Илья Титов: Акулы в страхе
Голодное до драм инфопространство, жаждущее громких лозунгов, простых решений и ярких образов, последние три недели носилось с надоевшей пухлой рожей Илона Маска – этот гражданин, по крайне неофициальным, но весьма правдоподобным сведениям, являющийся сыном бастарда – сына английского «короля-в-отставке» Эдуарда VIII, стал первым в истории триллионером и первым же в истории бывшим триллионером. Достигший успеха упорным трудом и бессонными ночными сменами на заводах «Теслы», он увеличил своё состояние за счёт роста стоимости принадлежащих ему активов после выхода его конторы «Спэйс-икс» (или по-русски правильнее писать «СпэйсЫкс»?) на биржу. Ему удалось по-быстрому срубить 85 млрд долл. на диванных инвесторах, поднять оценку стоимости компании до 2,8 трлн долл., а потом, когда хайп схлынул и господа инвесторы подсчитали долю пустой шумихи в сформированной ими же рыночной стоимости, котировки упали с 230 долл. до 150 долл. за акцию при изначальной цене размещения в 135 долл. Нет, это всё ещё много – ведь «Спэйс-икс», в отличие от многих других компаний в сфере высоких технологий, продаёт не только воздух, обещания и плоды трудов девочек-дизайнеров, – но это уже не тот грандиозный масштаб, какой рисовал изначальный биржевой взрыв. Итак, Илон вновь стал таким же, как мы – теперь он снова ходит в «Пятёрочку» со своим пакетом, моет ванночку от «Доширака», заваривает чайные пакетики трижды, разбавляет шампунь водой и делает прочие свойственные всего лишь жалкому миллиардеру вещи. Культ же Маска работает не только на поддержание стоимости его конторы на приемлемом уровне, но и предостерегает продающих образ высоких технологий коллег от прыжка вниз головой в биржевую бездну. Так, к примеру, спекулянт Шмуэль Хаимович Альтман (известный за океаном как Сэм Харрис Альтман) тоже хотел нырнуть в мир биржевых рекордов – просто потому, что за счёт наивной мелкой рыбёшки можно поднять реальных денег, а не осколков виртуального триллиона госсубсидий, передаваемого по кругу между шестью-семью корпорациями, – но передумал, увидев слишком скромный успех старого приятеля и ныне вроде бы конкурента по имени Илон. Зачем Шмулечке понадобились деньги? Его «Оупен эй ай», разработчик нейросетевого собеседника «Чат джи-пи-ти» и ныне покойного ИИ-режиссёра «Сора», от прибыли далека примерно так же, как написанные электропопугайчиком тексты «под Платонова» далеки от Платонова. Есть даже шутка, замаскированная под типичные истории успеха: Альтман в 2016 году имел 0,00 долларов, а в 2026-м имеет 0 000 000 000,00 долларов. То, что вся эта богадельня работает в убыток и рассчитывает покрыть его будущими продажами подписок и подсаживанием всех западных государств и мегакорпораций на обязательную работу со своим продуктом, здесь даже не столь существенно. Важно то, что на фоне сдувания ИИ-пузыря – сдувания сознательного, вызванного попытками не допустить его взрыва, способного угробить вообще всю глобальную экономику, – надувающие его выскочки-великаны, имеющие огромные обороты и ничтожную жировую прослойку, пытаются спылесосить хоть какие-нибудь крупицы реальной прибыли. Модели венчурной экономики, построенные по лекалам «Убера» (или, если угодны понятные на местности аналогии, «Яндекс.Такси»), предполагают, что до поры окончательного и безвыходного подсаживания пользователя на сервис и выдавливания с рынка конкурентов можно поработать и в убыток за счёт инвесторов. Такая модель работала как часы сотни и тысячи раз – у вас в телефонах в виде приложений-сервисов найдётся десяток-другой примеров подобного.
Тем не менее такой фокус не учитывал масштабов убытков, которые не могут быть покрыты никакими инвесторами, пусть даже в их число войдёт самое богатое государство в истории, эмитент главной мировой валюты. Вот и приходится до выхода на самоокупаемость (предполагаемый рубеж находится где-то в районе 2077 года) работать в двух главных направлениях.
