Там чудеса: там леший бродит,

Русалка на ветвях сидит…

А. С. Пушкин. Из поэмы «Руслан и Людмила»

Если не всю поэму «Руслан и Людмила» Пушкина, то отрывок про Лукоморье читали или слышали миллионы людей. Без преувеличения. Чаще всего с восторгом и воодушевлением люди декламируют: «Там чудеса: там леший бродит, Русалка на ветвях сидит…» Стоп-стоп-стоп! Русалка — это кто? Она где живёт? Она может лазить по деревьям? Не задумывались? А кто задумывался? И то… Классик же писал, чего задумываться-то!

У здравомыслящего человека должны возникать вопросы к автору, но ведь не возникают! Никто не спрашивает, какого рожна у Пушкина русалка сидит на ветвях? А это не единственный пример того, что люди в определённых случаях массово смотрят в книгу, а видят фигу. Или замечает какой-нибудь огрех у другого, в то время как у самого на самом деле всё плохо, а он этого ну в упор не замечает.

В таких случаях говорят: «В чужом глазу соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна». Эта пословица возникла на основе одной из заповедей Иисуса Христа: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь… Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея. Гл. 7:3—5.

Парадоксальная ситуация, на мой взгляд, сложилась с некоторыми фактами, которые являются неотъемлемой частью предметов и объектов изучения политологии, юриспруденции, социологии, культурологии, религиоведении и других гуманитарных наук. И, как ни странно, многие такие факты, которых в упор не видят и не замечают специалисты, связаны с Великобританией. Возьмём, к примеру, Королевский герб. Что на нём изображено? Почему?

Геральдический ликбез

Геральдика — это очень консервативная наука. С её точки зрения, даже цветовая гамма официальных символов у сопредельных государств не может быть сходной. А изображение одинаковых объектов на гербах независимых государств вообще является недопустимым. Если на гербе одной страны изображён некий знак или символ, аналогичный знаку или символу, изображённому на гербе другой, то…

То это означает фактическое признание того, что одна из этих стран является если не частью второй страны, то находится под её управлением. Для примера рассмотрим Большой государственный герб Российской империи.

На этом гербе имеются изображения гербов тех государств, которые являлись субъектами, или, если угодно, колониями Российской империи. Здесь имеется герб царства Казанского, увенчанный «шапкой Казанской», подаренной Иваном Грозным хану Едигеру (в крещении царю Симеону).

Строго напротив герба Булгарии — герб Царства Астраханского, увенчанный «астраханской шапкой» первого наряда царя Михаила Федоровича (1627). В 1556 году Иван IV Грозный взял Астрахань и Астраханское ханство.

В общем, большинство знает, а если не знает, то при первом взгляде на Большой герб Российской империи интуитивно догадывается о значении того или иного его элемента. В этом и есть смысл геральдики: тот, кто знаком с правилами чтения государственных символов, без труда прочтёт всё, что государство сообщает о себе самом остальному миру.

Теперь вопрос на засыпку. Для самых внимательных. Если большинство умеет читать символы и может сколько угодно рассматривать утратившие актуальность геральдические знаки нашей страны, то почему только единицы обращают внимание на герб в виде щита, на золотом поле которого изображён единорог?

А это герб страны Туркестан. Страны, которая впоследствии развалилась на Туркмению, Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Таджикистан. Туркестан включал в себя пять областей и два ханства, расположенные к востоку от Каспийского моря по границе Российской империи с Персией, Афганистаном и Китаем: Закаспийскую, Самаркандскую, Ферганскую, Сырдарьинскую, Семиреченскую области, Бухарское и Хивинское ханства.

Забегая вперёд, скажу, что описания герба Туркестана никак не объясняют происхождение на нём главного его символа — единорога. А те описания, которые существуют, рассматривать всерьёз не имеет смысла, поскольку они являются только предположениями.

