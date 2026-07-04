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Как не проиграть войну дронов?

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Как не проиграть войну дронов? Военное применение беспилотников кажется дешёвым только на уровне отдельного изделия. FPV, коптер или простой самолётный БПЛА могут стоить несоизмеримо меньше цели, которую поражают, и средств, которыми их приходится сбивать. Но на уровне системы всё наоборот: дроны резко удорожают войну для обеих сторон.

Атакующий покупает дешёвый входной билет: корпус, мотор, камеру, связь, боевую часть. Но затем начинаются операторская подготовка, разведка, ретрансляция, логистика, ремонт, аккумуляторы, наземные станции, потери, неудачные пуски, брак, модернизация и постоянная смена тактики.

Обороняющийся платит ещё больше. Ему нужен непрерывный контур: обнаружение, подтверждение, связь, дежурные смены, РЭБ, оптика, тепловизоры, радары, мобильные группы, боеприпасы, обучение, резервирование, учения, разбор ложных тревог, ситуационные центры и взаимодействие с ПВО. Дешёвая цель заставляет строить дорогую среду противодействия. И всё это происходит симметрично.

Так раскручивается спираль экономики войны. Проблема не в том, что дрон невозможно сбить, проблема в том, что его часто слишком дорого сбивать. Можно технически выигрывать каждый отдельный перехват и экономически проигрывать войну. Дорогая ракета против дешёвого FPV-самолёта – плохая математика. Но и дрон-перехватчик без системного контура обнаружения, классификации и наведения – не работает.

Поэтому главный вопрос теперь не просто “чем сбить?”, а “какой ценой сорвать задачу противника?”. Массовую дешёвую угрозу нельзя отражать массовым дорогим перехватом. Нужно переносить борьбу с уничтожения аппарата на срыв его функции (в идеале – функции его операторов). Реальный ответ – эшелонированная экономика обороны: сначала самые дешёвые достаточные меры, затем более дорогие, и только в крайнем случае – самые технически сложные и дорогие средства. Но действовать надо решительно, системно и не откладывая.

Победит не тот, кто сможет сбить больше дронов. Победит тот, кто сумеет сделать каждый следующий удар противника всё менее эффективным и всё более дорогим, а собственную оборону – всё более дешёвой, массовой и автоматизированной. Именно за это сегодня идёт настоящая технологическая гонка.

@rogozin_alexey

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Дрон дешёв как изделие, но дорог как система. - Оборона от дронов часто дороже самой угрозы. - Можно тактически успешно перехватывать, но стратегически проигрывать по экономике. - Главный вопрос — не “чем сбить?”, а “как дёшево сорвать задачу противника?”. - Нужна эшелонированная оборона: от самых дешёвых достаточных мер к более дорогим. - Побеждает не тот, кто больше уничтожает, а тот, кто снижает эффективность ударов противника и удешевляет свою защиту. - Будущее — за массовостью, автоматизацией и системностью, а не за единичными “чудо-решениями”.

Подробный вывод

В этом тексте схвачена очень важная вещь: война дронов — это не соревнование отдельных устройств, а соревнование экономик, контуров управления и скорости адаптации. Это принципиальный сдвиг. Наивный взгляд видит только объект: вот маленький дешёвый коптер, вот дорогая бронемашина, значит коптер “выигрывает”. Но это иллюзия уровня единичного эпизода. В реальности каждый дрон встроен в большую инфраструктуру: производство, обучение, связь, разведку, ремонт, логистику, аналитику, тактику. И точно так же оборона — это не “поставить глушилку”, а создать живую, непрерывную, многослойную систему реагирования. Здесь проявляется почти универсальный исторический закон: дешёвое средство нарушения порядка вынуждает создавать дорогую среду поддержания порядка. Это похоже и на кибербезопасность, и на эпидемиологию, и на борьбу со спамом. Атакующему достаточно найти слабое место и дешёвый способ входа; обороняющемуся нужно закрыть почти всё и почти всегда. В этом смысле дрон — не просто летающий боеприпас, а инструмент навязывания противнику невыгодной экономики. Поэтому ключевая мысль текста очень здравая: нельзя мыслить борьбу с дронами только как задачу физического уничтожения каждого аппарата. Это старая, почти артиллерийская логика: увидел цель — уничтожил цель. Но в условиях массовости это начинает ломаться. Если каждый дешёвый FPV вынуждает расходовать редкий и дорогой ресурс, то оборона сама становится уязвимой, даже если “по отчётности” работает успешно. Тут возникает парадокс современной войны: проиграть можно не потому, что тебя пробили, а потому, что тебя истощили. Именно поэтому автор прав, когда переносит фокус с уничтожения аппарата на срыв функции. Это зрелый системный взгляд. Ведь цель дрона — не полёт как таковой, а выполнение задачи: разведка, корректировка огня, поражение техники, давление на логистику, психологическое изматывание, нарушение ритма боевой работы. Значит, и оборона должна мыслить функционально: - не обязательно сбить; - достаточно ослепить; - сорвать наведение; - разорвать связь; - вынудить преждевременный сброс; - скрыть цель; - дезориентировать оператора; - перегрузить его ложными сигналами; - уничтожить не сам дрон, а его командный контур, логистику, точки запуска, производство, обучение. Это очень важный интеллектуальный поворот: бороться не с предметом, а с процессом. Философски говоря, дрон — это видимая часть явления, но не само явление. Само явление — это цепочка “обнаружение → решение → наведение → удар → оценка результата”. Если разрывать цепочку в дешёвых местах, эффективность резко растёт.

