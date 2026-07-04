Узнайте захватывающую историю атомной энергетики и электричества, которая навсегда изменила вектор развития человечества. В этом эксклюзивном разборе Борис Марцинкевич пройдет невероятный путь от гениальной таблицы Менделеева и экспериментов с лейденской банкой до создания сверхмощных ядерных реакторов Росатома. Вы поймете, как случайные научные открытия катодных лучей и опасные опыты с молниями привели к открытию электрона и началу глобальной атомной эры. Какие скрытые технологии прошлого определяют наше будущее? Подробнее в новом видео

00:00 История Росатома. Как атомная энергетика изменила мир

01:30 Ядерные технологии: Почему физика реакторов понятнее, чем кажется

02:50 Атомный клуб: Противостояние СССР и США в ядерной гонке

04:10 Атомный ледокольный флот: Севморпуть и мирное использование атома

05:40 Ядерные реакторы: От военных разработок до безопасности будущего

07:15 Почему Европа признала атомную энергию экологичной?

09:10 Искусственный интеллект: Зачем цифровому будущему ядерная мощь

10:10 Проект Прорыв: Безотходное ядерное топливо и реактор БРЕСТ-300

12:30 Таблица Менделеева: Гениальное предсказание и периодический закон

15:30 Строение атома: Как физики открывали протоны, нейтроны и электроны

19:30 История электричества: Первые опыты Отто фон Герике и электростатика

21:50 Изобретение конденсатора: эксперименты Бенджамина Франклина

24:30 Вольтов столб: Как Алессандро Вольта создал первый источник тока

27:15 Катодные лучи: Газоразрядные трубки Гейслера и основы современной физики

30:30 Трубка Крукса: Знаменитый эксперимент с мальтийским крестом

32:00 Золотой век физики: Открытие Рентгена, Беккереля и Марии Кюри

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