Зато можно порассуждать о значении цвета, на котором он изображался. Это не жёлтый. В геральдике принято называть такой цвет «золотым». Теперь вспомните, как называлось самое большое (великое) протогосударственное образование «орда». Да, орда у нас даже в школьных учебниках, как правило, именовалась «Золотой Ордой».

Это не случайно, потому что именно Туркестан и был той самой Золотой Ордой. Золотая Орда, в отличие от гипотетической Хазарии, в прошлом — реальное государство, прототип современных федераций, в которых взаимоотношения субъектов регулируются федеративным договором. Для понимания значения этого факта необходимо вспомнить об ещё одном реальном протогосударстве, о котором теперь в учебниках пишут много странных вещей. Где-то говорят о «Монгольской империи», где-то об «Империи Великих Моголов», а кто-то решил, что, кроме них, ещё существовало «монголо-татарское иго».

На самом деле все эти названия относятся только к одному государству, которое реально существовало и называлось Великая Тартария. Так вот, главным символом Великой Тартарии был герб, на золотом поле которого были изображены в разные времена либо сова, либо химера, состоящая из частей трёх главных священных для огнепоклонников (зороастрийцев) зверей: льва, змея и орла.

К слову, именно под знамёнами Великой Тартарии совершала свой поход на Москву армия Емельяна Пугачёва. Но для нас в данном случае важен только цвет фона. Если мы вновь обратимся к Большому гербу России, то увидим на нём геральдические символы сразу нескольких субъектов страны, которые имеют в качестве фона золотое поле. Это и вся Российская империя в целом, и её части: Таврия (Крым), Туркестан и другие области в составе прочих земель, царств, ханств и княжеств.

Тот факт, что главный государственный символ России допетровских времён — двуглавый орёл — изображался на золотом поле, скорее всего, свидетельствует о том, что Россия претендовала на роль, да и по факту являлась правопреемницей Великой Тартарии. А Туркестан и Таврия сохранили золотое поле на гербах потому, что они и ранее существовали как провинции Великой Тартарии.

Герб Таврической губернии наглядно демонстрирует незыблемость законов геральдики в прошлые времена. Посвящённым он может многое поведать: и о его прошлом в составе Золотой Орды в качестве Малой Тартарии, и о его роли в христианстве. Крым, точнее, Херсонес — как известно, место изначального крещения, о чём свидетельствуют само название губернии («тавр» в переводе с греческого — это «крест») и изображение раннехристианского, апокрифического креста. Но это уже тема для отдельной статьи.

Инрог, ты чьим будешь?

Но Туркестан не единственная страна, символом которой являлся инрог. Здесь необходимо пояснить, что слово «единорог» закрепилось в русском языке относительно недавно, примерно на рубеже XVIII и XIX веков. Ранее в обиходе было другое слово: инрог.

Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI—XVII веков группы авторов под редакцией Ольги Владимировны Васильевой сообщает следующее:

Инрог и Инорог — мифическое животное обычно с телом быка, лошади или козла, с одним длинным прямым рогом на лбу, символизирующее духовную чистоту и искания…

В качестве примера использования слова «инрог» приведены несколько цитат из исторических источников. Лично мне наиболее интересной представляется следующая:

«…принесъ изъ хоромъ столникъ князь Никита Ивановичъ Адоевской двои очки во влагалищѣхъ въ серебреныхъ, на одномъ влагалищѣ подписано: очки князь Олексѣя Васильевича Приимкова Ростовсково, да на сторонѣ около клейма два льва, а на другой сторонѣ инрогъ со змиемъ деретца; у другихъ очковъ у влагалища по сторонамъ рѣзаны въ травахъ птицы».(Заб. Дом. быт. I, 702, 1637 г.)

Если кому-то непонятно, поясню, что здесь в тексте речь идёт об очках в серебряных футлярах (влагалищах). Очки на Руси использовались достаточно давно. Достоверно известно, что первым правителем Руси — очкариком — в 1614 году был царь Михаил Федорович, первый Романов. Только в то время очки ещё назывались бокалами.

