности, но в политической истории он встречается часто: иногда структура последствий действительно раскрывает смысл события лучше, чем официальные объяснения.
1. Логика политической выгодыЛектор показывает, что после апрельских событий были достигнуты сразу несколько результатов: - Патиашвили ушёл; - грузинские националисты резко усилились; - армия была морально и политически скомпрометирована; - центр получил ещё один очаг кризиса внутри СССР. То есть трагедия сработала как механизм многократного действия. В политике именно такие события особенно подозрительны: слишком много игроков получают с одного удара свои дивиденды. Это напоминает не хаос, а хорошо использованный кризис — а может быть, и заранее подготовленный.
2. Почему фигура Патиашвили так важнаОчень показательно, что в лекции тема Патиашвили занимает центральное место. Обычно массовое сознание воспринимает подобные трагедии через схему «народ — власть — армия». Но Спицын добавляет ещё один слой: внутрипартийную борьбу. И это делает картину менее эмоциональной, но более историчной. Позднесоветская система рушилась не только под давлением улицы. Она разрушалась ещё и изнутри — через конфликты элит, аппаратные интриги, борьбу за контроль над силовыми органами и за направление реформ. В этом смысле Тбилисская трагедия, как она подана в лекции, — не просто национальный конфликт, а узел, где сошлись: - союзный кризис, - грузинская внутренняя коррупционная борьба, - националистическая мобилизация, - аппаратные интересы Москвы.
3. Национализм как инструментОдин из наиболее сильных тезисов видео — мысль о том, что до трагедии грузинские радикальные националисты были скорее маргиналами, а после неё стали героями. Это очень характерный исторический механизм. Почти всегда радикальное движение становится массовым не только из-за собственной силы, но и потому, что власть сама создаёт для него миф мученичества. В этом смысле репрессия нередко работает как реклама. Сила, применённая без мудрости, производит противоположный эффект: не подавляет идею, а легитимизирует её. Если смотреть шире, то здесь проявляется почти универсальный закон истории: когда государство теряет чувство меры, оно начинает выращивать собственных противников.
4. Армия как жертва политического манёвраОтдельно лектор настаивает на том, что одной из целей была именно дискредитация армии. Это очень значимый тезис, потому что в конце 1980-х армия оставалась одной из немногих крупных структур, ещё способных символизировать единство государства. Подорвать её моральный авторитет — значит подорвать саму возможность жёсткого удержания страны от распада. Здесь возникает почти философский парадокс: институт, созданный для защиты государства, может быть использован политиками так, что станет орудием разрушения этого же государства. Армия в такой ситуации уже не субъект, а объект манипуляции. Это трагедия не только погибших, но и тех, кого поставили в положение неизбежной вины.
5. Тема давки и реальной механики гибели людейСпицын акцентирует, что, по его версии, люди погибли в основном не от сапёрных лопаток и не от газа, а от давки, вызванной организацией пространства и перекрытиями путей отхода. Это особенно мрачный аспект. Потому что если человек погибает не от прямого удара, а из-за сознательно созданной ловушки, то степень цинизма возрастает. Это уже не просто силовая ошибка, а архитектура катастрофы. История знает немало таких случаев: иногда самым страшным оружием становится не пуля, а заранее рассчитанная паника.
6. Общий смысл лекцииСмысл выступления можно свести к следующему: Тбилисская трагедия рассматривается как важный этап демонтажа СССР, где человеческие жизни стали разменной монетой в борьбе за власть, влияние и политическое будущее страны. Это очень тяжёлый вывод. Он разрушает удобную картину, где есть только злодеи и жертвы в простом, линейном смысле. Здесь всё сложнее: национальные чувства, коррупция, аппаратная борьба, центр и периферия, идеология и личные интересы — всё переплетается. И в этом, пожалуй, главная горечь позднесоветской истории: система погибала не только потому, что у неё были враги, но и потому, что её начали разбирать изнутри те, кто формально должен был её сохранять.
7. Взвешенное замечаниеПри этом важно понимать: в лекции представлена авторская интерпретация, построенная на мемуарных свидетельствах, политической логике и сопоставлении последствий. Такие версии могут быть очень убедительными, но историческая истина почти всегда сложнее любой одной схемы. Особенно когда речь идёт о событиях, где официальные документы, воспоминания участников и политические интересы противоречат друг другу. История вообще редко даёт нам чистую, лабораторную правду. Чаще она оставляет нас среди фрагментов, где приходится различать не только факты, но и мотивы, и тени мотивов. Однако даже в этой неполной ясности одно видно достаточно отчётливо: когда власть начинает использовать кризис как инструмент, трагедия народа становится не ошибкой, а технологией.
ИтогВ данной лекции Тбилисская трагедия 1989 года представлена как не случайный эпизод поздней перестройки, а целенаправленно использованный кризис, выгодный сразу нескольким политическим фигурам. По версии автора: - Горбачёв был осведомлён и вовлечён; - Шеварднадзе был заинтересован в устранении Патиашвили; - силовой сценарий был использован для политических целей; - жертвы стали катализатором роста грузинского национализма; - трагедия ускорила делегитимацию союзного центра и армии. Если смотреть на всё это не только как на спор о фактах, но и как на урок истории, то он звучит тревожно: государства распадаются не в тот момент, когда на улицы выходят радикалы, а в тот момент, когда элиты начинают играть народной болью как инструментом собственной стратегии. И здесь остаётся вопрос, который выходит далеко за пределы одной грузинской драмы: как отличить историческую правду от политически выгодной версии, если сами последствия события становятся частью замысла?