Первое – лоббизм: навязывание государству и крупным корпорациям обязательных для использования ИИ-помощников, систем классификации и анализа данных, а также бессовестная реклама новых продуктов государственными пиарщиками. Примером последнего стала история, наделавшая шуму пару недель назад: Белый дом со ссылкой на недоверие, выраженное Пентагоном и его военной разведкой АНБ, заблокировал общественный доступ к новейшей нейросети от компании «Антропик» «Клод Фэйбл 5» и к её продвинутой модификации «Мифос 5». Обосновано это было не скорым релизом новой версии «Чат джи-пи-ти» от симпатичных Белому дому конкурентов «Антропик» и не давней ссорой администрации Трампа с руководством этой компании, которое президент назвал «опасными леваками». Нет, «Фэйбл» не пускают на рынок из-за опасений, что новая модель так продвинута и хитра, что мигом ломанёт все возможные файрволы, хакнет все ботнеты, пройдёт все защиты, украдёт все секреты и будет мерзко киберхихикать. К концу июня пошли новости о том, что «Фэйбл» всё же скоро выпустят на рынок, что федеральные регуляторы смилостивились, что вот-вот каждому будет доступна чудесная нейросеть, способная взломать что угодно – вы только подписочку оплатите, будьте столь достолюбезны.
Второе направление развития вплотную привязано к первому: нейросети по талонам. «Фэйбл» с «Мифосом», равно как и новый «Чат джи-пи-ти», пока что не выпускают в общий доступ, хотя они готовы. Секрет — в обеспечении недобросовестных практик конкуренции второго порядка (практика первого порядка – описанная выше искусственная задержка релиза «Клода» во имя синхронизации графиков с компанией Альтмана). Доступ к продвинутым нейросетям получают лишь избранные, в число которых можно войти только после одобрения в «Первом отделе» АНБ, причём, что занятно, далеко не все госорганы даже федерального уровня удостоились такого допуска. Помимо рекламного аспекта (смотрите, как мы ревностно храним доступ к такой могучей технологии – скоро она будет доступна и вам, если вы купите подписку!), здесь играет роль и ограниченность ресурсов. Вычислительных мощностей на всех не хватает, подписки дорожают, а тривиальные задачи требуют больше токенов (единиц «размышления» нейросети), что усугубляется энергокризисом, катастрофой на рынке комплектующих и нехваткой дата-центров в США. О том, что с этими дата-центрами час от часу не легче, я рассказывал ещё весной, когда с грохотом падений иранских беспилотников обрушились планы арабов Залива построить у себя крупнейший в мире вычислительный кластер как раз для всех ИИ-великанов из Америки.
В разговорах о том, как далеко ушла Америка в своих разработках ИИ, о том, сколько десятилетий понадобится остальным, чтобы догнать самодовольных айти-иудеев из Сакраменто, о том, как могучие нейросети могут взломать что угодно (но мы вам этого не покажем), и в прочих рекламных лозунгах, замаскированных под технологическую аналитику, часто упускается из виду прогресс китайцев. Оно и понятно: тон в инфополе вокруг ИИ задают американские гиганты, уделяющие хайпу – как основному компоненту стоимости своих акций – наибольшее внимание. Поэтому китайские нейросети болтаются где-то там, отстают на пятьдесят лет, втихаря используют мощности американских компаний (потому что от рынка комплектующих их отрезали американскими санкциями) и вообще воруют у американских сверхразумов все наработки, потому что как Культяпкины с болот не могли придумать гиперзвук без воровства чертежей у Обамы, так и Куль-Цзы с рисовых полей должны были скопировать алгоритмы Сэма Альтмана на флешку. Тем не менее рынок – тот самый рынок, что каждую неделю в течение двух месяцев вёлся на нехитрые манипуляции Трампа с иранской темой, роняя цены на нефть, – явно выдаёт реальное отношение, далёкое от хвастовства рекламных текстов: Китай отстаёт, но нагоняет, и акулы паникуют. В прошлом январе релиз китайской нейросети «Дипсик» ненадолго обрушил стоимость техногигантов, а в середине июня та же ситуация повторилась с выпуском модели GLM 5.2 от китайского стартапа Z.AI. GLM выполняет задачи хуже самых продвинутых моделей (о которых мы знаем со слов тех, кто ими пользовался), но лучше прочих, а цена токенов – на порядок ниже. Это всё признают как западные аналитики, делающие вывод о необходимости жёсткого регулирования рынка, новых санкций против Китая и новых субсидий собственным конторам, так и рядовые пользователи, среди которых становится всё больше собеседников «Дипсика» и других электрокитайцев на фоне роста стоимости подписок на американские «невросети». Иными словами, тот факт, что отставание сокращается, Америка признаёт. Но вот признаёт ли она сомнительную надёжность сделанной ею ставки ва-банк? 26 июня в «Блумберге»* появился материал о топ-менеджерах двух крупных китайских хедж-фондов, объявивших о том, что ИИ-гонка перешла в стадию «суперпузыря» и что оптимизм надувших этот пузырь инвесторов, равно как и беззаботность тех, в кого они вложили деньги, может стать причиной для болезненной «коррекции» активов (т. е. его сдувания). Осторожность китайцев – к представителям двух фондов прислушались ещё четыре – была воспринята американской аналитической средой как признак трусости или признание поражения в гонке, так что в США пляска продолжилась. И причиной для продолжения этой пляски стало вернувшееся туда спустя пять четвертей столетия ощущение «позолоченного века».
