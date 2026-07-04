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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.

В этом видео разберём, какой будет война будущего и какие задачи стоят сегодня перед транснациональными корпорациями. Объясню, кто бросает главные вызовы прямо сейчас, каким будет следующий шаг в развитии искусственного интеллекта и беспилотников, какие риски несёт потенциальная армия нового типа и что на самом деле может нас спасти.

Досмотрите до конца — после этого видео вы по-другому посмотрите на то, как меняется мир и куда движутся технологии и глобальная политика.

✍️ Напишите в комментариях: как вы думаете, что нас ждёт в будущем?

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00:00 – Кто бросает сегодня главные вызовы?

01:50 – Следующий шаг в развитии ИИ и БПЛА

04:15 – Потенциальная армия и риски

05:40 – Единственное, что нас спасет