Ай да Аня! Знать она сильна: наехала на самого Захара! Это Анна Крышка, (на фото первая) выступившая с большой публицистической статьей «ОСМЫСЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ МИФОВ В ПУБЛИЦИСТИКЕ З. ПРИЛЕПИНА». Кто такой Захар, объяснять не надо. А вот что такое публицистика, я бывший колхозник, а потом советский инженер журналюгам напомню. ПУБЛИЦИСТИКА – это попытка автора совместить свою точку зрения с точкой зрения аудитории. Для кого Аннушка «пролила масло»? Захар спорить не стал, а взял да и опубликовал этот труд на своей популярнейшей страничке. Пояснил лишь, что это «трогательные оппоненты с Кубани (там у нас, как и при Советах, компактно бытуют самые мрачные противники социалистической России) сочинили большой критический разбор книги «ЧУЖЕЦАРСТВИЕ».

Крышка, полагаю, не Прилепину написала, а всем нам. Пытается совместить свою антисоветскую точку зрения с нашей. Верней, втюхать нам свою мировоззренческую онкологию. Сначала там цитаты про бурю. Автор поясняет, что это из «Песни о Буревестнике» Максима Горького. В свое время её огромное идеологическое значение отмечали Вячеслав Молотов и Михаил Калинин. По воспоминаниям Надежды Крупской, Владимир Ленин называл песню одним своих из любимых произведений Горького. Своеобразным Буревестником нашего времени можно назвать Захара Прилепина. За долгие годы своего продуктивного нахождения в российском медиапространстве Прилепин стал лидером общественного мнения, человеком, позицию которого воспринимают как априори правильную».

За какие долгие годы? Буквально несколько лет назад широкая аудитория Захара ещё не знала. Почему? Потому, что узкая, имеющая влияние в СМИ «аудитория» его туда не пускала! В своё время Саида Медведева, член Академии российского телевидения, разглядевшая талант молодого Прилепина, привела его на телеканал «Культура». Но тамошний редактор сказал, что пока он жив, такой человек на его экране не появится. (Парень не расставался с красным знаменем и ценностями социализма. Ату его!) Не знаю, где сейчас этот редактор, а Захар — член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. И вообще, судя по обстановке на телевидении, в государственных СМИ, редакторы там – это Крышка, её «аудитория». Верней, эта девушка – результат, вылупившийся из этой аудитории и вышедший в СМИ. К примеру, Андрей Медведев (на снимке в центре) — заместитель генерального директора ВГТРК по радиовещанию. Кстати, родной сын Саиды и поначалу отличный преемник таланта матери. А потом, когда получил должность и стал московским депутатом, ровесника Прилепина словно подменили. 29 января 2025 года Захар, которого Медведев буквально достал, написал статью «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ХОРОШИМ ПАРНЕМ АНДРЕЕМ МЕДВЕДЕВЫМ? ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЦИОНАЛИСТА». Цитирую: «Среди неутомимых ниспровергателей моих один из самых активных – виднейший представитель российских медиа Андрей Медведев. Заместитель генерального директора ВГТРК по радиовещанию. Член Академии российского телевидения. Депутат Московской городской думы, вице-спикер. Главный редактор «Радио России», «Маяка», «Вестей ФМ», «Радио Культура». И прочая, прочая, прочая. Напоминаю, что только в телеграм-канале Андрея Медведева только в 2024 году – я упомянут... 351 раз. (При том, что он в моём Телеграме – ни разу.) Немногим реже, чем меня, но с той же страстью и ненавистью пишет Андрей про Ленина».

А как исполняет свои должностные обязанности Медведев, получая приличную зарплату из наших налогов? Включите радио: ни нам, народу, слова не дают, ни про нас - ни слова. Трампуют, фондерляйят и так далее. Известно, что бесконечно пичкать людей негативной информацией – значит творить беду над головой народа. С точностью до одного дрона, достигшего цели в мирных городах, с точностью до человека, искалеченного или погибшего. Где-то за морем автобус с туристами перевернулся: мы все должны знать про это? Сила любого теракта – в распространении информации. А у нас во всех СМИ идет шум про это явление, которое в буквальном переводе означает «страх, ужас». Телевидение — буквально подсистема глобального управления, к которой подключена подсистема международного терроризма. Без воли редактора ни один эксперт в студию не попадёт. Простой пример. Бои за Херсон начались 24 февраля 2022 года, в день объявления СВО. Уже 3 марта город был взят под контроль российской армии. Эксперты взахлёб визжали, что создан великолепный плацдарм для быстрого продвижения вперёд. А 9 ноября 2022 года российские власти официально объявили о сдаче Херсона, назвав это «отходом войск». «Эксперты» дружно заговорили о правильной тактике, иначе бы, мол, укропы могли затопить войска, взорвав дамбу. Тогда ещё властители наших умов не наторели в блокировках и я видел комментарий украинского командира роты. Тот с юмором сказал, что русские переименовали Херсон в Херсним. А что стало с нашими людьми, жителями Херсона, которые встречали Русских с флагами? Никто не рассказал.

