НАС затягивают в ВОЙНУ, которая изменит МИР! Как будет выглядеть война будущего?
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Привет! Это официальный канал Сергея Будкова — социолога, аналитика и общественного деятеля, руководителя проектов «Тандем поколений», «Человек и Ноосфера», «Управление социальными суперсистемами» и др.
В этом видео разберём, какой будет война будущего и какие задачи стоят сегодня перед транснациональными корпорациями. Объясню, кто бросает главные вызовы прямо сейчас, каким будет следующий шаг в развитии искусственного интеллекта и беспилотников, какие риски несёт потенциальная армия нового типа и что на самом деле может нас спасти.
Досмотрите до конца — после этого видео вы по-другому посмотрите на то, как меняется мир и куда движутся технологии и глобальная политика.
✍️ Напишите в комментариях: как вы думаете, что нас ждёт в будущем?
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00:00 – Кто бросает сегодня главные вызовы?
01:50 – Следующий шаг в развитии ИИ и БПЛА
04:15 – Потенциальная армия и риски
05:40 – Единственное, что нас спасет
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео война будущего описывается как война беспилотников, искусственного интеллекта и сетевого управления. - Автор считает, что малая беспилотная авиация уже доказала свою эффективность, а государства к таким угрозам не готовы. - Главным источником угрозы называются транснациональные корпорации, которые, по мнению автора, стремятся ослабить национальные правительства и продвигать формат «сетевых государств». - Утверждается, что глобальные кризисы — в энергетике, топливе и управлении доступом к ресурсам — используются как инструмент перевода общества в новый стандарт контроля. - Особое внимание уделяется сценарию, где миниатюрные БПЛА, управляемые ИИ, смогут действовать роем и поражать людей или группы, неугодные центрам силы. - Автор предполагает, что такие рои будут массовыми, дешёвыми, трудноподавляемыми и смогут запускаться почти откуда угодно. - Высказывается мысль, что будущая война станет дистанционной, а операторами средств поражения могут стать люди по всему миру, включая бывших геймеров. - Подчёркивается, что на поле боя будут конкурировать не столько армии в классическом смысле, сколько алгоритмы, вычислительные системы и технологии управления. - В качестве ключевого условия выживания и победы называется не только технологический, но прежде всего интеллектуальный суверенитет. - Финальный практический вывод автора: обществу нужны самостоятельно мыслящие, интеллектуально развитые люди, способные создавать собственные технологии и модели управления.
Подробный выводВ данной лекции соединяются сразу несколько пластов: военная аналитика, политическая философия, технофутурология и выраженная конспирологическая рамка. Это важно разделять. Есть слой, который выглядит правдоподобно и подтверждается современным опытом, а есть слой интерпретации, где автор делает очень сильные выводы, не всегда подкрепляя их доказательствами.
Что в рассуждении выглядит сильнымПрежде всего, довольно убедительно звучит мысль о том, что характер войны действительно меняется. Последние конфликты показали, что дешёвые и массовые БПЛА могут создавать угрозу, несоразмерную своей стоимости. Это напоминает старую философскую проблему: сложные системы часто оказываются уязвимыми не перед самым мощным ударом, а перед массовым, дешёвым и трудноотслеживаемым воздействием. Как вирус меняет медицину, так рой дронов меняет военное дело. Сильна и идея о том, что удалённость оператора от поля боя меняет саму психологию войны. Когда удар наносится издалека, стирается непосредственный контакт с последствиями. Это почти как переход от рукопашного боя к артиллерии, а затем от артиллерии — к интерфейсу. Человек уже не “воюет” в прежнем смысле, а “обслуживает контур поражения”. Здесь есть глубокий моральный сдвиг: насилие становится похожим на работу в цифровой системе, а не на предельный человеческий выбор. Интересна и мысль об интеллектуальном суверенитете. В сущности, это верное замечание: если страна не способна самостоятельно мыслить, проектировать, обучать инженеров, аналитиков, программистов и управленцев, то никакой технологический суверенитет не удержится. Технология — это не только завод и железо, это ещё и культура мышления. В этом смысле автор попадает в нерв эпохи.
