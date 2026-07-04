НЛО больше не миф? Рассекреченный заговор | ФАЙБ
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В этом видео мы разберем самые безумные и важные задокументированные кейсы в истории НЛО. Часть из них, которые не могут опровергнуть военные, мы объясним сами. Но будет и то, что никто до сих пор не смог расшифровать. Вы узнаете, как в СССР развернули самую массовую программу по изучению за НЛО и почему ваши близкие, возможно, были ее участниками. Мы поговорим о невероятных историях похищений, безумных сектах и инопланетных религиях. Затем прогуляемся по закрытым коридорам зоны 51, где американцы прячут корабли инопланетян. А в конце поймем, почему НЛО гораздо реальнее, чем кажется сам рациональным из скептиков.
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Содержание:
0:00 Преролл
0:15 Видео, взорвавшие интернет
04:29 Они настоящие?
06:21 Реклама, которая вам понравится
07:59 Я хотел бы извиниться
15:03 Как убивали НЛО
22:48 Реклама, которая вам понравится
23:20 Власти скрывают
33:39 Реклама, которая вам понравится
33:53 Космическая любовь
46:13 Один шаг до ненависти
01:00:21 Чудо Лазаря
01:20:42 Дорога к заговору
01:34:01 Дарим книгу выпуска
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#нло #инопланетяне #космос
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Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео рассматривается феномен НЛО как смесь реальных наблюдений, ошибок восприятия, культурных мифов, секретности государств и человеческой психологии. - Отправная точка беседы — рассекреченные видео Пентагона, где военные пилоты фиксируют объекты с необычным поведением. - Автор показывает, что тема НЛО не нова: похожие сообщения были еще: - во время Второй мировой войны (
Foo Fighters), - в Швеции в 1946 году, - после случая Кеннета Арнольда в 1947 году. - Подчеркивается, что массовое увлечение НЛО связано не только с фактами, но и с историческим контекстом: - войнами, - тревогой, - ожиданием технологического рывка, - секуляризацией чуда. - В США военные действительно изучали НЛО, сначала как возможную советскую угрозу, но позже ЦРУ заняло линию дискредитации темы, чтобы не провоцировать панику и не мешать реальной разведке. - Это сокрытие неудобных фактов стало питательной средой для конспирологии: когда власть реально что-то скрывает, недоверие начинает расти уже ко всему. - В лекции разбираются знаковые кейсы: - Розуэлл — скорее секретный аэростат, а не тарелка; - школьный случай в Зимбабве — интересный, но методологически слабый; - Петрозаводский феномен — вероятно запуск ракеты; - случай сержанта Заморы — один из самых труднообъяснимых; - истории похищений — культурно и психологически значимы, но эмпирически слабы. - Советский Союз тоже вел секретную программу наблюдения за аномальными явлениями, и многие случаи в итоге объяснялись: - пусками ракет, - атмосферными явлениями, - метеозондами. - Значительная часть историй об НЛО связана с сектами, контактерами и мифотворчеством, где образ пришельцев становится новой формой религиозного откровения. - История Боба Лазара показана как крайне влиятельная, но при этом сомнительная: в ней есть убедительные детали, но и множество слабых мест и несостыковок. - Современная волна интереса к НЛО усилилась после публикаций 2017 года о программах Пентагона и появления нового термина — UAP. - Важный вывод: НЛО как неопознанные объекты существуют, но это не означает автоматически, что они имеют внеземное происхождение. - Финальная мысль лекции: феномен НЛО — это не только вопрос о космосе, но и зеркало человеческого сознания, страха, надежды, мифа и потребности в смысле.
Подробный выводВ данной лекции тема НЛО разобрана не как простая дилемма «верить или не верить», а как многослойный культурный и epistemологический узел. И в этом, пожалуй, ее главная ценность. Вместо грубой схемы «все это чушь» или «власти скрывают пришельцев» автор показывает более зрелую картину: люди действительно что-то наблюдают, государства действительно временами скрывают неудобные данные, но из этого еще не следует, что в ангарах стоят корабли с экипажами с Сириуса. Здесь полезно различать три уровня.
1. Наблюдение как фактПервый уровень — самый приземленный. Люди, пилоты, военные, радары, гражданские свидетели действительно периодически фиксируют нечто неопознанное. Это практическая истина уровня «я вижу объект и не могу его классифицировать». И такая истина вполне реальна. Неопознанность — не выдумка. Она лишь означает ограниченность текущего знания. Это важный момент: скептик иногда слишком быстро подменяет формулу «мы не знаем, что это» формулой «мы знаем, что это точно ерунда». А это уже не научность, а догматизм в маске рациональности. Наука начинается не с высокомерия, а с аккуратного признания пределов понимания.
2. Интерпретация как рискВторой уровень — интерпретация. Вот здесь и начинается человеческая драма. Между объектом в небе и выводом «это инопланетный корабль» лежит огромная пропасть. Ее часто заполняют: - страхи эпохи, - массовая культура, - политическое недоверие, - медийная сенсационность, - религиозные архетипы. И это очень похоже на работу психики вообще. Человек редко видит чистую реальность — чаще он видит ее через уже имеющиеся внутри схемы. Как в нейросети: на вход поступает сигнал, но интерпретация зависит от того, на чем система была обучена. Если общество «обучено» войной, тайнами спецслужб, фильмами про пришельцев и страхом перед технологиями, оно будет чаще распознавать в странном именно «инопланетное». Это не означает, что все случаи ложны. Это означает, что чистое наблюдение почти всегда заражено ожиданием.