Так вот, историкам и интересующимся историей известно, что на знамени Строгановых были изображены лев и инрог.

Напомню, что под этим знаменем Ермак со товарищи, нанятый Строгановыми, «покорял» Сибирь. Если учитывать в качестве равноправной гипотезу о том, что Строгановы были не просто подданными московского царя, а, по сути, монархами — правителями Великой Пермии, ещё одного из государств, существование которого не признано академической наукой, — то многое становится на свои места.

Сведений об изначальных символах Перми, тех, которые были до появления на гербе медведя, несущего Библию на спине, не сохранилось. Но если предполагать, что в символе медведя зашифрован сам Стефан Великопермский, который принёс христианство в Пермь Великую, то ясно, почему единорога запретили.

Это ведь был символ прежнего владычества язычников. И основанием для такой гипотезы служит сама история христианизации Пермии, которая простиралась когда-то от нынешних западных границ республики Коми до самой Мангазеи, а столица её была не в Перми, а в древнем городе Чернигов, преемником которого позже стал Сольвычегодск.

А ещё эта версия подтверждается совокупностью некоторых косвенных фактов, таких как геральдические символы знатных боярских родов и даже городов. Например, герб рода Баташёвых.

Баташёвы прославились на землях Смоленска и Тулы, но именно их семейный герб стал официальным гербом Выксы — города, который основали в 60-е годы XVIII столетия братья Баташёвы в Нижегородской губернии. Между прочим, это были земли чудского племени мурома, которые также могли в какое-то время принадлежать Строгановым.

Кроме того, инрог был и на гербах таких известных родов, как Астафьевы, Тургеневы, Ермоловы, и на гербах прочих «крещёных татар», или тартар, ведущих свои родословные чуть ли не от самого Чингиз-хана.

В общем, прямых доказательств моей версии нет, но поскольку и опровержения ей также отсутствуют, будем считать, что она имеет право на существование на равных правах с общепринятыми версиями. Тем более что я в своей работе пользуюсь исключительно признанными наукой источниками.

Например, исследование Бориса Николаевича Морозова (кандидата исторических наук, доцента, старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН, члена Археографической комиссии РАН) «Единорог в государственной символике Ивана Грозного: семантика и причины появления» (г. Владимир, 2018 г.).

Вот, что он сообщает:

«3 февраля 1561 г. «царь и великий князь печать старую меншую, что была при отце его великом князе Василие Ивановиче, переменил, а учинил печать новую складную: орёл двоеглавной, а середи его человек на коне, а на другой стороне орёл же двоеглавной, а середи его инрог».

А далее он, опираясь на более ранние исследования, в т. ч. на труды Василия Никитича Татищева, приходит к выводам, ценность которых он и сам вряд ли в полной мере осознаёт. Оказывается, инрог был личным, именным (тотемным) зверем императора Октавиана Августа, от которого, как известно, вели свою родословную потомки легендарного Рюрика, о чём сохранились сведения, в т. ч. и благодаря самому Ивану Грозному. А император Август, в свою очередь, считал себя потомком царя Давыда, кстати, особо почитавшегося на Руси как царь-гусляр.

Упоминания о «монокеросе» (единороге с греч.) из уст Давыда сохранились в Псалтыри, Библии короля Якова и многих других старообрядческих книгах. Но Морозов почему-то считает, что именно Грозный решил поместить на свою печать инрога, при этом увязывает этот шаг именно с набожностью русского царя, с его приверженностью христианству. Но где христианство, а кто такой единорог!

К тому же не Иван Грозный был новатором, а ещё его дед Иван III, женившийся на Зое Палеолог. Такая печать с двуглавым орлом и инрогом имеется на грамоте 1497 года, и именно на ней впервые соединились московский всадник-ездец, поражающий копьем змия, с двуглавым орлом с коронами на каждой из голов, причем пока еще с пустыми лапами.