В это сложно поверить, но совмещение приватизации прибылей и национализации убытков – не изобретение наших бизнес-кабанчиков родом из лихих лет, а стратегия, которую (если исключить её широчайшее использование уважаемыми людьми с самых ранних пор появления уважаемого человечества) приняли на вооружение особенно широко на излёте американского «позолоченного века» – эпохи, соседствовавшей с фин-де-сьекль, сецессионом и нашим Серебряным веком. То время, к параллелям с которым всё чаще обращаются современные американские историки, характеризуется синтезом предшествовавшей эпохи экономического процветания и демографического роста современной американской аристократии. Эта аристократия – как, кстати, это случилось в середине XIX века и в родной для Америки Франции – была тем более хищной, беспечной и самодовольной, чем глубже уходили её корни в буржуазный эгалитаризм и мещанское возмущение третьего сословия. Выросшие из среды воротил-землевладельцев, барыг-скотоводов и транспортных магнатов, эти дети второй промышленной революции живо сожрали как своих отцов, так и огромную долю подъёмного потенциала своей страны.
Любые социальные потрясения и замещения новым старого (а порой – и нового старым) ложатся в рамки древнего сюжета о борьбе олимпийцев и титанов, прасинов и венетов, дворян и бояр, вигов и тори.
«Старой аристократией» в случае с рынком высоких технологий и их имитаций является коллективный левиафан из всех этих «майкрософтов», «амазонов», «гуглов» и прочих «циско» с «айбиэмами» – не только потому, что до прихода окружающих Трампа «вторых сыновей» в лице Альтмана и прочих подобных ему они надёжно разделили рынок и в силу относительно юного возраста этого рынка кажутся доисторическими великанами, но и потому, что растут они напрямую из аристократии вполне себе традиционной – настолько традиционной, насколько это позволяет история США. Про маму Билла Гейтса из «Юнайтед уэй» и той же IBM и про дедушку Джеффа Безоса из DARPA все знают. Как раз эти истории — про то, как создавшие себя сами в погоне за американской мечтой трудяги жили впроголодь и собирали аналоговые ИИ на лампах в папином гараже, — рисуют прямую преемственность с теми самыми «старыми деньгами», что на исходе девятнадцатого века превратили Америку в пастбище дикого капитализма. Столкновение Голиафа старых денег и Давида нового безденежья будет сюжетом, который определит на следующее десятилетие настроение предпринимательства в «самой богатой стране земного шара». При этом стоит понимать, что раз за разом по всему миру подобные сюжеты заканчивались либо временной победой старичков с последующим увеличением их аппетитов во имя недопущения взращивания новых конкурентов, либо же триумфом новых сил, что со временем неизбежно превращались в более хищные вариации сил старых. Нам же стоит лишь помнить, что, несмотря на укрепившийся в американской историографии миф о завершении «позолоченного века» силами прогрессивных борцов за гражданские свободы, на деле беспредел разожравшихся магнатов остановило после 1914 года ещё сильнее разожравшееся государство, ставшее из скромного органа надзора за «землёй свободных» вполне стандартным тоталитарным механизмом эпохи Первой мировой войны.
