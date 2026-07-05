Новый выпуск из цикла «Живая летопись войны» на Народном Славянском радио.

История рядового Василия Никоновича Сластина — это история о запредельном мужестве. Октябрь 1943 года. Форсирование Днепра. Под шквальным огнём противника, работая почти час в ледяной воде, сапёр Сластин совершил невозможное — натянул канат для парома, обеспечив переправу нашей артиллерии.

Слушайте рассказ о том, как воля одного человека и верность долгу помогли выиграть битву за Днепр и принесли Василию Сластину звание Героя Советского Союза.

Текст читает: Гриф (Григорий Грибов)

В этом выпуске:

Василий Сластин: от хабаровских полей до берегов Днепра.

45 минут в ледяной воде под огнём: как ковался подвиг.

Путь сапёра до самого Берлина.

Память о герое в сердцах потомков.

Общественный проект "Пламя Победы".

0:00 — Вступление. Василий Никонович Сластин

0:19 — Юность героя и начало трудового пути

0:45 — Боевое крещение и первые шаги на фронте

1:05 — Главный подвиг: Переправа через Днепр у села Каменка

1:30 — Присвоение звания Героя Советского Союза

1:57 — От Днепра до Берлина: Боевой путь продолжается

2:08 — Послевоенная жизнь в Хабаровске

2:33 — Заключение. Память об отважном сапёре

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