Очевидно, что существующие мнения крайне противоречивы и далеки от истины, практически все. Но если не вдаваться в подоплёки, а принять как данность, что изображение инрога в качестве символа могло использоваться как одновременно, так и в различные времена в разных странах, разными людьми, в соответствии с собственными, независимыми друг от друга мотивами, то всё равно фактом остаётся то, что на территории от Белого моря до Северного Урала единорог был почитаем наравне со львом.

Чудные звери

Домовая роспись. Лев и единорог на нижней части балкона. Архангельская область

На территории всего Русского Севера долго сохранялась традиция изображения львов и единорогов. Этот сюжет был излюбленным и у маляров, расписывающих дома, и у мастеров, расписывающих предметы быта, и у косторезов.

Костяной трон Ивана Грозного

Иногда художники изображали двух львов, но чаще — льва в паре с единорогом. Вполне возможно, что те изображения, которые сохранились до наших дней, создавались художниками уже как дань традиции, просто как популярный сказочный сюжет, а подлинные истоки самого сюжета в XIX веке были уже неизвестны и самим авторам.

Но почему лев? Почему единорог? Поскольку вразумительных объяснений этому явлению на сегодняшний день не существует, возьму на себя смелость изложить собственную версию.

Новгород господин?

Для того чтобы понять смысл идеи, необходимо начать с возвращения подлинного смысла словосочетания «Новгород Великий». Так уж сложилось, что не только обыватель, но и большинство профессиональных историков продолжают считать «Господином Великим Новгородом» тот областной город, который во все времена был просто Новгородом, а с 1999 года, по великому недоразумению, в результате непродуманного безграмотного решения (а может быть, и имеющего дальние перспективы решения), официально стал носить название Великий Новгород.

Но Новгород Великий — это не город. Это страна, стольным градом которой был всегда Новгород. «Великий» в переводе со старорусского на современный русский означает «большой». И не понимать этого не просто невежество, а вредительство.

А почему за Великим Новгородом закрепился эпитет «господин»? Специалисты считают, что из-за того, что в Новгороде шла самая большая торговля, что Новгород был самым большим и самым богатым городом на Руси, его прозвали Господин Великий Новгород.

Однако, скорее всего, эта упрощённая трактовка получила широкое распространение потому, что для российских и советских историков так было проще объяснить необъяснимое. Среднестатистический русскоговорящий человек не в состоянии понять и принять, почему именно один из городов России, который, в соответствии с их представлениями, никогда не был столичным, мог удостоиться чести носить такое претенциозное имя.

Всё становится на свои места только в том случае, если знать «откуда ноги растут». А растут они, скорее всего, из западно-европейских хроник. В первую очередь ганзейских, составленных на средненижненемецком и среднешведском языках, где Новгород именуется как herschopp или herskap. В данном случае, на мой взгляд, имеют место быть банальные трудности перевода.

Когда историки, неискушённые в «мёртвых» иностранных языках, при изучении западно-европейских источников слово herschopp перевели на русский слишком буквально: «хер» значит «господин». Но хершоп, или херскап, — это не господин, а суверен. Поэтому означает Свободный (Вольный) Великий Новгород.

Речь в текстах шла не о великом или выдающемся, а о городе-полисе, который имел такой же статус, как и другие города Ганзейского союза — «хершоппы»: Берген, Лондон, Брюгге и Венеция. Хершоппы, в отличие от прочих более чем 130-ти городов Ганзеи, имели более высокий статус потому, что имели ратуши (торговые конторы, ведающие самоуправлением). А все решения, принимаемые в ратушах, согласовывались только с Ганзетагом — съездом ганзейских городов.

По сути, Ганза — это негосударственное образование, которое обладало многими признаками государственности. И частью этой патриархальной формы протогосударства был и Новгород со всеми своими землями, которые были помечены символом льва. Но ведь и прочие вольные города также имели на своих гербах изображение барсов.

