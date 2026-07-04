ЗОЛОТО, НЕФТЬ И ОРМУЗСКИЙ ПРОЛИВ: Лисицын о новой книге Катасонова | Фёдор Лисицын
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Фёдор Лисицын в рамках проекта «Живая рецензия» разбирает свежую книгу экономиста Валентина Катасонова «Война на Ближнем Востоке: угроза не только мировой экономике, но и существованию человечества». В центре внимания — не столько политическое противостояние США, Израиля и Ирана, сколько глубинные экономические последствия борьбы за контроль над Ормузским проливом.
Лисицын подробно останавливается на анализе рынка драгоценных металлов: историческом отходе от золотого стандарта, аномальном падении цен на серебро и платину, а также роли инфляции как утраченного инструмента государственного экономического регулирования. Отдельные темы выпуска — религиозно-эсхатологическая риторика в американской политике, выжидательная позиция Китая как «молчаливого наблюдателя» и финансовое будущее мира: закат классических криптовалют и перспективы появления «криптозолота» — цифровых активов, обеспеченных реальными физическими слитками.
Книга Война на Ближнем Востоке: угроза не только мировой экономике, но и существованию человечества | Катасонов Валентин Юрьевич
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00:00 Вступление: рецензия на книгу Валентина Катасонова
01:46 США, Израиль и Иран: специфика ближневосточного конфликта
04:01 Ормузский пролив как главная геостратегическая болевая точка
06:02 Рекорды рынка золота и историческая отмена золотого стандарта
09:04 Инфляция доллара и глобальная игра на краткосрочных контрактах
11:05 Фиатные деньги, доверие к Центробанкам и учетная ставка в РФ
14:08 Аномалии драгметаллов: почему платина и серебро стремительно дешевеют
17:04 Историческая эволюция соотношения цен на золото и серебро
21:05 Инфляция как обоюдоострый инструмент восстановления государств
24:39 Возможно ли возвращение валют с реальным золотым обеспечением
27:10 Загадка Кеннеди и попытка вернуть «монетное серебро» в экономику США
28:11 Религиозно-эсхатологическая риторика Трампа
32:04 Китай как молчаливый выгодоприобретатель конфликта
33:07 Закат эры биткоина и появление крипты, обеспеченной золотом
35:09 Финансовые прогнозы на будущее и финал
#ФёдорЛисицын #ВалентинКатасонов #БлижнийВосток #экономика #золото #инфляция #криптовалюта #США #Иран #геополитика
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео разбирается книга Валентина Катасонова о войне на Ближнем Востоке как факторе не только политического, но прежде всего экономического кризиса. - Центральный узел анализа — Ормузский пролив как болевая точка мировой экономики: его возможное перекрытие влияет на нефть, торговлю, логистику и глобальные рынки. - Конфликт вокруг Ирана трактуется не только как идеологический или военный, но как борьба за контроль над энергетическими потоками и связанными с ними финансовыми механизмами. - Лектор подчеркивает, что США и Израиль формально выступают на одной стороне, но их интересы не полностью совпадают. - Иран представлен как государство, сумевшее сохранить политическую и территориальную целостность, несмотря на длительное внешнее давление. - Один из главных экономических сюжетов — рост золота: не столько золото “дорожает”, сколько фиатные валюты, прежде всего доллар, в долгом горизонте теряют устойчивость. - Современная финансовая система описывается как основанная на доверии к эмитенту, а не на жестком товарном обеспечении. - Ближневосточный конфликт рассматривается как среда для игры на краткосрочных колебаниях цен на нефть, энергоносители, вооружения и драгоценные металлы. - Отдельно обсуждается различие в динамике драгоценных металлов: - золото — актив-убежище; - платина — потеряла прежний статус относительно золота; - серебро — утратило значительную часть прежней финансовой роли и сильнее зависит от структуры промышленного спроса. - Подчеркивается, что возврат драгоценных металлов в центр денежной системы невозможен без появления государств, готовых реально обеспечивать валюту золотом или серебром. - Затрагивается тема политики Центрального банка РФ и влияния ближневосточного кризиса на экономику России. - Упоминается Китай как важнейший наблюдатель и потенциальный выгодоприобретатель от глобальной нестабильности. - Обсуждается спад ажиотажа вокруг классических криптовалют и рост интереса к цифровым инструментам, обеспеченным золотом. - Лектор скептически относится к религиозно-мессианским интерпретациям политики, считая их скорее идеологической оболочкой, чем сущностью происходящего.