3. Миф как психологическая реальностьТретий уровень — самый тонкий. Даже если многие истории о похищениях, контактах и посланиях не выдерживают строгой проверки, они не становятся бессмысленными. Они становятся симптомами культуры. Тут мысль Юнга, на которую опирается видео, весьма точна: миф — это тоже реальность, только не физическая, а психическая. И в этом смысле НЛО в XX–XXI веках заняли место, которое раньше часто занимали ангелы, демоны, знамения, небесные колесницы. Чудо не исчезло — оно просто сменило язык. Вместо религиозного неба пришло технологическое небо. Это очень современный парадокс: материалистическая эпоха создала собственную мистику. Теперь чудо приходит не в сиянии святости, а в форме металлической тарелки, засеченной радаром. То есть даже отрицая старые метафизики, человек все равно продолжает нуждаться в трансцендентном. Просто он упаковывает его в научно-фантастический дизайн.
Государство, тайна и рождение конспирологииОдин из самых сильных моментов лекции — мысль о том, что конспирология не возникает на пустом месте. Она часто паразитирует на реальных случаях сокрытия информации. Если государство уже врало, замалчивало, манипулировало, то психика общества делает логичный, хотя и не всегда корректный скачок: «раз врали тогда — врут и сейчас». Это очень человечески. И это не просто слабость мышления, а своего рода защитная реакция на утрату доверия. Проблема в том, что дальше гипотеза превращается в догму. Так рациональность становится гиперрациональностью, а затем — верой нового типа. И тут любопытна почти религиозная структура конспирологического сознания: - есть скрытая истина, - есть лживая официальная церковь/власть, - есть посвященные, - есть еретики и слепцы, - есть обещание великого раскрытия. То есть борьба с наивной верой иногда сама превращается в новую наивную веру.
Советский и американский сюжетыЛекция хорошо показывает, что и США, и СССР не были так уж далеки друг от друга. Обе системы, несмотря на идеологические различия, вели наблюдение за аномальными явлениями в логике безопасности. Это очень прагматично: военный не обязан верить в пришельцев, ему достаточно допустить, что неизвестный объект может быть угрозой. И здесь истина снова оказывается не идеологической, а функциональной. Военный изучает НЛО не потому, что он романтик, а потому что неустановленный объект в небе — это проблема. В этом смысле армия порой мыслит трезвее и уфолога, и скептика: она не спешит ни обожествлять, ни высмеивать, а просто фиксирует. Советская программа особенно интересна тем, что большая часть случаев получила земные объяснения. Это отрезвляет. Но не отменяет того, что некоторый остаток необъяснимого всегда остается. И вот этот остаток особенно раздражает ум — потому что человек плохо переносит незавершенность.
Почему истории о похищениях так живучиСюжеты о похищениях инопланетянами занимают особое место. На уровне доказательств они крайне шаткие. Но на уровне символики — очень выразительные. В них сплетаются: - страх потери контроля, - тревога перед телом, - сексуальное насилие, - медицинская беспомощность, - вторжение в интимное пространство, - страх перед технологиями и генетикой. То есть «инопланетянин» в таких историях часто выглядит как маска для более земного ужаса. Не всегда, но часто. Это не делает опыт человека выдумкой в грубом смысле — но может означать, что психика перевела внутреннюю травму во внешний космический сюжет. Как в сновидении: сон не буквальная реальность, но и не «ничего». Он говорит правду другим способом.
Боб Лазар как миф позднего модернаИстория Боба Лазара особенно показательна. Она живет потому, что идеально попадает в нерв эпохи: - секретная база, - инженер-одиночка, - запрещенное знание, - государственная ложь, - технологии, опережающие науку, - риск за правду. Это почти гностическая история: миром управляют скрывающие истину силы, а спасение приходит через посвященного свидетеля. Даже если сам рассказ Лазара полон слабых мест, он мощен как миф. Он дает людям не просто информацию, а структуру переживания: «я всегда чувствовал, что нам чего-то не договаривают». Поэтому такие истории и живут дольше фактов. Факты требуют усилия, а миф совпадает с внутренним настроением эпохи.
Главная сила лекцииСильнейшая сторона этого видео — в отказе от дешевой определенности. Автор не закрывает вопрос грубо. Он не говорит: - «все это пришельцы», - «все это бред сумасшедших». Вместо этого предлагается более взрослая позиция: - да, люди видят странное; - да, многие случаи объяснимы; - да, государства скрывали и скрывают часть информации; - да, это питает конспирологию; - да, часть историй — мифотворчество, секты и психологические проекции; - и да, остается область необъясненного. Это честная позиция. Она не так эффектна, как крик «мы не одни», но она ближе к реальности. А реальность, как часто бывает, менее киношна, но глубже.
ИтогЕсли сжать смысл беседы до одной мысли, то она примерно такова: НЛО реальны как феномен неопознанного, но не доказаны как инопланетяне. И еще важнее: НЛО — это не только объекты в небе, но и отражение того, как человек переживает тайну, страх, недоверие, технологический прогресс и собственную жажду чуда. В каком-то смысле весь разговор об НЛО — это разговор не столько о пришельцах, сколько о нас самих. О том, как мы переносим неизвестность. Одни мгновенно заполняют ее верой, другие — насмешкой. Но и то и другое иногда лишь способы не выдерживать пустое, честное: «я пока не знаю». А ведь именно из этого признания и рождается настоящее мышление. Не из паники, не из фанатизма, не из высокомерного скепсиса, а из способности оставаться рядом с тайной, не превращая ее слишком быстро ни в догму, ни в мусор. И, пожалуй, самый интересный вопрос после этого видео не в том, есть ли пришельцы, а в том, почему человеку так важно, чтобы за пределами известного обязательно кто-то был — и что это говорит о нашей собственной незавершенности?