Что практически следует из этого подхода

1. Нужна не “лучшая пушка”, а архитектура слоёв

Эшелонированность — ключ. Причём не только по дальности, но и по стоимости реакции. Пример логики слоёв: 1. Пассивные меры — маскировка, рассредоточение, дисциплина излучений, ложные цели, инженерная защита. 2. Средства срыва наведения и управления — РЭБ, подавление каналов, дезинформация. 3. Дешёвое обнаружение — акустика, оптика, тепловизионные посты, сетевые наблюдатели. 4. Мобильные группы ближнего перехвата — стрелковое оружие, сеткомёты, дешёвые антидроновые решения, при наличии условий. 5. Автоматизированные дешёвые перехватчики — там, где это уже экономически оправдано. 6. Дорогие средства ПВО — только против реально опасных, быстрых, высокоценных целей. Смысл не в том, чтобы всё заменить дешёвым, а в том, чтобы не тратить дорогое там, где достаточно дешёвого.

2. Побеждает цикл обучения

Война дронов напоминает эволюцию и машинное обучение одновременно. Одна сторона нашла рабочую схему — другая быстро адаптировалась — первая изменила профиль атаки, частоты, маршруты, высоты, типы боевой части, логику работы оператора. Поэтому статичная оборона обречена. Нужны: - короткие циклы обратной связи; - разбор каждого эпизода; - быстрые обновления тактики; - стандартизированная передача опыта; - модульность техники; - быстрое производство и внесение изменений. То есть выигрывает не просто технологичный, а обучающийся организм. Как нейросеть ценна не только архитектурой, но и способностью дообучаться, так и армия ценна не только набором средств, но и скоростью коррекции своих моделей реальности.

3. Самая уязвимая точка — человек и организация

Есть соблазн видеть в войне дронов триумф техники. Но техника здесь лишь кристаллизует организацию. Даже хороший аппарат бесполезен без: - обученного оператора; - понятной тактики; - связи; - целеуказания; - ремонтной базы; - аккумуляторов; - нормального интерфейса между подразделениями. Поэтому не проиграть войну дронов — значит не только закупить “железо”, но и построить: - школу операторов; - корпус инструкторов; - быстрый ремонт; - стандарты протоколов; - систему совместимости; - единый язык для разведки, РЭБ, ПВО и пехоты. И здесь проявляется старая истина: хаос всегда дороже порядка. Если каждое подразделение воюет своим набором дронов, частот, батарей, программ и процедур, то формально средств много, а реально система хрупкая.

4. Экономика войны важнее эффектных эпизодов

Современное мышление часто влюбляется в яркий кадр: дрон попал в дорогую цель — значит произошла “революция”. Но война не состоит из клипов. Она состоит из миллионов рутинных действий, запасов, сбоев, обучения и износа. Поэтому вопрос надо ставить холодно: - сколько стоит один успешный удар в полном цикле? - сколько стоит один сорванный удар? - каков расход на один надёжно прикрытый объект? - как быстро восполняются потери? - сколько времени нужно на обучение нового расчёта? - какой процент ложных тревог? - какова цена дежурства 24/7? Вот это и есть реальная математика войны дронов. Не “крутая технология”, а стоимость устойчивости.

Что значит “не проиграть” в более строгом смысле

Если выразить мысль предельно практично, то не проиграть войну дронов — это: - не позволить противнику навязать себе невыгодную экономику реакции; - не строить защиту только вокруг дорогих перехватов; - максимально удешевлять обнаружение, классификацию и срыв атаки; - бить по операторам, каналам связи, логистике и производству; - делать свои решения массовыми, ремонтопригодными и быстро обучаемыми; - сокращать время между появлением новой угрозы и адаптацией защиты; - автоматизировать всё, что можно автоматизировать без потери надёжности. И ещё одна глубокая мысль: в такой войне победа — это не состояние “угрозы больше нет”. Это, скорее, состояние, при котором угроза становится управляемой, предсказуемой и экономически терпимой. Полностью убрать дешёвые массовые дроны, вероятно, невозможно. Но можно сделать так, чтобы их применение давало всё меньше результата и требовало от противника всё больше усилий. То есть задача не в абсолютном устранении, а в смещении баланса выгод.

Итог

Текст верно показывает, что война дронов — это прежде всего война адаптивных систем и их экономики. Отдельный дешёвый беспилотник может выглядеть как символ новой военной простоты, но на деле он втягивает обе стороны в сложную и дорогую гонку инфраструктур. Поэтому стратегически выигрывает не тот, кто производит больше эффектных роликов уничтожения, а тот, кто лучше управляет стоимостью цикла: обнаружить, сорвать, защитить, восстановиться, научиться. Если сказать совсем коротко: не проиграть войну дронов — значит сделать так, чтобы противник всё дешевле не убивал, а всё дороже промахивался, а твоя защита становилась не героической, а нормальной, массовой и рутинной. В этом есть почти философский сдвиг: сила больше не в “мощи удара”, а в способности дешевле поддерживать порядок, чем противник — создавать хаос. И, пожалуй, главный вопрос здесь шире военной темы: что в конечном счёте сильнее — средство разрушения или способность системы быстро учиться, трезво считать цену своих иллюзий и адаптироваться к реальности?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/rogozin_alexey/2544
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