«Чпок», который рано или поздно сделает ИИ-пузырь, с каждым днём набирает всё больше нетерпеливо ожидающих его наступления свидетелей. И напрасно! Во-первых, тотальный коллапс всего экономического уклада глобального мира, что сделал ставку на ИИ, не принесёт радости никому – только представьте, как скушен будет мир без эйчар-менеджеров, вайб-кодеров, комиссаров по инклюзивности, советников по квир-коммуникациям и специалистов по оптимизации углеродных выбросов. Во-вторых, подразумеваемый обрушением карточного домика ИИ триумф «детей DARPA» – разумеется, если не предполагать, что их самих похоронит под обломками, – будет означать выживание и победу сил глобальной айти-элиты, чьими стараниями человечество оказалось заперто в цифровых саркофагах киберпсихоза. И, наконец, самое главное – в-третьих, ни один пузырь не рассасывается до конца. Пузырь доткомов проложил дорогу «Гуглу» и «Фейсбуку»**, тюльпаномания открыла путь на Восток североевропейским монополиям, «железнодорожная мания» поспособствовала оплетению Британии сетью дешёвого, быстрого и эффективного транспорта. Вот и пузырь ИИ даже в случае краха «мафии Альтмана», коллапса «Энвидиа», разрыва цикла передачи субсидий и гибели целой среды поднимающихся на теме «спэйс-иксов», «палантиров» и прочих «ораклов» обязательно оставит после себя компетенции, технологии, а главное – огромную и развитую инфраструктуру, которой не преминет воспользоваться среда куда более мерзкая и хищная.
**соцсеть компании Мета, признанной экстремистской и запрещённой в РФИлья Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Медиа и рынок раздувают технологические культы: фигуры вроде Илона Маска становятся не только предпринимателями, но и символами, поддерживающими стоимость активов за счёт хайпа. - IPO и оценка технокомпаний часто оторваны от реальной прибыли: рост капитализации питается ожиданиями, а не устойчивой экономикой. - ИИ-индустрия живёт по логике венчурного убытка: сначала захват рынка и подсадка пользователей, потом попытка монетизации. - Но масштабы убытков в ИИ уже выходят за пределы обычной венчурной модели: инфраструктура слишком дорога, окупаемость отодвигается на десятилетия. - Главные инструменты выживания ИИ-компаний — лоббизм и дефицитный доступ: государственное продвижение, регуляторные игры, ограничение доступа к мощным моделям. - Риторика о “всемогущем ИИ” работает как реклама: образ опасной и сверхмощной технологии повышает спрос и оправдывает завышенные ожидания. - Американское технологическое превосходство не так неоспоримо, как это подаётся: китайские модели дешевеют, догоняют по качеству и тревожат рынок. - Рынок уже чувствует хрупкость ИИ-пузыря: любое сильное движение со стороны Китая вызывает нервную реакцию инвесторов. - Автор видит в происходящем повторение логики “позолоченного века”: приватизация прибылей, национализация убытков, борьба старых и новых элит. - Даже если ИИ-пузырь лопнет, его последствия не исчезнут: останутся инфраструктура, компетенции и технологическая база, которые подберут ещё более сильные игроки. - Крах пузыря не обязательно освобождает общество: он может лишь усилить концентрацию власти у государства и крупных цифровых элит.
Подробный выводТекст Титова — это не просто публицистическая атака на Маска, Альтмана или американский технокапитал. По сути, это разбор механики современного технологического мифа, где рынок, государство, медиа и идеология образуют один контур. В этом смысле статья интересна не только как экономическая критика, но и как диагноз эпохи.
1. О чём статья на глубинном уровнеНа поверхности речь идёт об ИИ-пузыре, переоценённости технокомпаний, биржевых манипуляциях и конкуренции США с Китаем. Но глубже — это текст о том, как общество снова влюбляется в образ, а не в реальность. Есть реальная технология: дата-центры, чипы, энергопотребление, токены, ограниченные вычислительные ресурсы, убытки, государственные субсидии. И есть её мифологический двойник: “революция”, “сверхразум”, “неизбежное будущее”, “новая нефть”, “кто не успел — тот проиграл историю”. Автор как будто говорит: мы живём не в экономике технологий, а в экономике ожиданий о технологиях. И это очень важное различие. Потому что ожидания можно надувать почти бесконечно — до столкновения с физикой, бухгалтерией и геополитикой.