Где начинаются уязвимости позицииОднако дальше беседа уходит в зону, где аналитика смешивается с идеологической конструкцией. Главный пример — тезис о том, что всем процессом в основном управляют транснациональные корпорации, которые целенаправленно организуют кризисы и готовят мировую трансформацию. Такое объяснение слишком цельное и потому подозрительно удобное. Реальность обычно более хаотична: в ней действуют государства, корпорации, спецслужбы, элиты, рынки, случайности, технологические инерции и ошибки. Когда сложный мир сводится к одному центру воли, это уже не столько анализ, сколько мифологизация. Здесь проявляется старый соблазн человеческого сознания: превращать сложность в заговор, потому что заговор психологически проще хаоса. Хаос унижает наше стремление к смыслу, а заговор, напротив, даёт ясную картину врага. Но ясность ещё не равна истине. Сомнительно выглядят и некоторые конкретные утверждения: - что масштабные мировые события были именно централизованными операциями; - что рои мини-дронов в обозримом будущем станут почти всесильным средством подавления; - что миллионы геймеров легко превратятся в распределённую глобальную армию операторов. В этих тезисах есть рациональное зерно, но форма подачи максималистская. Технология редко работает так линейно, как кажется в футурологических сценариях. Между “можно представить” и “так и будет” лежит пропасть: логистика, связь, стоимость, уязвимость инфраструктуры, радиоэлектронная борьба, сбои ИИ, энергоснабжение, производство компонентов, правовые режимы, человеческий фактор.
Философский смысл сказанногоЕсли смотреть глубже, в этом видео звучит важный мотив: будущая война — это не только борьба машин, но и борьба моделей человека. Одна модель — это человек как придаток интерфейса: - удалённый, - взаимозаменяемый, - морально дистанцированный, - включённый в систему сдельной цифровой оплаты. Другая модель — человек как субъект: - мыслящий, - ответственный, - способный к самостоятельному суждению, - не растворённый полностью в алгоритме. И вот здесь парадокс. Автор критикует сетевые формы власти, но сам описывает реальность, в которой именно сеть становится новой онтологией конфликта. Государство, армия, оператор, сервер, ИИ, спутник, платёжная система — всё связывается в единый нервный контур. Война перестаёт быть только столкновением территорий и становится столкновением архитектур управления. Это похоже на нейросети: важен уже не отдельный “нейрон”, а то, как устроена вся сеть, как распределяются сигналы, где узкие места, где центр принятия решений. Точно так же и общество будущего может проиграть не потому, что у него нет героев, а потому что у него слабая связность мышления, науки, производства и образования.
Практический, трезвый выводЕсли убрать эмоциональное давление и спорные глобальные интерпретации, из сказанного можно извлечь несколько разумных выводов: 1. Роль БПЛА и ИИ в войне будет расти. Это уже не гипотеза, а тенденция. 2. Массовость и дешевизна средств поражения меняют баланс сил. Дорогие системы защиты могут проигрывать дешёвым и многочисленным угрозам. 3. Будущее обороны — это не только техника, но и интеграция: связь, ПО, аналитика, производство, обучение операторов, РЭБ, автономные системы. 4. Цифровая дистанция снижает психологический барьер применения насилия. А значит, обществам придётся заново осмысливать этику войны. 5. Интеллектуальный суверенитет действительно критически важен. Без сильного образования, инженерной школы и культуры мышления нельзя построить устойчивую систему безопасности. 6. Нельзя подменять анализ тотальной мифологией. Иначе страх перед будущим превращается в удобную картину мира, но не помогает к нему подготовиться. В каком-то смысле война будущего уже началась не на поле боя, а в голове человека: победит ли в нём самостоятельное мышление или он окончательно станет интерфейсом чужого алгоритма? И если истина о грядущем всегда скрыта туманом интерпретаций, то как нам отличить реалистичное предупреждение от образа, созданного самим страхом?