Здесь необходимо сделать ещё один экскурс в историю геральдики. На её языке львом и леопардом называют одно и то же изображение льва. Но фигуру именуют львом лишь в том случае, когда зверь стоит на задних лапах. В таком положении любое геральдическое животное называют восстающим. Может встретиться и восстающий конь, и восстающий медведь или кто-нибудь ещё. Но если вы увидите в гербе льва, шествующего на четырех лапах, как на британском щите, то такую геральдическую фигуру следует называть леопардом.

Так вот, одних только городов, имеющих в качестве геральдического символа льва, более 300. В их числе есть и Нойштадт, кстати, тоже Новгород, только в Германии. И это не считая наших: Владимира, Белгорода, Ульяновска и Красноярска. А есть ещё леопарды (барсы), аналогичные тем, что на гербах Пскова и Таллина.

Союз льва и инрога

У средневековой республики Великий Новгород, которая занимала территории, сопоставимые с размерами всей Европы, было несколько границ. В том числе на западе эта страна граничила с Ливонией и государством свеев и норвежан (Швецией), а на востоке Великий Новгород граничил с Великой Пермией. И в те времена на гербе Новгорода не было никаких «медвежат со стулом». Зато на гербе Великого Новгорода был лев.

Именно поэтому в кинофильме «Александр Невский» (1938 г.) Сергей Эйзенштейн совместно с художником-постановщиком Иосифом Шпинелем и художником Константином Елисеевым для создания декораций и костюмов использовали данные археологии. Источником вдохновения для них послужили монеты и печати, найденные на раскопках.

Перефразируя Маяковского, можно сказать: Мы говорим Новгород, подразумеваем — лев, мы говорим лев, подразумеваем — Новгород.

Ну… А если мы говорим Единорог, подразумеваем… Кто что: одни — Туркестан, другие — Великобританию, а я подразумеваю Пермь. И если это так, то совместные изображения льва и единорога могут быть геральдическими следами существования некогда в далёком прошлом объединённого средневекового протогосударства: союза Перми Великой и Новгорода Великого.

А судя по тому, что материальными следами вооружённого противостояния на Русском Севере археологи практически не располагают, речь могла идти только о добровольном союзе равноправных субъектов. Речи о поглощении или завоевании одним из субъектов другого быть не может. Экономические и хозяйственные споры, конечно, были, в исторических источниках сохранились сведения о борьбе за рынки сбыта между солеварами из Руссы и варягами из чуди заволоцкой (так называли солеваров Поважья), но войн точно не было. Возможно, и территориальные споры между Строгановыми и новгородскими боярами периодически возникали, как без этого! Но это были мелкие стычки, о которых нам ничего не известно.

У Новгорода были налаженные связи с городами Ганзы, а главное — логистика. У Перми этого не было: ни рек, имевших выход в Белое или Балтийское моря, ни флота, ни специалистов. Зато у Перми были неограниченные запасы соли, железа, серебра, меди, смолы, пеньки и поташа, а также налаженные экономические связи с территориями Великой Тартарии. Поэтому торговый союз был обоюдо выгоден как Новгороду, так и Чернигову (Соль-Вычегодску).

Восточная и западная империи

И это была уже самая настоящая империя, если оперировать понятиями Средневековья. Здесь необходимо напомнить, что если мы говорим слово «империя» сегодня, то подразумеваем метрополию, которая богатеет за счёт колоний. Но так было не всегда. В Средние века латинское слово imperia означало несколько иное: им просто называли государство. Любое. Вне зависимости от формы правления и устройства. Государство — империя, а правитель государства (монарх), соответственно, — император.

Поэтому не надо строить иллюзий по поводу существования в прошлом множества империй, в том числе китайской или монгольской. В современном для нас смысле слова ни та, ни другая страна империями не являлись. Они-то как раз, в соответствии с нынешними нормами теории государства и права, были федерациями, конфедерациями, республиками — чем угодно, но не метрополиями с колониями.