Подробный выводВ данной лекции перед нами не просто обзор книги, а попытка посмотреть на Ближний Восток как на место, где политика, экономика, мифология власти и психология рынков сплавлены в один нервный узел. И это, пожалуй, главный смысл беседы: войны давно уже не существуют отдельно от финансовых конструкций, а финансовые конструкции — отдельно от географии, сырья и страха.
1. Ближний Восток как не “локальный конфликт”, а точка пересборки мировой экономикиЗдесь важна сама оптика. Обычно массовое восприятие конфликта строится вокруг лозунгов: безопасность, демократия, режимы, терроризм, свободы, религия. Но лектор последовательно смещает фокус: за шумом идеологий стоит материальная архитектура мира — нефть, проливы, логистика, валюты, биржевые ожидания, сырьевые страхи. Ормузский пролив выступает почти как современная версия “нерва цивилизации”. Если древние империи держались на контроле торговых путей, то нынешний мир держится на узких местах глобальной инфраструктуры. В этом смысле география сильнее риторики. Можно сколько угодно говорить о ценностях, но рынок реагирует не на лозунги, а на риск срыва поставок. Это очень трезвое наблюдение. Истина в политике почти всегда многослойна: публично обсуждаются принципы, а реально защищаются потоки.
2. Золото как индикатор недоверия к современным деньгамОдин из самых содержательных пластов беседы — рассуждение о золоте. Здесь важно не впасть в старую романтическую иллюзию, будто золото — “вечная абсолютная истина экономики”. Нет, скорее золото — это исторический психометр. Оно показывает степень тревоги системы. Когда растет золото, это не обязательно значит, что золото стало “лучше”. Часто это значит, что: - валютам доверяют меньше, - будущему доверяют меньше, - государствам доверяют меньше, - финансовая абстракция перестает казаться надежной. То есть золото — не просто металл, а символ попытки вернуться к чему-то ощутимому. В человеческой психике это очень понятно: в эпоху неопределенности сознание тянется к тому, что можно хотя бы представить как реальное, весомое, конечное. В этом смысле золото — почти экзистенциальный актив. Но лектор не идеализирует его. Он указывает, что современная денежная система уже живет по иным правилам: деньги — это не металл, а доверие, запись, обязательство, структура власти. И вернуть золото в прежний центр мира невозможно простым желанием. Нужна не ностальгия, а институциональная воля государства. А ее нет.
3. Серебро и платина: полезная критика бытовых мифов об “инвестициях в металл”Очень важен фрагмент о различии между золотом, серебром и платиной. Часто в популярном сознании “драгоценные металлы” воспринимаются как единый класс вечной надежности. Но реальность сложнее. - Золото — прежде всего символ сбережения и резервного доверия. - Серебро — исторически металл двойственной природы: и денежный, и промышленный. - Платина — пример того, как редкость сама по себе не гарантирует сохранения статуса. Это хороший урок против идеализации. Люди любят превращать актив в миф. Но рынок наказывает за поклонение образу вместо анализа функции. Если меняется структура спроса, меняется и судьба актива. В этом есть почти философская параллель: ценность — не сущность вещи, а отношение вещи к системе.
4. Конфликт как пространство спекуляцииОдна из самых жестких мыслей лекции: современная война — это еще и среда извлечения прибыли из краткосрочной волатильности. Звучит цинично, но именно поэтому похоже на правду. Когда растут риски, начинают колебаться: - нефть, - газ, - металлы, - акции, - страховки, - транспортные ставки, - военные контракты. То есть война для одних — катастрофа, а для других — рынок возможностей. Это не отменяет трагедии, но показывает, что система умеет конвертировать страх в прибыль. Такова одна из темных сторон современной глобальной экономики: она не только страдает от кризисов, но и питается ими. В психологическом смысле это напоминает зависимость: система боится нестабильности и одновременно извлекает из нее энергию.
5. Россия, ставка ЦБ и пределы экономического суверенитетаЛектор касается и российской ситуации, особенно через тему процентной ставки. Здесь звучит мысль о частичной беспомощности государства перед финансовой архитектурой, где центробанк формально независим, а пространство для маневра ограничено. Можно спорить с деталями и с оценками, но сама проблема поставлена верно: насколько современное государство реально управляет собственной экономикой, а насколько лишь адаптируется к внешним правилам игры? Это не чисто технический, а почти философский вопрос о суверенитете. Потому что суверенитет сегодня — это уже не только армия и границы, но и: - способность управлять кредитом, - определять цену денег, - выдерживать внешние шоки, - не быть полностью зависимым от глобального капитала. И здесь видно напряжение между желанием контроля и реальностью взаимозависимого мира.