2. В чём сила аргументацииСильная сторона текста — в том, что он показывает ИИ не как чисто инженерное явление, а как политэкономическую конструкцию. Это верно по сути. Любая большая технология проходит три слоя: 1. Технический — действительно ли оно работает. 2. Экономический — может ли оно окупаться. 3. Политический — кто контролирует доступ, стандарты, инфраструктуру и право на интерпретацию. С ИИ сейчас особенно заметно, что третий слой иногда важнее первого. Даже если модель впечатляет, этого недостаточно. Важно: - кто поставляет чипы, - кто владеет облаками, - кто пишет регуляции, - кто получает госзаказы, - кто формирует общественный язык вокруг “безопасности” и “необходимости” ИИ. В этом смысле статья попадает в нерв времени: технология давно перестала быть нейтральной. Она стала полем власти.
3. Где в тексте есть преувеличениеПри этом важно не впасть в зеркальный фанатизм. Автор сам борется с идеализациями, но временами создаёт другую идеализацию — идеализацию тотального цинизма. Будто бы почти всё вокруг ИИ — это лишь пузырь, пиар и аппаратный захват рынка. Это частично правда, но не вся. Потому что: - большие языковые модели действительно уже меняют практики работы; - автоматизация текста, поиска, анализа, кода и поддержки — не пустой воздух; - многие инструменты уже дают экономию времени и снижение транзакционных издержек; - инфраструктура, даже построенная на пузыре, может стать фундаментом следующего устойчивого цикла. Здесь полезна аналогия с железными дорогами, которую и сам автор использует. Железнодорожные мании XIX века часто были спекулятивными. Но рельсы оставались. Пузырь сгорал, а инфраструктура продолжала работать. То же и с ИИ: даже если оценки компаний иррациональны, из этого не следует, что сама технология фиктивна. Переоценка актива и бесполезность технологии — не одно и то же.
4. Очень точная мысль о “пузыре, который не исчезает до конца”Это, пожалуй, центральная здравая мысль текста. Пузыри редко заканчиваются полным ничто. Они оставляют: - инфраструктуру, - компетенции, - кадры, - стандарты, - привычки пользователей, - новые зависимости. Это почти как в психологии: иллюзия, даже разрушившись, не исчезает бесследно. Она перестраивает человека. Так и рынок: даже если инвесторы теряют деньги, общество получает новую материальную и организационную среду. В этом смысле крах ИИ-пузыря, если он случится, не станет “очищением”. Скорее, он приведёт к перераспределению контроля над уже созданной системой. И тут автор прав: победителями часто становятся не романтики инноваций, а более тяжёлые, дисциплинированные и институционально укоренённые силы — государство, старые корпорации, военные подрядчики, бюрократические альянсы.
5. Китайский фактор как трещина в мифеИнтересно, что Китай в статье играет почти философскую роль. Не просто как конкурент, а как разрушитель американской самоочевидности. Американский ИИ-миф держится на нескольких установках: - мы впереди всех; - только у нас настоящие модели; - остальные копируют; - будущее принадлежит нам, потому что мы и есть его источник. Но рынок, в отличие от идеологии, иногда говорит честнее. Если дешёвые китайские решения начинают догонять и подрезать экономику американских моделей, значит проблема реальна. И это подрывает не только биржевые ожидания, но и культурную конструкцию американской исключительности. Тут виден более общий исторический сюжет: империи часто пугаются не тогда, когда противник сильнее, а тогда, когда он становится достаточно хорош и при этом дешевле. Не обязательно быть лучшим, чтобы разрушить монополию. Иногда достаточно быть “достаточно хорошим” при другой цене.
6. Историческая параллель с позолоченным векомПараллель с Gilded Age местами резкая, но в логике она уместна. Когда новые отрасли становятся основой национального воображения, появляется знакомый набор: - культ само-сделанных титанов; - сращение бизнеса и государства; - моральная риторика, прикрывающая хищничество; - ощущение, что правила экономики отменены; - концентрация власти под видом прогресса. Это вообще повторяющийся исторический паттерн. Сначала новая технология обещает освобождение. Потом вокруг неё строят монополии. Потом государство приходит “спасать порядок”. Потом выясняется, что свободы стало меньше, а зависимостей — больше. Здесь можно провести междисциплинарную аналогию с нейросетями как таковыми. Модель обучается на огромном массиве данных и начинает выдавать правдоподобные ответы. Общество делает нечто похожее: оно обучается на своих мифах о прогрессе, успехе и исключительности, а затем воспроизводит их как будто это и есть реальность. Но правдоподобие — ещё не истина. Именно это автор и пытается вскрыть.