Такой вот «империей», судя по всему, и было союзное государство Чернигова и Новгорода. По сути, это конфедерация, не имевшая единого центра власти. Пермией правили из Чернигова Строгановы, а Великим Новгородом правила из Новгорода боярская дума, но в отношениях с окружающими странами они выступали как единое целое.

Князья не в счёт. Таковые были как в Чернигове, так и в Новгороде, но власть их распространялась исключительно только на армию. По сути дела, пользуясь современной терминологией, в большинстве случаев князья были главами частных военных компаний, нанимаемых вельможами, которым принадлежала фактическая власть. Были, конечно, и такие, кто совмещал функции князя и правителя, единых стандартов ведь ещё не было.

По своей сути империей была и Ганза. Аналогом думы в ней был ганзетаг, а воевод они называли конунгами, кёнигами и куниками. Если это понимать, то не возникнет особых вопросов по поводу природы возникновения государств современного типа, которые образовались на месте Новогардии, Пермии, Ганзы и на островах, располагавшихся к западу и северо-западу от Европы.

И в большинстве этих протогосударств всей полнотой власти обладали торговцы, землевладельцы и промышленники — самые могущественные люди, способные покупать целые армии, учреждать и упразднять государства. По мере того как Лондон набирался сил, в самой западной части Ганзы сложилась оппозиция из купцов-сепаратистов, которые освоили новые политические технологии, позволяющие им с помощью комплекса мер заполучать в собственность новые территории, чтобы использовать их ресурсы в качестве источника личного обогащения.

Так возник ряд торговых компаний, имевших в своём распоряжении флоты, армии, спецслужбы и монашеские ордена, проводившие психологическую и идеологическую обработку населения колонизируемых территорий. Это не только Ост-Индская торговая компания, о которой пишут все. На самом деле подобных акционерных обществ было много. А вот достоверной информации о них крайне мало. По этой причине нам сегодня ничего не остаётся иного, кроме как путём рассуждений попытаться выявить закономерности и просчитать возможные варианты развития событий прошлого.

Закон истории

Да, это гадание на кофейной гуще, но оно более продуктивно, чем слепая вера той дозированной информации, которая поступает в открытый доступ. А надеждам на то, что вся правда скрывается в некоем закрытом хранилище, никогда не суждено сбыться. Поиски библиотеки Ивана Грозного или попытки проникнуть в тайные хранилища библиотеки Ватикана — это удел романтиков, верящих в сказки.

Правда не может храниться в сундуках или на стеллажах. Она заключается в сути событий, которые всегда являются результатом действия законов истории. Законов, которые объективно существуют, но до сих пор не сформулированы. А даже если они и сформулированы, то озвучить их могут только очень немногие из живущих.

Одним из таких законов можно считать тот, согласно которому масштабными историческими процессами управляет тот, кто имеет такую возможность.

Для понимания сути этого закона достаточно уяснить простой принцип, который для наглядности можно описать следующим образом:

— Способна ли «любая кухарка» управлять государством?

— Безусловно: нет.

Потому что ни одна из существующих (известных) кухарок не обладает ни теоретическими, ни практическими навыками управления и тем более — ресурсами, необходимыми для этого.

Вот почему все теории возникновения государства и права грешат против истины. Ни одна из существующих концепций не является верной, потому что не соответствует существующим законам истории. Все теории ГиП в совокупности не противоречат истине, но они не могут считаться «рабочими», потому что не дают объяснения происхождения инструментов, позволяющих построить государство современного типа.

Между тем такими инструментами обладали и продолжают обладать только те, в чьих руках сосредоточены источники ресурсов. Простой ответ на вопрос о том, кто те люди, которые обладают возможностями учреждать и упразднять государства, даст правильный ответ на множество вопросов о происхождении империй.

Правильный ответ: очень влиятельные люди. Те, кто способен сделать зависимыми от своей воли одновременно:

— аристократию,

— духовенство,

— силовые структуры (армию и полицию).

