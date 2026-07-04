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В этом видео мы разберем самые безумные и важные задокументированные кейсы в истории НЛО. Часть из них, которые не могут опровергнуть военные, мы объясним сами. Но будет и то, что никто до сих пор не смог расшифровать. Вы узнаете, как в СССР развернули самую массовую программу по изучению за НЛО и почему ваши близкие, возможно, были ее участниками. Мы поговорим о невероятных историях похищений, безумных сектах и инопланетных религиях. Затем прогуляемся по закрытым коридорам зоны 51, где американцы прячут корабли инопланетян. А в конце поймем, почему НЛО гораздо реальнее, чем кажется сам рациональным из скептиков.

Приходите на мои открытые лекции! Список городов: https://faib.media/lectures

Моя книга “Простовещи”: https://faib.media/prosto

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Содержание:

0:00 Преролл

0:15 Видео, взорвавшие интернет

04:29 Они настоящие?

06:21 Реклама, которая вам понравится

07:59 Я хотел бы извиниться

15:03 Как убивали НЛО

22:48 Реклама, которая вам понравится

23:20 Власти скрывают

33:39 Реклама, которая вам понравится

33:53 Космическая любовь

46:13 Один шаг до ненависти

01:00:21 Чудо Лазаря

01:20:42 Дорога к заговору

01:34:01 Дарим книгу выпуска

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#нло #инопланетяне #космос

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