Тут я вроде как отвлёкся от Крышки, но нет! Эта дама – результат антирусской, антисоветской пропаганды от Медведевых и прочих. Крышка – это их аудитория и она пытается её расширить до нас с вами.

«Однако многие высказывания публициста, его журналистские, исторические и литературные тексты дают понять, что Захар Прилепин мечтает о возрождении большевистского движения и является идеологом необольшевизма. …Подобные идеи публицист продвигает за счет создания мифов о таких исторических событиях, как Первая мировая война, Гражданская война, Октябрьская революция, и личностях, как В.И. Ленин, И.В. Сталин, Николай II. В его текстах распространяются ложные данные о представителях белого офицерства и красноармейских генералах. Прилепин умело подстраивает факты так, как ему удобно, создавая при этом необходимую ему картину мира. Иллюстрацией этого является статья «12 пунктов про Революцию и Гражданскую войну». Текст публицист начинает с популярного среди прокоммунистически настроенных людей заявления: «Большевики не свергали царя»…

В статье Прилепин создает вокруг большевиков образ спасителей, которые оказались в нужное время в нужном месте и спасли Россию»…

Захар в поддержке не нуждается. А нам, рядовым читателям, необходим хотя бы какой-то фильтр от атаки антисоветского вируса в здоровое тело убиваемой изнутри многонародной Русской Нации. Просто сошлюсь на работы доктора исторических наук Александра Пыжикова. Но сначала скажу, что иноагент, изрядная, но талантливая сволочь Быков, сказавший, что Революцию подготовил Николай II, прав. В монографии Пыжикова «Грани русского раскола» на архивных документах рассказано, как Романовы, стараясь понять, что такое непонятное назревает, пригласили лучшего эксперта из Европы. Так вот, барон А. Гакстгаузен после путешествия по России открыл властям истоки «внутренних сил народа». Оказалось, что Народ отвергал не только религию греков, но и культуру высших классов (Романовы), считая ее антинародной. Цитирую: «Более того, в неприятии государства и церкви начинают просматриваться социалистические и коммунистические наклонности русского народа». Это немец Гакстгаузен, лучший социально-политический эксперт Европы! Одна из его записок к великой княгине Елене Павловне сопровождается предупреждением, что ситуация в России приблизилась к опасной черте. Учёный обозначил «экстремальную границу, находящуюся перед государством, по ту сторону которой уже революция». Подчеркиваю: это 1856 год! До рождения Ленина ещё 14 лет. «Призрак», рождённый Марксом, из Лондона даже до Европы едва добрёл. А Сталина, который в мире проявленном ещё не появился, в сибирской Курейке уже ждали Русские волхвы с Проектом Преображения Руси. России, которая явит пример Справедливой Жизни народам всего мира.

Спорить с Крышкой и её подельниками бесполезно. Пустое, как говорили дворяне. Репрессии, ГУЛАГ, и так далее. Мусолят и мусолят крышки, не имея ни Родины, ни глубины понимания того, что сделали большевики. Вот строки из стихотворения Павла Когана, того самого, который «Бригантину» написал:

Есть в наших днях такая точность,

Что мальчики иных веков,

Наверно, будут плакать ночью

О времени большевиков.

И будут жаловаться милым,

Что не родились в те года…

Павел это написал в 1940 году. А через год – война. И этот комсомолец-большевик, как и вся советская молодёжь, сразу пошёл в военкомат. (Ну да, неуважаемые антисоветчики, - за редкими исключениями, потомки которых стали нормой во власти и СМИ после госпереворота девяностых в Москве). По зрению Павла в Красную Армию не взяли. Но закончил курсы переводчиков, получил офицерское звание и воевал в разведке. Погиб 23 сентября 1942 года в возрасте 24 лет.

