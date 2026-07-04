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Книга "Змей Горыныч – герой Тридевятого царства. Книга вторая":

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ККнига В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе

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Фёдор Лисицын в рамках проекта «Живая рецензия» разбирает свежую книгу экономиста Валентина Катасонова «Война на Ближнем Востоке: угроза не только мировой экономике, но и существованию человечества». В центре внимания — не столько политическое противостояние США, Израиля и Ирана, сколько глубинные экономические последствия борьбы за контроль над Ормузским проливом.

Лисицын подробно останавливается на анализе рынка драгоценных металлов: историческом отходе от золотого стандарта, аномальном падении цен на серебро и платину, а также роли инфляции как утраченного инструмента государственного экономического регулирования. Отдельные темы выпуска — религиозно-эсхатологическая риторика в американской политике, выжидательная позиция Китая как «молчаливого наблюдателя» и финансовое будущее мира: закат классических криптовалют и перспективы появления «криптозолота» — цифровых активов, обеспеченных реальными физическими слитками.

Книга Война на Ближнем Востоке: угроза не только мировой экономике, но и существованию человечества | Катасонов Валентин Юрьевич

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00:00 Вступление: рецензия на книгу Валентина Катасонова

01:46 США, Израиль и Иран: специфика ближневосточного конфликта

04:01 Ормузский пролив как главная геостратегическая болевая точка

06:02 Рекорды рынка золота и историческая отмена золотого стандарта

09:04 Инфляция доллара и глобальная игра на краткосрочных контрактах

11:05 Фиатные деньги, доверие к Центробанкам и учетная ставка в РФ

14:08 Аномалии драгметаллов: почему платина и серебро стремительно дешевеют

17:04 Историческая эволюция соотношения цен на золото и серебро

21:05 Инфляция как обоюдоострый инструмент восстановления государств

24:39 Возможно ли возвращение валют с реальным золотым обеспечением

27:10 Загадка Кеннеди и попытка вернуть «монетное серебро» в экономику США

28:11 Религиозно-эсхатологическая риторика Трампа

32:04 Китай как молчаливый выгодоприобретатель конфликта

33:07 Закат эры биткоина и появление крипты, обеспеченной золотом

35:09 Финансовые прогнозы на будущее и финал

#ФёдорЛисицын #ВалентинКатасонов #БлижнийВосток #экономика #золото #инфляция #криптовалюта #США #Иран #геополитика