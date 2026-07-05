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Герой Днепра: подвиг сапёра Василия Сластина | Живая летопись войны

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Переслано от: Народное Славянское радио

Новый выпуск из цикла «Живая летопись войны» на Народном Славянском радио.
История рядового Василия Никоновича Сластина — это история о запредельном мужестве. Октябрь 1943 года. Форсирование Днепра. Под шквальным огнём противника, работая почти час в ледяной воде, сапёр Сластин совершил невозможное — натянул канат для парома, обеспечив переправу нашей артиллерии.

Слушайте рассказ о том, как воля одного человека и верность долгу помогли выиграть битву за Днепр и принесли Василию Сластину звание Героя Советского Союза.

Текст читает: Гриф (Григорий Грибов)

В этом выпуске:

Василий Сластин: от хабаровских полей до берегов Днепра.
45 минут в ледяной воде под огнём: как ковался подвиг.
Путь сапёра до самого Берлина.
Память о герое в сердцах потомков.

Общественный проект "Пламя Победы".

0:00 — Вступление. Василий Никонович Сластин
0:19 — Юность героя и начало трудового пути
0:45 — Боевое крещение и первые шаги на фронте
1:05 — Главный подвиг: Переправа через Днепр у села Каменка
1:30 — Присвоение звания Героя Советского Союза
1:57 — От Днепра до Берлина: Боевой путь продолжается
2:08 — Послевоенная жизнь в Хабаровске
2:33 — Заключение. Память об отважном сапёре

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Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Василий Никонович Сластин — сапёр, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. - Родился 9 мая 1908 года в селе Москвитино Амурской области, в крестьянской семье. - До войны жил и работал на Дальнем Востоке: в селе Богородское трудился в рыболовецком колхозе, позже был старшиной катера. - В Красную армию призван в сентябре 1942 года, на фронте — с февраля 1943 года. - Служил сапёром в 4-м отдельном сапёрном батальоне 193-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. - В ночь на 16 октября 1943 года при форсировании Днепра у села Каменка переправился на правый берег. - Под огнём противника натянул канат для парома и около часа работал в холодной воде, оборудуя пристань. - 17 октября на пароме переправил полковую артиллерию, 122-мм миномёты и боеприпасы. - За мужество и героизм 30 октября 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза, награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». - Прошёл войну до конца, участвовал в Белорусской и Берлинской наступательных операциях. - После войны жил и работал в Хабаровске, затем вернулся в Богородское, где служил в сельской пожарной охране. - Скончался 30 июля 1979 года, похоронен в Хабаровске. - Память о герое сохранена: его именем названа улица в Богородском.

Подробный вывод

В данной лекции показан не просто эпизод военной биографии, а очень характерный образ войны: победа складывалась не только из громких наступлений и решений командующих, но и из тяжёлого, почти незаметного труда конкретного человека, который в критический момент сделал всё, что было необходимо. Подвиг Василия Сластина особенно значим тем, что сапёрская работа — это пример мужества без внешней эффектности. Пехота идёт в атаку, артиллерия бьёт по врагу, танки прорывают оборону — но всё это часто становится возможным лишь потому, что кто-то в воде, в темноте, под угрозой смерти натянул канат, устроил переправу, обеспечил проход техники и боеприпасов. В этом смысле сапёр — фигура почти философская: он соединяет берега не только физически, но и исторически. Между замыслом и его воплощением всегда есть «переправа», и именно такие люди делают её возможной. Особенно выразителен эпизод с Днепром. Форсирование этой реки было одним из самых тяжёлых и судьбоносных этапов войны. Днепр — это не просто географическая преграда, а символ рубежа, где проверялись воля, дисциплина и цена человеческой стойкости. То, что Сластин около часа работал в воде, подготавливая пристань для парома, говорит о подвиге не как о вспышке эмоции, а как о форме внутренней собранности. Здесь героизм проявляется не в красивом жесте, а в точном, тяжёлом и необходимом действии. Биография Сластина до войны тоже важна. Он был не кадровым военным, а человеком труда: крестьянин, работник рыболовецкого хозяйства, старшина катера. Это показывает важную правду о той эпохе: войну вынесли на себе в значительной степени обычные люди, чьи навыки мирной жизни неожиданно стали жизненно важны на фронте. Опыт работы на воде, дисциплина, привычка к ответственности — всё это, вероятно, стало частью его боевой надёжности. История часто романтизирует героев, но реальность глубже: героизм нередко вырастает из долга, ремесла и характера, а не из желания прославиться. Не менее важно и то, как сложилась его судьба после войны. Он не превратился в мифическую фигуру, оторванную от повседневности, а вернулся к обычной жизни, трудился, служил обществу, работал в пожарной охране. Это разрушает привычную идеализацию героизма как чего-то исключительно фронтового. Подлинная сила человека проявляется и в том, чтобы после ужаса войны снова жить, работать, быть полезным. В этом есть особая зрелость: герой не только тот, кто совершил подвиг в исключительных обстоятельствах, но и тот, кто сохранил достоинство в мирной жизни. Если смотреть шире, беседа посвящена ещё и памяти. Такие истории нужны не только для перечисления наград и дат. Они возвращают нам конкретность прошлого. Пока имя героя связано с местом, поступком, холодной водой Днепра, паромом, миномётами, — память живая. Когда же остаются только общие слова о «мужестве» и «подвиге», история начинает превращаться в абстракцию. А абстракция удобна, но она лишает нас настоящего соприкосновения с реальностью войны. Поэтому главный смысл этого видео — напомнить, что история Победы состоит из множества личных усилий, где решающим оказывался человек, внешне ничем не выдающийся. Василий Сластин предстаёт как пример спокойного, действенного, не театрального героизма, в котором соединяются труд, мужество, выучка и верность долгу. И, пожалуй, самый важный вопрос, который остаётся после таких историй: что в действительности делает человека героем — исключительный момент подвига или вся та внутренняя правда жизни, которая позволяет ему в нужную минуту не отступить?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/bea450a82355eb3308a4f4e59de21263/
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