Государства учреждаются теми, кто способен купить всё сразу, а не на вече или агоре и не с помощью принуждения. Таким образом, можно опровергнуть общепринятое мнение о том, что государства создавались народами, которые являются коренными на той или иной территории. Нет! Любое государство, неважно, имеет оно территорию, как Великий Новгород и Великая Пермия, или не имеет, как Ганзея или Священная Римская Империя германской нации, всегда создаётся только теми, кто имеет возможности для этого.

И это не инопланетяне и не рептилоиды. Это магнаты, олигархи и прочие богатые и успешные, которые могли иметь сан патриарха, царя или князя, а могли и не иметь, это совершенно не важно. Суть проста: миром правят торгаши. И это не фигуральное выражение, а данность, с которой необходимо научиться жить, чтобы не уподобляться тем, кто бревна в своём глазу не замечает.

Всё очень просто:

— Если у тебя есть деньги на квартиру, значит, ты её купишь, и у тебя будет квартира.

— Если у тебя есть деньги на страну, значит, ты её купишь, и у тебя будет своя собственная страна, в которой ты будешь владельцем. Но народ, которой будет думать, что им правит царь, султан или президент, не суть важно, в большинстве своём не будет даже догадываться о том, что он просто чья-то собственность.

Но вот вопрос! Что делать, если у тебя есть деньги на свою страну, но ни одна страна уже не продаётся? А ответ и на этот вопрос очень прост: создать собственную страну! Если на её территории уже существует какая-то страна, то что? Верно. Старую страну уничтожают. Если есть на то деньги, разумеется.

И если хотя бы часть сказанного верна, то несложно согласиться с тем, что благодаря знанию законов истории можно не искать тайные библиотеки, а просто следуя их (законов) логике, понять:

— что и как происходило в далёком прошлом,

— что произошло недавно,

— что происходит сейчас и

— что нас ожидает в ближайшем будущем.

Так вот, получается, что конструкция современного мироустройства уходит своими корнями в те времена, когда существовали две цивилизации: Византийская и Ганзейская. Обе были окружены множеством земель, населённых народами, которые просто выживали, как могли, и вели войну всех против всех.

Но вот появилась третья сила, которая обосновалась на изолированных островах, являющихся естественным убежищем, недоступным для армий Византии и Ганзы, и начался передел мира. Главным инструментом этого передела стало создание новых, «суверенных», государств на территориях прежних империй-цивилизаций. И всё затем, чтобы малыми частями отрывать эти государства от их прежних метрополий. Как известно, слона едят маленькими кусочками.

Справедливо будет сказать ещё о «владычице морей» Испании и о Португалии, но поскольку реальной силой они были относительно недолго, их вытеснили англичане, то и говорить здесь будем больше об англичанах.

Ведь они съели бы и Великий Новгород с Пермией, если бы не Москва, которая ещё раньше Англии успела нагулять жирок, достаточный для того, чтобы купить часть Ганзы. Тогда Псков, Новгород и Пермия отошли к новой цивилизации восточного типа, а «греко-римские» владения большей частью достались англосаксам.

Между Лондоном и Москвой разгорелся спор из-за северной Европы: Скандинавии, Прибалтики и Русского Севера — и из-за южных территорий: Причерноморья, Кавказа, Балкан и Босфора. Какие-то вопросы удалось решить полюбовно, а какие-то нет. И «решение» спорных вопросов вылилось в череду войн, которые известны нам как Северная война, Крымская война, целая череда русско-турецких войн и т. п.

Muscovy Company

Без вооружённого противостояния обошлось разве что в Северной Америке, где Россия проиграла всухую. И инструменты раздела мира у Москвы и Лондона были схожими: с обеих сторон в качестве учредителей выступали торговые компании. О них известно немного: чуть-чуть о Русской Американской торговой компании и немногим больше об Ост-Индской и о компании Гудзонового залива. Ещё известно о таких компаниях, как Африканская, Гвинейская и Левантийская, названия которых говорят сами за себя.