6. Китай как молчаливый стратегИнтересен образ Китая как силы, которая не обязана кричать, чтобы выигрывать. Пока другие истощают себя в конфликтах, Китай наблюдает, накапливает, перераспределяет и выстраивает длинную игру. Это почти даосская линия в геополитике: не обязательно бить первым, иногда достаточно переждать и использовать изменившийся рельеф. В мире, одержимом скоростью реакции, выигрывает тот, кто мыслит циклами. Но и здесь важно не впасть в идеализацию Китая. Любая крупная держава не “мудрец”, а субъект интереса. Просто формы рациональности могут различаться: одни предпочитают грубую демонстрацию силы, другие — медленное структурное проникновение в инфраструктуру торговли, резервов, технологий и расчетов.
7. Криптовалюты, обеспеченные золотом: мост между старой материальностью и новой цифровой абстракциейПожалуй, один из самых современных сюжетов беседы — идея цифровых активов, обеспеченных реальным золотом. Это любопытный синтез двух, казалось бы, противоположных миров: - древней логики материального обеспечения, - новой логики цифрового учета и трансграничного обращения. С философской точки зрения это симптом эпохи. Человек уже не хочет полностью возвращаться назад, к слиткам в подвале, но и чистой абстракции блокчейна тоже не доверяет. Ему нужен гибрид: цифра, за которой стоит нечто осязаемое. Это очень по-человечески. Мы живем между материей и символом. И финансовая система лишь отражает эту антропологическую двойственность. Однако и тут стоит быть осторожным: обеспеченность на бумаге или в цифровом реестре — еще не гарантия реального доступа к активу. Любая система держится не только на технологии, но и на доверии к институтам, аудиту, юрисдикции, принуждению к исполнению обязательств. Иначе “цифровое золото” может оказаться просто еще одной красивой идеей.
8. Критика мессианской политикиЛектор довольно едко относится к попыткам оправдывать конфликт религиозными пророчествами и эсхатологическими конструкциями. И это важное замечание. Когда политика начинает говорить языком судьбы и священной предрешенности, возрастает риск фанатизма. Человек склонен приписывать своим желаниям космический статус. Это старый соблазн: превратить интерес в миссию, выгоду — в откровение, геополитику — в священную войну. Так иллюзия становится инструментом мобилизации. В этом смысле беседа полезна как прививка от идеологических чар. Любая большая система старается представить свои действия не просто выгодными, а нравственно или даже метафизически обязательными. Но чем громче звучит сакральное оправдание, тем внимательнее стоит смотреть на нефть, золото, маршруты и контракты.
9. Общий смысл лекцииЕсли собрать все вместе, то основная мысль такова: Через него мы видим: - хрупкость фиатных денег, - зависимость мира от энергетических узлов, - нервозность рынков, - кризис доверия к институтам, - поиск новых форм резервной ценности, - переход к гибридным финансовым моделям. И здесь особенно важно не скатиться ни в грубый материализм, ни в конспирологическую мистику. Не всё сводится только к нефти, но и не всё определяется идеями. История обычно движется там, где символы обслуживают интересы, а интересы нуждаются в символах.
ИтогЭта беседа производит впечатление попытки вернуть разговор о мировой политике на более приземленный, но и более честный уровень. Не отрицая идеологий, она показывает, что под ними работают гораздо более конкретные силы: маршруты, металлы, ликвидность, страх, доверие, ставка, резерв, спекуляция. В этом есть своя трезвая мудрость. Люди часто влюбляются в объяснения, которые красивее реальности. Но реальность почти всегда грубее, многослойнее и менее героична. Войны редко начинаются только из-за идей; чаще идеи становятся одеждой для интересов. И вместе с тем интересы тоже не существуют в пустоте — они питаются верой людей, их страхами, образами будущего, их готовностью считать что-то “надежным”, “справедливым” или “священным”. Если смотреть глубже, то разговор о золоте, нефти и Ормузском проливе — это в конечном счете разговор о доверии. О том, чему человек и цивилизация готовы доверить свое завтра: металлу, государству, цифре, рынку, силе, Богу, привычке? И, возможно, самый интересный вопрос здесь не в том, какой актив победит, а в том, что именно сегодня люди по-настоящему считают реальностью — то, что можно потрогать, или то, во что все согласились верить?