7. Что в статье особенно ценноСамое ценное — её антииллюзорная интонация. Автор не покупает красивую упаковку. Он напоминает, что за словами “революция”, “инновация”, “трансформация”, “безопасность” и “будущее” почти всегда скрываются: - борьба за ренту, - передел доступа, - субсидируемый риск, - приватизированная выгода, - социальная цена, которую платят не инициаторы хайпа. Это полезная оптика. Особенно сегодня, когда ИИ часто обсуждают либо в режиме религиозного восторга, либо в режиме апокалиптики. Оба режима удобны для манипуляции. Восторг отключает критичность. Страх отключает самостоятельность. А рынок любит и то и другое.
8. Но чего статье не хватаетЕй не хватает признания того, что человек не просто жертва этих систем, но и их соавтор. Пузырь надувают не только элиты. Его надувает массовое желание лёгкого будущего: - чтобы думала машина, - чтобы писала машина, - чтобы решала машина, - чтобы ответственность была размазана по интерфейсу. И тут возникает уже не экономический, а экзистенциальный вопрос. Почему общества так охотно отдают интеллект на аутсорс? Почему идея “умного помощника” так быстро становится не удобством, а нормой? Почему мы готовы платить не только деньгами, но и собственной когнитивной мышцей? В этом смысле ИИ-пузырь — не просто спекуляция. Это зеркало человеческой усталости. Мы хотим не только новых инструментов. Мы хотим, чтобы кто-то снял с нас бремя сложности.
9. Итоговая оценкаСтатья сильна как жёсткая антигламурная критика технологического капитализма. Она убедительно показывает, что: - ИИ — это не только наука, но и финансово-политический спектакль; - пузырь возможен и, вероятно, уже частично присутствует; - государство и корпорации играют совместную игру под видом конкуренции; - Китай разрушает монополию не лозунгами, а ценой и темпом догоняющего развития; - даже крах пузыря не вернёт невинность рынку и не освободит общество автоматически. Но воспринимать текст как окончательный приговор ИИ было бы ошибкой. Скорее это полезный противовес. Он снимает позолоту с идола и возвращает разговор к материи: кто платит, кто выигрывает, кто контролирует, кто останется после коррекции.
Подробный общий выводЕсли собрать всё вместе, статья Титова говорит о важной и неприятной вещи: современный ИИ — это не только технологический проект, но и механизм перераспределения власти под видом неизбежного прогресса. Мы часто смотрим на такие процессы как на борьбу “инноваторов” и “ретроградов”. Но реальность сложнее. Обычно это борьба разных хищников за право назвать себя будущим. Одни продают мечту, другие — стабильность, третьи — безопасность. А пользователь, гражданин, инвестор, работник оказываются материалом для этой игры. При этом автор справедливо напоминает: разоблачение мифа не означает исчезновения его последствий. Даже если нынешние герои переоценены, даже если капитализация сдуется, даже если часть рынка рухнет — останется инфраструктура, стандарты зависимости, институциональная привычка к алгоритмическому посреднику. То есть исчезнет не сама система, а лишь её текущая маска. И вот здесь открывается наиболее трезвый и, пожалуй, философский смысл текста. Проблема не в том, что люди верят в ИИ. Люди всегда верят в нечто большее: в пар, в электричество, в атом, в интернет, в блокчейн, в нейросети. Проблема в том, что мы снова и снова путаем полезный инструмент с моральным оправданием власти, а рыночный ажиотаж — с доказательством исторической правоты. Статья хороша именно как напоминание: нужно смотреть не на сияние концепта, а на его цену; не на обещание освобождения, а на архитектуру зависимости; не на образ гения, а на систему, которая делает из него икону. Потому что чаще всего акулы пугаются не тогда, когда море кончается, а тогда, когда в воде появляется другой, не менее голодный хищник. И остаётся главный вопрос: когда мы говорим о “будущем”, мы пытаемся увидеть реальность — или лишь более удобную для нас форму коллективной иллюзии?