А что Крышка? Про аресты при Сталине, про тело Ленина и так далее. «Чтобы доказать правоту своей точки зрения, Прилепин создает некую образную систему, в которой есть антагонист/злодей и он, находящийся на стороне правды. Автор сообщает, что вынос тела из мавзолея поддерживал сам Адольф Гитлер, и после захвата страны он собирался осуществить это намерение. Прилепин символически ставит знак равенства между фашистским диктатором и теми, кто по какой-либо причине тоже не поддерживает существование этого объекта».

Ну да, чем вы крышки и крышеватели такой позиции отличаетесь от бандеровцев? Ничем! Тошно, но Крышку цитировать приходится: «В материале Прилепин ставит знак равенства между терминами «монархист», «антисоветчик» и «националист». Он утверждает, что действия людей, попавших в его список, направленные на десоветизацию, декоммунизацию с явным креном в сторону неомонархизма, приведут к «последствиям, которые будут еще более катастрофичны, чем на Украине». Закономерно, что большую часть списка составляют люди с православной позицией. Так в него попали работники телеканала «Спас» Борис Корчевников, Роман Голованов, Сергей Михеев, пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот, публицист Егор Холмогоров и другие журналисты и блогеры с православным мировоззрением… Искреннее сожаление вызывает у Прилепина и то, что «оголтелую антисоветчину» он обнаружил в «мощнейших церковных и околоцерковных структурах». Так и есть! Почитайте работы Русского Гения Владимира Говорова, которого «аудитория крышки» успешно замолчала. Владимир Иванович доказал, что Современный Русский язык уходит своими корнями в глубины истоков сотворения Мироздания. Это программа, по которой Боги создавали Мироздание. И это достояние Боги предоставили людям для организации их жизнедеятельности и обеспечения устойчивого развития. Основу Праалфавита можно видеть в каменных книгах, которые старше Библии и неизмеримо больше её. Достаточно прочитать «Зачала ведической арифметики для детей» и будет ясно, что Православие на Руси было за сотни тысяч лет до Христа. Не религия, а Знание законов Творца, Вселенной. Подлинный Христос действительно был Православным. А вот подменившие Его учение – это синодальные павлианцы. Великий Учитель выступил против рабства. А рабовладельцы Рима умело приспособили Его учение в своих интересах, сделав людей-христиан послушными терпилами. Загляните в маленькую статью Льва Толстого «ПОЧЕМУ ХРИСТИАНСКИЕ НАРОДЫ ВООБЩЕ И В ОСОБЕННОСТИ РУССКИЙ НАХОДЯТСЯ ТЕПЕРЬ В БЕДСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ» и всё будет ясно. Только не тем, мозги которых зашлакованы соловьиным помётом, который прёт с телевидения и радио. Любушка крышевателей антисоветчиков – самый даже генетически «православный».

Вот последняя цитата из Крышки: «На наш взгляд, подобные тексты, написанные в обвинительно-уличительном тоне, разобщают наше общество, провоцируют конфликты. Хотя конфликт внутри России, по мнению Прилепина, неизбежен. В интервью порталу «Изборский клуб» он рассказал, что сегодня в стране существуют две диаметрально противоположные концепции, которые «понемногу сталкиваются лбами и искрятся». Первая – моноэтническая: послевоенная Россия не станет сильно сближаться со странами СНГ, а будет строить свою русскую национальную государственность.

Второй концепции придерживается Захар Прилепин. Сформулирована она в духе лучших космополитических советских агитаторов и звучит так: Россия в силу неизбежности мироздания должна возглавить новые правила мирового взаимодействия, стать авангардом большой антиколониальной революции».

Если б Крышка не придерживалась первой концепции – молодец и умница была бы. А так дура дурой. Николай II, Колчак, белогвардейцы… Да все они объективно и справедливо попали под колесо истории. А сейчас это «колесо» монархисты и националисты пытаются крутануть вспять. В результате РФ оказалась фактически в полной мировой изоляции. Друг – тот, кто в беде не бросит. Только КНДР, маленькая социалистическая страна, пришла на помощь. Где остальные 192 полноправных члена ООН? При этом РФ в недавнем отчете UBS на втором месте в мире по коэффициенту имущественного неравенства. Показатель почти совпал с результатом ОАЭ, занявших первую строчку. Следом расположились ЮАР и Бразилия...

Любое сравнение некорректно, тем более то, что выскажу дальше. Спрашиваю вас, для которых «идеологи» выкатили Крышку: кому нужна подружка с солитёром (олигархи) и сифилисом (антисоветская позиция властей)? Это РФ. А исторически доказавшая свою миссию удерживающего справедливое Мироустройство на планете – Россия? Вопрос риторический.

Эдуард Наипов,

Кострома